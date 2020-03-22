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 Політика України, Економіка
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Все про:авто (1455) декларація (644) Єрмак Андрій (164)

 Глава ОП Єрмак витратив на придбання автомобіля Mercedes 3,2 млн грн

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" за 2 млн 972 тис. 776 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані він вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій

Єрмак також витратив на оплату послуг при придбанні автомобіля 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.

Загалом, на покупку автомобіля глава ОП витратив 3 млн 203 тис. 393 грн.

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Як повідомлялося, згідно з поданою 14 лютого декларацією, Єрмак в 2019 році отримав 255 тис. 859 грн доходу від підприємницької діяльності, за основним місцем роботи в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія", де є директором.

Глава ОП зберігає готівкою $347 тис. і EUR50 тис. У нього розміщено 26 тис. 803 грн в "ОТП Банку". Він позичив у минулому році 1 млн 380 тис. 660 грн, в належному йому ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", яке з 2016 року має перед Єрмаком дві заборгованості за договорами на 4,98 млн грн і 3 млн 334 тис. 218 грн. У 2006 році він взяв кредит в "Альфа-Банку" на 1 млн 262,5 тис. грн.

З 2005 року Єрмак володіє квартирою в Києві площею 107,8 кв. м, вартість якої на момент придбання становила 3 млн 535 тис грн. З серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який не перебуває у його власності.

У 2019-му йому належали частки в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія", декількох компаніях, які займаються розповсюдженням і виробництвом кіно- і відеофільмів, ТВ-програм, фармацевтикою, виробництвом та оптовою торгівлею комп'ютерами та периферійним обладнанням.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183362
 
 
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Правильно...в западло ездить на зашкваренных папередниками тачках. Братва питеров засмеет.
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Да таких управленцев вы и заслужили, если ума нет то и не купишь. Маски проданы за границу, наличкой было получено более 2 миллиардов долларов, наличка разделена между тремя человеками , а вам дулю с маком, шейте маски вручную, на очереди осталось дебилы Вас обуть с землёй и война не будет нужна. Умный нарід избрал себе подобную власть.
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вы на рожцу ермака посмотрите, типичный бандюк из 90х. только членограй тупой мог набрать к себе в команду этих дебилов зебобиков , торгующих страной оптом и в розницу. янелох видать уже прикупил жилплощадь в ростове))))
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И зачем этот сыр-бор. Всё нажито "непосильным" трудом. Возможно и жена старалась.
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Так с омана наверное не один лярд привез от братушек козломордых....
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идите на *** со своим порошенко.
его деятельность привела к нынешнему клоуну.
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Не ссы кацап, Порох прийдет порядок наведет.
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..извини, у него (пороха) с печенью проблема, так что он не придёт, его принесут вперед ногами и к верху жо....й - чтоб целовали его те кому он счастья приносил!!!!!
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Та да!Це ж вiн примусив дивитись слугу народа та сватiв в перервах мiж дiванними боями.
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обокравши украинский бюджет власть живет своей жизнью отдельной от народа.
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Зеленые мародеры уже тупо воруют из бюджета
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Понятно, что нам так не жить. Но скорость обогащения у власти впечатляет.
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О , начал доходы от договоренностей с Путиным тратить!
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І ця потворна російська істота, яку ми знаємо як Єрмака, все це за наші українські гроші купує!!! Тобто українці мають жити бідно, а любитель росії і зрадник українського народу має жити багато...
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Ну и что? Можно подумать, что если вместо ермака будет кто-то другой, то что-то изменится. Логика у них какая: "Как это госчиновник такого высокого ранга будет ездить на чем-то другом, кроме мерседеса? Никакого уважения не будет". Вот и все. И попробуй им что-то объяснить. А объяснить никак не получится. Только куля в лоб...
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Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн___________ Иуда начинает тратить 30 серебренников!
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Кому война и короновирус, а зеленым мародерам пир во время чумы.
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Порошенко за 28 тысяч евро прилетел 15 марта после лечения в больнице в Испании двухмоторной Сесной с австрийской регистрацией в Украину. Кто оплатил перелет ? Сколько кг рошенок потребуется за один перелет ?
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убогий! ему Рошен в год по самым скромным оценкам 100 в долларах приносит. А ты соси обрезанный!
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Igor Kariy

*ид крещённый, что вор прощённый.
порошенкро=зеленский
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Зебилоид вонючий - Порошенко бизнесмен а не клоун и может на Сесне летать за свои бабки.
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Так этому зебильному хитрожопому ПаРаша башляет.
Чего не купить?
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дебилам порохоботам и зеленоботам объясняю.

это всё один кагал.
у порошенко был секретарь администрации райнин(не славянин)
где он порохоботы?
в ОПЗЖ у рабиновича.
вот такой этот рошен псевдопатриот.
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А народу пешком на работу добираться советуют. Слуги народа.
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Виселица для этой мрази будет бесплатной.
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Кажуть зеленский в школе дружил только с теми у кого рубли в кармане водились, и эту патологическую жадность он пронес в кармане голобородько на банковую.
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Цитата : "Один мародер оформлял оффшоры в самый разгар Илловайска, второй прибарахлился в самый разгар эпидемии... Вы видете разницу между ними?"
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