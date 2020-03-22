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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (675) Львівщина (1074) ОДА (800) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 З учорашнього вечора на Львівщині госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на коронавірус

У Львівській області в період з 17:00 21 березня по 8:00 22 березня з підозрою на коронавірус госпіталізований ще 21 пацієнт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

"Пацієнти з міста Львова, Дрогобицького, та Стрийського, Кам’янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53 особи. На самоізоляції - 30 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів.

Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 94 особи. За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 4 результати тестів - негативні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.

З учорашнього вечора на Львівщині госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на коронавірус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183361
 
 
 Топ коментарі
 
Чим більше буде тестів, тим більше буде заражених. Нема тестів - нема проблем.
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Юрій Винничук: "Через два тижні буде в нас Італія. Бо живемо в середовищі придурків. Ніхто ні сам не ізолюється, приїхавши з-за кордону, ні його не ізолюють. Ніде ніхто не дотримує дистанції. Поки не гавкнеш. Вчіться гавкати. Нє, не так, а ГАВ!!!"

Гульбанять наші заробітчани по рідних селах аж гай гуде. А крім того й тестів нема. Тестів нема - статистика ідеальна. А тим часом народу з запаленням легенів більшає.
Який вихід? В Північній Кореї одного ідіота навіть розстріляли за порушення карантину. Але я би наших імбецилів заганяв у недіючі шахти і спускав би їм на мотузці тормозок. Бо я, курва, гуманний. Але моя гуманність має межі.
В Китаї вдалося все стабілізувати. Вони його (коронавірус, - ред.) породили, вони ж його і приморили. А ми, знаючи, досвід і проколи інших країн, висновків не робимо. Тоді влада повинна такі висновки робити.
Але влада в нас така, яку більшість і бажала. Я б на місці дохторів ще запитував інфікованих, за кого вони голосували… Дуже цікаво»
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Юрій Винничук: "Через два тижні буде в нас Італія. Бо живемо в середовищі придурків. Ніхто ні сам не ізолюється, приїхавши з-за кордону, ні його не ізолюють. Ніде ніхто не дотримує дистанції. Поки не гавкнеш. Вчіться гавкати. Нє, не так, а ГАВ!!!"

Гульбанять наші заробітчани по рідних селах аж гай гуде. А крім того й тестів нема. Тестів нема - статистика ідеальна. А тим часом народу з запаленням легенів більшає.
Який вихід? В Північній Кореї одного ідіота навіть розстріляли за порушення карантину. Але я би наших імбецилів заганяв у недіючі шахти і спускав би їм на мотузці тормозок. Бо я, курва, гуманний. Але моя гуманність має межі.
В Китаї вдалося все стабілізувати. Вони його (коронавірус, - ред.) породили, вони ж його і приморили. А ми, знаючи, досвід і проколи інших країн, висновків не робимо. Тоді влада повинна такі висновки робити.
Але влада в нас така, яку більшість і бажала. Я б на місці дохторів ще запитував інфікованих, за кого вони голосували… Дуже цікаво»
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утречком заехал в аптеку запастись новирином про всяк випадок... в аптеке предепредили, что допускается не более 4х посетителей одновременно. Я как раз оказался 4м. 2 окна, по 2 чела на кассу и безопасное пространство. Открыватся дверь, входит тело. Ему напомнили, не более 4х. Ответ: "Ашо"... ладно, тело вышло, дождалось, вошло. Я у кассы. Тело, несмотря на пространство, придвинулось вплотную и задышало в затылок. Я довольно грубо напомнил о дистанции...Ответ: "Ашо"...
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потрібно було попередити що копнете в коліно і контрольний в їбало
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танунах, сопоставляя причину и следствие, всегда анализирую, а стоит ли из-за дурака иметь неприятности... это ж не здесь словесно пособачиться...
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ну є гаряча лінія, нехай заберуть на карантин, дебіла, як розповсюджувача вірусу З учорашнього вечора на Львівщині госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на коронавірус - Цензор.НЕТ 2479
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нашу більшість ніхто і ніщо не вилікує, примітивне совкове мислення, що обмежується звичним побутовим сленгом впереміш з матом, вульгарність, бажання побільше скрізь урвати і начхання на закони і правила нормального цивілізованого суспільства дали змогу ( і вже не один! раз) приходити до влади покидькам,що мають всі і більше перечислені характеристики в геометричній прогресійі! все це " продукт " совєтщини, яка десятиліттями винищувала розумних, патріотичних, інтелігентних, з національною гідністю украйінців, заповнюючи пусті місця продажним, обмеженим , недорозвиненим бидлом, яке передбачувано і вибрало брехуна і зрадника з гаслом "а какая разніца?" .І найстрашніше те,що ні ті наверху,ні ці внизу не зміняться!
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Заголовок якось "по дебильному написан"!!!
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в Польщі, наразі, нема критичних показників(станом на сьогодні - орієнтовно 500 інфікованих)
швидше за все - приїхали з Німеччини та Італії
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Ispanija ecio.No ja smotriu u nas tak pocti vse zapadnyje strani ottuda privozit Anglija takze lyder.Tut vcera 30 ustonovili v tom cisle i medikov.Odnu bolnicu zakryli i svyse 100 vracej na karantin poslali.
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Uze nenado i jexat tut mozno zarazitsia ot liudej kotoryje nebyli zagranice vot eto uze ploxo
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а это ж еще не везде есть тест-системы, чтобы точно подтвердить-опровергнуть (по прежнему отсылают анализы и ждут результатов)
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Чим більше буде тестів, тим більше буде заражених. Нема тестів - нема проблем.
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Proverit kak sledujet celoveka stojit 70 evro.Ekonomit dengi i sovsem nekomu neinteresna sto potom lecyt budet gorazdo doroze
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Ну тоді "самоізоляція" на цвинтарі взагалі вирішує усі проблеми..так?
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Дякуємо, дуже дякуємо Брехуну оманському, який заради піару звозить всіх в Україну.
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Они не следовали "заветам" МОЙДОДЫРА... Со вчерашнего вечера на Львовщине госпитализированы более 20 человек с подозрением на коронавирус - Цензор.НЕТ 3404
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Как всегда, месяц везде обсуждали необходимость пребывания на карантине всех прибывающих из - за границы, а когда люди массово стали возвращаться их под честное слово отправляют домой на "самоизоляцию". Зная наш менталитет, даже если они и будут сидеть дома, то общаться с родственниками, знакомыми коллегами будут. И далеко не всегда по телефону. А государство практически самоустранилось.
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а мне Украина больше напоминает Всадника без головы.
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А чо псіхо-поллі ,можна відразу 96-квартал або діСельжоу!
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Больше поездов из Польши, хороших и разных!
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хдє вааружоннийє патрулі, огнємьоти і мобільнийє крєматорії???
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Прискорбно то что все поезда проходят через львовский жд вокзал и после банального измерения температуры всех выпускают кого куды и все сразу кидаются по магазинам и таксостоянкам вот и разносится инфекция по городу и Украине.Сейчас температуры нету,или что хуже приезжие ее сбивают медакаментозно чтобы пропустили а через час уже температурять но за то уже за пределами контроля.
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Аптеки, поліклініки і лікарні (особливо інфекційні відділення, де проводять тести) у зоні особливо ризику..... Це найбільш ймовірніші місця, де потенційні носії можуть знаходитися....

Вчора заходжу в Аптеку.... 20 чоловік в черзі, в одному приміщенні!!!!....
Нарід наш взагалі без самоорганізації і абсолютно тупоголовий.... А потім ше дивуємося, шо у нас президент дурачок.... Який нарід, такий і президент....
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Ви нічого не вдієте, людству притаманно самознищення. Залишається лише сподіватися що вірус буде слабшати, а не сильнішати... А це можна зрозуміти зі статистики.
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