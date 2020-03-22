 З учорашнього вечора на Львівщині госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з епідеміології Наталія Тімко.
"Пацієнти з міста Львова, Дрогобицького, та Стрийського, Кам’янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53 особи. На самоізоляції - 30 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів.
Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 94 особи. За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 4 результати тестів - негативні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.
Гульбанять наші заробітчани по рідних селах аж гай гуде. А крім того й тестів нема. Тестів нема - статистика ідеальна. А тим часом народу з запаленням легенів більшає.
Який вихід? В Північній Кореї одного ідіота навіть розстріляли за порушення карантину. Але я би наших імбецилів заганяв у недіючі шахти і спускав би їм на мотузці тормозок. Бо я, курва, гуманний. Але моя гуманність має межі.
В Китаї вдалося все стабілізувати. Вони його (коронавірус, - ред.) породили, вони ж його і приморили. А ми, знаючи, досвід і проколи інших країн, висновків не робимо. Тоді влада повинна такі висновки робити.
Але влада в нас така, яку більшість і бажала. Я б на місці дохторів ще запитував інфікованих, за кого вони голосували… Дуже цікаво»
швидше за все - приїхали з Німеччини та Італії
Вчора заходжу в Аптеку.... 20 чоловік в черзі, в одному приміщенні!!!!....
Нарід наш взагалі без самоорганізації і абсолютно тупоголовий.... А потім ше дивуємося, шо у нас президент дурачок.... Який нарід, такий і президент....