 В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Гордон".
В інтерв'ю TPI, яке вийшло 20 березня, він закликав не порівнювати кількість хворих і загиблих від коронавірусної інфекції в Китаї та Італії (19 березня Італія випередила Китай за рівнем смертності).
Якщо порівнювати смертність в Італії й Китаї, здається, що показники в Італії зашкалюють, але якщо порівнювати Ломбардію і Хубей (регіони, які опинилися в епіцентрі спалаху у двох країнах), то виявиться, що в Китаї епідемія охопила територію, де проживає 60 млн жителів, "а це означає, що епіцентр епідемічного спалаху настільки ж великий, як і в Ломбардії, і що співвідношення і динаміка приблизно однакові", сказав професор.
За його словами, перша причина високої смертності в Італії – середній вік населення країни, а отже, і середній вік пацієнтів. Друга – підхід до фіксації причин смерті.
За даними американської некомерційної організації "Довідкове бюро населення", Італія посідає друге місце у світі після Японії за середнім віком жителів країни. Із 60,34 млн осіб 22,8% (або 13,76 млн) – люди віком від 65 років (Україна за цим показником на 32-му місці).
Річкарді розповів, що середній вік пацієнтів із коронавірусом в Італії – 63 роки, у китайському місті Ухань, звідки почалося поширення інфекції, – 46 років. Коли пацієнти переважно літні, "ви маєте небезпечніші наслідки з погляду прогнозу", зазначив він.
В Італії "дуже щедро" приписують безпосередню причину смерті коронавірусу, сказав експерт, але лише в невеликій кількості випадків вірус був прямою причиною смерті. "Хоча він, безумовно, призвів до погіршення стану", – підкреслив професор.
У коментарі The Telegraph Річкарді уточнив: в Італії вважають, що всі люди з коронавірусом, які помирають у лікарнях, помирають від коронавірусу, але, за даними Національного інституту здоров'я (ISS), тільки для 12% померлих коронавірус був прямою причиною смерті, в інших пацієнтів було принаймні одне супутнє захворювання.
Станом на вечір 20 березня (статистика за 21 березня буде після 19.00), за офіційними даними, в Італії зареєстровано 47 021 випадок інфікування коронавірусом, 4 032 із них закінчилися летально
Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джона Гопкінса, до вечора 21 березня у світі зареєстровано 287 239 інфікованих, 11 921 людина померла.
Італія посідає перше місце у світі за темпами поширення коронавірусу, перше місце за кількістю померлих і друге місце за кількістю заражених (після Китаю).
З 11 березня в Італії діють суворі карантинні заходи. Влада закрила всі навчальні заклади, магазини (крім продуктових та аптек), а також бари і ресторани, заборонила масові зібрання, скасувала спортивні заходи. Обмеження триватимуть щонайменше до 25 березня.
Как отметил член комитета Вальдемар Гердт, стоит пересмотреть отношения с Москвой, ведь в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.
По его словам, в условиях санкций и удара пандемии коронавируса Италия понесет колоссальные убытки.
«Санкции против России - это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около $3 млрд в год», - приводит слова Тирелли «РИА Новости».
Юрист указал, что большой вред рестрикции оказали на многие отрасли итальянской экономики - от агропродовольственного сектора до моды. При этом ответные меры России еще сильнее ухудшили ситуации.
Всё это стоило итальянским производителям десятки млрд долларов. Тирелли заявил, что Италия должна получить автономию от ЕС в ведении внешней политики и сама выбирать торговых партнеров.
По мнению адвоката, Париж и Берлин могут принимать собственные решения, а другие страны, в том числе Италия, за это поплатились бы.
Также ассоциация раскритиковала позицию США в отношении РФ и отметила, что Европа не выигрывает, выставляя Москву врагом.
если в день умирало по италии к примеру 10 человек, а стало 200.
то ясно что разница в 190 умерли от или последствий вируса. не зависимо от какой болезни они умерли. их же не машина сбила.
но самое главное, тебе так же никакой разницы сколько людей там да и по миру умирало в день год назад, например, от сезонного гриппа или ОРВИ
просто сегодня тебя искусственно макнули лицом в чан с "коронавирусом" и еще выдали микроскоп с возможностью онлайн каждую минуту отслеживать ситуацию
заразилось 0,005% тамошнего населения
в несчастной Италии - 0,05%
как думаешь, сколько раз короне надо мутировать, чтобы у нас этот показатель достиг хотя бы 1%? даже с учетом всех отягчающих факторов
а такие же меры как в этих странах приняты в украине?
а сколько было протестировано в тех странах и у нас?
с каждым своим ответом ты всё больше и больше показываешь свою глупость.
и твое избирательное человеколюбие к жертвам коронавируса - не норма
все умирающие от других причин и в частности болезней такие же люди
кол-умерших/кол-во заразившихся=%
по италии он 9%
в статье указано 22млн. подели. и получишь ответ.
какая паника? это арифметика. а не математика. )
с тобой все понятно, ты веришь любой фигне, о которой вещает дебилоскоп ("в новостях ведь не врут")
способность критического анализа отсутствует
для таких, как ты, уже во всю готовят вакцину, осенью зальют по самое не могу
в Дании уже кстати приняли закон об обязательной вакцинации от коронавируса, хотя "вакцина" пока только готовится
почему три года назад умирало как минимум столько же, но не делалось и не происходило НИЧЕГО? весь мир жил своей обычной жизнью, а ты только сегодня узнал об этой статистике
ВОЗ по миру пандемию объявил.
где ВОЗ, а где ты со своим обывательски мнением?
не смеши мои тапки
считаешь себя самым умным отлично.
разговор лишен смысла. я тебе цифры ты мне блалалалал
очнись.посмотри что происходит. это ты на ходу придумываешь.
тк принять еще не можешь правду.
Каждый слышит лишь то, что понимает
а это тоже я придумал?
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
ты же даже 2 факта не можешь проанализировать: 1) "средняя продолжительность жизни в италии 80 лет", 2) "средний возраст умирающих с (от?) коронвирусом - 80 лет"
ВОЗ уже объявляла пандемию SARS в 2003м году, потом признало фальсификацию и сменила руководство, в итоге умерло аж 800 человек по миру
ты считаешь им можно доверять?
прогноз 22млн. италия смертность 10%. посчитай сколько умрет при этом прогнозе в Украине при нашей медецине. хотя у тебя вата в голове. тебе это го не понят.
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны
у тебя ведь своего ума нет, чтобы все цифры самому проанализировать, потому ты всасываешь антинаучный нелогичный бред и подобные "исследования"
тебе нужно понять что наша страна не китай не италия.
ты просто успокаиваешь себя. и тебя понимаю
а вот паникеры уже в окно прыгают, от того что неделями не выходят на улицу и по ночам не спят от нервотрепки
от твоей паники вреда больше, чем от самого вируса
60млн жителей Уханя поделить на 81000 зараженных это 1 : 740 или 0.13% населения
Точные данные с Немецкого ресурса
PRESS HERE
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/?fbclid=IwAR04HlqzakGaNssQzbz4d8o8R3gz0C910U8tvfYlBT6P0lVJJvHfk9uS2rc
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/
уже сами итальянцы догадываются, что "террор" (паника) искусственна и не обоснована
Анестезист из Бергамо признаётся, что в данный момент им приходится действовать как на войне. (Согласно судебно медицине в ЕС, кого в первую очередь спасать в чрезвычайной ситуации, написано: №1 - врачей, а потом тех, кто моложе возрастом). Анестезист говорит, что в госпиталях не хватает ресурсов для лечения всех тяжёлых больных, поэтому возраст от 79 до 95 лет не вентилируют, их оставляют умирать.
Вот вам и ответ, почему средний возраст умерших - старики.
PS. С пятницы в Италии привлечены военные. Только в пятницу они развернули мобильных госпиталей на 8 000 пациентов.
Это детям надоели полу-овощи, и они умышленно их заразили.