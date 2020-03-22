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Все про:Італія (440) карантин (675) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення

Науковий радник міністра охорони здоров'я Італії, колишній президент Європейської асоціації громадської охорони здоров'я професор Вальтер Річкарді вважає, що є дві головні причини, чому в Італії фіксується висока смертність від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Гордон".

В інтерв'ю TPI, яке вийшло 20 березня, він закликав не порівнювати кількість хворих і загиблих від коронавірусної інфекції в Китаї та Італії (19 березня Італія випередила Китай за рівнем смертності).

Якщо порівнювати смертність в Італії й Китаї, здається, що показники в Італії зашкалюють, але якщо порівнювати Ломбардію і Хубей (регіони, які опинилися в епіцентрі спалаху у двох країнах), то виявиться, що в Китаї епідемія охопила територію, де проживає 60 млн жителів, "а це означає, що епіцентр епідемічного спалаху настільки ж великий, як і в Ломбардії, і що співвідношення і динаміка приблизно однакові", сказав професор.

За його словами, перша причина високої смертності в Італії – середній вік населення країни, а отже, і середній вік пацієнтів. Друга – підхід до фіксації причин смерті.

За даними американської некомерційної організації "Довідкове бюро населення", Італія посідає друге місце у світі після Японії за середнім віком жителів країни. Із 60,34 млн осіб 22,8% (або 13,76 млн) – люди віком від 65 років (Україна за цим показником на 32-му місці).

Річкарді розповів, що середній вік пацієнтів із коронавірусом в Італії – 63 роки, у китайському місті Ухань, звідки почалося поширення інфекції, – 46 років. Коли пацієнти переважно літні, "ви маєте небезпечніші наслідки з погляду прогнозу", зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 13 тисяч, інфіковані - 307,2 тис. осіб

В Італії "дуже щедро" приписують безпосередню причину смерті коронавірусу, сказав експерт, але лише в невеликій кількості випадків вірус був прямою причиною смерті. "Хоча він, безумовно, призвів до погіршення стану", – підкреслив професор.

У коментарі The Telegraph Річкарді уточнив: в Італії вважають, що всі люди з коронавірусом, які помирають у лікарнях, помирають від коронавірусу, але, за даними Національного інституту здоров'я (ISS), тільки для 12% померлих коронавірус був прямою причиною смерті, в інших пацієнтів було принаймні одне супутнє захворювання.

Станом на вечір 20 березня (статистика за 21 березня буде після 19.00), за офіційними даними, в Італії зареєстровано 47 021 випадок інфікування коронавірусом, 4 032 із них закінчилися летально
Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в Ухані. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джона Гопкінса, до вечора 21 березня у світі зареєстровано 287 239 інфікованих, 11 921 людина померла.

Італія посідає перше місце у світі за темпами поширення коронавірусу, перше місце за кількістю померлих і друге місце за кількістю заражених (після Китаю).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного

З 11 березня в Італії діють суворі карантинні заходи. Влада закрила всі навчальні заклади, магазини (крім продуктових та аптек), а також бари і ресторани, заборонила масові зібрання, скасувала спортивні заходи. Обмеження триватимуть щонайменше до 25 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183359
 
 
 Топ коментарі
 
3-го апреля наверное карантин не закончится в Украине. Что будут делать те у кого финансы поют романсы?
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Короче возраст виноват, что итальянское правительство вовремя не ввело карантин! Даже проффесора нашли лапшевеса
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Про покійників погано - до,себе,лихо кликатьВ Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 6251
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В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага.
Как отметил член комитета Вальдемар Гердт, стоит пересмотреть отношения с Москвой, ведь в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.
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и пуйло встрепенулось: "пока новых ампулок со штаммом не бить по гейропам и пиндосиям - посмотрим, может, уже сработает"
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Ділитимуться ковідом... В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 3655 Нехай,швидше відійдуть й ті й інші. Торгівлею марять... Бусами обмінюватимуться , племена мумба-юмба
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Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale выступила против ужесточения и продления санкций против России. Юристы заявили о необходимости отмены ограничений, которые ведут к обострению торговых и политических отношений с Москвой. Об этом 21 марта заявил глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

По его словам, в условиях санкций и удара пандемии коронавируса Италия понесет колоссальные убытки.
«Санкции против России - это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около $3 млрд в год», - приводит слова Тирелли «РИА Новости».
Юрист указал, что большой вред рестрикции оказали на многие отрасли итальянской экономики - от агропродовольственного сектора до моды. При этом ответные меры России еще сильнее ухудшили ситуации.
Всё это стоило итальянским производителям десятки млрд долларов. Тирелли заявил, что Италия должна получить автономию от ЕС в ведении внешней политики и сама выбирать торговых партнеров.
По мнению адвоката, Париж и Берлин могут принимать собственные решения, а другие страны, в том числе Италия, за это поплатились бы.
Также ассоциация раскритиковала позицию США в отношении РФ и отметила, что Европа не выигрывает, выставляя Москву врагом.
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Та здохла,вже,та,срана асополюція.Розлабся й випий чарку за упокій
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да какая разница? словоблуды.
если в день умирало по италии к примеру 10 человек, а стало 200.
то ясно что разница в 190 умерли от или последствий вируса. не зависимо от какой болезни они умерли. их же не машина сбила.
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любой врач с тобой категорически не согласится, умереть с коронавирусом и от коронавируса не одно и то же

но самое главное, тебе так же никакой разницы сколько людей там да и по миру умирало в день год назад, например, от сезонного гриппа или ОРВИ
просто сегодня тебя искусственно макнули лицом в чан с "коронавирусом" и еще выдали микроскоп с возможностью онлайн каждую минуту отслеживать ситуацию
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Где глупость - образец, там разум - безумие. Гёте
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поблакаешь дней через 10. когда Экспоненциальный рост рост начнётся.
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в Китае, Юж. Корее, Японии уж начался и закончился
заразилось 0,005% тамошнего населения
в несчастной Италии - 0,05%

как думаешь, сколько раз короне надо мутировать, чтобы у нас этот показатель достиг хотя бы 1%? даже с учетом всех отягчающих факторов
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а почему так произошло?
а такие же меры как в этих странах приняты в украине?
а сколько было протестировано в тех странах и у нас?
с каждым своим ответом ты всё больше и больше показываешь свою глупость.
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ну не дружишь ты с математикой, толку с тобой спорить
и твое избирательное человеколюбие к жертвам коронавируса - не норма
все умирающие от других причин и в частности болезней такие же люди
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математика простая:
кол-умерших/кол-во заразившихся=%
по италии он 9%
в статье указано 22млн. подели. и получишь ответ.
какая паника? это арифметика. а не математика. )
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почему 22 млн, а не 40?
с тобой все понятно, ты веришь любой фигне, о которой вещает дебилоскоп ("в новостях ведь не врут")
способность критического анализа отсутствует
для таких, как ты, уже во всю готовят вакцину, осенью зальют по самое не могу
в Дании уже кстати приняли закон об обязательной вакцинации от коронавируса, хотя "вакцина" пока только готовится
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ты так и не дал ответ на мой главный вопрос
почему три года назад умирало как минимум столько же, но не делалось и не происходило НИЧЕГО? весь мир жил своей обычной жизнью, а ты только сегодня узнал об этой статистике
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такого кол-смертей в той же италии не было.
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ты это взял с неба, придумал только что на ходу
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я не пойму, ты что самый умный?
ВОЗ по миру пандемию объявил.
где ВОЗ, а где ты со своим обывательски мнением?
не смеши мои тапки
считаешь себя самым умным отлично.
разговор лишен смысла. я тебе цифры ты мне блалалалал
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https://strana.ua/news/255971-v-italii-trupy-umershikh-ot-koronavirusa-vyvozjat-hruzovikami-v-krematorii.html

очнись.посмотри что происходит. это ты на ходу придумываешь.
тк принять еще не можешь правду.
Каждый слышит лишь то, что понимает
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это Я придумываю?
а это тоже я придумал?

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.

ты же даже 2 факта не можешь проанализировать: 1) "средняя продолжительность жизни в италии 80 лет", 2) "средний возраст умирающих с (от?) коронвирусом - 80 лет"
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ну не самый дурак это точно
ВОЗ уже объявляла пандемию SARS в 2003м году, потом признало фальсификацию и сменила руководство, в итоге умерло аж 800 человек по миру
ты считаешь им можно доверять?
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Каша в мізках й словах.Сам розбирайся...
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https://censor.net.ua/news/3183329/nanu_prognoziruet_chto_koronavirusom_v_ukraine_orientirovochno_mogut_zarazitsya_bolee_22_mln_chelovek/sortby/tree/order/asc/page/5#comment_73219931

прогноз 22млн. италия смертность 10%. посчитай сколько умрет при этом прогнозе в Украине при нашей медецине. хотя у тебя вата в голове. тебе это го не понят.
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в Китае с намного большей густотой населения и карантином лишь в одной провинции на 60 млн. заразил "всего" 0,005% населения
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны

у тебя ведь своего ума нет, чтобы все цифры самому проанализировать, потому ты всасываешь антинаучный нелогичный бред и подобные "исследования"
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Надежда живет даже у самых могил. Гёте

тебе нужно понять что наша страна не китай не италия.
ты просто успокаиваешь себя. и тебя понимаю
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я лично спокоен, как и моя семья, в том числе моя мама 73 лет, которая в прошлом году вылечила онкологию, но, конечно, она сиди дома и обеспечена продуктами

а вот паникеры уже в окно прыгают, от того что неделями не выходят на улицу и по ночам не спят от нервотрепки

от твоей паники вреда больше, чем от самого вируса
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я не вижу что ты спокоен. и паники у меня нет. твоей маме крепкого здоровья. и тебе тоже не заболеть в это не простое время. всё будет хорошо.
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неправда!!
60млн жителей Уханя поделить на 81000 зараженных это 1 : 740 или 0.13% населения
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80000 это на весь Китай, не распространяй бред
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окей, посчитай тогда сам какой процент населения в Китае заразился
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Знайди,мій,допис,там..Небажаю повторюватись. Половини населення країни небуде,по першому проходу
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Italjanci byli ne gotovi,kak i ispanci poxoze danyje v tu storonu idut, Korea oni spravilis s bumom vedia ziostkyje meri,proveriaja ocen bolsoje kolicestvo liudej vyjavili i izolirovali bolsinstvo nositelej vovremia.Vot Korea jest primer
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Вік населення виправдовує Злочинність бидловлади,чи,то владобидла
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А може владі неподобається колір споднего італьянців Нема,щоб, сказати - "ми паразити примусили їх подихати без їжі,води й священика" В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения - Цензор.НЕТ 2960
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Лакують дійсність ....Найбільша кількість вмираючих молодь й середній вік,як й живих....Тому,й брешуть,аби,до останнього тримати владу В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 9582 В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 1874 В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 9582
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немного об итальянских гробах
https://comedonchisciotte.org/bergamo-e-fake-quanti-dei-morti-hanno-ricevuto-lanti-influenzale/

уже сами итальянцы догадываются, что "террор" (паника) искусственна и не обоснована
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Ну вообщем ясно, они всех умерших у которых был обнаружен коронавирус записывают в умершие от коронавируса. Хотя там люди умерли в большинстве своём от совершенно других болезней, главным образом от старости. Причём в Италии и до всякой эпидемии была высокая смертность.
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Правительство Италии просто хочет остаться правительством Италии! Хотя оно даже с черными на улицах справиться не может. И распространяет фейки, чтобы их опровергать. А также не публикует статистику смертности по возрасту, отделываясь общими фразами. Жалею, что могу узнать всё из первых рук, а то б крепче спала. Вообщем, если у вас не супер иммунитет или траблы маломальские с легкими - вы в зоне риска. И неважно сколько вам лет. Просто понимайте, что наше здоровье итальянскому в подмётки не годилось. Сидите дома и меньше читайте разных правительств, у них сейчас агония - трудно не вылететь с кресел.
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З нашим рівнем життя і охороною здоров'я - 50 літні українці мають ті ж недуги, що і 70-ти літні італійці - очевидно, що і смертність в Україні від вірусу помолодшає років на 20 :/.
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зрада!!! президент не той, за кого себе видає!!! всі на Майдан!!!
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Пенсионный орган Италии хлопает в ладоши, пенсионный фонд Украины потирает руки.
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Хочу спросить, пожилые люди в Италии болеют от вируса. Где они его подцепили?Похоже те, кто за ними ухаживал их и заразили? Теперь они из Италии едут к нам???
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Ну волнуйся, за тобой они ухаживать не будут В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу в країні. Одна з причин - середній вік населення - Цензор.НЕТ 7654
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В середні віки грип звали італійська лихоманка. Напевно є ще особливості імунітету.
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https://www.open.online/2020/03/09/coronavirus-il-medico-di-bergamo-dobbiamo-scegliere-chi-curare-e-chi-no-come-in-guerra-ho-visto-infermieri-piangere/

Анестезист из Бергамо признаётся, что в данный момент им приходится действовать как на войне. (Согласно судебно медицине в ЕС, кого в первую очередь спасать в чрезвычайной ситуации, написано: №1 - врачей, а потом тех, кто моложе возрастом). Анестезист говорит, что в госпиталях не хватает ресурсов для лечения всех тяжёлых больных, поэтому возраст от 79 до 95 лет не вентилируют, их оставляют умирать.
Вот вам и ответ, почему средний возраст умерших - старики.
PS. С пятницы в Италии привлечены военные. Только в пятницу они развернули мобильных госпиталей на 8 000 пациентов.
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Кто то верит, что 90 летние итальянцы ходили по "тусовкам", ездили в общественном транспорте ... и там заразились?
Это детям надоели полу-овощи, и они умышленно их заразили.
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Итальянцы запросили помощь у РФ, россияне отправили борт с военными врачами и оборудованием. Теперь будут говорить о дружбе народов.
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