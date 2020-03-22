 СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 13 тисяч, інфіковані - 307,2 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Водночас одужали від хвороби 92 378 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 348 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3 261 особа.
В Італії зафіксовано 53 578 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 4825 осіб. В Ірані вже інфіковані 20 610 осіб, кількість летальних випадків становить 1 556.
В Іспанії заразилися коронавірусом 25 469 осіб, померли 1 381.
Щодо інших країн Європи, то кількість заражених в Німеччині досягла 22 364 осіб, померли - 84; Франції - 14 485, померли - 56; Швейцарії - 6 652, померли - 80; Великій Британії - 5 067, померли - 233; Норвегії - 1 781, померли - 7; Нідерландах - 2 468, померли - 136; Австрії - 3021, померли - 8.
Кількість заражених в США збільшилася до 2 6747, померли - 340.
У Південній Кореї - 8 897, померли - 102.
В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.
.всего заболели: 945
новых заболевших: 62
выздоровели: 36
умерли: 1
Считаю, что нужно выразить обеспокоенность, делов то...
звісно ж треба виконувати рекомендації ВОЗ, слідкувати за гігієною, але те, як роздмухує це зеленське та ко задля введення НС - падли.
От коли перехворіє 7 мільярдів а померлих так і залишиться 13 тис., от тоді й можна буде брати термін "смертність" в лапки.
А при осложнении любого гриппа смертность будет ещё выше...
з початку пандемії в світі захворіло 307280
померло - 13049
отже, смертність становить трохи менше 4.5%
аж ніяк не 10% вказаних вами.
тож смайлик цей зеленському в дупу запхайте.
Ви помилились... Ваш пост я перепостив до Вітру...
Он ще позавчора депутат Шахов (осиковий кіл йому) теж стверджував "Що на деревне всё окей" а вчора вже зліг з пневмонією в Олександрівську лікарню. А перед тим той же Шахов пропонував застосовувати інквізицію до тих хто повертається із за кордону...
Коректні цифри, це якраз і є кількість тих хто одужав і хто помер, по відношенню до тих хто захворів. Де гарантія що з решти 200 000 хворих помре саме 9 000 тоді як з перших 105 000 хворих померло 13049?
Поскольку вирус внедряется в организм он скорее перепрограмирует человека на доступ к другому уровню контроля, а именно со стороны зелёных. Если это так то, возможна ситуация когда все частично переболевшие могут одномоментно уйти в мир иной, по управлению со стороны зеленых,что по сути вызовет коллапс всех стран. Возможео будут очень масштабные потери.
Давайте вспомним, что все мы подключены к системе по сути через излучатель, а это точка на лбу на переносице.
В своё время я лично!!! провёл целый комплекс исследований по экранирования этой точки. Применялось фсье, от фольги, неодимовых магнитов, до металлических перфорированных многослойных экранов и дажее мисок и кастрюль. Я не рекомендую это повторять, ели у вас нет опыта и обратной связи! от применяемого метода. Зелёные бегали за мной табуном. В итоге!!! они позвали одного спеца, который поставил два луча в двух разных местах на максимум!!! излучения. Малейший просвет в экране и он сразу подключался. Это была эпопея борьбы. В итоге!!! Важно, он, бегая между лучами наткнулся на ножку кровати, и грохнулся с писком на пол. Пока я внизу давился от смеха( а он находился в квартире вверху!) это существо......пауза....прошло через бетонный потолок!! одномоментно, т.е просунуло как то самого себя и сказали мне гортанную фразу, на своём языке, по интонации это было что то - Я все равно достану тебя!!!!.
Внимание, это был неземной язык!! Я вам рассказываю, чтобы вы все понимали с какой опасной формой жизни мы все встретились. Это очень серьёзно!!!!!