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Все про:карантин (745) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 13 тис., інфіковані - 307,2 тис. осіб

Від початку спалаху коронавірусної інфекції в світі на Covid-19 захворіли понад 307 280 осіб. Хвороба забрала 13 049 життів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Водночас одужали від хвороби 92 378 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 348 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3 261 особа.

В Італії зафіксовано 53 578 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 4825 осіб. В Ірані вже інфіковані 20 610 осіб, кількість летальних випадків становить 1 556.

В Іспанії заразилися коронавірусом 25 469 осіб, померли 1 381.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного

Щодо інших країн Європи, то кількість заражених в Німеччині досягла 22 364 осіб, померли - 84; Франції - 14 485, померли - 56; Швейцарії - 6 652, померли - 80; Великій Британії - 5 067, померли - 233; Норвегії - 1 781, померли - 7; Нідерландах - 2 468, померли - 136; Австрії - 3021, померли - 8.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Китаї діагностували 46 нових випадків зараження коронавірусом всередині країни, 45 хворих прибули з-за кордону, - Держкомздоров’я КНР

Кількість заражених в США збільшилася до 2 6747, померли - 340.

У Південній Кореї - 8 897, померли - 102.

В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.

СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 13 тис., інфіковані - 307,2 тис. осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183358
 
 
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Їх там як мурах у мурашнику. Навіть не помітять.
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Українцям коронавірус не страшний. А вірус рускава міра - смертельний.
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Украина удачи всем вам в борьбе с эпидемией
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улыбка удачи - это когда выдохнет вся верховная рада. ВОТ ЭТО УДАЧА.

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22.03.2020
.всего заболели: 945
новых заболевших: 62
выздоровели: 36
умерли: 1
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Чего вы гадаете на кофейной гуще откройте эту картинку и смотрите хот каждый час.Там информация обновляется постоянно обо всех https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Подпишут капитуляцию - нам вообще ничего не грозит.
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Это примерно столько же, сколько ********* убил наших граждан на Донбассе.
Считаю, что нужно выразить обеспокоенность, делов то...
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Не зубоскаль, твоя беда тебя не минет, а возможно в Украине больше умрёт, имунитет у стариков самый слабый в Европе от нищеты.
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Ты хитрый ход мысли не понял. 13 тыс погибли и в Украине, но наши как то особо не беспокоят мировое сообщество. Не такого кипиша...
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ты сам понял что сказал? В Украине согласно Держстату, "погибает" ежедневно 1400 человек - по разным причинам.
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Ото,й добре...Форма,відстає від змісту.Але,нажаль,суттєвий зміст.Ви,самі зробили ,теж,саме , - в іншій формі.
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Тут люди читають і пишуть з телефонів і їм проблематично переходити за такими посиланнями.
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Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис.
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Готов принять -- ее и и ее Подругу...., как минимум на 3 - месяца ( адрес если что - в привате) СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 13 тисяч, інфіковані - 307,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 836
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Звиздуй. Без одного раба твоя робота розвалиться. Рятуй господаря
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А фамілія яка обляпана - засуха. дармоїд хренов, уся твоя безтолкова жизнь існує завдяки людям, що виробляють щось потрібне. чи товари чи послуги.
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Я рятую життя людей. Щодня. А ти хамло трамвайне, смерд тупорилий. Йди, працюй на пана) І не ганьбися на людях власною нікчемністю.
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населення Землі понад 7 млрд, померло - 13 тис. така собі "смертельна" пандемія.
звісно ж треба виконувати рекомендації ВОЗ, слідкувати за гігієною, але те, як роздмухує це зеленське та ко задля введення НС - падли.
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13 000 померлих це при 92 000 вилікуваних або інакше кажучи смертність 10, 05%, і це ще не завалилась медична система, якщо медицина ляже, буде не менше 15 відсотків .
От коли перехворіє 7 мільярдів а померлих так і залишиться 13 тис., от тоді й можна буде брати термін "смертність" в лапки.

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така летальність і у туберкульозу - трохи більше десяти відсотків
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80% не замечает что они были больны... Эта смертность - при осложнении.
А при осложнении любого гриппа смертность будет ещё выше...


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С чего ви взяли что 80% не замечают короновируса!? У 80% короновирус в виде симптомов простуды просто не переходят в пневмонию. Есть конечно и такие что переносят болезнь незаметно, но их далеко не 80%!
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Видел цифры в инете у вроде бы нормального источника...
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Анатолій Вітер, якщо ви вже оперуєте цифрами, то давайте рахувати коректно:
з початку пандемії в світі захворіло 307280
померло - 13049
отже, смертність становить трохи менше 4.5%
аж ніяк не 10% вказаних вами.
тож смайлик цей зеленському в дупу запхайте.
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Я підтримую Вашу думку.
Ви помилились... Ваш пост я перепостив до Вітру...
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Відповідь вам я спрямував до Сергія Дмитрука... СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 13 тисяч, інфіковані - 307,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 1881
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Із 300 000 хворих 200 000 на данний момент "лікуються" скільки з них одужає, скільки помре - невідомо.
Он ще позавчора депутат Шахов (осиковий кіл йому) теж стверджував "Що на деревне всё окей" а вчора вже зліг з пневмонією в Олександрівську лікарню. А перед тим той же Шахов пропонував застосовувати інквізицію до тих хто повертається із за кордону...
Коректні цифри, це якраз і є кількість тих хто одужав і хто помер, по відношенню до тих хто захворів. Де гарантія що з решти 200 000 хворих помре саме 9 000 тоді як з перших 105 000 хворих померло 13049?
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ще раз, якщо ми з вами вдалися до статистики, то в ній немає місця для "Де гарантія що...".
станом на сьогодні маємо сухі дані щодо кількості хворих й кількості померлих, виходячи з яких станом на 22.03.2020 смертність становить трохи менше 4,5 відсотків.
і аж ніяк не ваші гіпотетичні 10.

завтра, можливо, зміниться й перша й друга цифра, як це виглядатиме у відсотках - побачимо.
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Якщо порівнювати кількість померлих від коронавірусу з кількістю людей на Землі, то доведеться наліпити багато нулів після коми. Але це буде не коректно, як не коректно стверджувати що смертність складає 4,5 чи 10 відсотків. Суто технічний момент на зараз, це співвідношення тих хто одужав і, тих хто помер, дуже можливо що завтра хвиля вірусу в Італії піде на спад а решта світу в рази покаже меншу смертність.
Але зараз, ми маємо те що маємо.
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Дійсно, чому не дати цифри по іншим хворобам за цей же час?
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цифр ще немає, медстатистика працює повільно і вибірково. Але по 2017 році - найбільше інсульти, інфаркти, діабет, туберкульоз, травми, самогубства. Скажімо інфекційні займають дуже не значний відсоток. А такі знання не вигідні воозу. Бо люди не біжать вакцинуватися. А від інсультів з інфарктами вакцин немає - просто здоровий спосіб життя і міцний природній імунітет (завдяки батькам також)СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 13 тисяч, інфіковані - 307,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7940.
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Імунітет рятує від інфарктів, серйозно?) Серцево-судинні та онко дійсно займають левову частку причин смертей, але передумовами є хронічний стрес, шкідливі звички, недолуга медецина, бідність і болт, забитий громадянами на власне здоров'я.
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читаємо уважно (у мене кожне слово вивірене): просто здоровий спосіб життя. імунітет від батьків - якраз ота генетична складова міцного здоровья. Інші складові - правильне виховання і таке інше.
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Чо за КУЙня??? На ПАРАШЕ как был один очаг, так и остался!!!!! Ведь судя по тому, как они кантактировали с узкоглазыми ублюдками, у должно быть налеплено красных пятен больше чем во всем мире, БДЕЯТЬ!!!!!
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Да, естественные вирусы не должны так себя вести.
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У них швидкі розвозять після одужання людей додому? це круто.
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Цікаво ми колись дочекаємось достовірної цифри скільки в нас в Україні заражених хворих і померлих???
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В Иране заражены как минимум более 200 тыс. человек, а смертей на очень много больше - в Иране практически не ведется статистика заболеваний - в нее попадают только те, кто получает койку в больнице, а коек свободных там давно нет. Тестов тоже нет. Даже масок нет для врачей. Большинство более и умирает сами по себе. Также массово умирает медперсонал. Ситуация в Иране намного тяжелей, чем в Италии - вызвана резкой вспышкой из-за массового заражения паломников и облизывания святынь. То есть в Италии под монастырь подвела привычка облизывать друг друга при каждой встрече ради приветствия, а в Иране облизывание святынь ради рая. Многие цели достигли - отправились кандидатами в рай (примут или нет - вопрос большой).
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При всём моём неуважении к труханову, он у шустера задал очень правильный вопрос относительно того, что лаборатории, как оказалось, не работают в субботу и воскресенье. Возможно поэтому цифра 47 у нас. Некому подтверждать диагноз лабораторно?
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Как всегда, месяц везде обсуждали необходимость пребывания на карантине всех прибывающих из - за границы, а когда люди массово стали возвращаться, их под честное слово отправляют домой на "самоизоляцию". Зная наш менталитет, даже если они и будут сидеть дома, то общаться с родственниками, знакомыми коллегами будут. И далеко не всегда по телефону.
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Насправді чим швидше ми перехворіємр тим краще буде всім. А людство запуталось само в собі через постійний потяг до наживи. Зараз наприклад дітей ізолюють, щоб фактично рятувати старих. З точки зору природи і еволюції це нонсенс, дорога в нікуди. Людина в молодому віці і в той період коли імунна система найефективніше здатна боротися з хворобами і набувати імунітет, елементарний приклад кір, має перехворіти, щоб у старшому віці не отримати ускладненої форми хвороби чи взагалі не вмерти раніше часу. А ми що робимо? Ховаємо дітей від хвороб, щоб спасти старих, але тим самим наражаємо на ще більшу небезпеку всіх. А далі що? А далі тотальні вакцинації, до якої нас так чомусь наполегливо ************. А це значить велика спокуса та можливості до маніпуляцій людством вцілому, можливість штучного відбору, регулювання, тобто фактично нова епоха рабства. Де людина буде лише бездумним гвинтиком. Такий собі біоробот, який буде виконувати конкретні функції, які перед ним ставить система до певного часу. Якщо дивитися з точки зору "керівника" цієї системи та його будівничого це прекрасно. Давня мрія про всесвітнє панування збулася. А якщо дивитися зі сторони ще поки що здатного думати та аналізувати гвинтика, це не дуже приємна перспектива для гвинтиків.
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Это ...интересная статистика. И очень очень!!!! настораживает крайне невысокая смертность! К чему я веду, что возможно первый этап это не столько захват ареала. Но и переподключение субъектов системы на свой уровень контроля. Сча объясню. Все вокруг нас это как называют зелёные СИСТЕМА. Каждый живой организм является ее субъектом.
Поскольку вирус внедряется в организм он скорее перепрограмирует человека на доступ к другому уровню контроля, а именно со стороны зелёных. Если это так то, возможна ситуация когда все частично переболевшие могут одномоментно уйти в мир иной, по управлению со стороны зеленых,что по сути вызовет коллапс всех стран. Возможео будут очень масштабные потери.
Давайте вспомним, что все мы подключены к системе по сути через излучатель, а это точка на лбу на переносице.
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Хих ..ты меня хочешь испугать богами???? Ну тогда для тебя и остальных моя жизненная история. Единственные люди на этой планета, кто самостоятельно принимал решения, это были фараоны. И не патамушта они были красивые, а потому что они носили...немес и урей, а это экраны именно вот этой точки на лбу.
В своё время я лично!!! провёл целый комплекс исследований по экранирования этой точки. Применялось фсье, от фольги, неодимовых магнитов, до металлических перфорированных многослойных экранов и дажее мисок и кастрюль. Я не рекомендую это повторять, ели у вас нет опыта и обратной связи! от применяемого метода. Зелёные бегали за мной табуном. В итоге!!! они позвали одного спеца, который поставил два луча в двух разных местах на максимум!!! излучения. Малейший просвет в экране и он сразу подключался. Это была эпопея борьбы. В итоге!!! Важно, он, бегая между лучами наткнулся на ножку кровати, и грохнулся с писком на пол. Пока я внизу давился от смеха( а он находился в квартире вверху!) это существо......пауза....прошло через бетонный потолок!! одномоментно, т.е просунуло как то самого себя и сказали мне гортанную фразу, на своём языке, по интонации это было что то - Я все равно достану тебя!!!!.
Внимание, это был неземной язык!! Я вам рассказываю, чтобы вы все понимали с какой опасной формой жизни мы все встретились. Это очень серьёзно!!!!!
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после коронавирусного апокалипсиса будет зарождаться новая цивилизация, напишут новые 10 заповедей и первой будет: Не тролль ближнего своего в интернете нашем.
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ты в шапочке из фольги вещаешь?Моргулис вам сегодня шнурок от тырнета выдал?
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Ще не догнав сезонний грип, відмітка 600 тис. Смертність по світу.
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Новости нашего городка: собираются акрывать сабурбы (то есть микрорайны).
Проблемка есть одна, "маленькая" такая: никто из населения не знает точно , где проходит границы сабурбов, то есть вот без карты хрен поймешь, да и с картой тоже, границы микрорайонов на карте не обозначены.

То есть вот, конечно, Хосорн (Hawthorn) от Ричмонда (Richmond) отделить то можно, между ними река, да и кто в здравом разуме пойдет гулять по Ричмонду, ежели ихний муниципалитет даже День Австралии отмечать отказался, хотя другого гражданства у муниципалов нет, и другой страны тоже. Мне то там работать приходилось, но чтобы гулять?
Но даже если и гулять не по Ричмонду, вот идешь по парку в Кью - и оппа, а ты же не Кью, а в этом самом Ричмонде, и . значит, нарушитель.

И самое интересное: как отличить Каэмберуэлл Южный, где живу я, от просто Кэмберуэлла, если у них даже почтовый индекс один?

То есть, надо полагать, завтра пограничники появятся, будут тумбы ставить между микрорайонами, с колючей проволокой, все, как положено?
Или это просто ******?
Ведь ******, верно?
уссаться.
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Гуляли сегодня вечером собаку, население без масок.
И че же это они, "суки", так то?
В США, говорят, оружие раскупают массово, скупайте акции оружейных компаний, граждане, если играете на бирже, не прогадаете, прибыли у оружейников будут колоссальные.
И че же это население так поступает то?
Они же в и так в этий, как ее, самоизоляции?
Я, после этой шизофрении рептилоидов, обязательно запишусь на оружие, "гипсовых голубей" (по тарелочкам) пострелять. Говорят, очень способствует укреплению здоровья это занятие.
Проверено на хорватской девочке, дочери учителя по вождению моего мужа (давно это было). Сказал хорват-учитель моему мужу на уроке вождения как-то, дескать, пришлось дочку в кантри вести, хочу, говорит, папа, кроличков пострелять. Постреляла кроличков и сказала папе спасибо, воспитанная девочка, хорошо, говорит, папа, я с**я теперь чувствую. Я то думала тогда, что девочка та была ***нько, ан нет, ошибалась я, умненькая то была девочка.
Вот писала я в другой теме, как на кидалу одного в Сиднее на 50 тысяч клиентов кинувшего, на шоссе ВДРУГ контейнер упал, ушиб, и только чудом что не до смерти, три часа его спасательные службы выпливали из машины. Одни, д**илы то которые, все по судам ходят и имеют пшик, а другие долги то от дожников получают, заговаривая контейнеры. И дело все в том, что я даже знаю, какой балканский народ очень хорошо забабатывает на грузоперевозках дальнобойщиками, так уж получилось, что знаю, случайно.

Да, на прогулке один дурачок молодой обошел нас с собакой на 2 метра (наверное, телевизор дистанцию подсказал). Искренне жалею, что поздно заметила. в следующий раз кого из "двухметровщиков" встречу, сразу скажу "бу". Как думаете, на какую высоту подпрыгнет? Я так думаю, сантиметров на 50, не меньше.
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о "несущественных"сервисах или как клиент может убить ваш бизнес.
И не только бизнес.
Клиент может уничожить вашу политическую карьеру запросто.
Вот, представьте, закрыли вы, как владелец, ветерианрную клинику из-за коронавируса, как несуществнную, и кошечка померла из-за неоказанной помощи. И что вы, как хозяин покойной кошечке, будете делать? Я то знаю, что сделала одна старушка, у которой ветеринар-наркоман (у ветеринаров есть метадон, вы в курсе, надеюсь), убил кошку (у наркоманов дрожат руки, им операции делать не рекомендуется ни кошкам, ни людям).
А старушка села у входа в супермаркет Сейфвей (это наш Вулворс) в Кэмберуаэлле и всем, кто пришел с собачками, говорила, типа, ой, какая у вас собачка хорошая, только вы ее вот к такому то ветеринару не водите, он убил мою кошечку, похоже, наркоман он. И знаете что? А клиентов у того ветеринара не стало. Откуда знаю? Так я же сама к нему ходила, и сама заметила раньше, что руки у него действительно дрожат. Фамилию ветеринара называть не буду, потому что бизнес свой он продал. ПРОДАЛ ОН БИЗНЕС.

Посыл понятен?
Ну как, рискнете назвать свой бизнес "несущественным" для населения?
А что, если такая старушка не у супермарката сядет, а у Парламента и обвинит не ветеринара, а тех, кто решение закрыть "несущественные" бизнесы принял? С парламентариев то больше в суде денег слупить можно, чем с ветеринаров.
И делать то ничего не надо, наклей на плакатик фотографию кошечки да напиши, что "закрытие несущественных бизнеса убило мою Мурку".
И все, дело в шляпе, репутация то парламентариев тю-тю.
Закрывайте все бизнесы в пень.
Гулять так гулять.
Терять репутацию (и деньги, выплаты по demаges) так терять.
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Да, и еще.
Неселение, конечно, самоизолириется НА НЕКОТОРОЕ МАЛОЕ ВРЕМЯ - и на этом самоизоляция населения закончится.
Не верите?
А перечитайте воспоминания заключенных Освенцима и людей, преживших 2-ю мировую.
Поначалу, с непривычки, в бомбоубежища бежали, от страха глаза выпучив.
День бежали, два бежали - а потом не бежали, и кто шел, а кото посто на другой бок в постели поворачивался, да и продолжал спать.
Не верите? Опять же повторю, перечитайте воспоминания.
И наличие трупов на улицах ничем "самоизоляции" не помогало, ни в Питере в блокаду, ни в том же Освенциме.
Людям нужно было идти по делам - и они шли, трупы на трутуарах, или нет трупов?
Что трупов то боятся, трупак то мертвый.

Почему так происходит?
А психика человеческая так устроена.
Либо делаешь так, как считаешь нужным, либо сойдешь с ума.
Может, кто во 2-ю мировую с ума и сходил, но мне такие случае не известны, видать, были единичными.
Так что ДОБРОВОЛЬНО никто надолго самоизолироваться не будет.
Ввводите Китайскую Народно-Освободительную Армию и сдавайте страны, без нее с карантином вы не справитесь.
Вы как, китайский знаете?
Ну, чтобы считать удары по пяткам, когда вас китайский хозяин на плантации рисовой за нерадивую работу бить будет.
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Сдается мне Иран и, возможно, Китай врут о количестве смертей.
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Итальянцы все застрахоаваны. Помереть от патологии или от пандемии как говорят в Одесе две большие разницы.это шо то вроде спорта как джулио ходил банк грабить.( Мультфильм)
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на работу уже можно не ходить и за коммуналку не платить, это конец света!
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285
от гриппа только в Италии в сезоне 2016/17 умерло 25000 человек
где карантин? где шумиха? где гробы?
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