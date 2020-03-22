 СOVID-19: кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 13 тис., інфіковані - 307,2 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Водночас одужали від хвороби 92 378 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 348 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3 261 особа.
В Італії зафіксовано 53 578 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 4825 осіб. В Ірані вже інфіковані 20 610 осіб, кількість летальних випадків становить 1 556.
В Іспанії заразилися коронавірусом 25 469 осіб, померли 1 381.
Щодо інших країн Європи, то кількість заражених в Німеччині досягла 22 364 осіб, померли - 84; Франції - 14 485, померли - 56; Швейцарії - 6 652, померли - 80; Великій Британії - 5 067, померли - 233; Норвегії - 1 781, померли - 7; Нідерландах - 2 468, померли - 136; Австрії - 3021, померли - 8.
Кількість заражених в США збільшилася до 2 6747, померли - 340.
У Південній Кореї - 8 897, померли - 102.
В Україні інфіковані 47 осіб. Три випадки призвели до летального результату.
.всего заболели: 945
новых заболевших: 62
выздоровели: 36
умерли: 1
Считаю, что нужно выразить обеспокоенность, делов то...
звісно ж треба виконувати рекомендації ВОЗ, слідкувати за гігієною, але те, як роздмухує це зеленське та ко задля введення НС - падли.
От коли перехворіє 7 мільярдів а померлих так і залишиться 13 тис., от тоді й можна буде брати термін "смертність" в лапки.
А при осложнении любого гриппа смертность будет ещё выше...
з початку пандемії в світі захворіло 307280
померло - 13049
отже, смертність становить трохи менше 4.5%
аж ніяк не 10% вказаних вами.
тож смайлик цей зеленському в дупу запхайте.
Ви помилились... Ваш пост я перепостив до Вітру...
Он ще позавчора депутат Шахов (осиковий кіл йому) теж стверджував "Що на деревне всё окей" а вчора вже зліг з пневмонією в Олександрівську лікарню. А перед тим той же Шахов пропонував застосовувати інквізицію до тих хто повертається із за кордону...
Коректні цифри, це якраз і є кількість тих хто одужав і хто помер, по відношенню до тих хто захворів. Де гарантія що з решти 200 000 хворих помре саме 9 000 тоді як з перших 105 000 хворих померло 13049?
станом на сьогодні маємо сухі дані щодо кількості хворих й кількості померлих, виходячи з яких станом на 22.03.2020 смертність становить трохи менше 4,5 відсотків.
і аж ніяк не ваші гіпотетичні 10.
завтра, можливо, зміниться й перша й друга цифра, як це виглядатиме у відсотках - побачимо.
Але зараз, ми маємо те що маємо.
Поскольку вирус внедряется в организм он скорее перепрограмирует человека на доступ к другому уровню контроля, а именно со стороны зелёных. Если это так то, возможна ситуация когда все частично переболевшие могут одномоментно уйти в мир иной, по управлению со стороны зеленых,что по сути вызовет коллапс всех стран. Возможео будут очень масштабные потери.
Давайте вспомним, что все мы подключены к системе по сути через излучатель, а это точка на лбу на переносице.
В своё время я лично!!! провёл целый комплекс исследований по экранирования этой точки. Применялось фсье, от фольги, неодимовых магнитов, до металлических перфорированных многослойных экранов и дажее мисок и кастрюль. Я не рекомендую это повторять, ели у вас нет опыта и обратной связи! от применяемого метода. Зелёные бегали за мной табуном. В итоге!!! они позвали одного спеца, который поставил два луча в двух разных местах на максимум!!! излучения. Малейший просвет в экране и он сразу подключался. Это была эпопея борьбы. В итоге!!! Важно, он, бегая между лучами наткнулся на ножку кровати, и грохнулся с писком на пол. Пока я внизу давился от смеха( а он находился в квартире вверху!) это существо......пауза....прошло через бетонный потолок!! одномоментно, т.е просунуло как то самого себя и сказали мне гортанную фразу, на своём языке, по интонации это было что то - Я все равно достану тебя!!!!.
Внимание, это был неземной язык!! Я вам рассказываю, чтобы вы все понимали с какой опасной формой жизни мы все встретились. Это очень серьёзно!!!!!
Проблемка есть одна, "маленькая" такая: никто из населения не знает точно , где проходит границы сабурбов, то есть вот без карты хрен поймешь, да и с картой тоже, границы микрорайонов на карте не обозначены.
То есть вот, конечно, Хосорн (Hawthorn) от Ричмонда (Richmond) отделить то можно, между ними река, да и кто в здравом разуме пойдет гулять по Ричмонду, ежели ихний муниципалитет даже День Австралии отмечать отказался, хотя другого гражданства у муниципалов нет, и другой страны тоже. Мне то там работать приходилось, но чтобы гулять?
Но даже если и гулять не по Ричмонду, вот идешь по парку в Кью - и оппа, а ты же не Кью, а в этом самом Ричмонде, и . значит, нарушитель.
И самое интересное: как отличить Каэмберуэлл Южный, где живу я, от просто Кэмберуэлла, если у них даже почтовый индекс один?
То есть, надо полагать, завтра пограничники появятся, будут тумбы ставить между микрорайонами, с колючей проволокой, все, как положено?
Или это просто ******?
Ведь ******, верно?
уссаться.
И че же это они, "суки", так то?
В США, говорят, оружие раскупают массово, скупайте акции оружейных компаний, граждане, если играете на бирже, не прогадаете, прибыли у оружейников будут колоссальные.
И че же это население так поступает то?
Они же в и так в этий, как ее, самоизоляции?
Я, после этой шизофрении рептилоидов, обязательно запишусь на оружие, "гипсовых голубей" (по тарелочкам) пострелять. Говорят, очень способствует укреплению здоровья это занятие.
Проверено на хорватской девочке, дочери учителя по вождению моего мужа (давно это было). Сказал хорват-учитель моему мужу на уроке вождения как-то, дескать, пришлось дочку в кантри вести, хочу, говорит, папа, кроличков пострелять. Постреляла кроличков и сказала папе спасибо, воспитанная девочка, хорошо, говорит, папа, я с**я теперь чувствую. Я то думала тогда, что девочка та была ***нько, ан нет, ошибалась я, умненькая то была девочка.
Вот писала я в другой теме, как на кидалу одного в Сиднее на 50 тысяч клиентов кинувшего, на шоссе ВДРУГ контейнер упал, ушиб, и только чудом что не до смерти, три часа его спасательные службы выпливали из машины. Одни, д**илы то которые, все по судам ходят и имеют пшик, а другие долги то от дожников получают, заговаривая контейнеры. И дело все в том, что я даже знаю, какой балканский народ очень хорошо забабатывает на грузоперевозках дальнобойщиками, так уж получилось, что знаю, случайно.
Да, на прогулке один дурачок молодой обошел нас с собакой на 2 метра (наверное, телевизор дистанцию подсказал). Искренне жалею, что поздно заметила. в следующий раз кого из "двухметровщиков" встречу, сразу скажу "бу". Как думаете, на какую высоту подпрыгнет? Я так думаю, сантиметров на 50, не меньше.
И не только бизнес.
Клиент может уничожить вашу политическую карьеру запросто.
Вот, представьте, закрыли вы, как владелец, ветерианрную клинику из-за коронавируса, как несуществнную, и кошечка померла из-за неоказанной помощи. И что вы, как хозяин покойной кошечке, будете делать? Я то знаю, что сделала одна старушка, у которой ветеринар-наркоман (у ветеринаров есть метадон, вы в курсе, надеюсь), убил кошку (у наркоманов дрожат руки, им операции делать не рекомендуется ни кошкам, ни людям).
А старушка села у входа в супермаркет Сейфвей (это наш Вулворс) в Кэмберуаэлле и всем, кто пришел с собачками, говорила, типа, ой, какая у вас собачка хорошая, только вы ее вот к такому то ветеринару не водите, он убил мою кошечку, похоже, наркоман он. И знаете что? А клиентов у того ветеринара не стало. Откуда знаю? Так я же сама к нему ходила, и сама заметила раньше, что руки у него действительно дрожат. Фамилию ветеринара называть не буду, потому что бизнес свой он продал. ПРОДАЛ ОН БИЗНЕС.
Посыл понятен?
Ну как, рискнете назвать свой бизнес "несущественным" для населения?
А что, если такая старушка не у супермарката сядет, а у Парламента и обвинит не ветеринара, а тех, кто решение закрыть "несущественные" бизнесы принял? С парламентариев то больше в суде денег слупить можно, чем с ветеринаров.
И делать то ничего не надо, наклей на плакатик фотографию кошечки да напиши, что "закрытие несущественных бизнеса убило мою Мурку".
И все, дело в шляпе, репутация то парламентариев тю-тю.
Закрывайте все бизнесы в пень.
Гулять так гулять.
Терять репутацию (и деньги, выплаты по demаges) так терять.
Неселение, конечно, самоизолириется НА НЕКОТОРОЕ МАЛОЕ ВРЕМЯ - и на этом самоизоляция населения закончится.
Не верите?
А перечитайте воспоминания заключенных Освенцима и людей, преживших 2-ю мировую.
Поначалу, с непривычки, в бомбоубежища бежали, от страха глаза выпучив.
День бежали, два бежали - а потом не бежали, и кто шел, а кото посто на другой бок в постели поворачивался, да и продолжал спать.
Не верите? Опять же повторю, перечитайте воспоминания.
И наличие трупов на улицах ничем "самоизоляции" не помогало, ни в Питере в блокаду, ни в том же Освенциме.
Людям нужно было идти по делам - и они шли, трупы на трутуарах, или нет трупов?
Что трупов то боятся, трупак то мертвый.
Почему так происходит?
А психика человеческая так устроена.
Либо делаешь так, как считаешь нужным, либо сойдешь с ума.
Может, кто во 2-ю мировую с ума и сходил, но мне такие случае не известны, видать, были единичными.
Так что ДОБРОВОЛЬНО никто надолго самоизолироваться не будет.
Ввводите Китайскую Народно-Освободительную Армию и сдавайте страны, без нее с карантином вы не справитесь.
Вы как, китайский знаете?
Ну, чтобы считать удары по пяткам, когда вас китайский хозяин на плантации рисовой за нерадивую работу бить будет.
от гриппа только в Италии в сезоне 2016/17 умерло 25000 человек
где карантин? где шумиха? где гробы?