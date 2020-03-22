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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Італія (440) карантин (675) COVID-19 (1558) коронавірус (288)

 Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив про те, що Італія в рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 призупинить всю виробничу діяльність, крім найнеобхіднішої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на Corriere della Sera.

"Це жорсткі заходи, але у нас немає альтернативи. Наразі ми маємо чинити опір, тому що тільки так ми можемо захиститися", - наводить його слова Ansa.

Конте підкреслив, що Італія не зупиняє, а на час уповільнює виробничу діяльність.

"Це непросте рішення, але сьогодні необхідно робити все, щоб стримати поширення епідемії", - вказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії за добу від Сovid-19 померло 793 людини

Прем'єр Італії не уточнив, які саме підприємства будуть закриті, але запевнив, що обмеження не торкнуться супермаркетів, продуктових магазинів, аптек, а також банківських і поштових відділень і страхових компаній.

Також продовжиться торгівля товарами першої необхідності і робота громадського транспорту.

Як повідомлялося, за минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий антирекорд. У країні зареєстровано 793 смерті.

Таким чином, загальна кількість померлих з підтвердженим зараженням коронавірусом досягла 4,825 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183357
 
 
 Топ коментарі
 
Звільніть нарешті Марківа
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Интересно, сработает теория 5 рукопожатий ?
***** скоро умрет ?
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Только почти никому нельзя выходить на улицу чтобы им пользоваться Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 6676
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Зелебобикам главное транспорт и пох что заразу домой принесут
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Вы считаете разумным убить десятки людей, увеличив шансы единиц на выздоровление?
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не устал сутками сидеть на цензоре, "окопник" ?
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это то, что давали тебе нюхать , а ты думал что это порох ?
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плыви по канализации дальше, ****** дизентерийная. Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 9686
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"воин" , "нюхач пороха" , "окопник" ….. "герой войны" и просто поц , который живёт чужой жизнью и заслугами .
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держи ещё 11.80, убогий. мне бабла тваво ФСБ не жалко.
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Только бедные итальянцы расхлебались с кризисом 2008-го и на тебе..
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По моему это ответочка за Марківа прилетела!
На суде объективно оценивать ситуацию никто не хотел...
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Ну не прямо так отвєточка. А саме через небажання шукати істину, докопуватися до правди. коли я почув про вирок суда, я вже тоді зрозумів, що щось в італійському суспільстві не так. І з совістю не все гладко, але із розумом теж. Бо не помітити небезпеку від вірусу маючи таку рухливу через кордон китайську діаспору, це треба бути умапалата.
Ну хай в нас у владі клоуни і відверті вороги українців типу рюкзакова. але ж в італійців ніби не так? чи теж таке?
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то есть сейчас на короновирусе можно заработать больше чем на войне ?
или бубочка решил отбить потраченное бабло на тур в Оман и те 14 часов что он в чебуречной вешал лапшу всей Украине ?
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нет, подонков...
дегенераты не осознают что делают!
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Та пусть тогда сразу на кладбище идут - то пм никто не болеет.
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Как сказал один умный электрик-,,лучше изолироваться чем заземлится,,
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше

корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)

карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
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Я же ответил тебе уже, в "бан е" ответ теперь на твой вопрос
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в рік
в тут за місяць. в день мруть по 500- 700 чоловік в одній країні.
і лікування немає.
вакцини немає.
ви вчиняєте дезінформацію своїми тезами.
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в год 650 тыс., можете поделить на 365? а с учетом сезонности гриппа (большая часть ьумерших приходится на 3-4 месяца сезона эпидемии), как и любого ОРВИ, даже несколько большие цифры получатся
как плохо у большинства с математикой и элементарной логикой
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В Италии умирает уже 1000 за сутки ( не смотря на карантин , медецину и т.д. ) вы хотите это в Украине ?
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а ты уверен, что этого УЖЕ не было год, два и три назад?
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Новини за 20 січня 2020, як на мене то звичайна корона. Facebook
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Начавшаяся истерия-пандемия призвана продолжить и завершить процесс сворачивания остатков демократии и свобод, запущенный 11 сентября 2001 года. Никто из граждан не должен быть уверен, что он не является носителем и жертвой коронавируса. Власти в целях обеспечения "счастья и безопасности" общества должны действовать, исходя из презумпции, что каждый гражданин носит в себе вирус-убийцу. Население будет поставлено под тотальный контроль».

«Во-первых, - продолжил профессор, - контроль над здоровьем. Введение обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе данных. С помощью этой информации будет осуществляться отнесение человека к той или иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создаётся в Китае)».

«Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на перемещение не только через границу, но и внутри страны», - отметил он.

«В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми. В-четвёртых, контроль за поведением человека на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек питается, чем увлекается, к каким предметам прикасается»,
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немного протеворечиво, как по мне...
так "истерия-пандемия" или все таки во первых, вторых и третьих и не рухаться?
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Я розумію, це просто думка Катасонова, яку поділяють досить дагато людей, я наприклад повністю її не підтримую, але частково згоден. Якщо хочете, можете почитати повністю - «Предпоследний акт мировой истории, или Под флагом борьбы с коронавирусом» - На правде стой - LiveJournal
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уже стока начитался, шо аж через край.
в конечном итоге решение - "шо делать?" каждый будет принимать сам.
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Так, але і у вас і у нас є маленька фора, перейняти досвід тих, хто краще справляється з ситауцією, а не кидатись в крайнощі.
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все верно - маразм никому не нужен на етом свете.
женулька моя - паникерша та еще, и внуки - от тока они меня сдерживают пока еще, шо бы просто не обращать внимание на ето все...(((
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Цілком можливий варіант розвитку подій. І один із самих катастрофічних.
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Бінго! 100% про Україну під керуванням від "слуг народу".
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А китайцам запретить въезд не догадались нигде. А в Италии сколько фирм уже под китайцами и с китайцами, вот и получили рассадник .
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его надо было сдерживать в китае. а когда развезли по всему миру держите теперь свои яйца.
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Это каюк. Вопрос в том, когда такое настанет у нас.
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Чого в нас має бути як в Італії, а не як в Швеції наприклад?
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Сравни медицину в Швеции и Италии с нашей и тебе сразу все станет ясно. В Италии для больных с одышкой хотя бы кислород привозят ДАРОМ под двери, а у нас тебе его даже за деньги не привезут т. к. его просто нет (уже мониторил - та же ситуация что и с масками). Вот и прикинь уровень грядущей катастрофы. Италия с овчинку покажется. Спасет только, если дотянем до жары свыше 30 без сильного распространения. И то - спасет временно - до осени. Но осенью вирус может ослабнет. В общем вопрос двух месяцев - а за 2 месяца можно Италию перегнать по заражению в 100 раз, учитывая особую степень тупизны нашего пипла.
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Виходить в Італії медицина як в Сомалі в порівняні зі шведами?
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В Италии медицина весьма хорошая, а в Ломбардии, откуда пошла вспышка - одна из лучших в ЕС. Втыкиваешь что это такое? И? Помогла ли одна из лучших в Европе медицин? Нет. Значит есть иные, не связанные с уровнем медицины причины. Например, уровень оперативного реагирования и уровень экстремальной логистики. Вот тут вся Европа в заднице, Украина тем более. Например, у тебя в стране самая лучшая медицина, но на всю страну 5 тыс. реанимационных коек. Оперативно можешь добавить еще 10 тыс. А нужно 100 тыс. Что ты будешь делать?? Правильно - ты сдохнешь при всей своей крутой медицине от банальной нехватки всего, включая медперсонал.
А в Китае ситуация в корне иная - там небоскребы возводят в рекордные сроки и все привыкли делать практически мгновенно - логистика на уровне богов, производственные мощности огромные, переориентация также практически мгновенна т. к. они этим и эили ранее. Поэтому с Китаем сравнивай, а не с Сомали или с ЕС. И башкой думать нужно.
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Втыкиваешь, башкой, Матвеевич ты гопник? Можно же нормально общаться, даже если точки зрения не совпадают.
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когда на улицах начнут падать люди как в Италии, Испании, США, Франции, и Китае - вот тогда начнут говорить о более широком распространении - думаю недели 1-2 у нас еще есть....
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На Украину прибыло и прибывает огромное количество зараженных из батрачества. Если бы не они, то шанс бы был дотянуть до лета. А из-за них шансов нет - у нас в городе официально зараженных нет, но на явном подозрении есть и эти явные (обрабатываются вторые тесты) контактировали с тысячами. Т. е. ситуация УЖЕ вышла из-под контроля и Аваков и другие это просекли, но боятся открыто сказать, что батраки у Украины отняли шанс пройти эпидемию без катастрофы.
А вот в Белоруссии все по уму сделано: Бацька сказал: батракам, туристам и иным путешественникам сидеть там где сидели - в страну их не пустят до окончания пандемии. И точка. Вот как руководить нужно!
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Кстати - все наши короновирусные - это прибывшие недавно в город батраки из ЕС. Все смерти и все жесткие меры на их совести.
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Ну слишком рано говорить про Белоруссию! Посмотрим что там будет через 1-2 месяца.
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Через 1-2 месяца на планете будет примерно одинаковая ЖОПА в любых странах.
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В Україну а не на, до того ж Лука сказав, що вони нехай самі повертаються, і що він за ними літаки ганяти не буде, про те що він їх не пустить, це брехня.
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Ты меня еще поучи как правильно писать в или на. Хоть бы погуглил этот вопрос и понял, что используются оба варианта совершенно филологически правомерно. Образовывайся сначала, а потом такие советы раздавай, чтобы не позориться. А если на образование нет ума, тогда просто молчи - тоже вариант хороший.
Общее филологическое правило тут такое (очень условное): если ты пишешь по-украински, то "в", а если по-русски, то "на".
Ты заметил на каком языке я пишу? Молодец - это тебе от меня бесплатный школьный урок. Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного - Цензор.НЕТ 8159
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Найкритичнішою,відносно Ковід, є каналізаційна система Це найнебезпечніший шлях потрапляння вірусу в повітря, й саме там,буде найбільша смертність Персоналу Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 8164 Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 8164 Италия, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса, закроет все производство, кроме необходимого - Цензор.НЕТ 8164
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Це повний провал владних структур по всьому світу. Від однієї крайнощі скачок до іншої: 2 місяці вони абсолютно нічого не робили і займались фігнею, а зараз повністю зупиняють життя і економіку власних країн на роки вперед.

Просто ідіотизм.

Ніколи не думав що країна як Південна Корея виявиться однією з найрозумніших і грамотних.
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Зачем закрывать производства? Ведь вирус косит в основном стариков, которые не работают.
Явно Италия сознательно хочет объявить дефолт. Как только объявит - пойдет парад дефолтов по всем странам.
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только честно, для статистики - ві тоже за зеленскава голосовали?
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Тому що лікарні переповнені молодими людьми яким рятують життя,старих вде навіть в реанімацію не ложать. Моя знайома перехворіла атипічною пневмонією і отримала інвалідність- легені вигоріли на половину, постійно задихається, невідомо як почуваються люди після короновірусу.
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Видимо потому что не только в Украине чиновники получают миллионые зарплаты ежемесячно вместо того чтобы обеспечить каждого гражданина страны костюмом химзащиты на момент пришествия серьезного песца.
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Италия никогда не была полноценным государством. Один только любитель малолетних шлюх Берлускони чего стОит.
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они целуются со всеми подряд пи встрече и вообще это фишка в Европе еще выйдет боком... наверное сейчас выходит.
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Не цілуються, а переважно імітують поцілунки- торкаються щоками і все.
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Навіть щоками не завжди торкаються. А губами роблять звуки гучних чмоків))
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Австралия - не стадо, а молодая - по историческим меркам - нация.
И, кстати, разве я ошибся по поводу Берлускони ? Расскажите: какой он ангел без крыльев, и классный менеджер.
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ну еще неделя, ну еще две - потом все плюнут на ето все...
може в мандей попрусь в оффис - устал дома....
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Вот и жена говорит: население скоро поймёт что его дурачат.
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мандей-оффис еще под болъшим вопросом, но взаперти уже точно как то не так....
та и контора наша не закрыта, так шо бы уже "все сидите дома и без вариантов...."
типа - сами думайте, но если нужна необходимость прийти в оффис?
то все как всегда....
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Всё зависит от того чем вы в офисе занимаетесь.
А то я видел компании где число менеджеров примерно равнялось числу программистов. Уволят менеджера - о нём через полчаса забудут. Уйдёт программист - можно закрывать проект вообще.
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а от цікаво в селі зараз теж на карантінє по домам сідят чи працюють щоб карантінні з голоду не повиздихали ?
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Працювать то працюють. Там вдома вирощуть курей, свиней, тримають корів. А тепер уявіть собі закриті зебільною владою продуктові і зернові ринки. Де збути молоко, мясо, яйця, де докупити корму, якщо домашнього не вистачає. Квартальні слуги ніколи не знали про це абсолютно нічого. Їм воно падало з неба, як колись сміялися з чисто міських совків: а хіба булкі хлєба нє на дєрєвє растут?
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Ну теперь то рыгосоя насладится в полной мере результатами Петиных патужных риформ да малоросы?
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В мире большинство влиятельных людей пенсионеры. Поэтому такая паника.
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