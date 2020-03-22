 Італія, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, закриє все виробництво, крім необхідного

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на Corriere della Sera.
"Це жорсткі заходи, але у нас немає альтернативи. Наразі ми маємо чинити опір, тому що тільки так ми можемо захиститися", - наводить його слова Ansa.
Конте підкреслив, що Італія не зупиняє, а на час уповільнює виробничу діяльність.
"Це непросте рішення, але сьогодні необхідно робити все, щоб стримати поширення епідемії", - вказав він.
Прем'єр Італії не уточнив, які саме підприємства будуть закриті, але запевнив, що обмеження не торкнуться супермаркетів, продуктових магазинів, аптек, а також банківських і поштових відділень і страхових компаній.
Також продовжиться торгівля товарами першої необхідності і робота громадського транспорту.
Як повідомлялося, за минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий антирекорд. У країні зареєстровано 793 смерті.
Таким чином, загальна кількість померлих з підтвердженим зараженням коронавірусом досягла 4,825 осіб.
***** скоро умрет ?
На суде объективно оценивать ситуацию никто не хотел...
Ну хай в нас у владі клоуни і відверті вороги українців типу рюкзакова. але ж в італійців ніби не так? чи теж таке?
или бубочка решил отбить потраченное бабло на тур в Оман и те 14 часов что он в чебуречной вешал лапшу всей Украине ?
дегенераты не осознают что делают!
bella chao!
от сезонного гриппа в 2017 из 3-5 млн. случаев с осложнениями 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей (до 1500 смертей в мире в день)
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших), большинство об этих цифрах из 2017го узнает сейчас впервые в жизни
интересно, почему три года назад не было хотя бы сотой доли нынешнего ажиотажа?
в тут за місяць. в день мруть по 500- 700 чоловік в одній країні.
і лікування немає.
вакцини немає.
ви вчиняєте дезінформацію своїми тезами.
как плохо у большинства с математикой и элементарной логикой
«Во-первых, - продолжил профессор, - контроль над здоровьем. Введение обязательных регулярных анализов и тестов. Консолидация всей медицинской информации о человеке в централизованной базе данных. С помощью этой информации будет осуществляться отнесение человека к той или иной группе (будет действовать система социальных рейтингов, подобная той, какая создаётся в Китае)».
«Во-вторых, контроль над передвижением. Возможно введение ограничений и запретов на перемещение не только через границу, но и внутри страны», - отметил он.
«В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми. В-четвёртых, контроль за поведением человека на работе и в свободное от работы время, включая получение информации о том, чем человек питается, чем увлекается, к каким предметам прикасается»,
так "истерия-пандемия" или все таки во первых, вторых и третьих и не рухаться?
в конечном итоге решение - "шо делать?" каждый будет принимать сам.
женулька моя - паникерша та еще, и внуки - от тока они меня сдерживают пока еще, шо бы просто не обращать внимание на ето все...(((
Кстати, кривые для Франции и Испании имеют такую же форму!
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Украина в одном фото
А в Китае ситуация в корне иная - там небоскребы возводят в рекордные сроки и все привыкли делать практически мгновенно - логистика на уровне богов, производственные мощности огромные, переориентация также практически мгновенна т. к. они этим и эили ранее. Поэтому с Китаем сравнивай, а не с Сомали или с ЕС. И башкой думать нужно.
А вот в Белоруссии все по уму сделано: Бацька сказал: батракам, туристам и иным путешественникам сидеть там где сидели - в страну их не пустят до окончания пандемии. И точка. Вот как руководить нужно!
Общее филологическое правило тут такое (очень условное): если ты пишешь по-украински, то "в", а если по-русски, то "на".
Ты заметил на каком языке я пишу? Молодец - это тебе от меня бесплатный школьный урок.
Просто ідіотизм.
Ніколи не думав що країна як Південна Корея виявиться однією з найрозумніших і грамотних.
Явно Италия сознательно хочет объявить дефолт. Как только объявит - пойдет парад дефолтов по всем странам.
И, кстати, разве я ошибся по поводу Берлускони ? Расскажите: какой он ангел без крыльев, и классный менеджер.
може в мандей попрусь в оффис - устал дома....
та и контора наша не закрыта, так шо бы уже "все сидите дома и без вариантов...."
типа - сами думайте, но если нужна необходимость прийти в оффис?
то все как всегда....
А то я видел компании где число менеджеров примерно равнялось числу программистов. Уволят менеджера - о нём через полчаса забудут. Уйдёт программист - можно закрывать проект вообще.