 Двоє поліцейських відкрили стрілянину на вулиці в Миколаєві, поранено 32-річного місцевого жителя

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Поранення у ногу та у бік, попередньо, із травматичної зброї завдали двоє чоловіків, з яким у потерпілого стався конфлікт на вулиці у дворі багатоповерхівки, де в гостях у родича був постраждалий чоловік. Родич у вікно побачив бійку на вулиці та викликав поліцію.

Постраждалий доставлений до медичного закладу.

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Учасниками конфлікту виявились двоє працівників поліції. Наразі за рішенням начальника ГУНП розпочато службове розслідування. На час розслідування поліцейські відсторонені від службових обов’язків. Також відсторонений керівник їхнього підрозділу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, призначено низку відповідних експертиз. Триває слідство.