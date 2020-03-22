 Двоє поліцейських відкрили стрілянину на вулиці в Миколаєві, поранено 32-річного місцевого жителя

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївській області.
Поранення у ногу та у бік, попередньо, із травматичної зброї завдали двоє чоловіків, з яким у потерпілого стався конфлікт на вулиці у дворі багатоповерхівки, де в гостях у родича був постраждалий чоловік. Родич у вікно побачив бійку на вулиці та викликав поліцію.
Постраждалий доставлений до медичного закладу.
Учасниками конфлікту виявились двоє працівників поліції. Наразі за рішенням начальника ГУНП розпочато службове розслідування. На час розслідування поліцейські відсторонені від службових обов’язків. Також відсторонений керівник їхнього підрозділу.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, призначено низку відповідних експертиз. Триває слідство.
Бо хто ж пом'яне 73...
https://twitter.com/lidiya1407/status/1240716479684702208
кіт не мій (щоб не питали) та в мене такаж історія... просто дуже...ну дуже співпало фото....
і я своєму підсунув таку ж))))...щоб не ліз на працюючу....
хазяиїн... раб )))) помітив і приділив увагу...
Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», двое сотрудников полицейского спецподразделения шли «по гражданке» по переулку Парусному в сторону проспекта Героев Сталинграда. В районе остановки «Мельничная» на них напали несколько неизвестных, успев нанести несколько ударов трубой или арматурой одному из полицейских. В ответ на это, второй сотрудник полиции успел достать пистолет травматического действия и сделать несколько выстрелов в сторону нападавших в результате чего они разбежались. Один из нападавших получил ранение в ногу и торс и был доставлен в БСМП.
Сегодня совершенно очевидно, что первоначально лгали все: Лозинский и его попутчики, милиционеры, выехавшие по вызову. Лгал и главврач местной больницы Сергей Стоянов с медсестрой, которые прибыли позже. Любопытно, что врача вызвал начальник райотдела Михаил Ковальский. Судя по всему, он был шокирован произошедшим, и пытался не участвовать в убийстве. Поэтому совершенно логичным выглядит переквалификация его действий с нанесения тяжких телесных повреждений на злоупотребление властью с целью сокрытия преступления. Сегодня он активно сотрдуничает со следствием. Ковальский позвонил в «Скорую» в 20.30 - примерно через час после ранения Олейника. А в 20.45 главврачу уже перезвонил Лозинский, он был возмущен: «Где ты шляешься, почему еще не прибыл!»
Позже главврач лгал следствию: мол, он увидел на месте происшествия нож и схватив его, разрезал пакет с перевязочным материалом. Поэтому, мол, и отпечатков Олейника на ноже не обнаружили.
Якобы сразу после того, как труп Олейника отправили на «Скорой» в больницу, был проведен осмотр места происшествия. И якобы кроме ножа были обнаружены пистолеты «King-Start" и "Alfa-Prol Brno", а также гильза калибра 7,62 мм. На следующее утро там же вдруг нашли третий пистолет - «ТТ» - с аккуратно спиленным номером, два патрона и две гильзы. Эксперты не обнаружили свидетельств того, что хоть один из этих стволов имел отношение к Олейнику. Также эксперты констатировали: Олейник не стрелял. А что касается кухонного ножа с длиной лезвия в 16 см, то по утверждению Лозинского, именно им Олейник наносил многочисленные раны ему и его подельникам. Вы уже видели фото трупа Олейника после общения с братвой Лозинского. Теперь посмотрите на «жуткие» ножевые раны «жертв» крестьянина. Кошки царапаются сильнее. Очевидно, Лозинскому, который по его словам «на гризли ходил» и его подельникам не хватило духу пустить себе больше крови. Впочем, смотрите и сопоставляйте с увиденным выше.
Начальник голованевской милиции даже попытался зафиксировать не первый свежести чиряк на своем пузе, будто и в нем виноват убитый Олейник. А голованевский прокурор демонстрировал даже царапину на пальце, очевидно, полученую в процессе ковыряния в носу, и раздражение от бритья на заплавшем жиром подбородке.
Источник:https://censor.net.ua/p95420
и нечего по родственникам ездить, карантин же
і зеленський змирився
Аваков и его милиция защищают воров и бандитов
само собой ненависть мало что даст против вооружённых до зубов наёмников воров
необходимо быть осторожными и обходить аваковских десятой дорогой
отморозков, которые замазаны и готовы выполнять любой приказ,
остальные, "нормальные" нужны для поддержания видимости законности
надо простол понимать, что полицейские по умолчанию опасные вооружённые бандиты
, обходить их десятой дорогой и предупреждать окружающих о опасности при появлении
аваковских банд/патрулей в зоне видимости
очень выгодно иметь на службе определённый процент отморозков,
это позволяет предотвратить возникновение взаимопонимания между гражданами и работниками мвд, которые честно пытаются выполнять свою работу
Авакову выгодно иметь армию замазанных кровью невинных граждан беркутов
так Авакову намного легче контролировать свою ОПГ
и уверенно идти к царскому трону
похоже Путин пообещал ему такой бонус
в Украине Аваков пытается построить чтото похожее,
но это ошибка, так как путин тогда получит контроль над Украиной автоматом -
на этом погорел Янукович, но случилась Революция, плодами которой теперь пользуются
в целом Аваков часть системы, увольнять необходимо как минимум всю верхушку МВД,
может и всех, но это вообще сложно
после того, как он получил контроль над Зеленским он окончательно сошёл с ума
Саме легше гавкать на поліцію, коли в самих звивин, як в футбольного м'яча!
надо ожидать, что Аваковские запретят прессу кроме той, которая хвалит МВД ?
Украина станет царством Авакова под протекторатом Путина ?
почему в Израиле при жёстком карантине и пропусках в общественный транспорт
гражданам разрешено выходить из дома для участия в ДЕМОНСТРАЦИЯХ ?
МВД = ОПГ
милиция должна быть разооружена ( разве кроме инкасоторов )
Он отметил, что Левин нашел убежище в Болгарии неслучайно: "Расследование "дела Гандзюк" показывает, что Херсонщина - это область, где действует мощный клан, который господствует в регионе и которого реально боятся. Его цель - получение наживы с использованием властных возможностей. Под этим кланом находятся правоохранительные органы. Все ключевые экономические, политические и другие вопросы решаются главными действующими лицами этого клана, часть которых фигурирует в этом уголовном производстве. Клан имеет серьезные международные связи, в частности в Европе. Могу сказать, что Левин нашел прибежище в Болгарии совсем не случайно".Источник:https://censor.net.ua/n3183344
Так скоро дойдем до харакири, за взятку или незащиту граждан.