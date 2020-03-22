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Все про:Миколаїв (416) Нацполіція (9204) Правоохоронні органи (939) стрілянина (1141)

 Двоє поліцейських відкрили стрілянину на вулиці в Миколаєві, поранено 32-річного місцевого жителя

Вчора, близько 21:30 в Центральному районі Миколаєва тілесні ушкодження в результаті конфлікту має 32-річний місцевий житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Поранення у ногу та у бік, попередньо, із травматичної зброї завдали двоє чоловіків, з яким у потерпілого стався конфлікт на вулиці у дворі багатоповерхівки, де в гостях у родича був постраждалий чоловік. Родич у вікно побачив бійку на вулиці та викликав поліцію.

Постраждалий доставлений до медичного закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканець Лисичанська, який стріляв 15 березня у продавщицю в магазині, "здав" правоохоронцям свій схрон зі зброєю, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Учасниками конфлікту виявились двоє працівників поліції. Наразі за рішенням начальника ГУНП розпочато службове розслідування. На час розслідування поліцейські відсторонені від службових обов’язків. Також відсторонений керівник їхнього підрозділу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, призначено низку відповідних експертиз. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183354
 
 
 Топ коментарі
 
ШАНОВНІ 25 ! Дотримуйтесь правил карантину!
Бо хто ж пом'яне 73...
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Й ці тварюки вільно ходять по вулицях без намордників й кайданок Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 2234
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Это те полицейские Авакова, которые патрулируют улицы? Ну ну...
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Й ці тварюки вільно ходять по вулицях без намордників й кайданок
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ШАНОВНІ 25 ! Дотримуйтесь правил карантину!
Бо хто ж пом'яне 73...
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Сьогодні вдома, карантинюсь. Сало є, горілка в холодильнику, картопля на балконі (ще й думав, на ляд стільки прикупив). А так, в цілому, робота стала геть. Благо встиг авто заправити, то і маршрут в мене: квартира-авто - гараж і назад. Людей на зупинках просто валом, усім кудись треба.
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це правильне рішення, а я нажаль на роботу ходжу.
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Та як сказати. Коли є робота, то чому ні. А хворь і дома дістане. Тому, як цей вірус трохи модернізована форма простуди з рецидивом в грип... Чому саме зараз? Природньо та ментально. Зима була теплою, на початку весни сонечко пригріло, а матінка земля ще захолодна. А народ вже на шорти, футболки то що і ай да....
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При зникненні зеленої плісняви дякули надіються на повернення порохнявого тріпера😃
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а кое-кому пришлось выделить рабовладельцу отдельную клавиатуру))))
Двоє поліцейських відкрили стрілянину на вулиці в Миколаєві, поранено 32-річного місцевого жителя - Цензор.НЕТ 9685

кіт не мій (щоб не питали) та в мене такаж історія... просто дуже...ну дуже співпало фото....
і я своєму підсунув таку ж))))...щоб не ліз на працюючу....
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це в них у всіх таий "прикол"...щоб хазяиїн ... раб )))) помітив і приділив увагу...
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З 7-го по 11 те березня БЕ тепло, навіть ЗЕжарко бЕло.
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Закон про Заборону зброї для мусарні Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 1825 Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 1825
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Наверно, 11-м лез в транспорт или без маски был
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Лягавих потрібно,весь час,тримати на цепу, й в намордниках
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Знову аваківське ОЗУ подонки. Деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами.
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чтобы немного понятнее было:
Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», двое сотрудников полицейского спецподразделения шли «по гражданке» по переулку Парусному в сторону проспекта Героев Сталинграда. В районе остановки «Мельничная» на них напали несколько неизвестных, успев нанести несколько ударов трубой или арматурой одному из полицейских. В ответ на это, второй сотрудник полиции успел достать пистолет травматического действия и сделать несколько выстрелов в сторону нападавших в результате чего они разбежались. Один из нападавших получил ранение в ногу и торс и был доставлен в БСМП.
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После случившегося именно Лозинский дал команду на выезд группы задержания во главе с замначальником райотдела Сергеем Андреевым. К слову, сразу после визита к следователю в Киев, тот понял, что отвертеться вряд ли удастся, и немедленно подал рапорт об отставке: увольняться по собственному желанию предпочтительнее, нежели по компрматериалам.
Сегодня совершенно очевидно, что первоначально лгали все: Лозинский и его попутчики, милиционеры, выехавшие по вызову. Лгал и главврач местной больницы Сергей Стоянов с медсестрой, которые прибыли позже. Любопытно, что врача вызвал начальник райотдела Михаил Ковальский. Судя по всему, он был шокирован произошедшим, и пытался не участвовать в убийстве. Поэтому совершенно логичным выглядит переквалификация его действий с нанесения тяжких телесных повреждений на злоупотребление властью с целью сокрытия преступления. Сегодня он активно сотрдуничает со следствием. Ковальский позвонил в «Скорую» в 20.30 - примерно через час после ранения Олейника. А в 20.45 главврачу уже перезвонил Лозинский, он был возмущен: «Где ты шляешься, почему еще не прибыл!»
Позже главврач лгал следствию: мол, он увидел на месте происшествия нож и схватив его, разрезал пакет с перевязочным материалом. Поэтому, мол, и отпечатков Олейника на ноже не обнаружили.
Якобы сразу после того, как труп Олейника отправили на «Скорой» в больницу, был проведен осмотр места происшествия. И якобы кроме ножа были обнаружены пистолеты «King-Start" и "Alfa-Prol Brno", а также гильза калибра 7,62 мм. На следующее утро там же вдруг нашли третий пистолет - «ТТ» - с аккуратно спиленным номером, два патрона и две гильзы. Эксперты не обнаружили свидетельств того, что хоть один из этих стволов имел отношение к Олейнику. Также эксперты констатировали: Олейник не стрелял. А что касается кухонного ножа с длиной лезвия в 16 см, то по утверждению Лозинского, именно им Олейник наносил многочисленные раны ему и его подельникам. Вы уже видели фото трупа Олейника после общения с братвой Лозинского. Теперь посмотрите на «жуткие» ножевые раны «жертв» крестьянина. Кошки царапаются сильнее. Очевидно, Лозинскому, который по его словам «на гризли ходил» и его подельникам не хватило духу пустить себе больше крови. Впочем, смотрите и сопоставляйте с увиденным выше.
Начальник голованевской милиции даже попытался зафиксировать не первый свежести чиряк на своем пузе, будто и в нем виноват убитый Олейник. А голованевский прокурор демонстрировал даже царапину на пальце, очевидно, полученую в процессе ковыряния в носу, и раздражение от бритья на заплавшем жиром подбородке.
Источник:https://censor.net.ua/p95420
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что вы плетёте, кто нападал бы на вооружённых Аваковских бандитов ?
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это старое дело, но смысл тот же, милицыя убивает и делает жертву виновной !
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ключевое слово - остановка мельничная, в центре...21.30, по 10 люди не могут выехать...
и нечего по родственникам ездить, карантин же
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доблестные вояки, на передовой, так сказать, рискуя...это вам не на линии разграничения прохлаждаться! Орлы,блин! Только не те, что летают, а те, что скалы обсирают Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель - Цензор.НЕТ 387
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необходимо вооружить население Украины и разоружить Аваковских бандитов !
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В країні карантин, а постраждалий ходить по гостях, розносить вірус. Мабуть менти відразу вирішили того хлопака "опрєдєліть на больнічку".
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Беркутята Потроха, понабирав паскуда.
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на миколаївську поліцію реформи не впливають...ні до врадіївки, ні після..
і зеленський змирився
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Как любил раньше писать цензор.да -ахфицеры
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Народ, не поддавайтесь негативу. Ненависть и страх превращают людей в мутантов. Осторожней с этим. В школах не учат информационной гигиене, приходится самим понимать и учиться. Нас разводят на ненависть друг к другу, а выгодно это только Авакову.
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сначала подчиняйся , а потом обжалуй ?
Аваков и его милиция защищают воров и бандитов
само собой ненависть мало что даст против вооружённых до зубов наёмников воров
необходимо быть осторожными и обходить аваковских десятой дорогой
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Если мы будем поддаваться ненависти то будем не правы всегда. Чтобы чего то добиваться, например справедливости - наши поступки должны быть продуманы, взвешены. Если мы поступаем как взрослые сильные люди то и поступки наши нам на пользу ибо в них есть сила. А если нет - то будем выглядеть в глазах сограждан как те что вышвырнули кашлянувшего из автобуса во Львове.
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ещё раз, никакой ненависти, Аваков специально держит процентов 30
отморозков, которые замазаны и готовы выполнять любой приказ,
остальные, "нормальные" нужны для поддержания видимости законности
надо простол понимать, что полицейские по умолчанию опасные вооружённые бандиты
, обходить их десятой дорогой и предупреждать окружающих о опасности при появлении
аваковских банд/патрулей в зоне видимости
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А там не определишь кто есть кто. У них на лбу не написано. Там много нормальных людей. Просто в прессу попадает только негатив. Мы так устроены что подсесть на негатив нам легче. Мы хватаем чаще его и ищем его - негатив. А когда мы срываемся такие как Аваков пиарятся на нас - видите мол - ну вот как еще с ними, с дикарями. И не малая часть населения согласится с ним и даст молчаливую подпись делать то что он хочет.
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нормальные есть, но рулят замазанные
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ОПЯТЬ МУСОРЯТА В ГАНСТЕРОВ ПОИГРАЛИ. ИХ ЖЕ КОГДА НАБИРАЮТ НИКАКИХ ТЕСТОВ НЕ ПРОВОДЯТ. В ДУРКЕ НЕТУ СТОЛЬКО ПРИДУРКОВ.
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для защиты воров от ограбленного нищего населения
очень выгодно иметь на службе определённый процент отморозков,
это позволяет предотвратить возникновение взаимопонимания между гражданами и работниками мвд, которые честно пытаются выполнять свою работу
Авакову выгодно иметь армию замазанных кровью невинных граждан беркутов
так Авакову намного легче контролировать свою ОПГ
и уверенно идти к царскому трону
похоже Путин пообещал ему такой бонус
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Я б на месте Путина уже готовил план по устранению Авакова заранее. Путин не станет терпеть рядом с собой такого бульдога.
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к слову, путин хоть и стар уже, бандит намного серьёзнее, чем любой украинский, включая и Авакова, россия это государство воров в законе подчинивших себе армию и прочих,
в Украине Аваков пытается построить чтото похожее,
но это ошибка, так как путин тогда получит контроль над Украиной автоматом -
на этом погорел Янукович, но случилась Революция, плодами которой теперь пользуются
в целом Аваков часть системы, увольнять необходимо как минимум всю верхушку МВД,
может и всех, но это вообще сложно
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Да конечно Порох виноват, кроме него некого, вы еще скажите, что после него у нас есть другой президент, вот будет смешно )))))))))))))
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Аваков ці вже готові по мирних людях стріляти? Але Янукович теж в 2014 думав що беркутня його врятує...
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Авакова на гиляку! Поліцаїв спалити на хрін.
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Авакова в отставку, пусть занимается частным бизнесом итп
после того, как он получил контроль над Зеленским он окончательно сошёл с ума
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Не поліцейських треба зачищать, а писак, які зібралися тут і гавквють не знаючи суті справи, писаки хренові!
Саме легше гавкать на поліцію, коли в самих звивин, як в футбольного м'яча!
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Якобы сразу после того, как труп Олейника отправили на «Скорой» в больницу, был проведен осмотр места происшествия. И якобы кроме ножа были обнаружены пистолеты «King-Start" и "Alfa-Prol Brno", а также гильза калибра 7,62 мм. На следующее утро там же вдруг нашли третий пистолет - «ТТ» - с аккуратно спиленным номером, два патрона и две гильзы. Эксперты не обнаружили свидетельств того, что хоть один из этих стволов имел отношение к Олейнику. Также эксперты констатировали: Олейник не стрелял. А что касается кухонного ножа с длиной лезвия в 16 см, то по утверждению Лозинского, именно им Олейник наносил многочисленные раны ему и его подельникам. Вы уже видели фото трупа Олейника после общения с братвой Лозинского. Теперь посмотрите на «жуткие» ножевые раны «жертв» крестьянина. Кошки царапаются сильнее. Очевидно, Лозинскому, который по его словам «на гризли ходил» и его подельникам не хватило духу пустить себе больше крови. Впочем, смотрите и сопоставляйте с увиденным выше.Источник:https://censor.net.ua/p95420
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другими словами надо просто подчиняться и помалкивать ?
надо ожидать, что Аваковские запретят прессу кроме той, которая хвалит МВД ?
Украина станет царством Авакова под протекторатом Путина ?
почему в Израиле при жёстком карантине и пропусках в общественный транспорт
гражданам разрешено выходить из дома для участия в ДЕМОНСТРАЦИЯХ ?
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Отхватил парочку пуль, хоть и резиновых, - правильно. Необходимо в Конституции прописать - лохмандей пред полицаем обязан обоссаься кипятком, жидко обосраться, пасть лицом ниц и со словами «Я - недостойное гавно» волосами отереть пыль с полицайских шузов.
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В Конституцію України треба внести щоб ********** бидлота була депортована на сонячний магадан. Двоє поліцейських відкрили стрілянину на вулиці в Миколаєві, поранено 32-річного місцевого жителя - Цензор.НЕТ 8485
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Треба. Обов`язково треба. Отак усіх, хто не володіє соловїною, взяти і неодмінно вислати. Тільки одне питання виникає - як з натуги ненароком не перетворити занадто патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я?
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От у сонячному магадані і підсушиш те ганчір"я.
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А як же це в тебе, такого шаленого україномовного патріота і російськомовний нік? Скидається на патріотичного бамбулу.
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Ну що тут скажеш - пришелепкуватий вар'ят з обмеженим словниковим запасом.
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необходим закон о свободном владении, продажи и изготовлении оружия гражданами Украины
МВД = ОПГ
милиция должна быть разооружена ( разве кроме инкасоторов )
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Шановний, вгамуйтеся, бо вже поперла відверта дурня.
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"В этом своеобразном поединке Левин оказался очень серьезным соперником ....... - отметил замгенпрокурора.
Он отметил, что Левин нашел убежище в Болгарии неслучайно: "Расследование "дела Гандзюк" показывает, что Херсонщина - это область, где действует мощный клан, который господствует в регионе и которого реально боятся. Его цель - получение наживы с использованием властных возможностей. Под этим кланом находятся правоохранительные органы. Все ключевые экономические, политические и другие вопросы решаются главными действующими лицами этого клана, часть которых фигурирует в этом уголовном производстве. Клан имеет серьезные международные связи, в частности в Европе. Могу сказать, что Левин нашел прибежище в Болгарии совсем не случайно".Источник:https://censor.net.ua/n3183344
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дорвалось быдло до власти, пистолет им государство выдало, почувствовали себя решателями судеб.
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Николаев и Херсон - полуфеодальные регионы, очень бедные и далеки от центра, там уже давно своя русская ментовско-сбушная власть. Похожая параша есть в одесском регионе и запорожском, больше нигде такого мусорского беспредела нет, возможно на Волыни, но я там не был.
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Дуэль в защиту чести и достоинства?
Так скоро дойдем до харакири, за взятку или незащиту граждан.
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