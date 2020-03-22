 За добу в Китаї діагностували 46 нових випадків зараження коронавірусом всередині країни, 45 хворих прибули з-за кордону, - Держкомздоров’я КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

З них в Шанхаї виявлено 14 хворих, в Пекіні - 13, у провінціях Гуандун - сім, Фуцзянь - чотири, Цзянсу - два, Чжецзян, Хебей, Цзянсі, Шаньдун і Сичуань - по одному. Всього налічується 314 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли шість осіб, п'ять - у провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3 261 людей, зареєстровано 81,054 тис. випадків захворювання. З них в Хубеї померли 3,144 тис., захворіли 67,8 тис.

На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування 5,6 тис. осіб, стан 1,8 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас більш 72,2 тис. осіб одужали і покинули медустанови.

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На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 444 випадки захворювання: в Гонконзі - 273 (при чотирьох випадках смертельного результату), в Макао - 18, на Тайвані - 153 (два випадки смерті).