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 Суспільство, За кордоном
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 За добу в Китаї діагностували 46 нових випадків зараження коронавірусом всередині країни, 45 хворих прибули з-за кордону, - Держкомздоров’я КНР

У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 46 нових випадків зараження коронавірусом, з них 45 - у людей, які прибули з-за кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомздоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

З них в Шанхаї виявлено 14 хворих, в Пекіні - 13, у провінціях Гуандун - сім, Фуцзянь - чотири, Цзянсу - два, Чжецзян, Хебей, Цзянсі, Шаньдун і Сичуань - по одному. Всього налічується 314 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

За добу в країні з раніше заражених коронавірусом померли шість осіб, п'ять - у провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3 261 людей, зареєстровано 81,054 тис. випадків захворювання. З них в Хубеї померли 3,144 тис., захворіли 67,8 тис.

На материковій частині країни нині в медустановах проходять курс лікування 5,6 тис. осіб, стан 1,8 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас більш 72,2 тис. осіб одужали і покинули медустанови.

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На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 444 випадки захворювання: в Гонконзі - 273 (при чотирьох випадках смертельного результату), в Макао - 18, на Тайвані - 153 (два випадки смерті).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183352
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо згадати що у нас клоун- пі....нопіаніст при владі, так ми взагалі приречені.
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Китайців потрібно ізолювати років на 10. Нехай покажуть усьому світові що вони перестали пхати усяку гидоту у рота. Тоді можна обговорити відкраття границь
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Это во Франции. Там живут в коммунах, уважают и заботятся друг о друге.
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Пишу только свое мнение. Китайцы просто перестали публиковать реальные данные вот и все. Им нужно запустить свои предприятия и не важно какой ценой. Поэтому данные о заболевших ОЧЕВИДНО ЗАНИЖАЮТСЯ, или списываются, например, на сезонный грипп.
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От вам і замкнуте коло почалось. Але китайцям вже не страшно, у них все готово, лікарні є, тести є, медперсонал ще залишився. Це нам капець, коли почнуть хворіти всі евакуйовані з закордону. Спасіба Янелоху!
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зачем больных везти ?Специально что бы население Украины вымерло? Больные должны оставаться там где заболели две недели на карантине и по страховке и за свои деньги лечиться.
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И ни одной правящей падле в мире не приходит в голову предъявить иск Китаю, его коммуняцким властям - навеки покончить с этой тоталитарной системой и вынести ей исторический приговор... Геноцид (по халатности/неосторожности) планетарного масштаба - чем не повод для иска.

Преступление, не наказанное раз, повторится снова.
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