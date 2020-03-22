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Все про:обстріл (6103) поранення (1670) Донбас (15600) операція Об'єднаних сил (2195)

 Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

21 березня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано п’ять обстрілів, а саме:
двічі в районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів;
поруч із Новотроїцьким – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поблизу Новотошківського – з 82-мм мінометів – 8 мін;
поруч з Новгородським – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін;
неподалік Попасної – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - повідомили в штабі.

Вчора, 21 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

"Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на факти порушень режиму припинення вогню з боку противника у разі, якщо його дії нестимуть пряму загрозу військовослужбовцям або мирному населенню", - сказано в повідомленні.

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183351
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим українцям.
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Недоглавнокомандующий заявил,что "постреливают-бывает". Не о чем беспокоиться. Настал мир.
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пораненому найскорішого одужання і швидкого відновлення...
Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4168

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Недоглавнокомандующий заявил,что "постреливают-бывает". Не о чем беспокоиться. Настал мир.
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У шмаркли в його довбешці таргани заколот скоїли та пострілюють, коли побачили мирні очі "нульового".
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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пораненому найскорішого одужання і швидкого відновлення...
Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4168

...
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Так куда зецикун путину заглядывал и шо он там увидел?
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Якщо військову службу не проходив, то як він може мати звання і спеціальність, чи військомати самі передчасно розподіляють їх по обліковим даним?
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А зелений барига наживається продаючи маски за кордон і пофігу війна.
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Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению", - сообщает Штаб вислюка зе приказал НЕ СТРЕЛЯТЬ..

Что делает вислюк зе.
1. Расстрел воинов на передовой продолжается.
2. Не кормит по реформе, перевел на пол сосиски и запретил информировать как кормят , даже есть уже разжалованные, кто был против и рассказал.
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Влада вже давно у Авaкова і фсбшного Єрмака, і вони її не віддадуть.
Навпаки закрутять гайки ще більше.
Гавнокомандуюче зе для галочки
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Між Україною і Коломойським недопрезидент обрав Коломойського с путиным хлом, эти хозяїны.
Оман - патрушев - самолет МАУ - где ответ
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Вони віддали своє життя за майбутнє України, цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на cході нашої країни, Україна втратила чотирьох захисників.
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Це тим хто мріє про "путч" проти "Авакова":
"С 22 марта на улицы украинских городов выйдут совместные патрули
ВСУ,
Нацгвардии и
Нацполиции."
Вони будуть виконувати накази всупереч маячні і мріям деяких "патріотів".
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Командование военных гарнизонов приняло меры по обеспечению патрулей средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами
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Надзвичайний стан - це комендантська година, цензура, продовольчі картки - навряд чи вже зупинить вірус.
А от економіку - покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті.
І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо.
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