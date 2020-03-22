 Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - "Схеми"

Як з'ясували журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", Петрашко не вказав в декларації маєток в елітному котеджному містечку "Сонячна долина" в селі Романків Київської області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Відповідно до виписки з реєстру нерухомості, ним володіє його дружина, громадянка Росії. Загальний метраж маєтку - 409 квадратних метрів. Крім того, у власності дружини 15 соток землі.

У своїй декларації новий очільник Міністерства економіки вказав, що його дружина є громадянкою Росії.

Московське майно вдалося віднайти за допомогою попереднього прізвища дружини Петрашка – Позднякова.

Згідно з російським Єдиним державним реєстром нерухомості, вона має у власності третину квартири на 109 квадратних метрів у Донському районі Москви (разом із матір’ю і братом).

У документі з реєстру мовиться, що кадастрова вартість квартири становить 18 035 366 рублів (нині це приблизно 200 тисяч доларів).

Також, згідно з реєстром МВС, Ігор Петрашко – власник двох автомобілів-позашляховиків – Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску). Згадки про них у його декларації немає.

Сам Петрашко заявив "Схемам", що декларацію до входження на посаду мав подати обов'язково, проте не встиг її заповнити через "брак часу". Він запевнив, що всі доходи будуть відображені.

Відносно квартири дружини, то міністр подякував "за нагадування" журналістам і сказав, що міг забути про неї.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепа, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду. Ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов відмовився в ньому працювати.

17 березня Шмигаль подав до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Того ж дня Рада підтримала кандидатуру.