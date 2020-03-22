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Матеріали за темою:
Все про:декларація (644) Кабмін (3960) Петрашко (4) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (17)

 Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - "Схеми"

Новий міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко не задекларував квартиру в Москві, частка в якій є власністю його дружини, її ж будинок під Києвом і два елітних авто.

Як з'ясували журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", Петрашко не вказав в декларації маєток в елітному котеджному містечку "Сонячна долина" в селі Романків Київської області, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Відповідно до виписки з реєстру нерухомості, ним володіє його дружина, громадянка Росії. Загальний метраж маєтку - 409 квадратних метрів. Крім того, у власності дружини 15 соток землі.

Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - Схеми 01

У своїй декларації новий очільник Міністерства економіки вказав, що його дружина є громадянкою Росії.

Московське майно вдалося віднайти за допомогою попереднього прізвища дружини Петрашка – Позднякова.

Згідно з російським Єдиним державним реєстром нерухомості, вона має у власності третину квартири на 109 квадратних метрів у Донському районі Москви (разом із матір’ю і братом).

У документі з реєстру мовиться, що кадастрова вартість квартири становить 18 035 366 рублів (нині це приблизно 200 тисяч доларів).

Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - Схеми 02

Також, згідно з реєстром МВС, Ігор Петрашко – власник двох автомобілів-позашляховиків – Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску). Згадки про них у його декларації немає.

Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - Схеми 03

Сам Петрашко заявив "Схемам", що декларацію до входження на посаду мав подати обов'язково, проте не встиг її заповнити через "брак часу". Він запевнив, що всі доходи будуть відображені.

Відносно квартири дружини, то міністр подякував "за нагадування" журналістам і сказав, що міг забути про неї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепа, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду. Ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов відмовився в ньому працювати.

17 березня Шмигаль подав до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Того ж дня Рада підтримала кандидатуру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183348
 
   
 Топ коментарі
 
О це той самий соціальний ліфт про який нам Моніка ЗЕленськи розказувала?
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В ЗЕбіла проблеми з пам'яттю.Треба буде йому постійно нагадувати,що він міністр економіки.
Але ж яким треба бути чесним дятлом,щоб забути про частину квартири в Москві ціною біля 70 штук баксів.

Де цих міністрів наркоман знаходить? Жінка - московитка, сам працював на московії - просто якийсь агент ГРУ і ФСБ!
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Сказал коломойша дефолт, так тому и быть, сдают Украину падлы с патрохами.
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Дід Микола

@malitskiy_

·4 ч

Новий міністр економіки у декларації "забув" вказати окрім іншого і квартиру в Москві. Що вирізняє представників ЗЕвлади? У них: - то бізнес у Москві; - то квартира у Москві; - то родичі у Москві; - то ... Ну ніяк вони без тої мокшанської Москви жити не можуть.
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Провели опрос охраны собакова и вислюка только
15% будут идти на увесь по приказу, остальное перейдут на народ.
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(Повод для "карантина" неубедительный) поэтому вислюки нагоняют страх статистику..
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как мило и чудненько...хатка в мацкве...понятно на что эта тварь ориентирована
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вислюк зе по указке ставить от путина хла нужных для развала Украины.
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тю, проблема,прошлый президент имел бизнес и фабрике в россии и ничего
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За останніми данними ворзельської лабораторії вірусології, у людей, які голосували за ЄС, НАТО, Порошенка - від народження імунітет до всих коронавірусів.
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Но он их задекларировал. А этот зная. что он идёт под крыло шмаркли, даже не удосужился задекларировать наворованное.
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Если положили болт вислюк зе и его министры ермаки значит они проиграли отступ и побег на паРашу хла при возможности их взять по закону за кокишки..
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Зеленський виконує "чорну роботу" для КремляНовый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6553
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Самое интересное что может повториться то что ночью будут забирать неугодных и все будут тихо молчать и не оказывать сопротивление,а утром у подъезда будут говорить что забрали ночью врага "советского "народа. Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4547
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А що тут такого, якщо у голови СБУ дружина громадянка Московії
P.S. Гади Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9354
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одна надежда на коронавирус. может хоть он вычистит эту сраную продажную власть
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Як? Там відносно молоді і здорові. Грошей на власне здоров"я не жалкують. В громадському транспорті не їздять і респіратори мають ... Новий міністр економіки Петрашко не вказав у декларації будинок під Києвом, квартиру в Москві та дві машини, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6947
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его жена, гражданка России./Критерии подбора руководства воюющей Украины Коломойским, гражданином Израиля -военного союзника Путина, простые: чтобы выдвиженец был вором а его жена гражданка РФ. В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. Жена Баканова - гражданка России . Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом (по природной дурости) сообщила Мендель.
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из-за вируса не известно примет ли Путин 9-го мая свою проститутку по вызову.А если примет то будет ли он делать с ней то что делал раньше./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера
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И как это делает Израиль военным союзником РФ?
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Нагадати тобі пропостачання Ізраїлем безпілотників на раісю?
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Продали не просто беспилотники, а технологию производства.
Но это также не делает нас союзниками. Как Украина не союзник Таиланда.
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Нагадати тобі пропостачання Ізраїлем безпілотників на раісю?/О беспилотниках.Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью./Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- израильский Searcher MkII
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Я был в Тель-Авиве месяц назад. Пока ездил в машине, слушал местное радио (русскоязычное) - прикольно ! Там постоянно обсерали какого-то местного раввина, который сказал, шо все выходцы из бывшего СССР - это "коммунисты, враги религии и гои" ) Хотели его засудить
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На годовщині Голокосту в Ізраїлі виступити і закидати лійном неправильні країни мав можливість тільки )(уйло. Совпадєніє?
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Влада деморолізована,агенти ФСБ вже на всіх щаблях влади,ось до чого приводить бездумне голосування за ЗЕлених клоунів
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Стесняется человек людей. Застенчивый. Не любит хвастаться своими «достижениями». Скромный - зачем вызывать зависть у людей своими способностями? Хороший кандидат на кресло. Находят же таких способных? Получается, что в резюме главное не образование с западными дипломами нужно указывать, а количество честно наворованного - и тогда твоя кандидатура очень даже проходит! Отстойная страна.
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А попробуй в декларации или платежке ошибись на 10 грн. - налоговая мозг выест!
Равенство всех перед законом.... однако!
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Та забув просто, ****... Одним будинком більше, одним менше, яка вам різниця?
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Могли порядочный и честный человек... которым мнит себя оманский осел... привести во власть столько откровенных дегенератов?
Ответ...порядочный человек этого сделать не мог...следовательно оманский осел не является порядочным и честным человеком...
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Не мог. И что будет ТАКОЕ дерьмище было понятно еще в апреле 2019.
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Прискорбно то что практически у всех кто управляет Украиной есть свои шкурные интересы в кацапии,вот по этому за все годы Независимости нас все украинские власти тянут в кацапию так как по законам ЕС каждый из них сидел бы по тюрьмах невзирая на должности и состояние.
Так что в ближайшем тысячилетии не видать нам ни ЕС ни НАТО так как кацапской губернии это неположено.
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очередная мразь тянется к "своим", к таким же мразям, которые временно захватили власть.
банда Бэниного клоуна.
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Зеля, а чи має право такий міністр, працювати в уряді?
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"Новый министр экономики Петрашко не указал в декларации дом под Киевом, квартиру в Москве и две машины" - берёт пример с Зеленского - Зеленский забыл указать в декларации виллу на курорте российских олигархов в Италии.
Все назначения Зеленского как-то связаны с Москвой.

Когда наступит то время и нам расскажут с кем и о чём Зеленский договаривался в Омане, куда он летал вместе с агентом Кремля Ермаком?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Где оманские инвестиции и как развивается торговля с Оманом?
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зельц, а тебе нужен такой нечестный министр? он ведь сам этим фактом себя раскрыл. мол , смотрите все я брехло, воровал и буду воровать и ничего вы мне не сделаете, потому что я вам нужен дебилы! может хоть подумаешь преждк чем назначать ..?
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Та звичайно, що потрібен, він всю кацапську земерзоту збирає, мутантів фуйловських, на нари зрадників і бариг.
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Блин, как так оказывается, что успешные и состоятельные бизнес леди выбирают себе в спутники жизни нищебродов и бомжей?
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Забыть о том что у тебя есть квартира. Серьезно? Что тогда делает этот человек на посту министра с такой плохой памятью?
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В авральному порядку із уряду вичищається все, що хоча б умовно можна було назвати проукраїнським чи проЗахідним і заводяться повязані з ворогом особи. Цей шлях пройшов Януковощ. Недалекий Владімір Ссанич не вчиться на чужих помилках. А може за нього все прорахували в ФСБУ і спеціально доводять ситуацію до критичної, щоб знову використати як в 2014
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козак гаврылюк да вова парасюк воистину бессребренники были
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Ти дивись, таке гарне призвище у людини ********* і живе воно в Україні ще й міністр економіки.
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Зеленский собрал во власти русскую мафию!!!
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Мене дивують упороті зедебіли. Вже ж вам наплювали в морду, сказали "ти українець - значить гівно", нехай у владних структурах не буде українців, а тільки зеленські, авакови, арахамії, сивохи, петрашки, вендіктови і інша гидота. Ура, кажуть зедебіли, бубочка ні в чому не винний, йому заважає путін і Америка. Так хто, мля, привів цю гдоту до влади? Порох?
Начувайтеся, національно кастровані пігмеї! Відчуйте ціну свого манкуртства!
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