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 Політика України
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 Ухвалені ВР пакет економічних стимулів і рішення про додаткові пенсійні виплати - лише перший крок, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відзвітував про виконану владою роботу в рамках обмежувальних заходів, введених в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Ми активно діємо разом з Кабміном, Верховною Радою, обласними та місцевими адміністраціями, міськими головами, закордонними партнерами та вітчизняним бізнесом. Президент Володимир Зеленський щодня приймає участь в відеоконференції координаційної ради з протидії поширення коронавірусу COVID-19. В ці дні президент працює практично цілодобово і без вихідних. І вкотре демонструє, що для нього цінність людського життя є найвищим пріоритетом", - написав він в суботу ввечері.

Єрмак зазначив, що "найперше - працюємо над забезпеченням громадян та лікарень засобами захисту. За останні три тижні організовано поставки понад десятка мільйонів додаткових захисних масок, десятки апаратів штучної вентиляції легенів, тисячі інших приладів, важливих для лікування ускладнень від цього вірусу. І робота триває. В усіх регіонах організовується великий та середній бізнес, який відгукнувся на заклик президента Зеленського допомогти власній країні", - сказав він.

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"Усвідомлюємо і вирішуємо транспортні проблеми. Президент звернувся до керівників держадміністрації та очільників міст максимально забезпечити людей пасажирським транспортом. Якщо люди не можуть залишитися вдома через поважні причини, влада зобов’язана допомогти їм дістатится до роботи, за продуктами чи до лікарні. Серйозна увага - до транспортування на робочі місця лікарів та працівників об’єктів критичної інфраструктури.
Дбаємо також про кожного українського громадянина за кордоном. За останні 4 дні МЗС та дипломатичні представництва отримали вдвічі більше дзвінків, ніж за попередні два роки роботи. Спеціальними літаками, поїздами та автобусами повертаємо додому десятки тисяч наших громадян. Кожний з них проходить обов'язкову медичну перевірку та повинен забезпечити самоізоляцію на два тижні", - написав він.

Керівник Офісу Зеленського також нагадав про важливість підтримки найбільш незахищених людей, для чого Верховною Радою і Кабміном було прийнято пакет економічних стимулів і рішення про додаткові пенсійні виплати.

"Потрібно постійно аналізувати ситуацію та щодня допомагати вітчизняній економіці, конкретним людям, які вже страждають через пандемію. Ми дуже вдячні вітчизняним бізнесменам, які не просто допомагають забезпечити лікарні усім необхідним, а й підтримують найманих працівників навіть в умовах різкого падіння доходів", - зазначив він.

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Ухвалені ВР пакет економічних стимулів і рішення про додаткові пенсійні виплати - лише перший крок, - Єрмак 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183345
 
 
 Топ коментарі
 
А при чем здесь секретарь КАНЦЕЛЯРИИ?
Где ПРЕМЬЕР МИНИСТР ? Вообще офуели
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Дійсно, що Єрмак втручається у повноваження уряду. Таким чином з цього часу уся відповідальність за економічний стан лягає особисто на Зе.
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как всегда бла-бла-бла! надеется на те 5 лямов $ безвозместной помощи от МВФ? так это зебильное правительство уже поделили их между собой! зеленая плесень наверное уже губу раскатала на вовину тыщю и индексацию пенсии? не будет этого в этом году! денег нет!
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Значит так, дорогая моя плесень цвета весны, надежды и похмелья.
Имею для вас две хреновые новости, и одну хорошую.
Хорошая - вы все умрёте, потому что природа не терпит одной извилины у теплокровных, это патология, которую должно искоренить.
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Единственная извилина ЗЕбилов, натянута струной и дрожит в предвкушении обещанного весной оргазма
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За последние три недели организованы поставки более десятка миллионов дополнительных защитных масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи других приборов, важных для лечения осложнений от этого вируса. - Поставки и Китай, Испанию и т.д.
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Вылезла зеленошваль. Сейчас будет нам впаривать, как оно хорошо работает.
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Осталось ещё выпустить Сивохо с успокоительной платформой да и Арахамия должен слово молвить.
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Следующим шагом будет подписание 25 марта документов что Россия ни при чем на Донбассе, что конфликт внутренний - и последующее за этим снятие санкций с России в момент, когда она бы и сама рухнула под санкциями. Доля Ермака с Зелей думаю 5 млрд.долларов за такую "услугу".
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Чергова гнида про чергові знущання - пакет экономических стимулов. З якого смердючого катсабського сортиру притягли,цього маланця Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак - Цензор.НЕТ 2917
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Ще,й, працювати незабувають,й від звитяг влади захищати своє... А на цензорі...- може хоч кому допомо Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак - Цензор.НЕТ 4817 жу вижити...
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Фсбэшный жополиз ермак-сгинь вместе со своим ряженым под президента подельником.
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Он не жополиз. О скорее всего сотрудник.
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Хтелось бы 2-й шаг - сдохните, продажные твари!
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активна діяльність дурнів і зрадників при владі якось не викликає інтузіазму
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Сепарня бідкається, що кацапи кордони закрили. Хочуть піндоських доларів підкупити. Кажуть : "Курс валют, вообще отдельная тема. Гривны у людей много, курс обмена не выгоден, в Украину или Россию не поедешь, чтобы поменять, приходится сдавать местным «барыгам»". В ордло БАГАТО гривні !!! ЗВІДКИ??? Виникає питання. Куди поділись 118 000 000 000 (млрд) гривень, з єдиного державного рахунку, зібраних, за 5 років, "Порошенковими баригами" наших грошей?
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Зеленое стадо в своем репертуаре...вначале продать маски и другие средства защиты...а потом героически бороться с их отсутствием...
Барыжный зеленый скот...работает только на свой карман...
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Як ви ізолюєте прибулих українців? Як вони добираються додому? Хто забезпечує необхідним? Хто купує їм продукти? Нахріна ви триндите? Вам вже ніхто не вірить
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Бажаю Ермаку, та "иже с ними" зробити і другий крок- до "каштанів Київа".
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Ермак, ты лучше про переговоры с террористами расскажи, которые ты планируешь. Пенсиями вообще то Кабмин должен заниматься.
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Зто мурло должно карандаши затачивать,а не командовать страной.
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Зачем этому ублюдку уделяют столько внимания? Единственное что это прорасеянское уе_ище заслуживает, так это линчевания разъяренной толпой народа. Коронавирус ему в глотку и Циклон Б в душевую кабинку.
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Все ясно,подготавливается почва для резкого падения курса гривни.
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Вже і ця **** на пенсіях піариться. Однозначно готується здача країни московитам. Ці кацапськи віслюки думають, що пенси їх захистять. Як же воно помиляються
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Наглый.Себе- мерс. Пенсионерам - по 1000 грн.Аттракцион неслыханной щедрости продолжается.
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