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 Політика України, Здоров'я
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 МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців. ДОКУМЕНТ

Головний санлікар прийняв постанову "Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Згідно з документом, який є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ, серед іншого, буде впроваджена форма інформованої згоди особи на проведення (протиепідемічних та/або профілактичних заходів.

Також встановлено, що інформована згода підписується особами, що перетинають кордон, якщо щодо них є підозра, що був контакт із зараженими коронавірусною хворобою (COVID-19), "а також в інших випадках, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів".

При цьому прикордонники повинні провести людині безконтактну термометрію, а потім отримати примірник інформованої згоди (другий залишається перевіреним).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони

Після отримані документи передаються працівникам санітарно-карантинних підрозділів, "в разі їх створення в пунктах пропуску", або головному санлікарю області.

Керівникам лабораторних центрів МОЗ доручено організувати проведення медогляду українців, які перетинають кордон. У тому числі - при необхідності - провести експрес-дослідження на виявлення антитіл до коронавірусу.

Головні санлікарі областей мають, крім зберігання інформованої згоди, забезпечити:

встановлення медико-санітарного нагляду протягом 14 діб за тими, що перебувають в самоізоляції;
контроль за дотриманням зобов'язань прибулих із-за кордону і подібне.

МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців 01
МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців 02
МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет охорони здоров'я ВР йде на карантин, - нардеп від ЄС Зінкевич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183343
 
 
 Топ коментарі
 
В Великобритании власти приняли иные решения
1. Пенсионеров всех изолировали дома , нельзя посещать , передают продукты
2. Остальные ВНЕ зоны риска ходят на работу и могут переболеть в лёгкой форме

Зачем в Украине Чрезвычайный стан ? Шоб свои делишки с рашкой привернуть?
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Ну, еще последним 10 наверное успеете вручить...
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Цензор.Нет - " Минздрав внедряет форму информированного согласия....."
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев - Цензор.НЕТ 3254
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Це потрібно було ще з два тижні тому робити ! Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев - Цензор.НЕТ 7090
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Ой, а що це шелестить ?
То українці підтирають тим папірцем дупу.
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Правильно,Ксения.Не верить никаким бумажкам,не исполнять ничего,что подписывает и выпускает Минздрав.И дупу нельзя,короновирус живет в фекалиях,дура.
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Так розкажи про це своїм браттям- зебілам, які поїхали відпочивати в розпал карантинів, а тепер плювали на всі папірці та обмеження.
Країна ідійотів....
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Ну а чого ж було не поїхати, якщо тури були майже халявні. Завважте, поїхали НЕ БІДНІ люди, які гарують на двох роботах, а живуть ледь сводячи кінці з кінцями. Поїхали такі самі втомлені "оманці", що дуже втомлюються, тому відпочивають кожний місяць-два. Тому, як на мене, то нехай би вони там посиділи зайві два тижні, у всякому разі сюди б заразу не привезли.
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Пока они свою форму-формулу внедрят,пол страны уже заразится,и этой формой останется только подтереться в сортире.
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Тим часом мені за лютий дали таки 1575 гривень зарплатні і пообіцяли нашкребти хоча б 1000 і за березень. Якщо все буде добре.

Поки спокійно- походжу на роботу, потім розрахуюся і дбатиму про свою сім'ю. Все рівно рятувати людей нічим.

А, і будьте прокляті всі ;хужє нє будєт;. Ви зробили це разом.
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Можна подумати, при гіпотетичному царюванні Свинобариги на другому терміні коронавірус "злякався" б псевдопатріотичного вишиваного олігарха, і не перетнув би кордон України (бо армійамовавіра, Томос і Бизвіз).
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Скажи больше. Не было бы безвиза не было столько заробитчан нелегальных которым срочно надо было возвращаться в неньку
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не бажай ближньому чого не хочеш собі
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Браво! МОЗ ввів нову обліково-статистичну форму документації. Це другий по потужності крок реформ по синтезу папірців, після придумування Декларації з сімейним лікарем.
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Чи не дуже поспішаєте? Вже ж майже всіх звезли
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если шо, то тысячи возвращенцев свою "работу" уже сделали..
все эти лихорадочные действия, в принципе, уже до сраки.. впрочем, при Монике-разведёнке ВСЕ до сраки как и она сама..
зебилы, вы - чемпионы среди дебилов-экспериментаторов
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Ок. миллиона уже вернулись, а дебилы только очнулись.
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Лучше поздно, чем никогда.
Надо хотя бы задним числом принять норму (на уровне закона, если потребуется) в отношении тех, кто успел въехать в последние 2 недели.
Вчера здесь было интервью с молодой особью, въехавшей из Польши, и эта особь заявила, что не собирается себя ограничивать, т.к. коронавирус - проблема в основном пожилых людей. Надо принять правовые акты, чтобы таких экземпляров принудить к соблюдению карантина - либо ты сидишь у себя дома, либо в камере.
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Кстати оказалось, что это Порошенковский "стрелок". Понабирали в партию по обьявлению...
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Запитання до Звездiловой и Скалецкой - цэ зрада, ганьба чи перемига?Якщо зрада чи ганьба , вони зухвалi чи абсолютнi?
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В Германии уже тесты можно сдать прямо из собственного авто, не заходя в поликлинику. Шустрее нужно господа, ШУСТРЕЕ!!!
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Вже нема кому вручати. Як завжди прокинулись, коли потяг пішов.
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О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины ....

Так не форма должна звучать, а приговор к расстрелу клоуна. Сначала этот идиот завез сто тысяч потенциальных носителей, а теперь формы вводят.. Поздно боржоми пить...
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Это, мягко говоря, преступная халатность. Но когда эпидемия разрастётся и, не дай бог, пойдёт как в Италии - эта халатность превратится в преступление против нации.
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Наверху собрались такие дебилы, что даже неспособны применить опыт других стран, например Израиль. или сделать выводы с наших, очень часто, конструктивных коментариев.
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схаменулись, ідіоти зелені..
Вже коли навезли потенційних носіїв десятки тисяч, то згадали про підписку про карантин. І наскільки я розумію, він має бути добровільним, а не примусовим? Тож, враховуючи вислови вчорашнього "героя" дня, отого хлопця, який не збирається себе обмежувати, то уявляю який відсоток знехтує тією підпискою..
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Зебильные кретины.
Завезли тысячи людей (и сотни инфицированных) - и только теперь сообразили.
Может, хоть коронавирус поможет стране смыть зеленую плесень?
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