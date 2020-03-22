 МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців. ДОКУМЕНТ

Згідно з документом, який є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ, серед іншого, буде впроваджена форма інформованої згоди особи на проведення (протиепідемічних та/або профілактичних заходів.

Також встановлено, що інформована згода підписується особами, що перетинають кордон, якщо щодо них є підозра, що був контакт із зараженими коронавірусною хворобою (COVID-19), "а також в інших випадках, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів".

При цьому прикордонники повинні провести людині безконтактну термометрію, а потім отримати примірник інформованої згоди (другий залишається перевіреним).

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Після отримані документи передаються працівникам санітарно-карантинних підрозділів, "в разі їх створення в пунктах пропуску", або головному санлікарю області.

Керівникам лабораторних центрів МОЗ доручено організувати проведення медогляду українців, які перетинають кордон. У тому числі - при необхідності - провести експрес-дослідження на виявлення антитіл до коронавірусу.

Головні санлікарі областей мають, крім зберігання інформованої згоди, забезпечити:

встановлення медико-санітарного нагляду протягом 14 діб за тими, що перебувають в самоізоляції;

контроль за дотриманням зобов'язань прибулих із-за кордону і подібне.







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