 МОЗ запроваджує форму інформованої згоди на карантин для евакуйованих українців. ДОКУМЕНТ

Згідно з документом, який є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ, серед іншого, буде впроваджена форма інформованої згоди особи на проведення (протиепідемічних та/або профілактичних заходів.
Також встановлено, що інформована згода підписується особами, що перетинають кордон, якщо щодо них є підозра, що був контакт із зараженими коронавірусною хворобою (COVID-19), "а також в інших випадках, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів".
При цьому прикордонники повинні провести людині безконтактну термометрію, а потім отримати примірник інформованої згоди (другий залишається перевіреним).
Після отримані документи передаються працівникам санітарно-карантинних підрозділів, "в разі їх створення в пунктах пропуску", або головному санлікарю області.
Керівникам лабораторних центрів МОЗ доручено організувати проведення медогляду українців, які перетинають кордон. У тому числі - при необхідності - провести експрес-дослідження на виявлення антитіл до коронавірусу.
Головні санлікарі областей мають, крім зберігання інформованої згоди, забезпечити:
встановлення медико-санітарного нагляду протягом 14 діб за тими, що перебувають в самоізоляції;
контроль за дотриманням зобов'язань прибулих із-за кордону і подібне.
То українці підтирають тим папірцем дупу.
Країна ідійотів....
Поки спокійно- походжу на роботу, потім розрахуюся і дбатиму про свою сім'ю. Все рівно рятувати людей нічим.
А, і будьте прокляті всі ;хужє нє будєт;. Ви зробили це разом.
все эти лихорадочные действия, в принципе, уже до сраки.. впрочем, при Монике-разведёнке ВСЕ до сраки как и она сама..
зебилы, вы - чемпионы среди дебилов-экспериментаторов
Надо хотя бы задним числом принять норму (на уровне закона, если потребуется) в отношении тех, кто успел въехать в последние 2 недели.
Вчера здесь было интервью с молодой особью, въехавшей из Польши, и эта особь заявила, что не собирается себя ограничивать, т.к. коронавирус - проблема в основном пожилых людей. Надо принять правовые акты, чтобы таких экземпляров принудить к соблюдению карантина - либо ты сидишь у себя дома, либо в камере.
Так не форма должна звучать, а приговор к расстрелу клоуна. Сначала этот идиот завез сто тысяч потенциальных носителей, а теперь формы вводят.. Поздно боржоми пить...
Вже коли навезли потенційних носіїв десятки тисяч, то згадали про підписку про карантин. І наскільки я розумію, він має бути добровільним, а не примусовим? Тож, враховуючи вислови вчорашнього "героя" дня, отого хлопця, який не збирається себе обмежувати, то уявляю який відсоток знехтує тією підпискою..
Завезли тысячи людей (и сотни инфицированных) - и только теперь сообразили.
Может, хоть коронавирус поможет стране смыть зеленую плесень?