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 Відео з українськими респіраторами в Іспанії - архівне, - глава Митної служби Нефьодов

У сюжеті іспанського телебачення використовувалося архівне відео, на якому розвантажують респіратори українського виробництва.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Відеокадри, на яких розвантажують українські респіратори в Іспанії у сюжеті іспанської журналістки Макарени Бартоломе, узяті з архіву телерадіокомпанії. Макарена підтвердила дослівно: "Так, це відео з архіву. Дуже давнє. Не актуальне. Я попросила наш сервіс документації TVE знайти відео з масками".

Пізніше Макарена Бартоломе додала, що у понеділок, 23 березня, повідомить, коли і де були відзняті кадри з респіраторами, якими вона супроводила свій сюжет".

Раніше, коментуючи скандал з українськими респіраторами в Іспанії, Держмитниця повідомляла, що ця поставка була легально здійснена ще до заборони уряду.

Нагадуємо, раніше іспанський Телеканал RTVE проілюстрував сюжет про брак захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.

Відео з українськими респіраторами в Іспанії - архівне, - глава Митної служби Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183342
 
 
 Топ коментарі
 
Розгружають, між іншим, в масках. Ахаха. Схоже це пояснення для своїх виборців. Мовляв, і це схавають. Ідіоти ж не мамонти...
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Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 7251 Зебіли, це для вас! ХавайТе!
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Так же честно и его прозоро работает. Никакого обмана. Одна правда. Как и то что сборы таможни растут))))) можно статистику даже глянуть))
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Нефьодов хочет сказать,что в испании уже когда-то были эпидемии,требующие распираторные маски в количестве,в каком Испания не владела? То есть,когда испания переживала подобное?И когда же это было? ))) *Идиотизм отмазок зашкаливает*
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A тем временем Россия помогает Италии.
Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи «по готовности итальянской стороны».
В Италию должны доставить восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков. Кроме того, Италия получит от России автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Также будет передано медицинское оборудование.
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Где они теперь эти западные партнёры? В чём они нам помогают?
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Мокша, нах тебе те партнеры, у тебя если такие и есть то только половые одного с тобой пола
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На карантине слюной не брызгать. Аж в Германию долетает.
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Це спроба пояснити нестиковку з датами вильоту ( 7 березня 100000масок по 2грн штука) і датою розвантаження (20 березня).Хоча Максима мало б більше цікавити занижена вартість товару наслідком чого є малі надходження в бюджет. Єдиним способом визначення ринкової ціни товару є аукціонні торги де українці в режимі онлайн визначали б ціну.Тоді роль митників понижується до рівня слуг.Такої реформи чекають люди.
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И кого же он так яростно отмазывает? И маски не наши, и отгружали их в начале марта, и вообще видео архивное. Напоминает, как москали про МН-17 врали.
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Брехня на рівні зеленого лохтората.))) Ті усе гімно проковтнуть, аби наїстися))))
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Как оказалось, кучка ЗЕленрго говна - самый настоящий барыга, греющий руки на болезнях украинцев
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Врут как дышат. И даже если бы это было так, то всё равно это преступление, потому что не наполнив резерв, и не имея достаточных запасов, так как их надо менять, не имея достаточного внутреннего производства в случае необходимости, чиновники поставили под угрозу жизнь и здоровье миллионов граждан, которые их содержат, между прочим.
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На фото люди в масках!!!! Зачем врать???? Эти снимки недавние, во время эпидемии!!!!! Брехливая власть, брехливые прихвостни! Вы что думаете что люди идиоты?
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Мадам идите шейте себе маску, за то время что вы тут себе пеплом голову посыпаете уже пару десятков сделали бы.
Или вам за маски не платят, только за срач на Цензоре?
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шити маски ? А нічого, що для мінімального захисту потрібні саме респіратори ffp3 і вищого класу захисту. Саме такі як в цих коробках. Виборця зелі видно за кілометр
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Він мало того що виборець, він з "команди". Так захищає владу, як матір рідну. Звичайно, вона ж його жирно годує.
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МАДАМ, спасите себя и своих родных ИДИТЕ и сделайте что-нибудь для СЕБЯ, не нойте здесь.
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Куда мне идти или не идти я разберусь без сопливых прихвостней. Я тоже могу послать, далеко и надолго.
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Соболезную вашей семье, в такое время иметь инфантильного члена, не способного о других заботится, только ныть на форуме.
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Тебя мамка пошто в детстве головой о край параши била, чем так разозлил старушку?
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Вот только не надо для всех выносить свои детские травмы, просто живи с этим.
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Мокша, а ты забавный. Думаешь, бутылка в жопе делает тебя остроумным?))
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Старперд, тебе только бутылка с более широким горлышком))) Говорят помогает от простатита, меньше по ночам ссаться
будешь))
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Лично для вас лучший выбор - ПРОТИВОГАЗ с полным комплектом химзащиты.
Натянете маску и лицо защитили и глаза, и бреда, который вы несете не будет слышно.
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Натяни себе противогаз на жопу, не так вонять будет
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Да уж, я думал что все в этой жизни слышал, но ТАКИХ советов, еще не было.
Какой урод пускает психбольных к компу. Зовите санитаров.
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Хороший совет - пердеть будешь так же, но окружающим будет меньше дискомфорта, ты попробуй. А, у тебя противогаза нет? Так смастери, сделай что нибудь полезное, вместо того что бы поаердывать на цензоре
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У іспанців шухер почався набагато раніше ніж зєлєнь почала імпортувати заразу в обмін на маски!
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Після того як зебіл #1 літав до Оману з державним візитом, одразу віриться що відео архівне, а митниця чесна - пречесна.
Зебільним чинушам збрехати, що дурню з гори покотитись
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Даже соврать эти зеленые гавноеды не способны......
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Ця твариНка просто обманює!! На коробках дата 29.02 2020!! Тваринка повинна сидіти!! ВаЗЕлін АУ?? Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 4588
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Ну а ці документи які ти сам ЗЕдебіл оприлюднив - це також архів??? Ви тільки подивіться шановні українці як ці ЗЕпадлюки себе "палять"!!! З цієї накладної видно що вони ці маски продали по 2.5 гривні за штуку і це не марлеві маски а маски-респіратори 3 класу які захищають навіть від радіоактивної пилюки! "Прікол" достойний 95 кварталу - маска найвищого ступеню захисту дешевша за просту марлеву пов'язку!!! І тепер той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн. іспанцям по 2,5 а Вам по 100!!! Здихай, скот! А останнє віддай за маску по астрономічній ціні. ЗЕбанді "прібарахлітса" надо!!! По 2,5 гривні для того щоб з такої ціни було сплачено мито. "Успіхи в боротьбі з контрабандою"!!!
Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов - Цензор.НЕТ 6481
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Тут справа не в ціні, справа в тому, для чого все це робиться. Їхні діди в 32/33-му хліб останній забирали і вивозили, щоб люди з голоду вмирали. Ну а ці їх виродки маски на порозі пандемії. А це, щоб населення залишити без засобів захисту, щоб тепер не від голоду, а від зарази вмирали. Часи міняються, а суть маланська ніколи.
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Я з Вами згоден і думаю про те саме - все це робиться далеко не випадково і тим більше не із-за чиєїсь дурості чи жадібності! Тут як кажуть вже не озброєним оком видно вуха і рило північного кровожерлого сусіда благо що виконавців на території України хоч відбавляй і вони приведуть цю нещасну країну до повного краху при чому дуже скоро на превеликий жаль.
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Та все тут правильно ,товаровиробник продає свою продукцію з десятками процентів накрутки від калькуляції виробництва ,а далі в діло вступають бариги ,котрі накручують сотні процентів,а до них приєднуються держава зі своїми "падаткамі" і банкстери зі своїми % на різних етапах!
От аж тепер у більшості йолопів спаде пелена з очей! Як ви пашете за копійки ,а решту розводить вас за мільярди!
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У "йолопів" пелена з очей ніколи не спаде - на те вони і "йолопи"! "Розводять вас" - це кого? Мене особисто ніхто не розводить - я сам кого завгодно можу "розвести" але немає необхідності тому що на разі даю собі раду без "розводів"!
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Снятое 10 дней назад - архивное... Хоть один нормальный в правительстве есть???
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Ви зробили це разом!
Я нагадаю, нє благодарітє...
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Повывозили тонны масок и респираторов, а теперь "героически" купили их же у китайцев, но всего лишь 1 млн!!! На более чем 40 млн населения??????? Это по одной маске каждому сороковому гражданину? А остальным 39 человекам что делать????
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Дивитись серыал "Свати" вони на це заслужили!
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За тупість потрібно платити. Ми забили болт на власну армію, життя (Бог, доля) нам організували війну. Ми повелись на популізм клоуна, нас повернуть до реалій.
Дурак вчиться на власних помилках і нас вчать, в шаленому темпі.
Свати, це наглядний приклад які ми і за що нам усе це.
,
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Спочатку вони ухайдохали економіку...

Замість того, щоби зранку до ночі готуватися до епідемії, дарували рожевих ведмедиків, записували пафосні відосіки і займалися самопіаром;
Потім слугонародні бариги продали і вивезли весь запас захисних масок з України та залишили українців сам на сам з бідою.
Завезли десятки тисяч людей із зон епідемії, без жодних довідок про відсутність коронавірусу і без вимог самоізоляції.
Тепер вони хочуть добити остаточно українську економіку та закрити всіх по хатах (бо масок же немає)...Ну і зранку до ночі показувати по телевізору серіал "Слуга народу" та звернення різних чиновників про те, як вони "турбуються" про українців.
Виходить, що іншої альтернативи надзвичайному стану влада не бачить?
АЛЕ ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ПЕРШІ ЧОТИРИ ПУНКТИ?
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, ВАМ НЕМАЄ ПРО ЩО СКАЗАТИ УКРАЇНЦЯМ?
P.S. Ми точно все знаємо, що там понапідписували в Мінську? Чи є якісь інші домовленості про те, як поставити Україну на коліна?(с)
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В лікарні для душевнохворих хтось увімкнув інтернет...
Відео з українськими респіраторами в Іспанії - архівне, - глава Митної служби Нефьодов - Цензор.НЕТ 1742
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"Как думаете, это надо сейчас?": Кабмин покупает 140 шт сувенирного "Скифского золота" за 199 тыс. грн и запонки за 43 тыс. грн
https://censor.net.ua/news/3183369/kak_dumaete_eto_nado_seyichas_kabmin_pokupaet_140_sht_suvenirnogo_skifskogo_zolota_za_199_tys_grn_i
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Нефедов, ОТМАЗКИ БУДЕШЬ зеБИЛАМ ЛЕПИТЬ, П@дор...
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Это продолжение Голодомора . Нефедов в роли большевика комиссара . По своей подлости и наглости зеленые мрази превзошли сталинских подручных . Примерение с ботоксным карликом , продажа масок вовремя эпидемии , возврат привата , закупка не тех тестов , звенья одной цепи . Шпионская организация слуг урода старательно уничтожает Украину по всем направлениям одновременно .
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***** ты бородатый "архивный", не ты ли в доле от продажи этих масок?!!!?
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