 Відео з українськими респіраторами в Іспанії - архівне, - глава Митної служби Нефьодов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Відеокадри, на яких розвантажують українські респіратори в Іспанії у сюжеті іспанської журналістки Макарени Бартоломе, узяті з архіву телерадіокомпанії. Макарена підтвердила дослівно: "Так, це відео з архіву. Дуже давнє. Не актуальне. Я попросила наш сервіс документації TVE знайти відео з масками".
Пізніше Макарена Бартоломе додала, що у понеділок, 23 березня, повідомить, коли і де були відзняті кадри з респіраторами, якими вона супроводила свій сюжет".
Раніше, коментуючи скандал з українськими респіраторами в Іспанії, Держмитниця повідомляла, що ця поставка була легально здійснена ще до заборони уряду.
Нагадуємо, раніше іспанський Телеканал RTVE проілюстрував сюжет про брак захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.
Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи «по готовности итальянской стороны».
В Италию должны доставить восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков. Кроме того, Италия получит от России автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Также будет передано медицинское оборудование.
Или вам за маски не платят, только за срач на Цензоре?
будешь))
Натянете маску и лицо защитили и глаза, и бреда, который вы несете не будет слышно.
Какой урод пускает психбольных к компу. Зовите санитаров.
Зебільним чинушам збрехати, що дурню з гори покотитись
От аж тепер у більшості йолопів спаде пелена з очей! Як ви пашете за копійки ,а решту розводить вас за мільярди!
Я нагадаю, нє благодарітє...
Дурак вчиться на власних помилках і нас вчать, в шаленому темпі.
Свати, це наглядний приклад які ми і за що нам усе це.
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Замість того, щоби зранку до ночі готуватися до епідемії, дарували рожевих ведмедиків, записували пафосні відосіки і займалися самопіаром;
Потім слугонародні бариги продали і вивезли весь запас захисних масок з України та залишили українців сам на сам з бідою.
Завезли десятки тисяч людей із зон епідемії, без жодних довідок про відсутність коронавірусу і без вимог самоізоляції.
Тепер вони хочуть добити остаточно українську економіку та закрити всіх по хатах (бо масок же немає)...Ну і зранку до ночі показувати по телевізору серіал "Слуга народу" та звернення різних чиновників про те, як вони "турбуються" про українців.
Виходить, що іншої альтернативи надзвичайному стану влада не бачить?
АЛЕ ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ПЕРШІ ЧОТИРИ ПУНКТИ?
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, ВАМ НЕМАЄ ПРО ЩО СКАЗАТИ УКРАЇНЦЯМ?
P.S. Ми точно все знаємо, що там понапідписували в Мінську? Чи є якісь інші домовленості про те, як поставити Україну на коліна?(с)
https://censor.net.ua/news/3183369/kak_dumaete_eto_nado_seyichas_kabmin_pokupaet_140_sht_suvenirnogo_skifskogo_zolota_za_199_tys_grn_i