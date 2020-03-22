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Все про:Кабмін (3957) контракт (178) премія (165) Коболєв (225)

 Уряд продовжив контракт із Коболєвим до 2024 року, - розпорядження

Кабмін підтримав пропозицію наглядової ради "Нафтогазу" продовжити повноваження голови правління компанії Андрія Коболєва на 4 роки.

Про це йдеться в опублікованому 20 березня на сайті Кабміну розпорядженні, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо продовження терміну повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва А.В. із 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р. Наглядовій раді акціонерного товариства забезпечити внесення змін у договір, укладений із головою правління акціонерного товариства і подати до 30 березня 2020 року Кабінету Міністрів України копію зазначеного контракту", - йдеться в розпорядженні.

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Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатній обсяг транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в розмірі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на розмір боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала під час розглядів. Топ-менеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, говорив 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Коли це стало відомо, почалися розмови про звільнення Коболєва, а також про зменшення премій всім топ-менеджерам України. Сам Коболєв тоді нагадував, що його контракт закінчується в березні 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183341
 
   
 Топ коментарі
 
Любой люмпен может посмотреть на руководство нафтогаза при овоще. Как он был убыточный. Вот это называется сидеть на схемах. Когда прибыль подрядчикам, а убытки - бюджету. А когда бюджету - рекордные поступления - это не схемы. Это оскорбление чувств люмпена, что у кого то заслуженная большая зарплата, а у люмпена, которые годиться только разнорабочим быть - нет.
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Быдло, Коболева поддерживают все западные специалисты, все западные послы. Ты остатками своих извилине не можешь подумать - а почему так?
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Доречі Коболев виграв для України у судах проти Газпрому немало грошей.
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а я поддерживаю подписание контракта,т.к лучше платить миллионы менеджменту приносящего миллиарды, чем копейки тем, кто умеет только воспроизводить миллиардные убытки.
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Потому мой лайк под статьёй - единственный?
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Ці мільярди вони виймають з кишень простого народу. Нафтогаз не займається ні видобутком газу, ні його доставкою. Це звичайний спекулянт, який використовує своє монопольне становище.
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Мнения лентяев и нешебродов неинтересно (руби бабло остальное по баку)
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Форроффка виноватая!
Ентот деятель снял сливки с ея контрактов, маме в США!
А ента власть толька узаконила!
Якби не Юлька.. Маете що маєте,ДЛБ!
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А чего же она сама не продемонстрировала эти сливки публично или не попыталась, хотя бы, изобразить, что паРаша должна по её контракту, пока это Коболев не сделал?
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Есть решения американских судов..
Ггггугли...
))
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Так американские суды сказали, что это Порошенко сливки снял, которые никто, почему-то, ранее не хотел снимать и Юля в том числе?
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Не путай Лазоренко с Тимошенко и Порошенко.. В останнього все ще спереду..Де Вас таких наймають..))
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Я далёк от "порохоботов" и " зебилов " , сужу по делам . Вешать их всех надо , оптом - и продлённых и продлевателей .
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Никто и не спорит, ты ещё даже не достиг уровня, короче - "Должен молчать и слушать".
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Интересно, а кому решать? Тебе, что-ли, выдавать себя за великого мыслителя и не соглашаться с теми, кто так не считает?
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В стране с таким уровнем жизни такие зарплаты у госслужащих - издевательство и грабёж .
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Большевики точно также считали и их наследники в паРаши теперь рассказывают про великодуховность и сракальность, если рассказывать нет чего.
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Причем здесь большевики и уравниловка ? Таких соотношений зарплат ни в одной развитой стране нет .
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А какое должно быть соотношение зарплат в стране, которая должна всё реформировать?
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Адекватное , как везде , а не грабительское .
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Так то в развитой. К нам это не относится.
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А справи свідчать що вони виграли суд у Газпрому.
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дайте человеку немного ещё заработать,пару миллиардов,а то миллионы некуда рассовывать-козлу рыжему
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Так это было враньё, что Гитлер всех коммунистов в Германии поубивал, если до сих пор они сохранились и продолжают считать не доходы стране, а заглядывать в чей-то карман - лишь бы у кого-то больше не было?
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Будем надеяться, что Коболев столько не проживёт.
И другие такие как он.
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Переживаешь, что паРаша должна выплатить по решению суда, а Коболев не даст забыть про решение суда?
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Не, ти за своєю дупою дивися-кацап вже
пристроївся, вазелин в допомогу!
Теж Мені нацик- ВеликогКняжества Литовського! Забув- ще руського-з одною літерлю "с", паРашки ще тоді не було, була мошковія..))
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Коболев опустил Газпром и лично кгбиста,это есть харашьо
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Бачу що ваш Мозок уже пограбували. Чи його й не було?
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Когда Зеленский вернет НДС и другие выплаты братьям олигархам,вам будет не до Коболева и Короновируса
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Його гнати в шию треба,а кабмін погодив його на посаді,а це означає що ця істота і далі в нас на шиї буде сидіте ще 4 роки.
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Та кому ти треба, йди далі на смітнику рийся, ніхто тебе чіпати не буде.
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Вас грабят местные Облэнерго,Обл и горводоканалы и прочие князьки местного разлива,а не Коболев.Пора бы уже это и знать,не дети дошкольного возраста
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С той же зарплатой???? Охренели? Он хоть одну маску для больницы купил? Напишите кому и сколько он откат платит, хотя и так понятно.
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у Зеленского нет экономической программы и не будет,сейчас раздаст то что приобрели Порошенко и Гройсман,казна опустеет и вы нищеброды
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Печатание денег не спасёт Украину,инфляция будет как в Польше, 10 000 %
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Делайте Маски, мойте руки и сидите дома,дай Бог пронесет.Я не шучу.После пандемии Украина станет другой страной.
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Королев, сделай рашу ещё на несколько миллиардов!

Хотя, скоро с Раши и взять не чего будет 😂
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