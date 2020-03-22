 Уряд продовжив контракт із Коболєвим до 2024 року, - розпорядження

Про це йдеться в опублікованому 20 березня на сайті Кабміну розпорядженні, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо продовження терміну повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва А.В. із 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р. Наглядовій раді акціонерного товариства забезпечити внесення змін у договір, укладений із головою правління акціонерного товариства і подати до 30 березня 2020 року Кабінету Міністрів України копію зазначеного контракту", - йдеться в розпорядженні.

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Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатній обсяг транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в розмірі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на розмір боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала під час розглядів. Топ-менеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, говорив 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Коли це стало відомо, почалися розмови про звільнення Коболєва, а також про зменшення премій всім топ-менеджерам України. Сам Коболєв тоді нагадував, що його контракт закінчується в березні 2020 року.

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