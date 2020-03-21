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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:депутат (1143) карантин (675) COVID-19 (1558) коронавірус (216) Вельможний (2)

 Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом

Народний депутат Сергій Вельможний спростовує інформацію про своє інфікування коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19, мене і мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - написав Вельможний.

Читайте також: У хворого на коронавірус нардепа Шахова пневмонія, він в інфекційному відділенні лікарні

Нагадуємо, раніше про коронавірус у колеги по депутатській групі "Довіра" повідомив інфікований COVID-19 нардеп Шахов.

Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183340
 
 
 Топ коментарі
 
Оправдывается. Ну и ничего, хоть полежите в отделении, посмотрите как люди лечатся и где.
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С.ки....4 теста у нормальных людей отобрали!!!
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От і добре. Тепер він може сходити до Зеленського на прийом, та обговорити які-небудь питання.
До речі, а де кловун?
🤔
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Оправдывается. Ну и ничего, хоть полежите в отделении, посмотрите как люди лечатся и где.
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Что он посмотрит,Александровскую больницу,в Кукуев,Чугуев,Мухосранск,там посмотрит,на переферии пусть прочувствует!
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Да , было бы неплохо слуг лечить на периферии, в сельской больнице.Там бы прочувствовали дух нашей родной медицины. Сами же ее народу предлагают.
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короновирусник брешет... страшно стало ему, что свои же депутаты его изолируют или соседи отдубасят Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом - Цензор.НЕТ 8104
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изоляция для чиновника такого уровня, смерти подобна
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Так он теперь должен 14 дней там отлежать
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Тепер кожен дупа тат буде звітувати. Знайшли забавку.
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Не не нееее! Такая отмазка не принимается!
Умерла так умерла!!!
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С.ки....4 теста у нормальных людей отобрали!!!
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Первый тест показал отрицательный результат, - нардеп Вельможный опроверг информацию о заражении коронавирусом



делайте ему, пока не покажет
Заражен

всему ентаму сучью депутатскому,
чем больше сдохнет, тем лучше





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От і добре. Тепер він може сходити до Зеленського на прийом, та обговорити які-небудь питання.
До речі, а де кловун?
🤔
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У нього мабудь і бункер є. Невже там сидить під ліжком?
🤔
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Где? Да вот же он - под звездно полосатым флагом скрывается
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Где? Да вот же он - под звездно полосатым флагом скрывается
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Соседка приехала из Италии. Ей 53 года. Работала сиделкой. Местные тетки, когда увидели её на улице, загнали в дом. Пообещали перекидывать продукты через забор. Плакали. "Ты прости нас Нина, с нас три литра самогона, через две недели, если сами живы останемся ".
Народ хранит о таких вещах память, на самых глубоких уровнях.
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😁😁😁 только украинский самогон 70 град
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Вирус агрессивный скорее тест система не сработала, це як выпить молоко закусить селедкой и сказать шо расстройство на нервной почве.
А де зегеракл, він як мовчить якось спокійніше стає.
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Портников: Верховна Рада, яка працює під час карантину, це справжня епідеміологічна бомба в центрі Києва.
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Комітет охорони здоров'я Верховної Ради повним складом йде на 14-денний карантин - Зінкевич .. хм..від гріха подалі...
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ну как и предполагалось - депутаты и члены их семейств будут тестироваться по первому требованию и при ПОДОЗРЕНИИ....
а людей тестируют, только после того, как они оказались в скорой помощи! Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом - Цензор.НЕТ 3638
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от ****...так всем кайф обломать ..Был хоть какой то позитив за сегодня..и что же ..облом? Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом - Цензор.НЕТ 9660
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кого волнует эта депутана? почему это в топ новостях?
украинцам устраивают голодомор, вот о чем надо в топовых новостях писать..
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Гєпа зуби в мАскву їздить лікувати. Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом - Цензор.НЕТ 4514
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У меня родители (пока) живут в Украине. Я их полностью перевёл на карантин. Они не выходят из дома (дом частный, и своего огорода им на свежую зелень хватает). Подвоз всего остального я им организовал дистанционно. Привозит курьер, они открывают калитку, он заносит во двор, оставляет, отходит на 3 метра, они проверяют и расписываются (потом моют руки дезинфектором, который я им тоже прислал). Курьер забирает накладную, и фирма мне её копию пересылает. С родителями общаюсь по видеосвязи. Хотите, чтобы Ваши родители были живы? ДумайТЕ...
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У городских пенсионеров смертность будет очень высокая, так что у кого есть дача срочно покидайте города пока не перекрыли блоками. Кто надеется , что в городе доступнее экстренная медицинская помощь - не обмагывайте себя ! В случае массового заражения скорым будет тебе до вашего вызова. Сейчас окно возможностей - просто валите любым транспортном из городов до конца эпидемии ! Большинство людей уже заразились в первые два дня без метро. Дальше вирус просто пожнет свою жатву.
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Усіх депутатів, котрі не захворіли на вірус, звільнити!
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