 Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19, мене і мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - написав Вельможний.

Читайте також: У хворого на коронавірус нардепа Шахова пневмонія, він в інфекційному відділенні лікарні

Нагадуємо, раніше про коронавірус у колеги по депутатській групі "Довіра" повідомив інфікований COVID-19 нардеп Шахов.