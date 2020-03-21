 Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.
"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19, мене і мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - написав Вельможний.
Нагадуємо, раніше про коронавірус у колеги по депутатській групі "Довіра" повідомив інфікований COVID-19 нардеп Шахов.
Умерла так умерла!!!
делайте ему, пока не покажет
Заражен
всему ентаму сучью депутатскому,
чем больше сдохнет, тем лучше
До речі, а де кловун?
🤔
🤔
Народ хранит о таких вещах память, на самых глубоких уровнях.
А де зегеракл, він як мовчить якось спокійніше стає.
а людей тестируют, только после того, как они оказались в скорой помощи!
украинцам устраивают голодомор, вот о чем надо в топовых новостях писать..