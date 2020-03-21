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 Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони

З 22 березня 2020 року в населених пунктах і військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних сил України, Національної гвардії та Національної поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, Збройні сили України будуть взаємодіяти з правоохоронними органами щодо гарантування громадської безпеки під час карантину.

"Командуванням військових гарнізонів Збройних сил України вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними і дезінфекційними речовинами", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Поліція зафіксувала в Києві 49 випадків порушення карантину. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183339
 
   
 Топ коментарі
 
краще би так з вірусом "рускага міра " боролися борцуни хуєві...
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Хватит чушь пороть.
Тебе уже лайки ставить перестали.
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Итак, 16 июня, в полседьмого вечера Лозинский вызвал по телефону начальника местной милиции Михаила Ковальского и районного прокурора Евгения Горбенко в свою усадьбу, расположенную в его охотхозяйстве. Те немедленно прибыли по зову человека, которому были обязаны должностями и всем, что имели. Лозинский пригласил их в дом. Там они поиграли в бильярд. Лозинский выразил недовольство: в последнее время участились несанкционированные им вырубки леса на территории охотхозяйства. После этого они сели в черный «Нива-Шевроле» Лозинского и отправились на осмотр угодий. Заехали на охотничью базу, выпили там водочки, после чего отправились в обратный путь. За рулем сидел Лозинский, прокурор - справа от него, Ковальский - слева на заднем сиденье.
Вдруг на поле вблизи леса заметили неизвестного. Это был крестьянин Олейник. Безоружный человек шел в посадках подсолнечника, очевидно, не далее 20 метров от дороги. Когда Лозинский остановил машину и приказал тому стоять, Олейник побежал в сторону расположенного неподалеку леса, практически вдоль дороги. И тогда кто-то выстрелил по нему зарядом картечи, что при попадании оставляло очень мало шансов на жизнь.Источник:https://censor.net.ua/p95420
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расскажите, откуда у жертвы утром, после прибытия милиции появилось два пистолета ?
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расскажите, пожалуйста, если конечно есть что сказать
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Немного не угадал.
Но заканчивается на ....ил.
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а вы кто ???????????

После случившегося именно Лозинский дал команду на выезд группы задержания во главе с замначальником райотдела Сергеем Андреевым. К слову, сразу после визита к следователю в Киев, тот понял, что отвертеться вряд ли удастся, и немедленно подал рапорт об отставке: увольняться по собственному желанию предпочтительнее, нежели по компрматериалам.
Сегодня совершенно очевидно, что первоначально лгали все: Лозинский и его попутчики, милиционеры, выехавшие по вызову. Лгал и главврач местной больницы Сергей Стоянов с медсестрой, которые прибыли позже. Любопытно, что врача вызвал начальник райотдела Михаил Ковальский. Судя по всему, он был шокирован произошедшим, и пытался не участвовать в убийстве. Поэтому совершенно логичным выглядит переквалификация его действий с нанесения тяжких телесных повреждений на злоупотребление властью с целью сокрытия преступления. Сегодня он активно сотрдуничает со следствием. Ковальский позвонил в «Скорую» в 20.30 - примерно через час после ранения Олейника. А в 20.45 главврачу уже перезвонил Лозинский, он был возмущен: «Где ты шляешься, почему еще не прибыл!»
Позже главврач лгал следствию: мол, он увидел на месте происшествия нож и схватив его, разрезал пакет с перевязочным материалом. Поэтому, мол, и отпечатков Олейника на ноже не обнаружили.
Якобы сразу после того, как труп Олейника отправили на «Скорой» в больницу, был проведен осмотр места происшествия. И якобы кроме ножа были обнаружены пистолеты «King-Start" и "Alfa-Prol Brno", а также гильза калибра 7,62 мм. На следующее утро там же вдруг нашли третий пистолет - «ТТ» - с аккуратно спиленным номером, два патрона и две гильзы. Эксперты не обнаружили свидетельств того, что хоть один из этих стволов имел отношение к Олейнику. Также эксперты констатировали: Олейник не стрелял. А что касается кухонного ножа с длиной лезвия в 16 см, то по утверждению Лозинского, именно им Олейник наносил многочисленные раны ему и его подельникам. Вы уже видели фото трупа Олейника после общения с братвой Лозинского. Теперь посмотрите на «жуткие» ножевые раны «жертв» крестьянина. Кошки царапаются сильнее. Очевидно, Лозинскому, который по его словам «на гризли ходил» и его подельникам не хватило духу пустить себе больше крови. Впочем, смотрите и сопоставляйте с увиденным выше.
Начальник голованевской милиции даже попытался зафиксировать не первый свежести чиряк на своем пузе, будто и в нем виноват убитый Олейник. А голованевский прокурор демонстрировал даже царапину на пальце, очевидно, полученую в процессе ковыряния в носу, и раздражение от бритья на заплавшем жиром подбородке.
Источник:https://censor.net.ua/p95420
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к сожалению вы такой же лжец, как и Зеленский
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Пафосно написано. Особливо про "наш народ украдьот у сірот". Чий ваш? Мій народ - українці не тільки у сирот, він взагалі не краде. крадуть виродки безродні. Якщо справді поліцейський (хм?), то повинен знати, що більшість квартирних краж здійснюють приїзжі кавказці. І може ж замість того, аби захищати дебільні рішення влади, погодитись, що менше людей не просто вештаються а ходять на роботу і з роботи. А це - і бюджет країни, і бюджет сімьї. Твоєї в тому числі. Країна розвалиться - кому підеш служити? пуйлу? чи будеш мародьорствувать?
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Готовятся к капитуляции, от коронавируса эти патрули точно никого не защитят.
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Страшнее от коронавируса будут последствия от карантина. Страну ждёт экономико-финансовая катастрофа. Хаос, голодные бунты и мародёрство. Чем дольше будет карантин тем вероятнее такое развитие событий. Ничего кроме запретов, эта власть предложить не может. Анализировать они не способны. То, что у нас пик заболеваемости коронавирусом уже прошёл ещё в январе-феврале они признать не решатся. https://www.youtube.com/watch?v=xzsPm7BUOwQ&lc=z23nx1xqgxqxedwdvacdp43ajfg15m2xu3ali0w0olpw03c010c.1584825552483448 Это было по всей Украине.
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похоже будут ликвидировать последствия торговли масками .....
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Украину хотят захватить зелёные человечики...не позволим все сознательные порохоботы, ваше время пришло!!! Выносите боевые диваны на улицы, блокируйте дороги, ведите прямую трансляцию с места событий...заставьте украинцев истерично ржать, а смех как известно продлевает жизнь!!
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где Зеленский ? улетел в Оман? что за история с девятью сотнями тонн СИЗ ?
почему люди без масок и рукавиц на улице ?
хотя смысл в этих вопросах ...
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Тебе любимых сватов и квартала мало? Не наржался, малорос?
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Считаю что будет правильно порохоботов как уникальное явление втулить в энциклопедию и школьные учебники, а само слово порохобот со временем станет ругательным, синонимом таких слов как идиот, бестолочь, продажная дрянь и т.д.

Кстати, а что о порохоботах нам расскажет википедия?
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Не парься, у зебилов и кацапни (что, в общем-то, одно и то же) это слово и так уже страшно ругательное. Так что продолжай сраться, малорос.
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Отстрелялись с начало Ющенка потом Пораха а теперь ******* сами нам и так норм, ваш выбор Янык и Зеля удачи
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щоби на казармі народ не дурів - треба його чимось зайняти. Але це непогано.
мабуть, йде підготовка до чогось більш серйозного...відпрацювання.
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Ребята, сегодня наблюдал следующую картину - едет патруль с мигалками вечером, уже люди кучкуются - хотели остановить патруль прямо на ходу, ломанулись на дорогу - человек 10 ментов учить, менты не дураки по газам и в даль))) Я думаю скоро их будут бить - причем ногами, тут уже не докажешь что Зеленский дал приказ, сопля долеко , а менты рядом)))
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Ребята, сегодня наблюдал следующую картину - едет патруль с мигалками вечером, уже люди кучкуются - хотели остановить патруль прямо на ходу, ломанулись на дорогу - человек 10 ментов учить,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А почему не 20 смелых учителей, а только 10 Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9079 Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2853
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это парень работающий на Авакова,
создаёт истерию для оправдания
тихого захвата власти Аваковым
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Да хватит уже,какое аваков имеет отношение к армии?
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...кстати, еще с царских времен армейские терпеть не могли жандармских... Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони - Цензор.НЕТ 967
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Круче тебя истерию создать очень сложно.
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вы обещали историю поведать, что же съезжаете с темы ?
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мусорские отряды будут загонять здоровых в концлагеря для заражения и утилизации ...
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Сеня, так у тебя симптомы очень выраженные... Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1135
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Вполне может быть что бубочка подхватил корону от Шахова с которым в раде общался и сейчас на самоизоляции. Аваков взял власть в свои руки.
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скорее в Оман к Патрушеву за инструкциями сдымил
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https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

от сезонного гриппа в 2017 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше

корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей

карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших)
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Українська земля окупована.Народ сплачує воєний сбір,щоб армія візволяля свою землю від окупанта.Нащо сплачувати податки для армії,котра не збирається визволяти з неволі людей та свою землю?Нащо кормити поліцаїв,від яких ніякого толку?Нащо кормити владу в якої сидять зрадники України?
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Якби вони так з криміналом боролись то була б найкраща медична система і заможні громадяне.
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Как же с криминалом бороться,ели он уже давно во всех ветвях власти. Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3128
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Мусора и есть костяк криминала, во главе с паханом аваковым. Вот они сами с собой и борются - борьба нанайских мальчиков.
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А танки будут для борьбы с короновирусом?
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а как же? обізатєльно! Народ нада стращать, шоп боялісь
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Якось в Кореї без карантину и локдауну вирішили це питання. і смертність у них 0.77%. Чудні якись.
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Если бы вы видели % населения в масках на востоке просто в зимний период,вы бы не удивлялись.Дисциплина и желание быть здоровым,а значить ходить на работу и зарабатывать.
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всё чем может помочь импотентная власть...
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Що буде з патрулями,коли народ вийде на вулицю? Живих патрулів мабуть не залишиться.Народ є сила,від якої кожен поліцай кладе в штани.Українці вільна нація і ніяка влада з поліцаями не зможе здержати народ у домашньому полоні.Влада, бійся часу коли народ прийде за тобою.Час пішов. Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7180
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Що буде з патрулями,коли народ вийде на вулицю?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю Будут ловить таких как ты и веником,веником,без вазелина.
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5050 Вже в 2014 ловили.Де зараз беркутята?Чи ти один з них?
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Естьдвавида коллективного разума который объединяет толпу. Один от Бога а другой от Диавола. Люди к сожалению склонны ко второму.
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Если серьезно то по геному каждый человек на 60% те же водоросли,высшие растения уже миллиарды лет лечат себя сами антивирусными и антигрибковыми препаратами при обломе веток.Как человек долго живший в тайге знаю что там одно лечение,-это смолой растений зимой.А единственный аппарат по гипер вентиляции легких,- это погнавшийся за тобой медведь.
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да, вы слышали про поселение староверов в районе Красноярска, нашли их
при строительстве гэс, все умерли от вирусов, долго жили в изоляции
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... Завтра на улицы городов и поселков выйдут совместные патрули ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции, - Минобороны...это может быть опасно для власти,если бойцы недовольны чем то может и ...
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оружие дадут только мусорам, армию для отвода глаз подключили, будут отбирать тех,
у кого подходящие качества для работы в милиции,
солдатам не дадут, так как калаш в мирное время это зашквар и кроме того может уйти,
многие милиционеры не против прикупить, но зарплата маленькая ...
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Вирусы искать будут. Вирусный патруль, так сказать.
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Идея патрулировать улицы Украины с пулеметами очень нужная и своевременная. Людей лишили работы и поставили перед выбором - что дальше? Умирать самому или убивать? Конечно патрули нужны но для чего? Держать всех в гетто городов для спокойствия обитателей загородных особняков - вот правильный ответ. Будут ли патрули пресекать или предотвращать насилие в городе? В какой-то степени да, но основная задача это держать людей в страхе и заставлять работать за паек. Типичная внутренняя оккупация. Но как патрули помогут медицине помогать заболевшим? А никак. В чем смысл остановки жизни страны если , и всем это ясно, вирус пройдет через каждого и везде.
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Пускай маски натягивают.А то ходят по улицам,заразу разносят.
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где они их возьмут ?мамка из дому в казарму передаст , на пенсию купит ?
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По итогу- правительство всех стран понимает, что у них "на руках" млн. пенсионеров(потенциальных смертников из-за короновиуса). Истерика связана с тем,чтобы не заразиться общ.массе и как следствие, не заразить всех пожилых людей вокруг, которых из-за возможного большого наплыва, невозможно будет вылечить. Поэтому необходимо внушить всем,что всё очень серьёзно-дабы уменьшить распространения среди людских масс т.к. при заражении огромного кол-ва народа-достаточно большой % из них будут люди,которые обречены- а это чьи то родители, бабушки/дедушки. Поэтому, по итогу избиратели не простят бездействия правительства из-за негативного результата. Из-за этого истерика- "мы все умрём". Но опасения правительства справедливы: "мы лучше тебя запугаем т.к. ты молодой и здоровый легко перенесешь, а "условно" твоя бабушка и млн.других таких же "бабушек",которых ты потенциально можешь заразить - нет. И ты потом сам же поднимешь нас на вилы!"
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Где глупость - образец, там разум - безумие.-И.В. Гёте-
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