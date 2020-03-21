 Завтра на вулиці міст і селищ вийдуть спільні патрулі ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, - Міноборони

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, Збройні сили України будуть взаємодіяти з правоохоронними органами щодо гарантування громадської безпеки під час карантину.
"Командуванням військових гарнізонів Збройних сил України вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними і дезінфекційними речовинами", - наголошується в повідомленні.
Тебе уже лайки ставить перестали.
Вдруг на поле вблизи леса заметили неизвестного. Это был крестьянин Олейник. Безоружный человек шел в посадках подсолнечника, очевидно, не далее 20 метров от дороги. Когда Лозинский остановил машину и приказал тому стоять, Олейник побежал в сторону расположенного неподалеку леса, практически вдоль дороги. И тогда кто-то выстрелил по нему зарядом картечи, что при попадании оставляло очень мало шансов на жизнь.Источник:https://censor.net.ua/p95420
Но заканчивается на ....ил.
После случившегося именно Лозинский дал команду на выезд группы задержания во главе с замначальником райотдела Сергеем Андреевым. К слову, сразу после визита к следователю в Киев, тот понял, что отвертеться вряд ли удастся, и немедленно подал рапорт об отставке: увольняться по собственному желанию предпочтительнее, нежели по компрматериалам.
Сегодня совершенно очевидно, что первоначально лгали все: Лозинский и его попутчики, милиционеры, выехавшие по вызову. Лгал и главврач местной больницы Сергей Стоянов с медсестрой, которые прибыли позже. Любопытно, что врача вызвал начальник райотдела Михаил Ковальский. Судя по всему, он был шокирован произошедшим, и пытался не участвовать в убийстве. Поэтому совершенно логичным выглядит переквалификация его действий с нанесения тяжких телесных повреждений на злоупотребление властью с целью сокрытия преступления. Сегодня он активно сотрдуничает со следствием. Ковальский позвонил в «Скорую» в 20.30 - примерно через час после ранения Олейника. А в 20.45 главврачу уже перезвонил Лозинский, он был возмущен: «Где ты шляешься, почему еще не прибыл!»
Позже главврач лгал следствию: мол, он увидел на месте происшествия нож и схватив его, разрезал пакет с перевязочным материалом. Поэтому, мол, и отпечатков Олейника на ноже не обнаружили.
Якобы сразу после того, как труп Олейника отправили на «Скорой» в больницу, был проведен осмотр места происшествия. И якобы кроме ножа были обнаружены пистолеты «King-Start" и "Alfa-Prol Brno", а также гильза калибра 7,62 мм. На следующее утро там же вдруг нашли третий пистолет - «ТТ» - с аккуратно спиленным номером, два патрона и две гильзы. Эксперты не обнаружили свидетельств того, что хоть один из этих стволов имел отношение к Олейнику. Также эксперты констатировали: Олейник не стрелял. А что касается кухонного ножа с длиной лезвия в 16 см, то по утверждению Лозинского, именно им Олейник наносил многочисленные раны ему и его подельникам. Вы уже видели фото трупа Олейника после общения с братвой Лозинского. Теперь посмотрите на «жуткие» ножевые раны «жертв» крестьянина. Кошки царапаются сильнее. Очевидно, Лозинскому, который по его словам «на гризли ходил» и его подельникам не хватило духу пустить себе больше крови. Впочем, смотрите и сопоставляйте с увиденным выше.
Начальник голованевской милиции даже попытался зафиксировать не первый свежести чиряк на своем пузе, будто и в нем виноват убитый Олейник. А голованевский прокурор демонстрировал даже царапину на пальце, очевидно, полученую в процессе ковыряния в носу, и раздражение от бритья на заплавшем жиром подбородке.
Источник:https://censor.net.ua/p95420
почему люди без масок и рукавиц на улице ?
хотя смысл в этих вопросах ...
Кстати, а что о порохоботах нам расскажет википедия?
мабуть, йде підготовка до чогось більш серйозного...відпрацювання.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А почему не 20 смелых учителей, а только 10
создаёт истерию для оправдания
тихого захвата власти Аваковым
от сезонного гриппа в 2017 650 тыс. умерших за год, получается 2000 умерших в день, если на год распределять, а если на пик эпидсезона и то больше
корона очень старается, но не дотягивает до таких показателей
карантины не вводили, дома не сидели, проблем и сожаления ни у кого не было (разве что у родных умерших)
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю Будут ловить таких как ты и веником,веником,без вазелина.
при строительстве гэс, все умерли от вирусов, долго жили в изоляции
у кого подходящие качества для работы в милиции,
солдатам не дадут, так как калаш в мирное время это зашквар и кроме того может уйти,
многие милиционеры не против прикупить, но зарплата маленькая ...