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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВР (7299) карантин (675) Зінкевич (31) COVID-19 (1558) коронавірус (216)

 Комітет охорони здоров'я ВР йде на карантин, - нардеп від ЄС Зінкевич

Коронавірус підтверджено у нардепа, який брав участь у розробці законопроєкту щодо запобігання COVID-19.

Про це повідомила у фейсбуці депутат фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ну ось, тепер і наш комітет охорони здоров'я Верховної Ради в повному складі на 14-денний карантин.

Захворів на коронавірус ще один наш колега, який був присутній на всіх робочих групах із напрацювання законопроєкту щодо запобігання COVID-19.

Подивимося, чи вдасться найближчим часом організувати засідання комітету онлайн, адже він зараз - один із найважливіших.

Бажаю колегам якнайшвидшого одужання!

П.С. Я особисто здавала тест на коронавірус, але ще чекаю результатів. Але незалежно від результатів карантин обнуляється з дня виявлення нового хворого, тобто 14 днів", - зазначила Зінкевич.

Читайте також: "Хтось, можливо, помре. Список зрушиться, хтось прийде новий", - "слуга народу" Потураєв про загрозу інфікування нардепів коронавірусом

Комітет охорони здоровя ВР йде на карантин, - нардеп від ЄС Зінкевич 01

Зазначимо, що прізвище вона не вказала. Однак інфікований коронавірусом народний депутат Сергій Шахов заявив, що у його колеги, депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного, підтвердили коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183337
 
 
 Топ коментарі
 
Всі йдіть.
А не частинами.
Одразу видно, що попри всі підстави для карантину, раду не відпускають, бо планують з її допомогою провернути певні темні ділішкі.
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Пусть все не уходят на карантин. Оставьте зеленых слуг и ОПЗЖ, пусть работают до конца.
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Задача президента не взлететь , а найти пилотов и проконтролировать что бы летели в нужном направлении. А когда тебе все говорят что ты летишь не тула , а ты меняешь пилотов , но не меняешь направления ,то это либо дебилизм , либо выполнение чьего то плана.В первое я не верю.
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Там на картинке в П.С. вывод написан
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Что бы проконтролировать пилотов, надо знать что такое самолет.
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Здравый смысл еще никто не отменял , к тому же по утверждению пилотов взлететь каждый дурак сможет после 5 минутного инструктажа , а вот сесть....
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Комітет "вмив руки"?

Вибачайте, люди добрі, що намагаюся "вставити своїх 5 копійок" в проблему, в якій я не є дипломованим фахівцем, але ... обставини настільки смутні, що саме вони мене дурного... змушують...
Поясню свої намагання тим, що особисто мені "фахівці" сумновідомої Феофанії майже тридцять і повторно - двадцять і тринадцять років тому ставили такі жорстокі діагнози, що мене з вами вже давно не було б.... якби я сам не вирішив "опанувати медицину" самотужки... (спасіння потопаючих, як правило, - справа рук самих потопаючих)
Я - вічний студ'юдент, тому... - Для себе ( вже півтора десятка років) ретельно вивчаю не лише традиційну медицину (євро-американську), але й народну, індійську, фітотерапію, лікування травами , спеціями, фізичним загартуванням і ін.. , тобто інтегральну медицину! Окрім - голковколювання і медітації!Сам я критично оцінюю свій рівень знань в медицині - на рівні початкуючої санітарки... Хоча деякі і дійсно Заслужені лікарі України, після розмови зі мною, тривожно вигукували про себе... "Боже, який я темний"... Не брешу!
Але ПОПЕРЕДЖУЮ, що мої думки щодо лікування коронавірусу, перш ніж їх застосовувати, слід спочатку узгодити зі своїми лікарями... І лише після цього... Тобто - я НЕ призначаю, навіть не рекомендую, а лишень інформую про свою думку і досвід. Приймати будь-що із означеного мною нижче - НЕ МОЖНА. ЩОБ НЕ ЗАШКОДИТИ. Це має право призначити, рекомендувати вам ЛИШЕ дипломований ВАШ сімейний лікар! А МОЗ постійно попереджує: Самолікування - шкідливе для здоров'я!
Колись же ж людство відкриє ефективні засоби проти коронавірусу... А тепер...
Тепер коротше , чіткіше і по суті:
Кожен українець, окрім їжі, бажано щоб мав ( на мою думку) запас хоча б на пів-року
-Спирту ( не нижче 70%), перекису водню, мумійо (киргизського родовища), фітоконцентрату "Джерело І" (виробництва української фірми "Екомед"), засоби від кашлю, часнику (НЕ китайського), куркуми, перцю Чілі, засобів індивід. захисту
Далі - особливості... для тих, кого коронавірус найбільш "********" (групі найвищого ризику)... ДОДАТКОВО до вишезгаданого слід мати наступне
Для хворих на гіпертонію :
Фенігідин, Триплєксам, Цефавору, екстракт Астрагала, Арджуна Гімалайя, червоний буряк, трави - сушеницю болотну, синюху голубу, брусницю, грецький горіх, прополіс, екстракт глоду (бояришника)
Для хворих на цукровий діабет -2....
Амарил, Комбоглізу, Цинамон(корицю) саме і тільки- Шрі-Ланкійський, "Карела Гімайя", каву, "Мешашрінги Гімалая", мигдальний горіх, фісташки...
Старим, літнім людям...
Гліцин, фісташки...
Всім - вранці - щоденний холодний душ... В вечері - зелений чай...
ЯК, коли, що, в яких дозах та послідовностях застосовувати (і чи застосовувати - взагалі) вам порекомендує ВАШ лікар, або (на свій страх та ризик) - знайдете в інтернеті...
Фууух... я все сказав!
Але найліпше - НЕ хворійте!
Я побажав, щоб ви знали... мою думку. Бажаєте, щоб знали інші - репостніть...
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Об этом и говорилось ДО выборов
В такой самолет никто не сел бы, но...Украина теперь имено в этой ситуации
Вопросы " кто виноват" и " что делать" задавать поздно!!!
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Хто винен вже ніхто й не питає. А що робити то це головний біль Зешобли вже рік без малого.
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Винен режисер "Слуги народу". Не попередив, падлюка актора, який грав Голобородька, що зйомки фільму вже закінчилися і далі - все по-справжньому.
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Кстати, на одном из своих шутовских представлений в 95 квартале Зеля спросил сидящее в зале быдло -,,вы бы выбрали меня Президентом Украины ?,,И тупые идиоты бурно сказали,,да!,, Тогда бубочка опешил и испугался - ..вы что, с ума сошли ?...Таки сошли, и шут в том числе.
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В Американских фильмах и мультиках во время второй мировой Гитлера часто изображали как дебила,параноика и вообще недалекого человека, это было сделано для того что бы выработать неприязнь к нему, но эксперты говорят о том , что его IQ превышал 130! Так что он был очень умный ,но бесчеловечный. В глупость Зеленского я не верю.
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Шикельгрубер страдал от "шаманизма", припадочности и паранойи. Об этом свидетельствует найденный в архиве доклад...
https://lb.ua/world/2012/05/05/149321_sekretnogo_doklada_stali_izvestni.html
Понятно что прижизненное освидетельствование провести не удалось... ну и по воспоминаниям своего окружения не брезговал баловаться укольчиками «с витаминчиками» )))
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Не путайте психику, моральные принципы и интеллект - это разные вещи, бывают добрые и порядочные дураки и умные подлецы https://russian7.ru/post/u-kogo-iz-nemeckikh-soratnikov-gitlera/
И ваш метод сделать из ,скажем прямо ,отрицательной личности идиота работает на широкую массу, которая не думает , а повторяет заученные истины . На меня этот метод не действует , я не знаю какой у меня IQ реально , но по тестам из интернета немного до 130 не дотянул , и ,к сожалению , имею тяжелый груз морали , привитой мне с детства , иначе в течении последних пару месяцев мог бы хорошо заработать ,так как предвидел все эти события с короновирусом и еще в начале февраля купил своим родителям пачку масок 50шт аж за 55грн , а сегодня https://rozetka.com.ua/leonova_50/p195588646/ попробуйте купить , купив , к примеру, на 11 тыс 200 упаковок , сегодня мог бы продать более чем за 200тыс. И это я покупал в аптеке , а оптом можно было дешевле купить. Я думаю тот урод ,что за границу продал заработал больше , но мне совесть не позволила , а у него ее нет и если бы он мне попался , моя совесть мне позволила бы зажать в тиски его яйца и заставить на все заработанные деньги купить масок и раздать на улицах пожилым. И мне интересно ,как к этому отнеслось бы наше общество.
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Всі йдіть.
А не частинами.
Одразу видно, що попри всі підстави для карантину, раду не відпускають, бо планують з її допомогою провернути певні темні ділішкі.
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Їм для цього Рада не потрібна. Їм потрібні повноваження Ради через запровадження надзвичайного стану.
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А як же питання війни ? кацапи чекають змін в нашій Конституції. Без парламенту ніяк. І момент зараз зручний - народ не вийде.
Якщо рада піде на карантин, то нічого не зроблять.
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Прийняття змін до конституції, це дві сесії. Зараз це неможливо зробити.
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Рада працює тільки по комітетах. Загальних засіданнь немає.
Але Рада МОЖЕ знадобитись для прийняття важливих для країни рішеннь.
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Я же и говорю лётать меньше надо было, что бы не залететь.
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Не в карантин,а в запой.При царе это называлось-"душевная болезнь". Разрешалось служащим уходить в запой на две недели,в исключительных случаях на месяц. Ну а ****-душа болит,а сердце плачет.
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Коронавирус подтвержден у нардепа, участвовавшего в разработке законопроекта по предотвращению COVID-19........ яркий показатель его работы ,что разработал то и имеет!!!!
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А що з ВРУ? Чи закон про дерибан землі повинен бути прийнятий до дефолту, який наближається зі швидкістю реактивного літака? То яка різниця: відправте на карантин ще мінфін, НБУ, САП та НАБУ! Тоді повернути "Приват" Бєні буде дуже просто, але допомоги від МВФ ви не отримаєти ніколи... Від слова "зовсім"... Уперед, до прірви! Зате весело і не Порох Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 1187
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кажись обосрались, да и ладно. лучiе зайдите на бигмир. там показывают такой бабец что не пройдеш чтоб челюсть не отвисла а она ***** боец UFC
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Коронавирус подтвержден у нардепа, участвовавшего в разработке законопроекта по предотвращению COVID-19.

Будет классикой анекдотов
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Комитет по здравоохранению самоустранился!!! Это во время карантина!!! ППЦ!!! Достойная у нас власть! В Иране больная врач до последнего лечила людей и умерла на работе, но это не про наших.
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І щоб усі інші зараз працювали? Під час карантину?
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Никто не видел Зеленского?
Где этот чорт?
Он должен сейчас каждый день снимать красивые ролики (можно даже на стадионе)
и рассказывать о ситуации в стране и что они делают полезного для людей..
А оно где то спряталось и не знает что сказать, а все потому что не мыслил стратегично когда согласился на предложение Коломойского идти в президенты
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на коронавирус проверяется - мало ли кто ему в ухо нашептывал....
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А хо ж даватиме цінні вказівки? Рятуйся хто може?
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интересно, будут искать истинного "нулевого депутата рады", шоб всем коллективно навалять ему за залёт? ))
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Тема партии не раскрыта!
Не знаю - радоваться или сочувствовать!

Зебил!!! Уйди!!!! Я все прощу!!!!!!!
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просто всё уже распродано за рубеж и разворовано!
что им еще делать?
можно уже и отдохнуть на кровно заработанные заработанные на крови украинцев! Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 6786
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Трясця ім. Босха

@UkrPereiro 19 мар.

Учитывая фокус на медицине, хочу обратить внимание КМН, кандидат медицинских наук - в Украине это просто врач, который накрыл несколько столов, занёс несколько конвертов, улучшил статистику своему научному руководителю. И как врач часто никакой. Не ведитесь на эту аббревиатуру
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Здається прийшов час для усіх цих світочів науки вдіти костюм хімзахисту і вийти на передову війни з вірусом. Чи ні?
🤔
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ні, вони кидають на амбразуру студентів - як завжди

Міністерство охорони здоров'я планує залучати студентів медичних університетів та інтернів для допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково на допомогу лікарям, студентів-медиків 5-6 курсів, а також інтернів, які наразі перебувають на карантині", - сказав Ляшко.
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гівняна муха одобряіть



Krus@IamKrus 9 ч

Не знаю хто цим займається, але комунікації МОЗ мені зараз подобаєються
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ВРУ нужно закрыть на карантин и всех депутатов. Человек еще четыре дня назад голосовал. Он точно кого-то заразил.
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Хорошо бы в продолжение сериала " Слуга народа " короткометражный фильм " Зеленый табор уходит в небо " .
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Короновирус не даст Зеленскому принять закон о продаже земли... Хоть какой то позитив.
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А потом эти депутаты заразят еще тысячу человек.
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" Страшно покинутых страданья / когда оно плодит собой / то нищих ждущих подаянья / то злых готовых на разбой . / Нещастье как чума опасно / Таящий вирусы обид / один заблудший и несчастный / несчастьем сотни заразит . /
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Предотвращали, предотвращали, а он бац... и одного негритёнка завалил.
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Депутатов в общую статистику не учитывают видимо, а то там пол рады больных , а они пишут о 49-и человеках
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це така тактика - виморити парламент.
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Заразились вирусом , это да - бывает . Вопрос в другом - как они без мозга живут . Прям зеленые зомби какие то .
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Люди, хто знає, де є бункер петюні? )) хочу заварити його вхід, щоби коронавірус туди до нього не прорвався! ))
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дуже переживаю за нашого сивочолого хетьмана ))
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так вот я и думаю, если у человека на счетах миллиарды, а он попал под реальную угрозу, от которой не спрячешься в другой стране, то что он будет делать? ) бункер с личным медперсоналом и специальным медоборудованием! )) там в бункерах у наших элит ИВЛов больше, чем во всех больницах Украины ))
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...чувак, за Пороха тебе нечего переживать, а вот за свой интеллектуальный уровень - побеспокойся Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 3601
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Остальные пускай сидят в ВР до положительного результата анализов.
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Йдіть вже всією Радою на карантин. Ви всі один одного там позаражали.
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Депутати монобільшості продають респіраторні медичні маски тоннами, а для чого - щоби капіталізувати медицину. Аптечна мафія заробила гроші, а що так можна було..........
Хто ж заборонить!!!!!!!
Маски не потрібні для українців - бо вони не користуються ними.
А чому не користуються, бо їх масок немає.
Підвезуть сказало моно. Не уточнили коли.
А на даний час масок немає.
73% ви зробили це разом.

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