 Комітет охорони здоров'я ВР йде на карантин, - нардеп від ЄС Зінкевич

Про це повідомила у фейсбуці депутат фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Ну ось, тепер і наш комітет охорони здоров'я Верховної Ради в повному складі на 14-денний карантин.
Захворів на коронавірус ще один наш колега, який був присутній на всіх робочих групах із напрацювання законопроєкту щодо запобігання COVID-19.
Подивимося, чи вдасться найближчим часом організувати засідання комітету онлайн, адже він зараз - один із найважливіших.
Бажаю колегам якнайшвидшого одужання!
П.С. Я особисто здавала тест на коронавірус, але ще чекаю результатів. Але незалежно від результатів карантин обнуляється з дня виявлення нового хворого, тобто 14 днів", - зазначила Зінкевич.
Зазначимо, що прізвище вона не вказала. Однак інфікований коронавірусом народний депутат Сергій Шахов заявив, що у його колеги, депутата від групи "Довіра" Сергія Вельможного, підтвердили коронавірус.
Вибачайте, люди добрі, що намагаюся "вставити своїх 5 копійок" в проблему, в якій я не є дипломованим фахівцем, але ... обставини настільки смутні, що саме вони мене дурного... змушують...
Поясню свої намагання тим, що особисто мені "фахівці" сумновідомої Феофанії майже тридцять і повторно - двадцять і тринадцять років тому ставили такі жорстокі діагнози, що мене з вами вже давно не було б.... якби я сам не вирішив "опанувати медицину" самотужки... (спасіння потопаючих, як правило, - справа рук самих потопаючих)
Я - вічний студ'юдент, тому... - Для себе ( вже півтора десятка років) ретельно вивчаю не лише традиційну медицину (євро-американську), але й народну, індійську, фітотерапію, лікування травами , спеціями, фізичним загартуванням і ін.. , тобто інтегральну медицину! Окрім - голковколювання і медітації!Сам я критично оцінюю свій рівень знань в медицині - на рівні початкуючої санітарки... Хоча деякі і дійсно Заслужені лікарі України, після розмови зі мною, тривожно вигукували про себе... "Боже, який я темний"... Не брешу!
Але ПОПЕРЕДЖУЮ, що мої думки щодо лікування коронавірусу, перш ніж їх застосовувати, слід спочатку узгодити зі своїми лікарями... І лише після цього... Тобто - я НЕ призначаю, навіть не рекомендую, а лишень інформую про свою думку і досвід. Приймати будь-що із означеного мною нижче - НЕ МОЖНА. ЩОБ НЕ ЗАШКОДИТИ. Це має право призначити, рекомендувати вам ЛИШЕ дипломований ВАШ сімейний лікар! А МОЗ постійно попереджує: Самолікування - шкідливе для здоров'я!
Колись же ж людство відкриє ефективні засоби проти коронавірусу... А тепер...
Тепер коротше , чіткіше і по суті:
Кожен українець, окрім їжі, бажано щоб мав ( на мою думку) запас хоча б на пів-року
-Спирту ( не нижче 70%), перекису водню, мумійо (киргизського родовища), фітоконцентрату "Джерело І" (виробництва української фірми "Екомед"), засоби від кашлю, часнику (НЕ китайського), куркуми, перцю Чілі, засобів індивід. захисту
Далі - особливості... для тих, кого коронавірус найбільш "********" (групі найвищого ризику)... ДОДАТКОВО до вишезгаданого слід мати наступне
Для хворих на гіпертонію :
Фенігідин, Триплєксам, Цефавору, екстракт Астрагала, Арджуна Гімалайя, червоний буряк, трави - сушеницю болотну, синюху голубу, брусницю, грецький горіх, прополіс, екстракт глоду (бояришника)
Для хворих на цукровий діабет -2....
Амарил, Комбоглізу, Цинамон(корицю) саме і тільки- Шрі-Ланкійський, "Карела Гімайя", каву, "Мешашрінги Гімалая", мигдальний горіх, фісташки...
Старим, літнім людям...
Гліцин, фісташки...
Всім - вранці - щоденний холодний душ... В вечері - зелений чай...
ЯК, коли, що, в яких дозах та послідовностях застосовувати (і чи застосовувати - взагалі) вам порекомендує ВАШ лікар, або (на свій страх та ризик) - знайдете в інтернеті...
Фууух... я все сказав!
Але найліпше - НЕ хворійте!
Я побажав, щоб ви знали... мою думку. Бажаєте, щоб знали інші - репостніть...
В такой самолет никто не сел бы, но...Украина теперь имено в этой ситуации
Вопросы " кто виноват" и " что делать" задавать поздно!!!
https://lb.ua/world/2012/05/05/149321_sekretnogo_doklada_stali_izvestni.html
Понятно что прижизненное освидетельствование провести не удалось... ну и по воспоминаниям своего окружения не брезговал баловаться укольчиками «с витаминчиками» )))
И ваш метод сделать из ,скажем прямо ,отрицательной личности идиота работает на широкую массу, которая не думает , а повторяет заученные истины . На меня этот метод не действует , я не знаю какой у меня IQ реально , но по тестам из интернета немного до 130 не дотянул , и ,к сожалению , имею тяжелый груз морали , привитой мне с детства , иначе в течении последних пару месяцев мог бы хорошо заработать ,так как предвидел все эти события с короновирусом и еще в начале февраля купил своим родителям пачку масок 50шт аж за 55грн , а сегодня https://rozetka.com.ua/leonova_50/p195588646/ попробуйте купить , купив , к примеру, на 11 тыс 200 упаковок , сегодня мог бы продать более чем за 200тыс. И это я покупал в аптеке , а оптом можно было дешевле купить. Я думаю тот урод ,что за границу продал заработал больше , но мне совесть не позволила , а у него ее нет и если бы он мне попался , моя совесть мне позволила бы зажать в тиски его яйца и заставить на все заработанные деньги купить масок и раздать на улицах пожилым. И мне интересно ,как к этому отнеслось бы наше общество.
А не частинами.
Одразу видно, що попри всі підстави для карантину, раду не відпускають, бо планують з її допомогою провернути певні темні ділішкі.
Якщо рада піде на карантин, то нічого не зроблять.
Але Рада МОЖЕ знадобитись для прийняття важливих для країни рішеннь.
Будет классикой анекдотов
Где этот чорт?
Он должен сейчас каждый день снимать красивые ролики (можно даже на стадионе)
и рассказывать о ситуации в стране и что они делают полезного для людей..
А оно где то спряталось и не знает что сказать, а все потому что не мыслил стратегично когда согласился на предложение Коломойского идти в президенты
Не знаю - радоваться или сочувствовать!
Зебил!!! Уйди!!!! Я все прощу!!!!!!!
что им еще делать?
можно уже и отдохнуть
на кровно заработанныезаработанные на крови украинцев!
Трясця ім. Босха
@UkrPereiro 19 мар.
Учитывая фокус на медицине, хочу обратить внимание КМН, кандидат медицинских наук - в Украине это просто врач, который накрыл несколько столов, занёс несколько конвертов, улучшил статистику своему научному руководителю. И как врач часто никакой. Не ведитесь на эту аббревиатуру
🤔
Міністерство охорони здоров'я планує залучати студентів медичних університетів та інтернів для допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково на допомогу лікарям, студентів-медиків 5-6 курсів, а також інтернів, які наразі перебувають на карантині", - сказав Ляшко.
☹️
Krus@IamKrus 9 ч
Не знаю хто цим займається, але комунікації МОЗ мені зараз подобаєються
Хто ж заборонить!!!!!!!
Маски не потрібні для українців - бо вони не користуються ними.
А чому не користуються, бо їх масок немає.
Підвезуть сказало моно. Не уточнили коли.
А на даний час масок немає.
73% ви зробили це разом.