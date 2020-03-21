 Ще один прилад для ПЛР-тестування, киснева станція, спирт і 40 тисяч респіраторів класу захисту FFP3 для Одещини, - бізнесмен Ставніцер про роботу антикризового штабу

Про це у фейсбуці повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.
"З'ясували, що в одній із опорних лікарень області - в Ізмаїлі - лежить проєкт установки кисневої станції. Не було грошей встановити. Ця станція, на додаток до 10 місць інтенсивної терапії, дасть лікарні ще 177 місць для пацієнтів середньої тяжкості. Завдяки кисневій масці, вони не стануть важкими. Алла Ванецьянц і банк "Південний" оплатять установку, через тиждень буде готово", - повідомив він.
Також, за словами бізнесмена, Вадим Мороховський і банк "Восток" куплять ще один прилад для ПЛР-аналізів в обласну лікарню.
"Отже у місті є вже два прилади. Для них потрібні реактиви, ми купуємо - потрібні ще, долучайтесь", - закликав Ставніцер.
Він також повідомив, що тривають переговори, щоб отримати дозвіл робити ПЛР приватним лабораторіям.
"Для цього потрібна ліцензія. Кажуть, спрощений механізм зараз розробляється. Діагностика буде дуже затребувана, краще дати пацієнтам більше варіантів", - вважає бізнесмен.
Юрій Губанков і "Brooklyn-Kiev Port LLC" взяли на себе купівлю 40 тисяч респіраторів класу захисту FFP3. "Цього вистачить всій області на два-три тижні. Великий внесок, спасибі", - зазначив Ставніцер.
Він підкреслив, що "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти в лікарні. "З будь-якого відділення відправляйте на адресу "Корпорації монстрів" або на опорні лікарні посилки, і з вас не візьмуть грошей", - повідомив бізнесмен.
"Багато хто хоче робити дезінфектори, але спирт у "Укрспирту" купити можна лише з ліцензією. Сьогодні дали дозвіл отримати 1000 литрів без ліцензії. Гарний початок", - зазначив він.
За словами Ставніцера, SOLAR Digital розробляє сайт для штабу боротьби з коронавірусом в Одеській області. Він закликав усіх сидіти вдома, а також допомагати лікарям, поліції, соціальним службам і "Корпорації монстрів".
В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.
"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой..
То есть если распылить на маску водный раствор поваренной соли, то эта маска будет лучше защищать от вирусов.
если люди спасаются сами ?
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.
Кабмин переназначил всех пять (!) заместителей министру цифровой трансформации Украины, вице-премьеру Федорову.
Самого Федорова никто не видел уже почти четыре месяца.
Проблема только в том, что попав на лицо, соль начнет его разъедать. И получится из лица просоленое мясо (у некоторых сало).
Оксигенатори (Код згідно НК 024:2019 -17643 - Екстракорпоральний мембранний оксигенатор)
очікувана вартість
619 360,00UAH
UA-2019-11-22-001236-b ● b19443165d2242bdb6a1461c87e081e8
Відкриті торги Завершена
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити
Ой! Забув! Вони ж все переклали на місцеві органи та бюджети! Ай, малаццьі!
Мишаниганз
@el_archangel 22 ч
Где-то в Карловарском крае Вьетнамцы пошили маски и раскидали их по соседским почтовым ящикам
#потомучтомогут (from
@borisova_vs)
уберите нахрен ентих бизнисменов -
вся их деятельность - енто получение бабла с 10 кратным наваром на тендирах празоро