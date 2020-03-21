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Все про:карантин (675) Одеська область (1172) штаб (1050) COVID-19 (1558) коронавірус (216) Ставніцер Андрій (1)

 Ще один прилад для ПЛР-тестування, киснева станція, спирт і 40 тисяч респіраторів класу захисту FFP3 для Одещини, - бізнесмен Ставніцер про роботу антикризового штабу

Одеський бізнес і містяни допомагають оснастити всім необхідним лікарні.

Про це у фейсбуці повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер, інформує Цензор.НЕТ.

"З'ясували, що в одній із опорних лікарень області - в Ізмаїлі - лежить проєкт установки кисневої станції. Не було грошей встановити. Ця станція, на додаток до 10 місць інтенсивної терапії, дасть лікарні ще 177 місць для пацієнтів середньої тяжкості. Завдяки кисневій масці, вони не стануть важкими. Алла Ванецьянц і банк "Південний" оплатять установку, через тиждень буде готово", - повідомив він.

Також, за словами бізнесмена, Вадим Мороховський і банк "Восток" куплять ще один прилад для ПЛР-аналізів в обласну лікарню.

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"Отже у місті є вже два прилади. Для них потрібні реактиви, ми купуємо - потрібні ще, долучайтесь", - закликав Ставніцер.

Він також повідомив, що тривають переговори, щоб отримати дозвіл робити ПЛР приватним лабораторіям.

"Для цього потрібна ліцензія. Кажуть, спрощений механізм зараз розробляється. Діагностика буде дуже затребувана, краще дати пацієнтам більше варіантів", - вважає бізнесмен.

Юрій Губанков і "Brooklyn-Kiev Port LLC" взяли на себе купівлю 40 тисяч респіраторів класу захисту FFP3. "Цього вистачить всій області на два-три тижні. Великий внесок, спасибі", - зазначив Ставніцер.

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Він підкреслив, що "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти в лікарні. "З будь-якого відділення відправляйте на адресу "Корпорації монстрів" або на опорні лікарні посилки, і з вас не візьмуть грошей", - повідомив бізнесмен.

"Багато хто хоче робити дезінфектори, але спирт у "Укрспирту" купити можна лише з ліцензією. Сьогодні дали дозвіл отримати 1000 литрів без ліцензії. Гарний початок", - зазначив він.

За словами Ставніцера, SOLAR Digital розробляє сайт для штабу боротьби з коронавірусом в Одеській області. Він закликав усіх сидіти вдома, а також допомагати лікарям, поліції, соціальним службам і "Корпорації монстрів".

Ще один прилад для ПЛР-тестування, киснева станція, спирт і 40 тисяч респіраторів класу захисту FFP3 для Одещини, - бізнесмен Ставніцер про роботу антикризового штабу 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183335
 
   
 Топ коментарі
 
Эти покупают, а Зеля вывозит.
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ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ЗЕЛЕНСКИЙ,

если люди спасаются сами ?
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Команда учёных из Университета Альберты, финансируемая некоммерческой исследовательской организацией Канады под названием Mitacs, разрабатывает антивирусное покрытие для масок и респираторов.

В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.

"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой..
То есть если распылить на маску водный раствор поваренной соли, то эта маска будет лучше защищать от вирусов.
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Команда учёных из Университета Альберты, финансируемая некоммерческой исследовательской организацией Канады под названием Mitacs, разрабатывает антивирусное покрытие для масок и респираторов.

В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.

"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой..
То есть если распылить на маску водный раствор поваренной соли, то эта маска будет лучше защищать от вирусов.
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пока моника зеленский пару суток уговаривал маму Римму не выходить из дому (продукты все равно доставят спецслужбой доставки ОП(Г) - НАРОД (не путать с нарИдом) взялся делать то, что зебильная власть исполнять не способна.. в отличии от иммитации "игры на рояле"
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ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ЗЕЛЕНСКИЙ,

если люди спасаются сами ?
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как зачем - зеленский сделал налоговые каникулы коломойше и прочим олигархам...

Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.

Кабмин переназначил всех пять (!) заместителей министру цифровой трансформации Украины, вице-премьеру Федорову.
Самого Федорова никто не видел уже почти четыре месяца.
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"Экономические льготы для бизнеса" активно пропагандируемые режимом Зеленского в основном освобождают от налогов уплачиваемых на местном уровне крупный бизнес, фактически лишая местные власти денежных ресурсов.
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Так это известный факт. Уже тысячелетиями огурцы и помидоры солят, рыбу и мясо вялят после вымачивания в соли или просто солят мясо (солонину) и сало (Сало!).
Проблема только в том, что попав на лицо, соль начнет его разъедать. И получится из лица просоленое мясо (у некоторых сало).
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крім цього, потрібні також екстракорпоральні оксигенатори

Оксигенатори (Код згідно НК 024:2019 -17643 - Екстракорпоральний мембранний оксигенатор)

очікувана вартість
619 360,00UAH

UA-2019-11-22-001236-b ● b19443165d2242bdb6a1461c87e081e8

Відкриті торги Завершена
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити
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Це рівно на Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины більше ніж зробини клоуни з кварталу для всієї України.
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А де ж влада? Ну окрім "відосиків" та заяв, що тіко підвищують паніку? Де фінансові вкладання в боротьбу з вірусом від Коломойського, "кварталу", "слуг"? Де відповідальність діючої влади за наслідки???
Ой! Забув! Вони ж все переклали на місцеві органи та бюджети! Ай, малаццьі!
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о...у еть!!!!!!!!!!!! бизнесмены что то находят, что то покупают, оплачивают установку реально болеют за державу, а державные мужи, засранци, только статистикой нас кормят и то брехливой ВОПРОС. А НАХРЕН вы НУЖНЫ??????????? если в МОЗ даже не знают что в клинике Измаила валяется новая станция
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Сьогодні заходив у декілька аптек . Питав : є спирт чі нема ? )) Тільки в одній аптеці відповіли : вам скільки одну чи дві ? Спитав , а скільки коштує і який . - 70% - нема , а 96% - сорок гривень ... . Купив один пузирьок , подякував , і пішов додому . По дорозі , подумав , - якби питав російською мовою , - то мабуть і в цій аптеці нічого не купив )) . Мешкаю на Харківщині .
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і Чехію так само



Мишаниганз

@el_archangel 22 ч

Где-то в Карловарском крае Вьетнамцы пошили маски и раскидали их по соседским почтовым ящикам
#потомучтомогут (from
@borisova_vs)

Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе антикризисного штаба - Цензор.НЕТ 1539
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Еще один прибор для ПЦР-тестирования, кислородная станция, спирт и 40 тысяч респираторов класса защиты FFP3 для Одесчины, - бизнесмен Ставницер о работе



уберите нахрен ентих бизнисменов -
вся их деятельность - енто получение бабла с 10 кратным наваром на тендирах празоро





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Ну да, мы ж на 101% готовы, скалецкая ещё в январе сказала, и Моника если шо вон по телеку подтвердит.
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Опять все вытянется за счёт волонтеров и людей, власть у нас просто шикарная.
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