 У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов

Про це Шахов заявив у відеозверненні, оприлюдненому на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Член моєї команди Сергій Вельможний із сином теж потрапили в лікарню. Теж в Олександрівську привезли. Підтвердився вірус. Зроблять рентген вже завтра, щоб не було пневмонії", - повідомив Шахов.

17 березня депутат Вельможний був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.