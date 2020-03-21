 У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов

Про це Шахов заявив у відеозверненні, оприлюдненому на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Член моєї команди Сергій Вельможний із сином теж потрапили в лікарню. Теж в Олександрівську привезли. Підтвердився вірус. Зроблять рентген вже завтра, щоб не було пневмонії", - повідомив Шахов.
17 березня депутат Вельможний був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
Ну и теперь есть шанс сказать ему "спасибо".
))
Самое ужасное, что родню этих тварей на карантинах держать не будут. Ибо "небожители".
"Він випадково потрапив на цю посаду. І найбільша проблема з ним, що він не по злобі... Я думаю, що він керується благими намірами, але як говорить прислів'я "благими намірами дорога в пекло вимощена". Просто не розуміючи наслідків своїх дій він ввів в оману українське суспільство. Він пообіцяв українському суспільству те, чого не зможе йому дати. І більш того, він своїми діями і своєю бездіяльністю завдає дуже великої шкоди Україні, не розуміючи цього. Не тому, що він хоче завдати. Ні, він не хоче завдати. Я впевнений, що він хоче добра Україні. Але він просто не розуміє і завдає великої шкоди Україні... Вже досить, десять місяців у владі - цього достатньо"
Жрать захотели, бульдозеры отправили на карантин со свалок.
80% з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі
У разі потреби МОЗ України буде посилювати мобільні групи лікарів для проведення тестувань у пацієнтів удома.
"Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на выросла на 700% до $243 347 в день,сообщил Bloomberg ссылаясь на Балтийскую биржу.
На это повлияли планы Саудовской Аравии нарастить добычу и бронирование судов для хранения дешевой нефти
путин может теперь только ротом перекачивать . Бульбаш задвижки закрыл. Китай тоже.
за проституцію 🤔
за проституцію 🤔