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Все про:карантин (675) Донецька область (2387) Кириленко Павло (8) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 У Донецькій області введено режим надзвичайної ситуації, - ОДА

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОДА прийняла рішення про запровадження в регіоні режиму надзвичайної ситуації з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Районним адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад доручено призначити керівника робіт із ліквідації наслідків НС; забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) і забезпечити їхнє стійке функціонування загалом, із дотриманням вимог, передбачених у межах загальнодержавного карантину.

З 23 березня в області буде тимчасово заборонено роботу ринків і подібних суб'єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів за винятком випадків, коли вони є основними або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування і товарів першої необхідності.

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"Окремо наголошую: режим надзвичайної ситуації не є надзвичайним станом. Надзвичайний стан має право вводити тільки глава держави за погодженням із Верховною Радою. Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко і ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19", - підкреслив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він закликав жителів Донецької області не панікувати. "Ситуація наразі стабільна і контрольована: є один лабораторно підтверджений випадок інфікування COVID-19. Але маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації", - сказав чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183330
 
 
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Не паниковать, не выходить из дому, есть один
подтвержденный случай коронавируса. Я все правильно понял?
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«Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, среди больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2:
- более 80 % перенесли легкую форму COVID-19;
- 14 % было тяжелое течение болезни;
- состояние 5 % оценивалось как критическое;
- скончалось лишь 0,2 % пациентов младше 49 лет,
- среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 %.»
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они живут по законам параши, где один там 21 заболевший.
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В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации, власть может идти на Очередные уступки России во время пандемии коронавируса, интересно как это произойдёт как с Оманом или классично? Как власть не может понять.что Московии нужна вся Украина и всё может перерасти в масштабную войну Украины и оккупантом России,Хутин стар поэтому торопится чтобы успеть.
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И ещё...В «ДНР» нагрянул высокопоставленный генерал из Москвы: известны подробности визита с собой он привёз деньги наличкой для выплаты зарплат своим солдатам и офицерам.
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