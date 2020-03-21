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 Київські новини, Здоров'я
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 НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА

Орієнтовний прогноз Національної академії наук України наводить цифру в 22,2 млн як можливе число інфікованих новим коронавірусом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на протокол №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострого респіраторнного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва".

"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України за низького рівня протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 млн людей в Україні, а також враховуючи кількість населення столиці, його активні міграційні процеси, питання вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, 17 березня 2020 року було розглянуто на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", - йдеться в документі.

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Згідно з протоколом, комісія вирішила:

  • з 21 березня заборонити користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях;
  • до 24 березня забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів із проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків;
  • з опівночі 23 березня "Київпастранс" (трамвай, тролейбус, автобус) має забезпечити перевезення за окремо визначеними маршрутами лише тих осіб, які мають відповідні спеціальні квитки, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту згідно з укладеними договорами з підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують життєдіяльність Києва;
  • з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
  • Державна прикордонна служба має надати інформацію до Головного управління Держпродпотребслужби в Києві щодо жителів столиці, які повернулися з-за кордону з 10 березня поточного року.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183329
 
   
 Топ коментарі
 
Завдяки діям влади може бути....
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У нас есть популярный телекомментатор по имени Alan Jones. Он недавно высказался что "коронавирус" - это очередное "глобальное потепление". Я уже неоднократно указывал на грандиозные нестыковки между версиями, распространяемыми прессой, не говоря уже о полной медицинской безграмотности сочинителей историй про этот вирус.
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Я вам вже відповів, і цього досить. Надіюсь що Австралію мене ця зараза. Я не хочу навідь чути про дурниці у вигляді світового заговору, та прочої, з моєї точки зори, ахінеї
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Да мы уже давно это поняли.
ЗЕтварь всех свозит из за рубежа где есть короновирус,без карантина.Мы уже поняли ,что всем уже *******.
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Это кто же так спрогнозировал? 102-х летний Президент НАНУ Патон? Ну-ну, кто выдаст цифирь ещё большую? Палата №6?
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22:05, сегодня

Еще один депутат Верховной Рады оказался инфицирован коронавирусом. Вторым народным избранником стал Сергей Вельможный - коллега заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие".
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Маски были 1.5-2.0 грв сейчас 20-30 грв. Мне любить после этого своих сограждан?
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Зачем постить комментарий тупой дуры, которая у кого-то содержанка?
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НАНУ прогнозирует ... более 22 млн человек.

Ну надо-же... академики... рачсеты... наука... Но вообще-то Меркель еще дней 10 назад говорила, что переболеют примерно 70%. Надо-же как совпало... с мнением академиков. Или наоборот...
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22 / 37 (из "переписи населения" дубилета) = 0,6
60% єта цифра которую озвучивал институт роберта коха в Германии и ВОЗ. НАНУ тупо повторяет за всеми, от себя ничего сказать не могут. Дряхлого патона пора на пенсию отправлять.
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Когда протрезвеешь внятно напиши, чтоб все поняли, просьба маленькая.
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Хватит панику разводить и верить старым маразматикам из НАНУ...
Включите логику и сами подумайте, прикиньте и подсчитайте...
Даже если предположить невероятное, что пандемия продлится год (хотя скажите кто реально верит, что этот короновирус будет целый год?) то...
Нужно, что бы в месяц заражалось до 2 млн. граждан Украины (что бы за год выйти на 22 млн. заражённых)
Это 200 тысяч нужно что бы заразилось за три дня!
Такого нигде в мире не было.
Даже в густонаселённом Китае или Италии...
Так, что никаких 22 млн. в Украине не заразится и пандемия не будет продолжаться год.
Уже в мае будет спад пандемии. А летом про неё вообще все забудут.
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Нет никакой "пандемии". Пандемия - это когда санитарные службы не успевают трупы с улиц собирать, дабы отвезти их в крематорий.
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Jenya Kovalchuk Це придурошне каже, що маски третього ступеню захисту продавались до Іспанії за три дні до заборониу зв'язку з введенням карантину та за ціною 2 грн/шт. Хоча навіть в Україні вони коштують понад 140-150 грн за штуку.
Коли читаєш що за попередню добув Італії померло від COVID-19 627 людей, а станом на сьогодні 18:00 ще 793 людини, а потім бачиш таке, то здається що люди втопчуть всю цю зелену мразоту в землю ще до закінчення карантину
НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 1565
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На "Эхе Москвы" рассказывают что в рашке с января 1600 умерших от коронавируса, а зараженных 130-180 тысяч.
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"Эхо" - рупор левоглобалистов. Они ещё и не такое расскажут.
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Нужны вакцины! Нужно направлять все деньги и в частности деньги олигархов направлять на фармацевтические компании и лаборатории! И так должно быть по всему миру! Чтобы весь мир трудился над вакциной!
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И что? Подняли, чтобы меньше ездили. Пенсам вообще льготы на проезд в некоторых городах отменили. Как иначе остановить дебильё?
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Кто мешает днепрянам уничтожать физически эти "маршруты"??..
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А если маршрутки по новому закону должны ездить полупустые, то кто будет оплачивать расходы?
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Ещё раз, не разводите панику, оставайтесь трезвомыслящими людьми, а не стадом, верящим всякой муйне.
Уже ж есть официальная статистика на основе десяток тысяч заражённых.
так вот умирает (конечно в зависимости от страны) в средем 3-5 % заражённых.
остальные успешно выздоравливают.
Молодым вообще нечего переживать. Смертность среди них 0.1 %
А умирают в основном люди старше 70 лет...
Так стариков в Украине каждый год умирает до полмиллиона, от старости и без всякого короновируса.
А карантин нужен не для того, что бы избежать заражений, а для того, что бы растянуть заражение людей во времени... Что бы в больницы поступали одномоментно не сотни а всего десятки людей. Так легче оказывать медпомощь...
А даже, если все одномоментно заразятся этим короновирусом, то повторюсь - умрёт 5% а 95% населения земли будут живы.
80% заражённых вообще не потребують госпитализации.
20% нужна госпитализация.
и лишь 5% зараженных умрут, и то в основном люди старше 70 лет.
Это всё официальная статистика. И это факт.
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Не болтай муйню! Мрут и молодые и дети. Посмотри статиску Китая, Италии, Америки.
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Это ты болтай муйню.
А вот факт.
Официальная статистика Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Обработана 72314 случаев заболевания короновирусом.
Смертность среди детей от 0 до 9 лет = 0 %


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Не правильно "в средем 3-5 % заражённых". Не заражённых, а тестированных, а тестируют намного меньше, чем заражённых - только больных с симптомами и из групп риска. Фактически, зараженными будут почти все, не зависимо от того будут ли комики-идиоты разыгрывать своё шоу или нет. Почти все перенесут в себе вирус, многие этого даже не заметят, многие переболеют и часть меньше 1% умрёт, но этой беде наша медицина помочь не сможет, просто, как всегда будут делать формальные, реально не влияющие позитивно действия, имитируя борьбу с короновирусом. Санжары это продемонстрировали.
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Престарелые маразматики из НАНУ только и могут давать бредовые прогнозы ? И к стати, из бюджета в этом году выделено этим дармоедам 2.7 млрд.гривен !
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А сколько миллиардов в Китае по их прогнозам должно было заболеть?
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В Китае заболело всего 80тысяч и это на 2 млрд человек!....откуда у нас возьмётся 22 млн заболевших?
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В Китае коммунистический тоталитарный режим, там сказала партия всем сидеть дома и все 1,5 миллиарда сидели, а не ломились в автобусы маршрутки и т.д.
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Братва, не ссыте, сейчас солнышко пригреет и весь коронвирус передохнет и айда на пляж!!!
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Це може бути катастрофа... А у нас банально масок немає в аптеках...
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начинайте копать могилы, потому что потом будет некому.
А на крематории газ дорогой у Коболева.
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Такими мерами как у нас даже триппер не остановить. Это даже не полумеры.
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если учесть ,что основная маса НАНУ находится в г,Киеве она подписала себе смертный приговор
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Полный бред. Только что появившийся вирус мутирует до определенного стабильного состояния которым является обыкновенный грипп и это происходит довольно быстро в течении одного сезона. Так было и с птичьим гриппом, так было и со свиным гриппом и с атипичной пневмонией так будет и с короновирусом.
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Как в блокадном Ленинграде люди умирали с голоду, а верхушка обжиралась деликатесами. Им на людей налевать, лишь бы с трона не скинули.
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После подобных сообщений маски и спирт будут раскупаться ещё интенсивнее. Когда все закончится, на фоне общей нищеты и разрухи в Украине появятся ещё несколько долларовых миллионеров, сделавших бизнес на спекуляциях.
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В 220 000-2 220 000 я ещё поверю, но 22 миллиона... Смахивает на откровенную ложь.
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Это не просто ложь, а целенаправленная кампания по запугиванию населения.
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НАНУ пусть лекарство ищет и вакцину разрабатывает. А писать апокалиптические сценарии у нас и так есть кому.
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