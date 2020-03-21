 НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на протокол №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострого респіраторнного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва".

"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України за низького рівня протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 млн людей в Україні, а також враховуючи кількість населення столиці, його активні міграційні процеси, питання вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, 17 березня 2020 року було розглянуто на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", - йдеться в документі.

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Згідно з протоколом, комісія вирішила:

з 21 березня заборонити користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях;

до 24 березня забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів із проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків;

з опівночі 23 березня "Київпастранс" (трамвай, тролейбус, автобус) має забезпечити перевезення за окремо визначеними маршрутами лише тих осіб, які мають відповідні спеціальні квитки, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту згідно з укладеними договорами з підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують життєдіяльність Києва;

з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;

Державна прикордонна служба має надати інформацію до Головного управління Держпродпотребслужби в Києві щодо жителів столиці, які повернулися з-за кордону з 10 березня поточного року.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу.