 НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на протокол №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострого респіраторнного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва".
"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України за низького рівня протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 млн людей в Україні, а також враховуючи кількість населення столиці, його активні міграційні процеси, питання вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, 17 березня 2020 року було розглянуто на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", - йдеться в документі.
Згідно з протоколом, комісія вирішила:
- з 21 березня заборонити користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях;
- до 24 березня забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів із проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків;
- з опівночі 23 березня "Київпастранс" (трамвай, тролейбус, автобус) має забезпечити перевезення за окремо визначеними маршрутами лише тих осіб, які мають відповідні спеціальні квитки, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту згідно з укладеними договорами з підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують життєдіяльність Києва;
- з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
- Державна прикордонна служба має надати інформацію до Головного управління Держпродпотребслужби в Києві щодо жителів столиці, які повернулися з-за кордону з 10 березня поточного року.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу.
ЗЕтварь всех свозит из за рубежа где есть короновирус,без карантина.Мы уже поняли ,что всем уже *******.
Еще один депутат Верховной Рады оказался инфицирован коронавирусом. Вторым народным избранником стал Сергей Вельможный - коллега заболевшего Сергея Шахова из группы "Доверие".
https://www.pravda.com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf
Ну надо-же... академики... рачсеты... наука... Но вообще-то Меркель еще дней 10 назад говорила, что переболеют примерно 70%. Надо-же как совпало... с мнением академиков. Или наоборот...
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60% єта цифра которую озвучивал институт роберта коха в Германии и ВОЗ. НАНУ тупо повторяет за всеми, от себя ничего сказать не могут. Дряхлого патона пора на пенсию отправлять.
Включите логику и сами подумайте, прикиньте и подсчитайте...
Даже если предположить невероятное, что пандемия продлится год (хотя скажите кто реально верит, что этот короновирус будет целый год?) то...
Нужно, что бы в месяц заражалось до 2 млн. граждан Украины (что бы за год выйти на 22 млн. заражённых)
Это 200 тысяч нужно что бы заразилось за три дня!
Такого нигде в мире не было.
Даже в густонаселённом Китае или Италии...
Так, что никаких 22 млн. в Украине не заразится и пандемия не будет продолжаться год.
Уже в мае будет спад пандемии. А летом про неё вообще все забудут.
Коли читаєш що за попередню добув Італії померло від COVID-19 627 людей, а станом на сьогодні 18:00 ще 793 людини, а потім бачиш таке, то здається що люди втопчуть всю цю зелену мразоту в землю ще до закінчення карантину
Уже ж есть официальная статистика на основе десяток тысяч заражённых.
так вот умирает (конечно в зависимости от страны) в средем 3-5 % заражённых.
остальные успешно выздоравливают.
Молодым вообще нечего переживать. Смертность среди них 0.1 %
А умирают в основном люди старше 70 лет...
Так стариков в Украине каждый год умирает до полмиллиона, от старости и без всякого короновируса.
А карантин нужен не для того, что бы избежать заражений, а для того, что бы растянуть заражение людей во времени... Что бы в больницы поступали одномоментно не сотни а всего десятки людей. Так легче оказывать медпомощь...
А даже, если все одномоментно заразятся этим короновирусом, то повторюсь - умрёт 5% а 95% населения земли будут живы.
80% заражённых вообще не потребують госпитализации.
20% нужна госпитализация.
и лишь 5% зараженных умрут, и то в основном люди старше 70 лет.
Это всё официальная статистика. И это факт.
А вот факт.
Официальная статистика Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Обработана 72314 случаев заболевания короновирусом.
Смертность среди детей от 0 до 9 лет = 0 %
А на крематории газ дорогой у Коболева.