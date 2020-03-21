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 Київські новини, Здоров'я
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 НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА

Орієнтовний прогноз Національної академії наук України наводить цифру в 22,2 млн як можливе число інфікованих новим коронавірусом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на протокол №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострого респіраторнного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва".

"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України за низького рівня протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 млн людей в Україні, а також враховуючи кількість населення столиці, його активні міграційні процеси, питання вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, 17 березня 2020 року було розглянуто на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", - йдеться в документі.

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Згідно з протоколом, комісія вирішила:

  • з 21 березня заборонити користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях;
  • до 24 березня забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів із проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків;
  • з опівночі 23 березня "Київпастранс" (трамвай, тролейбус, автобус) має забезпечити перевезення за окремо визначеними маршрутами лише тих осіб, які мають відповідні спеціальні квитки, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту згідно з укладеними договорами з підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують життєдіяльність Києва;
  • з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
  • Державна прикордонна служба має надати інформацію до Головного управління Держпродпотребслужби в Києві щодо жителів столиці, які повернулися з-за кордону з 10 березня поточного року.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183329
 
 
 Топ коментарі
 
Завдяки діям влади може бути....
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Чтобы в Украине заболели более 22 млн человек, Зеленский лично постарался, он призвал всех украинцев возвращаться в Украину и заражать украинцев смертельным вирусом. Я бы поверил в благие намерения Зеленского, если бы приезжих на две недели помещали в карантин, как в Израиле, а то приехали и пошли по Львову по кафе кофе пить. Если не можешь организовать карантин, нафиг ты самолётами больных со всего мира свозишь?

В Украину вернулись более 59 тысяч граждан − МИД
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Да, недавно была стайка в рептилоидной газтке нашего городка, типа "каждый возомнил себя экспертом".
Напоминаю, что научный метод одинаков для всех дсициплин, и разработал его великий Галилео Галилей.
Также напоминая насчет "экспертов", что великий Пастер, разработавший вакцину от бешенства, медиком не был.

Пастер был химиком.

Медицинская мафия Пастера ненавидела, гадила ему, как могла.
Ну как, работает та вакцина, разработанная "не экспертом" не медиком, а химиком?
Не "жмет", что не медик ее создал?

P.S. Скажите мне, мучает меня один вопрос: зачем Гитлеру понадобилось вскрывать могилу Пастера? Почему ставленникам рептилоидов так тянет нагадить великим людям? От чувства неполноценности, что ли?
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На соседней улице у нас завершили строительтво.
Год гадили строители тех хором водителям, паркую машины так, что ничего из-за них не было видно. Ну, какие будущие хозяева, такие и строители у них.
Дворец достроен.
У дворца стоит табличка с надписью: "Дейр-Ясин 1948, Мы вернемся" (Deir-Yassin 1948. We shall return).
Вы не знаете, что это за деревня - Дейр-Ясин?
Нет?
Ну, прочитайте в Википедии.

Так вот, к чему я.
Когда рептилоиды из ООН в очередной раз начнут собирать тугрики на Пластелину, то я им советую обратиться именно в этот дворец, на соседней улице от меня. Вот они, уважаемые национальные государства, денюжки ваших налогоплательщиков, украденные у вас фокусниками из ООН под предлогом "пластелинский детей". Вы даже можете приехать и потрогать тот дворец (хотя бы забор) руками. Точный адрес дать? Обращайтесь.
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кремлівські тролі активно поширюють байку про " нету ни какова вируса". Мета цієї акції - сіяти недовіру до оф. СМІ і сіяти хаос.
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Уж лучше 2 недели дома чем то что в Европе!!!
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НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 7075
А в Україні пандемія вже давно - «Коронавірус мізків» її звати! Розпочалась з кварталу і кіно, Крім хліба, дурням, треба ще поржати. Тепер сміятись будемо до сліз, В країні вже у всьому обсервація! Здолати вірус, цей зелений слиз, Поможе лиш болюча вакцинація. 19. 03. 2020 р.
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в Китае с намного большей густотой населения и карантином лишь в одной провинции на 60 млн. заразил "всего" 0,005% населения
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны
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Пенсы маразматы, достаточно отследить реформу Украинской медицины за последние 30 лет. И вспомнить сколько нас было в 1990м году. А теперь так удобно, коронавирус...
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да тут не в возрасте дело... допустим умрет от короны по миру 20 или 30 тыс. "пенсионеров", но их счет ведь на миллионы... и то, что год назад за этот же период от другого ОРВИ или гриппа умерло столько же или может даже больше, мало кого волнует, так как нас тогда не "мокали" лицом в подобную проблему
дело в том, что нам льют в глаза откровенно фейковую информацию и искусственно нагнетают обстановку (нану-шману, министр здравоохранения, вчера канал 1+1), повышая градус страха и паники, и все для того, чтобы оправдать любые действия влады коронавирусом, а потом во всех бедах и кризисах обвинить коронавирус
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В Китае скрывали статистику смертей,а в Италии не скрывают.
Одна из сетей лишилась 8млн тел. абонентов.Где они?Часть эмигрантов,уехали,а часть-свои.
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так если в Китае скрывали, почему в Италии не могут преувеличивать?
Вы уверены, что год назад от гриппа и ОРВИ умерло меньше за тот же период? но вам на это пофиг, просто корона - модная и в тренде
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При 25 летальності (мінімум) це ЧОТИРИСТА СОРОК ТИСЯЧ померлих.... Відкрийте метро, ******??? НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні орієнтовно можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА - Цензор.НЕТ 2385
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подождите. если 22млн заболеет, а смертность в Италии 10%, а нашей медицы нет, то...
то что получается, сколько умрёт? они не ошиблись в цифрах?
ааа....мама роди меня обратно....
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и кто управляет страной в такое время интеллектуалы Кличко и Зеленский?
я не против их... но это это как то странно выглядит
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Боюсь спросить-а сколько,тогда умрет?
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Я так понял сейчас любого заболевшего с любой болячкой автоматически будут короновать ?
Походу что-то творить хотят ...
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это к чему такой прогноз и зачем? и спрашивал его кто об этом? он что, пророк?
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Людство расплодилось по всей планете из -за своего ума и бесстрашия.Настоящие погибнут из -за трусости причина которой тупость. Пошел обратный процес. Для начала число умерших по всем заразам в прошлом году. Где статистика.? Все знания после сравнения остальное эмоции оставте их для постановок и театра.
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Загнать по домам может страх смерти.Ведь ни какие уговоры не действуют.
У каждого есть куча проблем и их наДА рИшать.А вот когда похоронные команды будут не сравлятся прикапывать,тогда до тугодумов дойдёт.Самое дорогое жизнь,всё остальное тлен.
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В Україні влада сама сіє панічні настрої в населення, щоб прикрити свою тупість в управлінні держави і списати всі збитки на коронавірус. Крім цього влада створює терор проти українців, забороняючи їм працювати, продукуючи злидні. Сьогодні поліцаї-бандити авакян-рюкзакович, як гопники викидають українцівв з громадського транспорту, які відпрацювали зміни на підприємствах, або їдуть на роботу. Ні одна владана падла не проаналізувала стан справ в Україні, а тільки брешуть.
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Думаю,что при ежедневном безконтрольном возращении ,,заробитчан,,тысячами и возможностями нашей медицины этот прогноз оптиместичен.
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- Слушай, какая гадость эта ария Лорелеи!
- Ты чего, в оперу ходил?
- Нет, Гиви напэл!

Ну прочитал Виталик по бумажке:
"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 мільйонів людей в Україні, "

И где сам этот прогноз? "орієнтовний прогноз" - что это за хрень такая? Кто его составлял?
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РИП экономика, будет натуральное хозяйство как в средневековье, тем более учитывая реалии Украины и клоунов Шапито 95 при власти. Вернёмся с городов все назад на огороды в сёла, иначе не прокормица. Ессно это не касаеца правящей мафиозно криминальной элиты которую судя по всему люмпен будет терпеть даже если будет с голоду подыхать как в 33м.
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Это шо нас уже осталось только 22 млн?
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Элементарный вопрос к НАНу - сколько людей проживает в Украине?
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Такая хрень это всё. Нужно ограничивать в передвижении только людей из группы риска: стариков и больных с патологиями.Шведы вообще положили болт на эту муть. Жизнь у каждого своя. Каждый сам себе хозяин и сам за себя решает что ему делать. Если для него дела важнее жизни, пусть едет куда хочет и с кем хочет, это дело каждого, а не армяна-авакяна.
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С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 307 тысяч человек. Источник: https://censor.net.ua/n3183358
А в Украине 22 млн??? Специально заражать будут что ли?
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