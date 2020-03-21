 НАНУ прогнозує, що коронавірусом в Україні можуть інфікуватися понад 22 млн осіб, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на протокол №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострого респіраторнного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва".
"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України за низького рівня протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 млн людей в Україні, а також враховуючи кількість населення столиці, його активні міграційні процеси, питання вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, 17 березня 2020 року було розглянуто на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)", - йдеться в документі.
Згідно з протоколом, комісія вирішила:
- з 21 березня заборонити користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях;
- до 24 березня забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів із проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків;
- з опівночі 23 березня "Київпастранс" (трамвай, тролейбус, автобус) має забезпечити перевезення за окремо визначеними маршрутами лише тих осіб, які мають відповідні спеціальні квитки, посвідчення особи і засоби індивідуального захисту згідно з укладеними договорами з підприємствами, установами, організаціями, які забезпечують життєдіяльність Києва;
- з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
- Державна прикордонна служба має надати інформацію до Головного управління Держпродпотребслужби в Києві щодо жителів столиці, які повернулися з-за кордону з 10 березня поточного року.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що 80% людей перехворіють легкою формою коронавірусу.
В Украину вернулись более 59 тысяч граждан − МИД
Напоминаю, что научный метод одинаков для всех дсициплин, и разработал его великий Галилео Галилей.
Также напоминая насчет "экспертов", что великий Пастер, разработавший вакцину от бешенства, медиком не был.
Пастер был химиком.
Медицинская мафия Пастера ненавидела, гадила ему, как могла.
Ну как, работает та вакцина, разработанная "не экспертом" не медиком, а химиком?
Не "жмет", что не медик ее создал?
P.S. Скажите мне, мучает меня один вопрос: зачем Гитлеру понадобилось вскрывать могилу Пастера? Почему ставленникам рептилоидов так тянет нагадить великим людям? От чувства неполноценности, что ли?
Год гадили строители тех хором водителям, паркую машины так, что ничего из-за них не было видно. Ну, какие будущие хозяева, такие и строители у них.
Дворец достроен.
У дворца стоит табличка с надписью: "Дейр-Ясин 1948, Мы вернемся" (Deir-Yassin 1948. We shall return).
Вы не знаете, что это за деревня - Дейр-Ясин?
Нет?
Ну, прочитайте в Википедии.
Так вот, к чему я.
Когда рептилоиды из ООН в очередной раз начнут собирать тугрики на Пластелину, то я им советую обратиться именно в этот дворец, на соседней улице от меня. Вот они, уважаемые национальные государства, денюжки ваших налогоплательщиков, украденные у вас фокусниками из ООН под предлогом "пластелинский детей". Вы даже можете приехать и потрогать тот дворец (хотя бы забор) руками. Точный адрес дать? Обращайтесь.
А в Україні пандемія вже давно - «Коронавірус мізків» її звати! Розпочалась з кварталу і кіно, Крім хліба, дурням, треба ще поржати. Тепер сміятись будемо до сліз, В країні вже у всьому обсервація! Здолати вірус, цей зелений слиз, Поможе лиш болюча вакцинація. 19. 03. 2020 р.
НАНУ, видимо, изучает какой-то другой вирус или корону, которая мутировала тысячу раз, ибо корона в нынешнем виде явно неспособна заразить более 1% населения любой страны
дело в том, что нам льют в глаза откровенно фейковую информацию и искусственно нагнетают обстановку (нану-шману, министр здравоохранения, вчера канал 1+1), повышая градус страха и паники, и все для того, чтобы оправдать любые действия влады коронавирусом, а потом во всех бедах и кризисах обвинить коронавирус
Одна из сетей лишилась 8млн тел. абонентов.Где они?Часть эмигрантов,уехали,а часть-свои.
Вы уверены, что год назад от гриппа и ОРВИ умерло меньше за тот же период? но вам на это пофиг, просто корона - модная и в тренде
то что получается, сколько умрёт? они не ошиблись в цифрах?
ааа....мама роди меня обратно....
я не против их... но это это как то странно выглядит
Походу что-то творить хотят ...
У каждого есть куча проблем и их наДА рИшать.А вот когда похоронные команды будут не сравлятся прикапывать,тогда до тугодумов дойдёт.Самое дорогое жизнь,всё остальное тлен.
- Ты чего, в оперу ходил?
- Нет, Гиви напэл!
Ну прочитал Виталик по бумажке:
"Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 мільйонів людей в Україні, "
И где сам этот прогноз? "орієнтовний прогноз" - что это за хрень такая? Кто его составлял?
А в Украине 22 млн??? Специально заражать будут что ли?