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Все про:НАБУ (2330) Динамо (152) Крючков (38) Суркіс (71) Антикорупційний суд (563)

 Суркіс намагається приховати інформацію про вилучені під час обшуків у "Динамо" документи "Енергомережі"

У кабінетах ФК "Динамо", які розташовані за адресою вул. Грушевського, 3, відбулись обшуки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проводили їх слідчі НАБУ в рамках кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів через схеми з обленерго і компанію "Єнергомережа".

Сьогодні з незрозумілих причин всі судові рішення, які зрештою приймалися ВАКС (Вищий антикорупційний суд України) в рамках провадження, засекречено.


Суркіс намагається приховати інформацію про вилучені під час обшуків у Динамо документи Енергомережі 01
Суркіс намагається приховати інформацію про вилучені під час обшуків у Динамо документи Енергомережі 02
Суркіс намагається приховати інформацію про вилучені під час обшуків у Динамо документи Енергомережі 03

Хоча ще минулого тижня вони перебували у відкритому доступі і стосувалися кількох важливих аспектів.

Одне з судових рішень підтверджувало законність проведеного НАБУ обшуку в "Динамо". І ще три рішення стосувалися відмов задовольнити прохання адвокатів ФК і особисто віцепрезидента столичного клубу про повернення вилучених детективами документів.

Судді ВАСК постановили, що документи, знайдені в кабінетах Ігоря Суркіса, безпосередньо мають стосунок до розкрадання державних коштів на схемах компанії "Енергомережа".

У "Динамо", зі свого боку, тричі просили повернути ці документи, стверджуючи, що до так званої кримінальної справи "Крючкова-Суркіса" (№12015000000000200) вони нібито не мають стосунку.

З цієї причини ВАКС був змушений глибше вникнути в історію вилучених фінансових документів, після чого констатував:

"Документи відображають взаємини між "Запоріжжяобленерго" та відповідними іноземними суб'єктами господарювання, зокрема компанією lех Реrfecta Ltd, яка є акціонером ВАТ "Запоріжжяобленерго", - сказано в постанові.

Водночас, згідно з даними слідства НАБУ, тільки на ВАТ "Запоріжжяобленерго" компанії "Енергомережа" вдалося вкрасти з держбюджету понад 340 млн грн.

Нагадаємо, що очолював "Енергомережу" Дмитро Крючков. А міноритарним власником "Запоріжжяобленерго" є Григорій Суркіс. Сьогодні Крючков у справі має статус підозрюваного. Григорій і Ігор Суркіси наразі проходили свідками, проте проєкти підозр зазначеним особам у НАБУ вже готові.

Також нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання коштів в енергетиці через "Енергомережу" з 2015 року. Детективи встановили, що діяльність компанії завдала Україні збитків у розмірі 1,4 млрд грн.

Додамо, що самого Дмитра Крючкова ЗМІ і експерти називають "людиною Суркісів". І підтвердженням цього є записи телефонних розмов, опубліковані минулого року журналістами "Радіо Свободи". На плівках - спілкування Крючкова, Кононенка і Суркісів, з якого випливає, що гроші, виручені з "Енергомережі", звозили безпосередньо в динамівський офіс на вул. Грушевського, 3.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183326
 
 
 Топ коментарі
 
Помните юбилей Суркиса, среди гостей - глава СБУ Баканов. Мафия не умирает.
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Рассказывал про лысые карпаты, по итогу вырубка выросла в 7 раз
Рассказывал про "олигархов", по итогу олигархи вертят всю страну как хотят
Рассказывал про мародеров, по итогу продали все маски во время эпидемии.
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Суркиса ждут места лишения свободы!
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Колись він намагався підкупити суддю. Закінчилось гучним скандалом.
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он уже заражен короновирусом и изолирован в инфекционном отделении
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Рассказывал про лысые карпаты, по итогу вырубка выросла в 7 раз
Рассказывал про "олигархов", по итогу олигархи вертят всю страну как хотят
Рассказывал про мародеров, по итогу продали все маски во время эпидемии.
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Помните юбилей Суркиса, среди гостей - глава СБУ Баканов. Мафия не умирает.
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Аваков прийде - порядок наведе! А чого ви ще чекали?
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порядок з впарювання неякісних рюкзаків по завищеній в 5 азів ціні? Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в "Динамо" документы "Энергосети" - Цензор.НЕТ 3766
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Згадалося як декілька років тому всі радісно кричали про нові обличчя, про чесну і непідкупну молодь, про реформаторів і антикорупционерів Нєфьодови, Лєщєнки, Скрипіни, Соболєви ітд 2020 рік,ці щурі працюють на руснявих зелених мародерів, а хто не влаштувався, далі воює з Порохом
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А казали, що Крючков крав для Порошенка... https://www.epravda.com.ua/news/2019/05/22/648027/
Що, і тут не підтвердилось?
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По хорошему братики давно заслужили пистолетную обойму прямо в морду. Можно прям возле входных колонн стадиона Лобановского, прижать ботинком к буркивке противные седые морды и засади по обойме. На той самой буркивке на котрой стояла барикадда на грушевского. Заслужили полю и не одну кровавые жидомафиози Суркисы.
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Цікаво, скільки шуб треба буде купити Сурікам? Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в "Динамо" документы "Энергосети" - Цензор.НЕТ 9820
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