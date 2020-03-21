 Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко

Про це у фейсбуці написав бізнесмен Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.

"До минулого тижня тестів на коронавірус у країні не було.

Отже і діагноз, який могли поставити лікарі, був який завгодно, але не коронавірус. Найчастіше ставили пневмонію.

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Тож і причиною смерті, яку могли записати патологоанатоми за схожих симптомів, була теж найімовірніше пневмонія", - зазначає він.

На думку Давиденка, це допоможе "зняти всі запитання і зрозуміти об'єктивну картину".

Зазначимо, що, за даними Держстату, в січні 2020 року від грипу і пневмонії помер 621 українець. Дані за лютий наразі не оприлюднено.

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