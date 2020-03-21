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 Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко

МОЗ зобов'язане оприлюднити помісячне порівняння статистики смертності в Україні від пневмонії з грудня 2019 року до 15 березня 2020 року, а також аналогічне - роком раніше.

Про це у фейсбуці написав бізнесмен Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.

"До минулого тижня тестів на коронавірус у країні не було.

Отже і діагноз, який могли поставити лікарі, був який завгодно, але не коронавірус. Найчастіше ставили пневмонію.

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Тож і причиною смерті, яку могли записати патологоанатоми за схожих симптомів, була теж найімовірніше пневмонія", - зазначає він.

На думку Давиденка, це допоможе "зняти всі запитання і зрозуміти об'єктивну картину".

Міністерство охорони здоровя має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко 01

Зазначимо, що, за даними Держстату, в січні 2020 року від грипу і пневмонії помер 621 українець. Дані за лютий наразі не оприлюднено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183324
 
   
 Топ коментарі
 
"В 2014-м они орали - будь проклята хунта, сейчас требуют их освободить, не стрелять, что не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил..." - Степова
Мешканцям Донбасу тепер потрібен мир за всяку ціну, і тверда впевненість, що вони не понесуть відповідальності і покарання ні за "ми не цього хотіли", ні за сплачені окупантам податки, ні за окупаційну пропаганду в школах, ні за знищений регіон.
"У меня есть папка с фото "миртам", куда я никогда не заглядываю. Очень больно. Нереально больно. Это остатки фото моей прошлой жизни, когда-то до войны." Про це у своєму блозі пише луганська письменниця та блогер Олена Степова, передають Патріоти України, і продовжує:
Все фото, домашние, детские, со степей пропали, когда у меня экспроприировали комп. Кум донес, что Олена Степова, это я, Елена Степанец. Дом разграбили соседи и кума. Дачу забрал полицай для блть хаты...Моего мира там нет и никогда больше не будет. Так как многие люди из моей прошлой жизни умерли, иные убиты, кто-то в моем телефоне записан уже как "свердловский-каневский" или вот, как мой учитель Олег Иванович Олещенко "свердловск-чернигов".
Те, кто там уже передумали в русский мир. Они теперь "мы не виноваты, нас обманули, мы не этого хотели, но вы сами виноваты". И если в 2014-м они обрывали трубку, чтобы поорать - будь проклята хунта, сейчас они требуют - их освободить, не стрелять, освободить, но чтобы без биндер и не Порошенко, чтобы признать республику и не трогать их, чтобы не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил...
Я устала от претензий. И от их требования, как до войны. Вернуть им жизнь, как до войны..... »
......https://patrioty.org.ua/blogs/z-arkhivu-pu-v-2014-m-ony-oraly--bud-prokliata-khunta-seichas-trebuiut-ykh-osvobodyt-ne-streliat-chto-ne-ony-vynovat-a-kyev-kotori-ykh-slyl-kynul-brosyl--stepova-319396.html
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"В 2014-м они орали - будь проклята хунта, сейчас требуют их освободить, не стрелять, что не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил..." - Степова
Мешканцям Донбасу тепер потрібен мир за всяку ціну, і тверда впевненість, що вони не понесуть відповідальності і покарання ні за "ми не цього хотіли", ні за сплачені окупантам податки, ні за окупаційну пропаганду в школах, ні за знищений регіон.
"У меня есть папка с фото "миртам", куда я никогда не заглядываю. Очень больно. Нереально больно. Это остатки фото моей прошлой жизни, когда-то до войны." Про це у своєму блозі пише луганська письменниця та блогер Олена Степова, передають Патріоти України, і продовжує:
Все фото, домашние, детские, со степей пропали, когда у меня экспроприировали комп. Кум донес, что Олена Степова, это я, Елена Степанец. Дом разграбили соседи и кума. Дачу забрал полицай для блть хаты...Моего мира там нет и никогда больше не будет. Так как многие люди из моей прошлой жизни умерли, иные убиты, кто-то в моем телефоне записан уже как "свердловский-каневский" или вот, как мой учитель Олег Иванович Олещенко "свердловск-чернигов".
Те, кто там уже передумали в русский мир. Они теперь "мы не виноваты, нас обманули, мы не этого хотели, но вы сами виноваты". И если в 2014-м они обрывали трубку, чтобы поорать - будь проклята хунта, сейчас они требуют - их освободить, не стрелять, освободить, но чтобы без биндер и не Порошенко, чтобы признать республику и не трогать их, чтобы не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил...
Я устала от претензий. И от их требования, как до войны. Вернуть им жизнь, как до войны..... »
......https://patrioty.org.ua/blogs/z-arkhivu-pu-v-2014-m-ony-oraly--bud-prokliata-khunta-seichas-trebuiut-ykh-osvobodyt-ne-streliat-chto-ne-ony-vynovat-a-kyev-kotori-ykh-slyl-kynul-brosyl--stepova-319396.html
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Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умерли 621 чел., сообщает Госстат Украины.
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Тут и к гадалке не ходи. Тестов не было, ставили диагнозы гриппа и пневмонии там , где возможно была коронавирусная инфекция. Уверена, что рост пневмоний есть с насчала этого года и коронавирус уже с января был в Украине в каждом городе. Почему всполошились только сейчас непонятно. Видимо в мире пошла информация, и скрывать ее в Украине стало невозможно, а до этого скрывали.
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«Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, среди больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2:
- более 80 % перенесли легкую форму COVID-19;
- 14 % было тяжелое течение болезни;
- состояние 5 % оценивалось как критическое;
- скончалось лишь 0,2 % пациентов младше 49 лет,
- среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 %.»
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Да никто ничего не скрывал, никому дела не было, в Украине средняя продолжительность жизни 72 года, куда делись старики? Умерли в том числе и от пневмоний после осложнений ОРВИ, вирусы были , есть и будут. Попробуйте положить 80 летнего в больницу, а если в селе? А тут когда в богатых странах стали умирать 90 летние все вдруг всполошились.
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Тем более дико слышать про комендантский час от людей, которые последние годы только и занимались закрытием больниц , уничтожением Украинской медицины.
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ровно как и пневмония бывает разная и вирусная тоже. Согласна, что долго писали от балды и ролики тоже были на пустом месте.
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так і говорять, що зараз багато хворих з пневмонією.
ніхто їх не тестує.
може там коронавірус ?
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Давайте нераскачивать лодку,Зеленскому неудобно нюхать кокаин.
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Вы утверждаете что "Зеленский нюхает кокаин" ? Откуда вам это известно? сообщили ли вы эти факты правоохранителям? Где и когда вы застали Зеленского за этим недопустимым делом?
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Та хлопець пожартував в стилі 95 кварталу! Хіба зебілам вже не смішно? Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 7219
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А ты старший на смене? Петров вас на обсервацию ещё не закрыл? какая вводная ? Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 3119 Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 3119
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Ні, молодший! Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 7004 Зебілу не подобається мій коментар? А що таке сталося? Зебіл втратив почуття гумору? Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 7004
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зепилоид, подгорает? Померь температуру в анусе, возможно это коронавирус Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 672
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У нас в стране только один Зеленский?! 100% какой то один Зеленский наркоман!
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ЗЕнарик отказался сдавать кроаь на наркотики экспертам VADA,Порошенко сдал кровь ,тут стало ясно,нюхать шифруется.
Вот такая логическая розвязка.
Зачем ЗЕмудаку ныкаться от VADA?
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Для ЗЕдауно.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency - WADA, фр. Agence mondiale anti-dopage - AMA) - независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).
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моника зелох - убил Эрику и сделао операцию по смене пола! О чем и поведал в сериале "Нюхач" и это общеизвестный факт!
Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 2683
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это на данный момент наверное единственный способ узнать реальное положение дел.
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H1N1. Так званий ;свинячий грип;. У нас жінка 40 років померла.
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Десь таке чув , шо при свинячому грипі померло більше людей чим при коронавірусі дев"ятнадцятому .
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ні, це зсунулася шкала оцінювання...

Аркадий Бабченко
19 марта в 04:52 ·

Но. Смотрите, какое дело. Всего сто лет назад ситуация, когда по миру шагает эпидемия, которая выкашивает стариков, была бы настолько естественной, что она не была бы даже естественной. Такого вопроса - естественно или нет - даже не существовало. Тогда всегда по миру шагала та или иная эпидемия, которая выкашивала и стариков, и здоровых мужиков, и детей и всех подряд. Корь, оспа, проказа, чахотка, время от времени что-нибудь бубонное с сибирским и ящуром впридачу, сифилис целыми деревнями, дизентерия и весь полный набор медицинской энциклопедии на любой произвольно открытой странице.
В 1920 году родить дюжину детей, из которых шестеро умерли, а шестеро остались - обычный фон жизни.
Мор, прошедшийся по губерниям, тоже. Три четверти деревни умерли животом. Со всеми стариками, бабами, детишками. Диагноза нет. Просто - болели животом и померли.
Какие восьмидесятилетние старики, о чем вы вообще. Дед месяц ел вареную лебеду и помер животом. И его бабка. И еще сто дворов по деревне. В каждой деревне. Се ля ви. Неурожай.
И вот прошло сто лет.
И в обществе даже вопроса не стоит - спасать ли восьмидесятилетних или нет. СтОит ли жизнь стариков, которым и жить-то осталось пять-десять лет, того, чтобы вводить совершенно беспрецедентные меры, терять совершенно безумные деньги, замедлять или, может быть, даже обрушивать экономику.
Такого вопроса в современном мире просто нет.
Мы готовы драться за каждого нашего старика. За каждую жизнь, совершенно независимо от возраста.
Мы готовы закрывать границы, отказываться от нормальной жизни, запираться в домах и сидеть там месяцами, не ходить в магазины, терять деньги и желать что угодно, лишь бы наши старики жили как можно дольше.
Такого не было никогда.
С экономической точки зрения старое население - обуза для экономики. И экономика готова обрушить сама себя, чтобы сохранить жизнь своей обузе.
За эти сто, сто пятьдесят лет человечество совершило гигантский скачок не только в научно-техническом прогрессе.
Оно совершило гигантский скачок и в гуманитарном прогрессе.
"Вы украли у меня детство".
Деточка моя.
Да ты живешь в лучшем времени в лучшем обществе на планете за всю историю её существования.
Посмотрите за окно. То, что вы там видите сейчас со всем этим ахтунгом вместе взятым - от транспортного коллапса в нашем частном случае до пластика и коронавируса в общемировом - это лучшее, что было на этой планете до сих пор.
Радуйся, дитя. Что тебе выпало жить именно сейчас.
И что у тебя ИВЛ из отвратительного пластика, а не проказа и балахон из мешковины с колокольчиком.
И не гневи бога.
Мы - люди.
Мы можем гордиться собой.
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За эти сто, сто пятьдесят лет человечество совершило гигантский скачок не только в научно-техническом прогрессе.
Оно совершило гигантский скачок и в гуманитарном прогрессе.
"Вы украли у меня детство".
Деточка моя.
Да ты живешь в лучшем времени в лучшем обществе на планете за всю историю её существования.
Посмотрите за окно. То, что вы там видите сейчас со всем этим ахтунгом вместе взятым - от транспортного коллапса в нашем частном случае до пластика и коронавируса в общемировом - это лучшее, что было на этой планете до сих пор.
Радуйся, дитя. Что тебе выпало жить именно сейчас.
И что у тебя ИВЛ из отвратительного пластика, а не проказа и балахон из мешковины с колокольчиком.
И не гневи бога.
Мы - люди.
Мы можем гордиться собой.
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И не только в первые, но и все последующие.
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бессмысленная затея. что проверять? подтвердят ли цифры реальную угрозу нашему населению? А по ситуации в мире не видно. Времени нет на приоритетные проблемы...
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Кому видно?? Зараз лєщєнко коля тут тобі розкаже що ніякої загрози нема.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/

европейские страны можно открыть и посмотреть на какое число у них было около 50 случаев. потом от сегодняшнего 21 марта отнять то число и будет почти везде один ответ: до начала эпидемии внутри нашей страны осталось неделя-полторы. Что еще нужно, что бы понять, что это уже неизбежно? какие-то сравнения с прошлыми годами?
сейчас, как при аварийной посадке самолета, нужно максимально подготовится всем к удару о землю, а сам удар будет в любом случае.
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Що перевіряти? Хіба складно викласти статистичні данні? Чи Зевлада вкотре боїться обісратися?!
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да ну очень интересно , сами то они не показали
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на ютубі вже говорив політолог чи журналіст , вже шукали вони ці цифри, скільки померлих від пневмонії за останні місяці, там було сказано, що в останні 2-3 місяці ріст від пневмонії в рази 2-4
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они уже все для себя обнародовали отсюда и карантин и чп
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ЯНВАРЬ! все очень просто - Ломбардия( первая из закрытых в Италии) - накопление текстильных фабрик, заполненные дешевой рабочей силой из Китая , январь - праздники в Украине продолжаются, а в Китае начинается новый год - поездки заробитчанин и тех и других на родину ...
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НСанжары готовы принимать заробитчанин, на привозе которых пиарится ЗЕ сегодня?
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а потом начались "лыжные отпуска" в соседнем австрийском тироле. сегодня тироль - та же ломбардия.
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Так-то да, но уже не имеет значения. Тесты заехали, я думаю на следующей неделе мы и так о2уеем.
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всех завезенных в эти дни из заграницы ЗЕБОБИКИ тестировали? так в США - созревание тестирования дало скачок ,
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Ті тести, які заїхали раніше в Київські лікарні (список лікарень був у новинах) вже виїхали невикористаними: наказали повернути всі до одного.
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В Украине есть одно огромное преимущество: число жертв коронавируса, будет минимальным.
Все спишут на грипп, воспаление легких, бронхит и т.д.
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это в январе , а после завезения из заграницы?
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Дело в том, что привычка властей врать, а также отсутствие специалистов, это явления которые в Украине не являются сезонными.
Поэтому, будет лживая статистика и липовые диагнозы.
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образец тому Италия, Россия и политика нашего друга Пуйла ЗЕ
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так именно это и вызывает коронавирус.агрессию этих бактерий
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Киев. 20 марта. - От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умерли 621 чел., сообщает Госстат Украины.
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Во всяком случае, в диагнозах поставленных в Украине, про коронавирус и не вспомнит.
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Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом - до 6101.
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должны обнародовать? парень, в этом государстве тебе никто ничего не должен. толжен ты, как гражданин, как бизнесмен и просто должен. а если еще даеш рабочие места то должен всем и вся + штрафы
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Правильное замечание от этого бизнесмена.......
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https://interfax.com.ua/news/pharmacy/648687.html - отчет о смертности от пневмониии гриппа в январе .
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Треба статистика за лютий і березень, коли вірус тільки вийшов за межі Китаю і почав доходити до Європи.
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В январе он уже был в Италии - она не перекрыла поездки работников на их январский Новый Год, а у нас приезжали из Италии на Крещение , и странный Новый год
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Ломабрадия текстильный центр Италии - рабочие в массе китайцы , кто- то слышал что Италия не разрешала им принимать гостей из Китая и ехать в Китай на Новый ГОД китайский? А в январе уже косил вирус людей в Китае в отркрытую.
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Ему станет легче???
Вирус уровнял богатеньких и бедненьких, как полковник Кольт...

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поки багаті лікуватимуться, бідні будуть помирати вдома.
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Да х*** й вам скажут власти правду. Власти скрывают количество убитых на фронте, чтобы не сорвать *перемирие зеленского*. Теперь власти будут скрывать реальное количество смертей от коронавируса, чтобы опять же не выставить власть как такову что сама завезла епидемию в страну
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А ещё от чумки и от трипера. А то мало куда врачи покойников диагностируют?!
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Ну незнаю как в других областях но в Киевской области от пневмонии умирают уже несколько лет, последние пару месяцев так более активно, качество знаний врачей в области ниже некуда. рентгенологи даже не диагностируют пневмонию.

а сейчас для врачей идеальные условия ненапрягаться, умер... ну так у нас пандемия... врач как бы и невиновен
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На рентгене пневмонию способен диагностировать даже человек, далекий от медицины.
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Тема корони взагалі підтвердить нашу никчемність медицини. Наша медична практика, коли хворий 100 відсотків купляє за свій кошт! Так на .... уя утримувати весь цей штат лікарень? Якщо я все абсолютно поавинна купляти!
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Продажа страны , ее земли на надзвычайке от коронывируса
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Взагалі,суки, повинні показати Всю смертність за відповідні періоди Ми добре знаємо практику маніпулювання посмертними діагнозами
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Січень 2020го. Я вже 10 років кажу - займатесь гігіеною, перевітрюйте приміщення і дезинфікуйте. Не слухали, казали що я трохи параноік. От і грець.

https://www.youtube.com/watch?v=xzsPm7BUOwQ&feature=youtu.be
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K0५EGAR

@Rage4oK


Канада: по всей стране организована БЕСПЛАТНАЯ раздача еды всем нуждающимся. Украина: Ze-мародеры за 3 месяца пандемии Китайской Чумы распродали ВСЕ средства противовирусной защиты, опустошили даже государственный резерв, нефьодов отписался в ФБ. Ты либо человек, либо мразь.
Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко - Цензор.НЕТ 9442
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Ненаучно. Эта зима значительно теплее была. И такое сравнение может дать ложную информацию что якобы все Ок.
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"МОЗ не знає, скільки людей померли від пневмонії в епідсезоні 2019/2020"

https://ukranews.com/ua/news/689538-skilky-lyudej-pomerly-vid-pnevmoniyi-v-epidsezoni-2019-2020-moz-ne-znaye

Я думав, що не вмію шукати. Бо не знайшов дані за 18 та 19 роки по пневмонії в Україні. Але її (статистики тобто) або дійсно немає, або вона засекречена. І що означає фраза працівників МОЗ: МОЗ не уповноважений мати всі статистичні даними; цим займається Центр медичної статистики (Медстатистика)?
Як, не маючи на руках потрібної статистики, можна формувати політику охорони здоровья?
Але при дохтур смерть статистика таки публікувалася. Принаймі за найближчий до нас 2017 рік всі (і то не в повній мірі) дані є. От що зберігається у мене:
статистична таблиця Р120069 (j12-j16,j18) показує:
пневмонія 2017 рік - 196091 чоловік зареєстровано хворих, повнота охоплень - 45,84, летальність - 0,95, летальність серед дорослих - 1,43
Тобто від пневмонії у 2017 році померло приблизно 2800 чоловік.
Чи буде суттєвим збільшення кількості смертей від пневмонії за 2020 рік? Надіюсь, що не буде.
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