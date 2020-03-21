 Міністерство охорони здоров'я має оприлюднити порівняльні дані про смерті від пневмонії за перші місяці цього і минулого року, - бізнесмен Давиденко

Про це у фейсбуці написав бізнесмен Олексій Давиденко, інформує Цензор.НЕТ.
"До минулого тижня тестів на коронавірус у країні не було.
Отже і діагноз, який могли поставити лікарі, був який завгодно, але не коронавірус. Найчастіше ставили пневмонію.
Тож і причиною смерті, яку могли записати патологоанатоми за схожих симптомів, була теж найімовірніше пневмонія", - зазначає він.
На думку Давиденка, це допоможе "зняти всі запитання і зрозуміти об'єктивну картину".
Зазначимо, що, за даними Держстату, в січні 2020 року від грипу і пневмонії помер 621 українець. Дані за лютий наразі не оприлюднено.
Мешканцям Донбасу тепер потрібен мир за всяку ціну, і тверда впевненість, що вони не понесуть відповідальності і покарання ні за "ми не цього хотіли", ні за сплачені окупантам податки, ні за окупаційну пропаганду в школах, ні за знищений регіон.
"У меня есть папка с фото "миртам", куда я никогда не заглядываю. Очень больно. Нереально больно. Это остатки фото моей прошлой жизни, когда-то до войны." Про це у своєму блозі пише луганська письменниця та блогер Олена Степова, передають Патріоти України, і продовжує:
Все фото, домашние, детские, со степей пропали, когда у меня экспроприировали комп. Кум донес, что Олена Степова, это я, Елена Степанец. Дом разграбили соседи и кума. Дачу забрал полицай для блть хаты...Моего мира там нет и никогда больше не будет. Так как многие люди из моей прошлой жизни умерли, иные убиты, кто-то в моем телефоне записан уже как "свердловский-каневский" или вот, как мой учитель Олег Иванович Олещенко "свердловск-чернигов".
Те, кто там уже передумали в русский мир. Они теперь "мы не виноваты, нас обманули, мы не этого хотели, но вы сами виноваты". И если в 2014-м они обрывали трубку, чтобы поорать - будь проклята хунта, сейчас они требуют - их освободить, не стрелять, освободить, но чтобы без биндер и не Порошенко, чтобы признать республику и не трогать их, чтобы не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил...
Я устала от претензий. И от их требования, как до войны. Вернуть им жизнь, как до войны..... »
......https://patrioty.org.ua/blogs/z-arkhivu-pu-v-2014-m-ony-oraly--bud-prokliata-khunta-seichas-trebuiut-ykh-osvobodyt-ne-streliat-chto-ne-ony-vynovat-a-kyev-kotori-ykh-slyl-kynul-brosyl--stepova-319396.html
- более 80 % перенесли легкую форму COVID-19;
- 14 % было тяжелое течение болезни;
- состояние 5 % оценивалось как критическое;
- скончалось лишь 0,2 % пациентов младше 49 лет,
- среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 %.»
ніхто їх не тестує.
може там коронавірус ?
Вот такая логическая розвязка.
Зачем ЗЕмудаку ныкаться от VADA?
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency - WADA, фр. Agence mondiale anti-dopage - AMA) - независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).
https://www.facebook.com/100001079298890/videos/2893768344002447/
думай-те. Міністр зе-ідіотка.
Аркадий Бабченко
19 марта в 04:52 ·
Но. Смотрите, какое дело. Всего сто лет назад ситуация, когда по миру шагает эпидемия, которая выкашивает стариков, была бы настолько естественной, что она не была бы даже естественной. Такого вопроса - естественно или нет - даже не существовало. Тогда всегда по миру шагала та или иная эпидемия, которая выкашивала и стариков, и здоровых мужиков, и детей и всех подряд. Корь, оспа, проказа, чахотка, время от времени что-нибудь бубонное с сибирским и ящуром впридачу, сифилис целыми деревнями, дизентерия и весь полный набор медицинской энциклопедии на любой произвольно открытой странице.
В 1920 году родить дюжину детей, из которых шестеро умерли, а шестеро остались - обычный фон жизни.
Мор, прошедшийся по губерниям, тоже. Три четверти деревни умерли животом. Со всеми стариками, бабами, детишками. Диагноза нет. Просто - болели животом и померли.
Какие восьмидесятилетние старики, о чем вы вообще. Дед месяц ел вареную лебеду и помер животом. И его бабка. И еще сто дворов по деревне. В каждой деревне. Се ля ви. Неурожай.
И вот прошло сто лет.
И в обществе даже вопроса не стоит - спасать ли восьмидесятилетних или нет. СтОит ли жизнь стариков, которым и жить-то осталось пять-десять лет, того, чтобы вводить совершенно беспрецедентные меры, терять совершенно безумные деньги, замедлять или, может быть, даже обрушивать экономику.
Такого вопроса в современном мире просто нет.
Мы готовы драться за каждого нашего старика. За каждую жизнь, совершенно независимо от возраста.
Мы готовы закрывать границы, отказываться от нормальной жизни, запираться в домах и сидеть там месяцами, не ходить в магазины, терять деньги и желать что угодно, лишь бы наши старики жили как можно дольше.
Такого не было никогда.
С экономической точки зрения старое население - обуза для экономики. И экономика готова обрушить сама себя, чтобы сохранить жизнь своей обузе.
За эти сто, сто пятьдесят лет человечество совершило гигантский скачок не только в научно-техническом прогрессе.
Оно совершило гигантский скачок и в гуманитарном прогрессе.
"Вы украли у меня детство".
Деточка моя.
Да ты живешь в лучшем времени в лучшем обществе на планете за всю историю её существования.
Посмотрите за окно. То, что вы там видите сейчас со всем этим ахтунгом вместе взятым - от транспортного коллапса в нашем частном случае до пластика и коронавируса в общемировом - это лучшее, что было на этой планете до сих пор.
Радуйся, дитя. Что тебе выпало жить именно сейчас.
И что у тебя ИВЛ из отвратительного пластика, а не проказа и балахон из мешковины с колокольчиком.
И не гневи бога.
Мы - люди.
Мы можем гордиться собой.
Оно совершило гигантский скачок и в гуманитарном прогрессе.
"Вы украли у меня детство".
Деточка моя.
Да ты живешь в лучшем времени в лучшем обществе на планете за всю историю её существования.
Посмотрите за окно. То, что вы там видите сейчас со всем этим ахтунгом вместе взятым - от транспортного коллапса в нашем частном случае до пластика и коронавируса в общемировом - это лучшее, что было на этой планете до сих пор.
Радуйся, дитя. Что тебе выпало жить именно сейчас.
И что у тебя ИВЛ из отвратительного пластика, а не проказа и балахон из мешковины с колокольчиком.
И не гневи бога.
Мы - люди.
Мы можем гордиться собой.
европейские страны можно открыть и посмотреть на какое число у них было около 50 случаев. потом от сегодняшнего 21 марта отнять то число и будет почти везде один ответ: до начала эпидемии внутри нашей страны осталось неделя-полторы. Что еще нужно, что бы понять, что это уже неизбежно? какие-то сравнения с прошлыми годами?
сейчас, как при аварийной посадке самолета, нужно максимально подготовится всем к удару о землю, а сам удар будет в любом случае.
Все спишут на грипп, воспаление легких, бронхит и т.д.
Поэтому, будет лживая статистика и липовые диагнозы.
Вирус уровнял богатеньких и бедненьких, как полковник Кольт...
А яка різниця де помирати??
а сейчас для врачей идеальные условия ненапрягаться, умер... ну так у нас пандемия... врач как бы и невиновен
...
https://www.youtube.com/watch?v=xzsPm7BUOwQ&feature=youtu.be
K0५EGAR
@Rage4oK
Канада: по всей стране организована БЕСПЛАТНАЯ раздача еды всем нуждающимся. Украина: Ze-мародеры за 3 месяца пандемии Китайской Чумы распродали ВСЕ средства противовирусной защиты, опустошили даже государственный резерв, нефьодов отписался в ФБ. Ты либо человек, либо мразь.
https://ukranews.com/ua/news/689538-skilky-lyudej-pomerly-vid-pnevmoniyi-v-epidsezoni-2019-2020-moz-ne-znaye
Я думав, що не вмію шукати. Бо не знайшов дані за 18 та 19 роки по пневмонії в Україні. Але її (статистики тобто) або дійсно немає, або вона засекречена. І що означає фраза працівників МОЗ: МОЗ не уповноважений мати всі статистичні даними; цим займається Центр медичної статистики (Медстатистика)?
Як, не маючи на руках потрібної статистики, можна формувати політику охорони здоровья?
Але при дохтур смерть статистика таки публікувалася. Принаймі за найближчий до нас 2017 рік всі (і то не в повній мірі) дані є. От що зберігається у мене:
статистична таблиця Р120069 (j12-j16,j18) показує:
пневмонія 2017 рік - 196091 чоловік зареєстровано хворих, повнота охоплень - 45,84, летальність - 0,95, летальність серед дорослих - 1,43
Тобто від пневмонії у 2017 році померло приблизно 2800 чоловік.
Чи буде суттєвим збільшення кількості смертей від пневмонії за 2020 рік? Надіюсь, що не буде.