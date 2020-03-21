 Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу, - громадські діячі звернулися до Зеленського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці організації "Рух опору капітуляції".

"У засобах масової інформації з’явилися повідомлення про те, що влада планує запровадити на всій території України надзвичайний стан для боротьби з пандемією вірусу COVID-19. Ми вважаємо, що запровадження надзвичайного стану прийнятне за умови, що ці заходи відповідатимуть Конституції України і будуть супроводжуватися системним захистом українського суспільства від небезпечної недуги.

Ми застерігаємо владу від використання надзвичайного стану у політичних цілях, зокрема для капітулянтських поступок перед Росією та для переслідування опозиції. Такі дії влади неминуче спричинять масштабний протестний вибух. Як це вже було не раз, українські громадяни вийдуть на захист своєї держави, незважаючи на заборони та обмеження. Викликаний діями влади масовий протест ще більше поглибить кризу, зумовлену пандемією та неминучими економічними потрясіннями", - йдеться в документі.

Автори зазначають, що найбільш зацікавленою в такому сценарії є Росія. Кремлівський режим обов'язково скористається нестабільністю в Україні. Тому необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим паче прийняття рішень, які викликають масове суспільне неприйняття.

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У своєму зверненні представники громадськості вимагають від президента Зеленського:

- зобов'язати Леоніда Кучму й Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося в Мінську 11 березня 2020 р.;

- заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про створення консультативної ради (робочої групи)";

- негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "консультативної ради", як такі, що суперечать Конституції, законам і національним інтересам України.

Зі списком підписантів документа можна ознайомитися тут.

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