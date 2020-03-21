 Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу, - громадські діячі звернулися до Зеленського

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці організації "Рух опору капітуляції".
"У засобах масової інформації з’явилися повідомлення про те, що влада планує запровадити на всій території України надзвичайний стан для боротьби з пандемією вірусу COVID-19. Ми вважаємо, що запровадження надзвичайного стану прийнятне за умови, що ці заходи відповідатимуть Конституції України і будуть супроводжуватися системним захистом українського суспільства від небезпечної недуги.
Ми застерігаємо владу від використання надзвичайного стану у політичних цілях, зокрема для капітулянтських поступок перед Росією та для переслідування опозиції. Такі дії влади неминуче спричинять масштабний протестний вибух. Як це вже було не раз, українські громадяни вийдуть на захист своєї держави, незважаючи на заборони та обмеження. Викликаний діями влади масовий протест ще більше поглибить кризу, зумовлену пандемією та неминучими економічними потрясіннями", - йдеться в документі.
Автори зазначають, що найбільш зацікавленою в такому сценарії є Росія. Кремлівський режим обов'язково скористається нестабільністю в Україні. Тому необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим паче прийняття рішень, які викликають масове суспільне неприйняття.
У своєму зверненні представники громадськості вимагають від президента Зеленського:
- зобов'язати Леоніда Кучму й Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося в Мінську 11 березня 2020 р.;
- заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про створення консультативної ради (робочої групи)";
- негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "консультативної ради", як такі, що суперечать Конституції, законам і національним інтересам України.
Зі списком підписантів документа можна ознайомитися тут.
tZE inform
Классическая форма революции
провокация-репрессии-революция.
Но все течет , все меняется
Это формула будет называться формулой "Зе"
она чуть длиннее, но..
дураки во власть- эпидемия - карантин - революция
За існування якої, вони воюють вже 80 років.
І, не втомились.
Во-вторых, если назначить Пороха спикером, у 73% так замкнёт в голове, что они самовыпиятся, что в принципе и неплохо...
Його шлях до капітуляції - запрограмований. Вже. На луб'янці. І, скоріш за все - підписаний приговор "ознакомлен". Це - неочевидно, але зрозуміло. По великому рахунку, незрозуміло лише одне: мотузок, прив'язь, яки касапи його тримають за яйці (чи що там в нього залишилось).
украинские ССО - сейчас они должны быть как никогда в форме !
и пусть расскажет об Омане
Введеня НС , при явних фактах зради інтересів України , не допоможе. Народ підніметься , і беркутівці , що набрали в нацгвардію , не зуміють втримати зрадників при владі. В кращому випадку , їх жде доля Януковича.
Kavkaz Center@newkc14 3 ч
Многоходовка кремлевского крысеныша на сегодняшнем графике выглядит так #путин #нефть
На щастя я не Ванга і можу помилятись... Сподіваюсь, що помиляюсь...
Источник: https://censor.net.ua/n3183323
Сєрьйозно? Таке враження. що це писав Славік Вакарчук .
https://www.youtube.com/watch?v=3PWsqL7Ucs8
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-petrashko/30501159.html
1. Запретить стрелять нашим солдатам
2. пойти на переговоры с ****** Тет-А-Тет и заглянуть ему в глаза и пожать руку
3. Односторонний отвод войск
4. Поздравление ***** с нОвым годом и другими праздниками, а так же частые звонки по телефону
5. Тайная (а значит противозаконная) встреча в Омане с кремлевскими агентами
6.Подписанные тайно от народа договоры о признании Рашки непричастной к конфликту ...
и еще много и много таких фактов явных и еще которые нужно выяснить...
Все ето народ молча проглотил и даже небыло больших возмущений и волнений.
Враги поняли что воля украинцев к свободе и независимости умерла и теперь будут давить быстро, нагло и по полной программе. Потому что у Рашки нет больше времени ждать еще десятилетия, особенно с сегодняшними ценами на нефть
и сподобились же из всего возможного лайна выбрать самое вонючее....
Ответ: Да то же самое что делает сейчас Комик .Один в один . Только вы тролли пели бы ему диферамбы о том что он спаситель страны от вируса . У вас талант превращать когда надо шоколад в дерьмо и наоборот дерьмо в шоколад . Когда вам выгодно вы вопите -зрада, а когда надо то лёгким движением руки зрада превращается в патужную перемогу ! Помните все петины патужные перемоги -в Минске , под Иловайском , под Дебальцево , под Керчью ?
«Он случайно попал на эту должность. И самая большая проблема с ним, что он не по злобе, но как говорит пословица "благими намерениями дорога в ад вымощена". Не понимая последствий своих действий, он ввел в заблуждение, он обманул украинское общество. Он пообещал украинскому обществу то, что он не сможет ему дать.
Своими действиями и бездействиями Зеленский наносит большой ущерб Украине, не понимая этого. Не потому, что он хочет нанести. Он не хочет нанести. Я уверен, что он хочет добра Украине... Но. Прошло не шесть-семь месяцев, прошло десять месяцев. 10 месяцев было достаточно для овладения искусством государственного управления, а также для понимая того, что нужно делать. Но нет ни одного признака того, что он овладел элементарными азами управления и понимания того, что его окружает. Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем он будет дольше находиться на этом посту, тем больше ущерба он нанесет Украине.
Зеленский проиграл по всем пунктам. Путин обыграл его по всем возможным пунктам. Там нет ни одного выигрыша. Зеленский оказался слабее, чем Путин думал. Зеленскому сегодня можно посоветовать только лишь никогда больше не вступать в переговоры с Путиным не при каких условиях.
И о результатах работы правительства Алексея Гончарука. Снижение промышленного производства в Украине минус 10%. За время действия правительства Гончарука».
Андрей Илларионов считает, что Украине сегодня нужен перезапуск правительственной системы с внеочередными выборами Президента и Верховной Рады.
«Нужно начинать с начала. С новой Рады. С нового Президента. Потому что продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев. За это время промышленность просядет еще дальше. Еще несколько сот тысяч или миллионов украинцев уедут на заработки. А Путин начнет еще одну операцию на Донбассе или в другом месте. Это просто потеря времени, потеря ресурса, потеря самого активного ресурса, который есть. Это люди. Люди будут уезжать из Украины еще с большей скоростью. Еще меньше талантливых, способных, предприимчивых, умных людей будут оставаться здесь. И это означает, что восстановление Украины будет осуществляться еще с большим трудом», - рассказал специалист.
«Иллюстрацией того, что благими намерениями вымощена дорога в ад, может быть история жизни и гибели царя Николая ІІ и его семьи. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития. Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей» -- пояснил эксперт.
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-vse-jeks-sovetnik-putina-schitaet-ukrainskuju-vlast-snova-pora-perezapuskat/
https://prm.ua/ru/zelenskiy-rabotaet-protiv-ukrainyi-iz-seti-udalyayut-intervyu-rossiyskogo-politika-illarionova/
свічка@svecha62 5 ч
Зараз ПП треба розставити палатки біля аптек і супермаркетів і роздавати в них безкоштовні маски, але обов'язково з величезним логотипом "Я Порошенко", "Геть Баригу і Мародера Зеленського","Навіщо Моніка вбила Еріку?". Хуже всьо равно нє будєт, хоть посмєємся.