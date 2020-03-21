EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  11509  92
Все про:Зеленський (4880) надзвичайний стан (67) Тристороння контактна група (188) Єрмак Андрій (162)

 Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу, - громадські діячі звернулися до Зеленського

Група громадських діячів звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "консультативної ради" з представниками "Л/ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці організації "Рух опору капітуляції".

"У засобах масової інформації з’явилися повідомлення про те, що влада планує запровадити на всій території України надзвичайний стан для боротьби з пандемією вірусу COVID-19. Ми вважаємо, що запровадження надзвичайного стану прийнятне за умови, що ці заходи відповідатимуть Конституції України і будуть супроводжуватися системним захистом українського суспільства від небезпечної недуги.

Ми застерігаємо владу від використання надзвичайного стану у політичних цілях, зокрема для капітулянтських поступок перед Росією та для переслідування опозиції. Такі дії влади неминуче спричинять масштабний протестний вибух. Як це вже було не раз, українські громадяни вийдуть на захист своєї держави, незважаючи на заборони та обмеження. Викликаний діями влади масовий протест ще більше поглибить кризу, зумовлену пандемією та неминучими економічними потрясіннями", - йдеться в документі.

Автори зазначають, що найбільш зацікавленою в такому сценарії є Росія. Кремлівський режим обов'язково скористається нестабільністю в Україні. Тому необхідно категорично відмовитися від розгляду питань, а тим паче прийняття рішень, які викликають масове суспільне неприйняття.

Читайте також: Підписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак

У своєму зверненні представники громадськості вимагають від президента Зеленського:

- зобов'язати Леоніда Кучму й Андрія Єрмака відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося в Мінську 11 березня 2020 р.;
- заборонити українській делегації остаточно підписувати 25 березня 2020 року "Рішення Тристоронньої контактної групи про створення консультативної ради (робочої групи)";
- негайно припинити будь-які переговори щодо створення так званої "консультативної ради", як такі, що суперечать Конституції, законам і національним інтересам України.

Зі списком підписантів документа можна ознайомитися тут.

Читайте також: Комендантська година, продукти за картками, заборона вечірок, - радник міністра внутрішніх справ Варченко прогнозує надзвичайний стан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183323
 
   
 Топ коментарі
 
Какбы хотелось, чтобы сейчас Президентом был мужественный и настоящий Порох, а не это зеленое х*ло.
 показати весь коментар
 


tZE inform

Классическая форма революции
провокация-репрессии-революция.
Но все течет , все меняется
Это формула будет называться формулой "Зе"
она чуть длиннее, но..
дураки во власть- эпидемия - карантин - революция
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


tZE inform

Классическая форма революции
провокация-репрессии-революция.
Но все течет , все меняется
Это формула будет называться формулой "Зе"
она чуть длиннее, но..
дураки во власть- эпидемия - карантин - революция
 показати весь коментар
 
 
Не для цього ці слуги кремля карантин вводили щоб щось відміняти...
 показати весь коментар
 
зєльонського треба показати психіатрам.... зловживанням коксом на фоні страху перед повним армагедоном.....
 показати весь коментар
 
 
Думаешь Зеленский псих и не ведает что творит? А если бы тебе ***** предложил 2млрд долларов, гарантию безопасности и уютный уголок под Москвой для тебя и твоей семьи, ради какой то подписи. Ты бы отказался?
 показати весь коментар
 
 
я - так, бо я не юдей і не торгую своєю землею
 показати весь коментар
 
 
У юдеїв є своя Держава - Ізраїль.
За існування якої, вони воюють вже 80 років.
І, не втомились.
 показати весь коментар
 
 
ага, рейдернули земельну ділянку в палестинців Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3182
 показати весь коментар
 
 
Всё верно за исключением одного: дело не в деньгах - Осёл давно завербован ФСБ и работает на Кремль
 показати весь коментар
 
 
Какбы хотелось, чтобы сейчас Президентом был мужественный и настоящий Порох, а не это зеленое х*ло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пиночет нужен, а не жирный барыга.
 показати весь коментар
 
 
Если даже официально ручной и полностью контролируемый генпрокурор не смог посадить Пороха и его пришлось увольнять, то я представляю насколько у них ничего на него нет и небыло. От слова совсем.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У народа на него есть все, на десять пожизненных.
 показати весь коментар
 
 
Це ти народ? То що у тебе є, окрім кацпської пропаганди з Г+Г коломойського?
 показати весь коментар
 
 
.страна, в которой власть меняют как перчатки, обречена. Потому что власть, как перчатки, меняет только тупой в своей массе народ, ищущий мессию, который все за них сделает.
 показати весь коментар
 
 
так это ты тот самый "мудрый нарид" с кацапским гражданством..
 показати весь коментар
 
 
путлер убок. Сиди со своим Х**лом и методичкой пожизненно.
 показати весь коментар
 
Він вже був президентом, свій шанс не використав. Україні не потрібні президенти, потрібна парламентська республіка. Тоді прем'єр обраний радою виконує волю народу. Якби зараз була парламентська республіка, подібні зради були б неможливі. Народ на парламент значно ефективніше впливає.
 показати весь коментар
 
Во-первых, Зе ничего не решает, это безмозглая, маленькая, злобная кукла.
Во-вторых, если назначить Пороха спикером, у 73% так замкнёт в голове, что они самовыпиятся, что в принципе и неплохо...
 показати весь коментар
 
 
При этом раскладе у Зеленского есть шанс остаться в живых и пропетлять.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
до речі, а де заховався петюня? )) для нього, з його хворою печінкою і підшлунковою залозою, цей коронавирус буде останньою хворобою... будемо чекати Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 8127
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ой, а що ж таке, петики? чому спамите? образив вашого бога? )) а у вас дійсно в кожного ікона вдома з вашим сивочолим хряком? )))
 показати весь коментар
 
 
От перша відміна українського бота від кацапського . В кожного кацапського бота висіть ікона їхнього х.йла над компом , а в кожного пєтєбота є рахуночек або крамничка для цукерочек від їхнього сечоволого ПАПи з якої вони черпають натхнення на нові трудові подвиги Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу, - громадські діячі звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 5376
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Красивые слова не заслуживают доверия-- - Лао-Цзы,
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
и нада ж такой фигне, за все годы независимости ни одного истинно проукраинского президента, который бы сначала думал о Украине, а потом о себе. все с точностью до наоборот - страна по остаточному принципу (((.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
твои ники мну не интересны )
 показати весь коментар
 
 
Сумніваюсь, що він послухає цих заслужених людей.
Його шлях до капітуляції - запрограмований. Вже. На луб'янці. І, скоріш за все - підписаний приговор "ознакомлен". Це - неочевидно, але зрозуміло. По великому рахунку, незрозуміло лише одне: мотузок, прив'язь, яки касапи його тримають за яйці (чи що там в нього залишилось).
 показати весь коментар
 
 
главзебіл найвеличніший постраждалий - лише маріонетка, яка призначена для проведення яскравих шоу, а країною реально керують зовсім інші люди...
 показати весь коментар
 
 
Україна його породила,Україна його і закопає.
 показати весь коментар
 
 
Не Украина, а больное воображение его породило...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вообще- то заявление патриотов похоже на шантаж, как по мне.
 показати весь коментар
 
 
Не плутайте попередження з шантажем або погрозою, бо це, зазвичай, пагано закінчується. Ось ЗЕ, чомусь, сплутав (хоча наче "юрист" за освітою) і став найвеличнішим постраждалим в переповненому підгузку від двох дівчат Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 6598
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петриотов...))
 показати весь коментар
 
Ігнорувати,всі, накази й розпорядження Зезрадника Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5582 Ішгорувати Нехай виконують його шанувальники. Страна йому непідкоряється....
 показати весь коментар
 
 
Криворожское чмо сильно упертое.Все помнят сколько раз его просили не отводить войска в Золотом?Все равно отвел.Короче,оманский явно хочет повторить судьбу Януковича ростовского
 показати весь коментар
 
 
мы должны обеспечить респираторами
украинские ССО - сейчас они должны быть как никогда в форме !
 показати весь коментар
 
 
Нехер вообще летать в Минск
и пусть расскажет об Омане
 показати весь коментар
 
 
Україна - не Росія , і це дійсн так. " Консультанти " з московії цього не знають і не враховують.
Введеня НС , при явних фактах зради інтересів України , не допоможе. Народ підніметься , і беркутівці , що набрали в нацгвардію , не зуміють втримати зрадників при владі. В кращому випадку , їх жде доля Януковича.
 показати весь коментар
 
 


Kavkaz Center@newkc14 3 ч

Многоходовка кремлевского крысеныша на сегодняшнем графике выглядит так #путин #нефть

Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 8002
 показати весь коментар
 
 
А вот Зе пытается успеть на этот пароход.
 показати весь коментар
 
ЗЕ! - придурок і ця роль йому вдається, але Єрмака та інших мертвечуків-рабіновичей такими не назвеш. Хтось вдало підкорегував плани здачі України під ситуацію з коронавірусом і тепер намагається витиснути з цього по максимуму. Зараз "шалений принтер" запрацює з подвійною швидкістю не тільки в Раді, ДБР, прокуратурі (від недавна), а й в Мінську. Дерибан землі-дуля від МВФ-дефолт-скупка землі-кредит від московії-рабство в СРСР 2.0-перемога путлєра-знищення України...
На щастя я не Ванга і можу помилятись... Сподіваюсь, що помиляюсь...
 показати весь коментар
 
 
✔️ Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 г.
Источник: https://censor.net.ua/n3183323
Сєрьйозно? Таке враження. що це писав Славік Вакарчук .
 показати весь коментар
 
"Зеленський працює проти України": з мережі видаляють інтерв'ю російського політика Ілларіонова

https://www.youtube.com/watch?v=3PWsqL7Ucs8
 показати весь коментар
 
 
зелёнка явно палиться...уже без стыда и приличия...очередной "зашквар"... Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу, - громадські діячі звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 6089
 показати весь коментар
 
 
Зеленский самоустранился от обязанностей президента по защите территориальной целостности и суверенитета Украине и в законный способ через импичмент должен быть отстранен от власти
 показати весь коментар
 
 
Зеленский неоднократно переступал через красные линии пробуя украинцев на терпимость. Вспомните ети факты
1. Запретить стрелять нашим солдатам
2. пойти на переговоры с ****** Тет-А-Тет и заглянуть ему в глаза и пожать руку
3. Односторонний отвод войск
4. Поздравление ***** с нОвым годом и другими праздниками, а так же частые звонки по телефону
5. Тайная (а значит противозаконная) встреча в Омане с кремлевскими агентами
6.Подписанные тайно от народа договоры о признании Рашки непричастной к конфликту ...
и еще много и много таких фактов явных и еще которые нужно выяснить...
Все ето народ молча проглотил и даже небыло больших возмущений и волнений.
Враги поняли что воля украинцев к свободе и независимости умерла и теперь будут давить быстро, нагло и по полной программе. Потому что у Рашки нет больше времени ждать еще десятилетия, особенно с сегодняшними ценами на нефть
 показати весь коментар
 
 
та плевать шмаркля на всех хотела - обращайся не обращайся...

и сподобились же из всего возможного лайна выбрать самое вонючее....
 показати весь коментар
 
 
Зебіл тільки спробуй здати Україну, не втигнеш в Ростов накивати п'ятами. Достанемо.
 показати весь коментар
 
 
вообще-то пора уже подключаться юристам от народа с предъявлением исков к Зеленскому по вопросам превышения конституционных полномочий,если этого не делают почти-защитники украинцев в Верховной Раде из числа якобы-независимых фракций (типа Батькивщина и Голос)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Боты на ветке пытаются манипулировать мнением читателей . Очень прогнозируемо . Вопрос троллям -А что делал бы ваш барыга если бы остался при власти ?
Ответ: Да то же самое что делает сейчас Комик .Один в один . Только вы тролли пели бы ему диферамбы о том что он спаситель страны от вируса . У вас талант превращать когда надо шоколад в дерьмо и наоборот дерьмо в шоколад . Когда вам выгодно вы вопите -зрада, а когда надо то лёгким движением руки зрада превращается в патужную перемогу ! Помните все петины патужные перемоги -в Минске , под Иловайском , под Дебальцево , под Керчью ?
 показати весь коментар
 
 
Бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В частности, о Зеленском он заявил:
«Он случайно попал на эту должность. И самая большая проблема с ним, что он не по злобе, но как говорит пословица "благими намерениями дорога в ад вымощена". Не понимая последствий своих действий, он ввел в заблуждение, он обманул украинское общество. Он пообещал украинскому обществу то, что он не сможет ему дать.
Своими действиями и бездействиями Зеленский наносит большой ущерб Украине, не понимая этого. Не потому, что он хочет нанести. Он не хочет нанести. Я уверен, что он хочет добра Украине... Но. Прошло не шесть-семь месяцев, прошло десять месяцев. 10 месяцев было достаточно для овладения искусством государственного управления, а также для понимая того, что нужно делать. Но нет ни одного признака того, что он овладел элементарными азами управления и понимания того, что его окружает. Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем он будет дольше находиться на этом посту, тем больше ущерба он нанесет Украине.

Зеленский проиграл по всем пунктам. Путин обыграл его по всем возможным пунктам. Там нет ни одного выигрыша. Зеленский оказался слабее, чем Путин думал. Зеленскому сегодня можно посоветовать только лишь никогда больше не вступать в переговоры с Путиным не при каких условиях.
И о результатах работы правительства Алексея Гончарука. Снижение промышленного производства в Украине минус 10%. За время действия правительства Гончарука».
Андрей Илларионов считает, что Украине сегодня нужен перезапуск правительственной системы с внеочередными выборами Президента и Верховной Рады.

«Нужно начинать с начала. С новой Рады. С нового Президента. Потому что продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев. За это время промышленность просядет еще дальше. Еще несколько сот тысяч или миллионов украинцев уедут на заработки. А Путин начнет еще одну операцию на Донбассе или в другом месте. Это просто потеря времени, потеря ресурса, потеря самого активного ресурса, который есть. Это люди. Люди будут уезжать из Украины еще с большей скоростью. Еще меньше талантливых, способных, предприимчивых, умных людей будут оставаться здесь. И это означает, что восстановление Украины будет осуществляться еще с большим трудом», - рассказал специалист.
«Иллюстрацией того, что благими намерениями вымощена дорога в ад, может быть история жизни и гибели царя Николая ІІ и его семьи. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития. Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей» -- пояснил эксперт.

https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-vse-jeks-sovetnik-putina-schitaet-ukrainskuju-vlast-snova-pora-perezapuskat/

https://prm.ua/ru/zelenskiy-rabotaet-protiv-ukrainyi-iz-seti-udalyayut-intervyu-rossiyskogo-politika-illarionova/
 показати весь коментар
 
 
Вы хоть и мой оппонент во многих вопросах здесь на форуме, и Гордона я не особо уважаю, но следует признать: интервью - бомба, смотреть всём !
 показати весь коментар
 
Хто вже тільки до нього не звертався. Толку від того звернення як і від звернення повара до кота Васьки.
 показати весь коментар
 
 
Это, скорее, не обращение к нему, а сигнал для народа...
 показати весь коментар
 
а передайте зеленскому что он не лучше СТАЛИНА. тот уничтожал народ вывозя хлеб в голодовку, не смотря ни на что. а зеля продал весь стратегичесский запас масок и респираторов. А КАКАЯ РАЗНИЦА?????? между ними
 показати весь коментар
 
 


свічка@svecha62 5 ч

Зараз ПП треба розставити палатки біля аптек і супермаркетів і роздавати в них безкоштовні маски, але обов'язково з величезним логотипом "Я Порошенко", "Геть Баригу і Мародера Зеленського","Навіщо Моніка вбила Еріку?". Хуже всьо равно нє будєт, хоть посмєємся.
 показати весь коментар
 
 
Как надо было опуститься Украинскому народу, что бы выбрать такого ничтожного, безграмотного, пресмыкающего труса и лгуна ...клоуна президентом. Сдал все, что достигла Украина при Порошенко. Опомнитесь... скоро будет поздно.
 показати весь коментар
 
 
В Зебандоти,немає ніяких повноважень,на дії,що,вона вчиняє Референдуму небуло Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 2567 Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3922 Очередные уступки России усугубят кризис во время пандемии коронавируса, - общественные деятели обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 2567
 показати весь коментар
 
 
бубочка максималист и черезвычайно упёртый...так что никого он слушать не станет...и наломает дров...бо ему всего 42 годика...и он свято верит в свои "73%" ... Чергові поступки Росії посилять кризу під час пандемії коронавірусу, - громадські діячі звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 1717
 показати весь коментар
 
 
А все таки Зеленский не ошибся, увидев желание мира в глазах Путина! Путин действительно хочет иметь весь мир!
 показати весь коментар
 
Он только Коломойского с Аваковым слушает.
 показати весь коментар
 
 
Конспиторологический рух опору капитуляции.
 показати весь коментар
 
А если быть честным , то события в Украине действительно развиваются как в учебнике КГБ по дестабилизации стран. И я не верю в то ,что Зеленского просто используют вслепую , а он хочет Украине добра.Склоняюсь к тому , что он просто выполняет домашнее задание по этому учебнику , а если это так , то мы должны готовиться к осени к экспансии России через свою пятую колонну ОПЗЖ.Они и так уже похоже спелись с Зеленским. Единственный выход , опередить и подготовиться к этому , во -первых мобилизовать всех внятных депутатов из этого зеленого болота , а туда наверняка попали люди , которые не хотят сдавать Украину. Они должны объединиться между собой и вместе с другими проукраинскими силами организовать оппозицию прокремлевскому крылу. Во вторых все проукраинские силы в обществе также должны объединиться и готовиться к сопротивлению попыткам дестабилизировать Украину. Зеленский не может до бесконечности проскальзывать между каплями дождя , он таки покажет свою истинную суть своими действиями , хотя ,как по мне, он уже ее проявил. Но пока он маскируется под белого и пушистого , спихивая все на окружение и меняя его , типа я не я, что бы подольше остаться у власти и успеть развалить Украину! Мы должны готовиться к такому сценарию, что бы это не было неожиданностью.
 показати весь коментар
 
События с короновирусом я предсказал еще 22 января и своим дома сказал что через пару месяцев начнется у нас. Я не понимаю , или нами управляют полные дебилы , неспособные спрогнозировать на пол дня вперед , или все это делается сознательно для деморализации страны. В первое я не верю , все таки идиоты к власти не приходят , скорее второе.А это говорит о том что страну не просто спасать от дураков надо , а от предателей.
 показати весь коментар
 
 
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся.
 показати весь коментар
 
 
Поэтому, необходимо категорически отказаться от рассмотрения вопросов, которые вызывают ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ НАД НАМИ Источник: https://censor.net.ua/n3183323

 показати весь коментар
 
Какие красивые слова обрали деструктивные элементы для собственного самоутверждения.Истина где-то затерялась
 показати весь коментар
 
Ті хто вважає, що Зеленський не розуміє, що завдає шкоди Україні його недооцінюють.
 показати весь коментар
 
Болезненное падение и низложение для зильонского уже неизбежно...
 показати весь коментар
 
Треба жахнути по російським військам на Донбасі. Добряче жахнути. Але спочатку підготуватись...Навіщо це потрібно? Це може бути сенсом, який додасть логіки як вчинкам влади так і народу.
 показати весь коментар
 
При цене на нефть в 10 $ средним классом в России будет считаться человек в обуви...
 показати весь коментар
 
 
У клоуна короновирус головного мозга, так же, как и у его избирателей.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору