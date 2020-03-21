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 Суспільство, Здоров'я
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 Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - "Повернись живим"

ПЛР-тести дозволяють виявляти вірус на ранній безсимптомній фазі, коли людина становить найбільшу небезпеку для тих, хто поряд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Повернись живим", саме масове використання ПЛР-тестів дозволило таким країнам, як Південна Корея, стримати, розтягнути в часі і знизити фатальність перебігу епідемії коронавірусу.

"Упродовж наступного тижня військові медики зберуть біологічний матеріал. На той час ми вже підготуємо холодильне обладнання, яке дозволить нам доставити цей матеріал назад у лабораторію. ПЛР-тести дозволять локалізувати місця, де нова хвороба могла проникнути в армію, і стримати її там, ізолювавши хворих (якщо вони є). Це буде перше в Україні масове превентивне тестування, зроблене з урахуванням досвіду інших країн", - зазначають волонтери.

Наголошується, що перше масове тестування відбудеться саме в армії завдяки пожертвам меценатів.

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"Тестуватися будуть потенційні "31-ші пацієнти", тобто люди, зараження яких здатне призвести до надшвидкого поширення хвороби,  а саме: керівництво бригад і батальйонів та інші люди з великою кількістю соціальних контактів, а найголовніше - військові медики. Результати тестування не будуть розголошуватися нашим фондом без згоди на те керівництва армії", - зазначається в повідомленні.

Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - Повернись живим 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183322
 
   
 Топ коментарі
 
меценати думають про армію, а шмаркля - про руцкій мір любой ценой Тысяча наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус едет на фронт, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 126
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Знову волонтери....
Все на що спроможний главнюк це записати відосік.
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Опять волонтеры..где зеленый подонок марадерина зеЛя?гнида эта
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Знову волонтери....
Все на що спроможний главнюк це записати відосік.
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В море чего ? Там ребята слава Богу относительно изолированы и тестировать надо только с симптомами, а пердеть в море где капля...пардон в лужу, не стОит...
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очень надеюсь, что даже эта тысяча там не пригодится
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и не быстрое. Так что снова обман.Первый вид - проводится только в лабораториях - на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест). У человека берется мазок из горла или носа, в нем в лаборатории ищут частички вируса.
Второй вид - экспресс-тест на наличие в крови иммуноглобулинов. Его эффективность заметно ниже первого, он выявляет лишь косвенные признаки наличия вируса. Иммуноглобулины (антитела) вырабатываются после 5-7 дней инфицирования.
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меценати думають про армію, а шмаркля - про руцкій мір любой ценой
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Опять волонтеры..где зеленый подонок марадерина зеЛя?гнида эта
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А на алиэкспресе уже продаются футболки с надписью COVID-19 и изображением вируса...
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А у військових частинах збірають підписи про ознайомлення з мірами безпеки по короні. Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 5004
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и это правильно. с обратной стороны баррикад скрывается не только коронавирус, но и тысячи других зараз. и там этими дрянями в их недореспубликах никто перениматься не будет. запад им не поможет. восток - отстреляет при попытке к бегству, по дедовски. один у них выход - будут или на амбразуры обезумевши лезть или уже смертельнобольными сдаваться. с желанием украинских солдат заразить и разнести заразу на неокупированную территорию.
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«Началась настоящая гражданская война - власти и богатых против нищего народа»
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП… Им ссыкотно и есть что терять… На их стороне Закон и Гвардия… Они мотивируют это заботой о нас…
Нам нечего терять кроме транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба…
Им есть что терять… и враг теперь мы… Но у них Власть, Деньги и Репрессии…
Огни орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки…
Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт…
Теперь будет настоящая гражданская война… власти и богатых против нищего народа…
АМИНЬ.
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В Німеччині 160 тис аналізів на коронавірус в день роблять.
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Лаборатории, где делают ПЦР-тесты, должны должны делать их для армии в первую очередь, и брать плату только за материалы.
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государство должно ето делать, а не волонтеры - счастье, шо у нас есть патриоты-волонтеры - государства нет.
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Защитники и люди обеспечивающие фронт - должны быть ПОЛНОСТЬЮ обеспечены средствами защиты и средствами выявления вируса!
Очень важную роль играет и иммунитет человека, а это - хорошее питание и условия проживания!
Если зебильная нечисть попытается вредить или на этом сэкономить - путь не очень надеются СБЕЖАТЬ!... Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 5439
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців перетворюється у гроші на їхніх офшорних рахунках .Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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