 Тисяча наборів для ПЛР-тестування на коронавірус їде на фронт, - "Повернись живим"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Повернись живим", саме масове використання ПЛР-тестів дозволило таким країнам, як Південна Корея, стримати, розтягнути в часі і знизити фатальність перебігу епідемії коронавірусу.
"Упродовж наступного тижня військові медики зберуть біологічний матеріал. На той час ми вже підготуємо холодильне обладнання, яке дозволить нам доставити цей матеріал назад у лабораторію. ПЛР-тести дозволять локалізувати місця, де нова хвороба могла проникнути в армію, і стримати її там, ізолювавши хворих (якщо вони є). Це буде перше в Україні масове превентивне тестування, зроблене з урахуванням досвіду інших країн", - зазначають волонтери.
Наголошується, що перше масове тестування відбудеться саме в армії завдяки пожертвам меценатів.
"Тестуватися будуть потенційні "31-ші пацієнти", тобто люди, зараження яких здатне призвести до надшвидкого поширення хвороби, а саме: керівництво бригад і батальйонів та інші люди з великою кількістю соціальних контактів, а найголовніше - військові медики. Результати тестування не будуть розголошуватися нашим фондом без згоди на те керівництва армії", - зазначається в повідомленні.
Все на що спроможний главнюк це записати відосік.
в море где капля...пардон в лужу, не стОит...
Второй вид - экспресс-тест на наличие в крови иммуноглобулинов. Его эффективность заметно ниже первого, он выявляет лишь косвенные признаки наличия вируса. Иммуноглобулины (антитела) вырабатываются после 5-7 дней инфицирования.
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП… Им ссыкотно и есть что терять… На их стороне Закон и Гвардия… Они мотивируют это заботой о нас…
Нам нечего терять кроме транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба…
Им есть что терять… и враг теперь мы… Но у них Власть, Деньги и Репрессии…
Огни орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки…
Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт…
Теперь будет настоящая гражданская война… власти и богатых против нищего народа…
АМИНЬ.
Очень важную роль играет и иммунитет человека, а это - хорошее питание и условия проживания!
Если зебильная нечисть попытается вредить или на этом сэкономить - путь не очень надеются СБЕЖАТЬ!...
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців перетворюється у гроші на їхніх офшорних рахунках .Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
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