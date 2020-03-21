 В Італії за добу від Сovid-19 померло 793 людини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистичний портал Worldometer.
У Китаї за добу померли 7 людей, і загальна кількість жертв становить 3 тис. 255.
В Ірані померли за останню добу 123 людини, загальна кількість жертв становить 1 тис. 556 осіб.
В Іспанії за добу померло 285 осіб, загальна кількість жертв становить 1 тис. 378 осіб.
и вы лично что несете метро в Поллше ходит решен вопрос и в других странах все решается а у нас политическое ЧП. Страх делаем в Санжировке и тут же продаем маски за границу...
Вот пример пороха старше 55 на работу нет. В других странах так же. Свободно ходящих нет.
Вот еще один пример старческого маразма в США ввести войска.
Зеленский не досидит и не усидит. Все это понимают. Вопрос только в том, как он не досидит. Доведя страну до развала, отдав ее под российский протекторат, получив авторитарный переворот? Самый лучший для него и страны вариант, который посоветовал бывший вип-агитатор Зеленского доктор Комаровский - добровольно подать в отставку, лидер Квартала 95 не рассматривает.
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israeli-expert-trump-is-right-about-covid-19-who-is-wrong-1.8691031
https://volynonline.com/luczk-zachynenyj-na-karantyn-yak-zhyve-misto-na-vyhidnyh-fotoreportazh/
Раньше, когда пожилой человек постепенно угасал, к нему пускали родных и близких, пускали священника. Сейчас, когда в стране бушует коронавирус, к умирающим запрещено пускать кого бы то ни было. Старики покидают этот мир в одиночестве, а их близкие остаются без последнего важного шага - прощания с родным человеком. В этом плане психологически очень сложно.
Амеры начали вакцину на людях испытывать, пропустив промежуточный этап испытаний на животных, если все получится к осени будет лекарство а может и вакцина к концу года, для нас, да и для других стран сейчас главное выиграть время.