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Все про:Італія (436) карантин (675) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 В Італії за добу від Сovid-19 померло 793 людини

20 березня від Сovid-19 в Італії померло 793 людини, загальна кількість померлих від цієї хвороби сягнула 4 тис. 825 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статистичний портал Worldometer.

У Китаї за добу померли 7 людей, і загальна кількість жертв становить 3 тис. 255.

В Ірані померли за останню добу 123 людини, загальна кількість жертв становить 1 тис. 556 осіб.

В Іспанії за добу померло 285 осіб, загальна кількість жертв становить 1 тис. 378 осіб.

Дивіться також: Хто помер в Італії від коронавірусної інфекції: середній вік загиблих становить 79,4 років. ІНФОГРАФІКА

В Італії за добу від Сovid-19 померло 793 людини 01

Читайте також: У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183320
 
 
 Топ коментарі
 
Когда ваш любимый Зе всех кого возвращают из Европы распускает по домам, а из вернувшихся с Китая устраивают шоу, то да такой карантин до одного места.
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Или Китай наврал про количество смертей.
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А у нас кричат чтобы Кличко запустил метро ато людям дома не сидится. Довы*бываются что начнут дохнуть пачками и грузить трупы на самосвалы, потому что в Украине лечить никого не собираются и нечем
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если даже мама Рима не верит своему клоуну, он лично ее убеждает
и вы лично что несете метро в Поллше ходит решен вопрос и в других странах все решается а у нас политическое ЧП. Страх делаем в Санжировке и тут же продаем маски за границу...
Вот пример пороха старше 55 на работу нет. В других странах так же. Свободно ходящих нет.
Вот еще один пример старческого маразма в США ввести войска.
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Да ходит , да ездят но 3-5 чел в автобусе ,и дебилы не бьют стекла и не выкидают кондуктора ,потому что знают что за это будет, держат расстояние в магазине ,на работе дают маски и растворы , и знаю не по наслышке ,у меня там родня 30 км от варшавы говорю каждый день, не увязывай политику с эпидемией
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"не увязывай политику" ты ах..л зебил? Ваши твари зебильные у власти распродали все средства защиты гонясь за наживой, я маску сраную не могу в 5 из 5 аптек найти, а оно мне сидит блеет про " не ввязывай политику". Тебя с твоими высерами под любой аптекой в Запорожье порвали бы нахер.
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Наш отказ признавать факт российской агрессии и представить ситуацию «внутриукраинским конфликтом» влечет несколько серьезных последствий. Во-первых, речь идет о свертывании санкций, введенных в отношении России именно за вторжение на украинскую территорию и ее оккупацию. Сейчас Москву больше всего волнует два вопроса: отмена санкций и подача воды в Крым.
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да заи... ли вы своей дурью , какая отмена санкций вся Европа на карантине ,и неизвестно когда из него вылезет , хватит дурь чоколадную нести
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много рулонов туалетной бумаги купил...видно
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ну хоть ссы вам в глаза а ему Божья Роса , да этой стране внешних врагов не надо тут сами друг другу горло перегрызут что бы свою симпатию на трон посадить , зачем пир во время чумы устраивать ?Хочешь революцию - да пожалуйста ,пройдет карантин набирайте полные карманы конфет и вперед с петей на баррикады,
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Не надо нам ссать в глаза со своим зеленным вислюком...
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выиграешь выборы будешь ссать чоколадом ,а пока терпи и копи злобу
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Зеленский: почти 800 людей в день? Отично. Надо из Италии еще тысячи две три завезти. Что бы уж точно капец Украине сделать.
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признание очевидного-прямой путь к устранению проблемы.
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Британские учёные обнаружили нейтрализующее антитело к коронавирусу в белужьей икре. Белуга, одна из древнейших реликтовых живых существ, обладает древнейшей в мире цепочкой ДНК, ответственной за работу иммунитета и следовательно более опытными способами борьбы с инфекцией, сообщил иммунолог Дэвид Солсбери. Антитело содержится в свежей непросоленной икре и химически активно в течении двух недель с момента добычи икры.
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Британские учёные пишут много что бы кушать икру
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Это Зе фейки распространяет, чтобы диктатуру запровадыты, очевидно же...
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берем лопаты и едем по огородам, пока не поздно.
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В Великобритании с полок супермаркетов исчезла чёрная икра.
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чёрная икра на полках супермаркетов никогда и не стояла. Не путай с кабачковой
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Italiji v god 65 mln turistov,tak i virus prisiol k nim pervuju ocered.Gde to 25% ix zytelej jest 65 let i bolse eto toze ocen bolsoj procent sravneniju s drugimi stranami.
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приехал во двор мусоровоз, вылез из машины коммунальщик без защиты и маски начал разгружать контейнер с мусором, как тебе такое Илон Маск?
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А кому она нужна маска кто с ним контактирует..
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когда градус безумия центральной власти начал расти по экспоненте в связи с происходящим в стране и мире, региональные элиты видят, что власть превращается в бешеную собаку, выгрызающую куски из собственного тела. И этими кусками являются в том числе и они. Местные элиты понимают, что власть обречена, и начинают сбиваться в кланы-стаи и брать управление в регионах в свои руки. Просто ради того, чтобы завтра на контролируемых ими территориях не началась махновщина. И дело здесь не в одном Кернесе. Мэр Днепра Филатов выступает с аналогичной аргументацией......

Зеленский не досидит и не усидит. Все это понимают. Вопрос только в том, как он не досидит. Доведя страну до развала, отдав ее под российский протекторат, получив авторитарный переворот? Самый лучший для него и страны вариант, который посоветовал бывший вип-агитатор Зеленского доктор Комаровский - добровольно подать в отставку, лидер Квартала 95 не рассматривает.
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2018 рік Україна.За іюль місяць померло більше 15 тисяч людей. Кому потрібні ця дурна новина з Італії? https://ukraina.ru/news/20180918/1021176957.html
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дурной кацап, у нас нет месяца іюль, у нас есть липень))))
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Чим жорсткіший в Італії карантин - тим більше жмурив.
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как говорится, поздно пить боржоми когда почки отвалились)))
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середній вік померлих - 79,4 роки. Співчуваю нашим заробітчанам - багато з них втратять роботу.
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Покажите эту статистику зеленому собирателю туристов со всего мира
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Для тих хто володіє англійсбкою ДУЖЕ раджу повністю прочитати цю статтю. Ізраїлський спеціаліст розповідає про моделювання розповсюдження інфекцій на прикладі цього і іншого вірусу. Людина каже по рокам що і як буде далі. Таак, каже що завдяки ізоляції ця котовасія буде тліти приблизно до кінця 2003го року.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israeli-expert-trump-is-right-about-covid-19-who-is-wrong-1.8691031
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ЛУЦЬК «ЗАЧИНЕНИЙ НА КАРАНТИН»: ЯК ЖИВЕ МІСТО НА ВИХІДНИХ. ФОТОРЕПОРТАЖ.
https://volynonline.com/luczk-zachynenyj-na-karantyn-yak-zhyve-misto-na-vyhidnyh-fotoreportazh/
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Суботнього дня, 21 березня, на вулиці Луцька вийшла спецтехніка зі спеціальними оприскувачими, які розпилюють дезінфектори проти коронавірусу.
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Жительница Италии: Пока бушует коронавирус, к умирающим запрещено пускать родных. Старики покидают этот мир в одиночестве
Раньше, когда пожилой человек постепенно угасал, к нему пускали родных и близких, пускали священника. Сейчас, когда в стране бушует коронавирус, к умирающим запрещено пускать кого бы то ни было. Старики покидают этот мир в одиночестве, а их близкие остаются без последнего важного шага - прощания с родным человеком. В этом плане психологически очень сложно.
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Есть наоборот прогонят и большинство...перед смертью это инстинкт он и животных такой
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Да, маски уже закончились, но есть еще остатки пептидных комплексов ПК-3 для восстановления иммунитета https://www.peptides-ua.com/peptides/complex/pk3-imunnaja-systema
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Ого!!! Это серьёзная заявка. Чкуть ли не полк в сутки....
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У кацапов есть, они им уже в открытую шантажируют..
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В Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Станом на 21:00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні (шахов)
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и возможно лишь в 12% случаев простудные заболевания и возможно вирус.
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Почти испанский грипп, этот вирус вроде из того же семейства вирусов шо и "испанка" и "свинной" грипп, правда при испанке народ помирал молодой, от 20 до 40 лет, за сутки сгорали люди, и вакцину против него так и не нашли, накосил этот грипп 100 миллионов , точную цифру никто назвать не может, потом сам куда-то делся, может иммунная система человека научилась антитела продуцировать, а может шо еще, никто не знает. Почему вспомнил "испанку", потому что там по сводкам из прессы, 1200 человек за сутки помирало в одном городе, Мадрид кажется. Конечно сравнивать 1918-й и наше время не корректно, уровень медицины и условия совсем другие, но все же...
Амеры начали вакцину на людях испытывать, пропустив промежуточный этап испытаний на животных, если все получится к осени будет лекарство а может и вакцина к концу года, для нас, да и для других стран сейчас главное выиграть время.
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В НьюЙорке за сутки более 3,5 тысяч плюс.Всего более 10000.О жертвах не сообщается .Лавина нарастает.
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І Трамп, і Джонсон хотіли владу заради влади. Кожен з них добивався цього будь-якими методами. В цій погоні вони обоє не демонстрували повагу до правди. До грудня 2019 року, за підрахунком Washington Post, Трамп збрехав 15,4 тисяч разів за три роки на посаді. Тобто він брехав 14,6 щодня.
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У нас собака Аваков со своей псарней и вислюк зе гоняют брехню спасают путина хла по его указанию , а не освобождают ОРДЛО от наемников хла и коломоского ибо скоро суд в США и Англии.
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путин хло боится решения в Гааге МН17 ( там есть свидетели даже с ФСБ что это приказ путина хла) и только за март сделал 56 звонков в мир что бы Украина не начинала освобождение ОРДЛО потому что наемники разбегутся их нечем стимулировать (деньги)воевать страх по Сирии у него сидит..
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Карта Якуба Маріана (Чехія) "Відсоток людей, які миють руки після туалета": В Італії за добу від Сovid-19 померло 793 людини - Цензор.НЕТ 6713
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Ахаха бб клоуни,в Україні багато хто думає що біде це другий унітаз.
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у вас в реше вообще половина не моет после туалета, так как у них просто нет туалета в доме)))
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Просмотрев разные источники выводы можно сделать такие Вроде как у китаёсов из лаборатории вирус выскочил Лаборатория как раз в ухани находится Видно и противовирусные антибиотики у них есть раз в многомиллионном городе эпидемию остановили Просто так вирусы в наше время не появляются А про летучих мышей мульку запустили для отвода глаз Они всю жизнь их ели
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Вот их "лаборатория" . Если жрать такую гадость как на этом видео , то ещё и не такая зараза выскочит В Італії за добу від Сovid-19 померло 793 людини - Цензор.НЕТ 2762 . . Твари , они когда нибудь погубят планету . В Італії за добу від Сovid-19 померло 793 людини - Цензор.НЕТ 6986 . .https://www.facebook.com/watchparty/1004010363328536/?entry_source=FEED
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китайцы всю жизнь едят всё что шевелится Их во все века было много а еды мало Если бы это от животных они бы уже вымерли а их полтора лярда Не в животных дело
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