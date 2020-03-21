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Все про:адвокат (725) Кожара (15) розслідування (1661) вбивство (2091) Старицький Сергій (8)

 Розслідування вбивства Старицького гальмується, і це дає підстави вважати, що хтось заважає правоохоронцям діяти, - адвокати

Місяць тому в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари було убито бізнесмена Сергія Старицького. Адвокати повідомили подробиці перебігу розслідування.

Юридична компанія "Міллер" на своїй сторінці у фейсбуці відзвітувала про виконану за цей час роботу, інформує Цензор.НЕТ.

"У перший тиждень було проведено огляд місця події, зібрано пояснення у Леоніда Кожари та Марини Козерод, допитано сусідів і призначено експертизи.

У другий тиждень було проведено слідчий експеримент, який двічі ледь не зірвали адвокати Леоніда Кожари.

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Третій і четвертий тиждень:

- "очікування експертиз";

- запобіжного заходу немає;

- щоденні обіцянки правоохоронців негайного повідомлення про підозру.

Підозри наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас у юридичній компанії розкрили подробиці події.

21 лютого, в день загибелі Старицького, починаючи з 14:45, у будинку подружжя Кожарів перебувало лише троє - господар, його дружина і потерпілий. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, Старицький загинув унаслідок одиночного вогнепального наскрізного кульового поранення голови з пошкодженням кісток черепа і головного мозку. Нікого з присутніх на місці не затримали в порядку ст. 208 КПК України. Досі жодній особі не повідомлено про підозру та не обрано запобіжний захід.

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"Слідство пояснює цю затримку очікуванням висновків експертів. Хоча частина експертиз вже є в матеріалах кримінального провадження. Інша частина або вже також готова, або буде найближчими днями", - зазначають адвокати.

Водночас, на їхню думку, не всі дії слідства обґрунтовані.

"На сьогоднішній день можна впевнено стверджувати, що підстав для повідомлення про підозру у справі вбивства Сергія Старицького достатньо.

Крім того, як ми писали раніше, адвокатами нашої компанії направлено клопотання прокурору з цього приводу. На яке поки що немає відповіді.

Зараз можна констатувати: розслідування гальмується і це дає обґрунтовані підстави вважати, що хтось або щось заважає слідчим і процесуальним керівникам діяти максимально ефективно і незалежно", - підкреслюють у юридичній компанії.

Розслідування вбивства Старицького гальмується, і це дає підстави вважати, що хтось заважає правоохоронцям діяти, - адвокати 01

Читайте також: У будинку ексглави МЗС Кожари, де був застрелений бізнесмен Старицький, правоохоронці провели слідчий експеримент

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183319
 
   
 Топ коментарі
 
Я бы предположил, что это работа зеленского. Мало того, я даже более, чем уверен. Мешать - это его конек. Мешать и разрушать. Вот его жизненные принципы, ничего другого он не умеет.
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Не...... в этот раз Луценко.
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Кожара и Козерод редкие фамилии ,а главное нашли друг друга
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Я бы предположил, что это работа зеленского. Мало того, я даже более, чем уверен. Мешать - это его конек. Мешать и разрушать. Вот его жизненные принципы, ничего другого он не умеет.
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Короновирус-однозначно
Вся полиция гоняется за ним пытается поймать
Еще борется с лишними пассажирами в автобусах-пусть в очереди на остановке заражаются
Когда остальными делами заниматься???
сАбаков тоже на вертолЬОтах гоняется
Не до убийств
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І хто ж це цікаво "тормозить" це розслідування - мабуть марсіани???
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а этого кого то надо найти и посадить. передайте прокурору, тут ВСЕ ПРОСТО, нужно брать за яйца следака и он все расскажет, кто когда и за сколько. и не нужно нам ....бать мозги о сложности следствия
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Кого «фас»? Кормильца и поильца своего? Собственного соседа по подъезду?! Акстись!!!
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Да ладно - так уже все и разволновались о справедливости - собраны объяснения у Кожары и Козерод. У Рыжего Таракана КуЧмо тоже собирали обьяснения по Гонгадзе и Кравченко - и что?. Яник только прижал его как Пинчук мгновенно забашлял и усе. Нету в Украине методов против этого - только воспитание по Макаренко - к стенке - аля Бузина.
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Не иначе как прямое указание зильонского - у кого ж ещё в стране сконцентрирована вся полнота власти ?
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З у битого вже нічого не настрижеш, а цих Кожар будуть ще зо два роки стригти. Експертизу зроблять ніяку, типа " із за відсутності того.... чи ... того... неможливо встановити .... (шлях, відстань, час, .....) і спишуть на нещасний випадок. Вбитому пришиють "необережне поводження" і спр.закриють, Кожарі "порушення правил зберігання" і смішний штраф. Розкручують напевне на 100кт дол.сша (на глаз, = по вартості маєтку)
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А рувин по обыкновению для бени подделает баллистическую и трассологическую экспертизы
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Стерненко убийца а Кожара святой человек. Смотрите не перепутайте.
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Экспертизы КАКИЕ назначены? Гарантию даю - не изъята одежда жены и мужа, не сделаны смывы с их рук, на предмет выявления следов пороха... Причины - через неделю експерт дал-бы заключение, кто именно стрелял, и можно было-бы, предъявлять обвинение... Но так - не интересно...
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Жоппоблок-нужен власти,перед важными голосованиями.
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нормальным пацанам можно всё, торговля масками, отстрел людей, полёты в оман за счёт Султана
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Тут Порах канешна винават, та и Пастар адназначна, патамушта кровь. А если серьёзна, то высокапраффесиАнальная девушка, савершенна не палучаюшчая апсалютна никаких указаний от призидента, очень легко решит эту проблему.
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Сергей Геннадьевич Старицкий был недурак выпить, а если точнее самый натуральный алкоголик с буйствами и выяснениями отношений по синьке. Кожара его друг с юности, его не знал, но наверно он такой же раз они 30 лет дружили. Уверен Кожала его застрелил по синьке, как это у запойных алкашей обычно бывает. Правда у обычных алкашей как правило нож фигуруриет, а у ВИП алкашей пистолет. Вот честно Сергей Геннадьевич, при всем к нему уважении, должен был умереть именно так , можно сказать повезло, что не в нищете под забором, и не 10-15 лет назад когдо он уже пил беспробудно и деструктивно.
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