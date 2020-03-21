 Розслідування вбивства Старицького гальмується, і це дає підстави вважати, що хтось заважає правоохоронцям діяти, - адвокати

Юридична компанія "Міллер" на своїй сторінці у фейсбуці відзвітувала про виконану за цей час роботу, інформує Цензор.НЕТ.

"У перший тиждень було проведено огляд місця події, зібрано пояснення у Леоніда Кожари та Марини Козерод, допитано сусідів і призначено експертизи.

У другий тиждень було проведено слідчий експеримент, який двічі ледь не зірвали адвокати Леоніда Кожари.

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Третій і четвертий тиждень:

- "очікування експертиз";

- запобіжного заходу немає;

- щоденні обіцянки правоохоронців негайного повідомлення про підозру.

Підозри наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас у юридичній компанії розкрили подробиці події.

21 лютого, в день загибелі Старицького, починаючи з 14:45, у будинку подружжя Кожарів перебувало лише троє - господар, його дружина і потерпілий. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, Старицький загинув унаслідок одиночного вогнепального наскрізного кульового поранення голови з пошкодженням кісток черепа і головного мозку. Нікого з присутніх на місці не затримали в порядку ст. 208 КПК України. Досі жодній особі не повідомлено про підозру та не обрано запобіжний захід.

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"Слідство пояснює цю затримку очікуванням висновків експертів. Хоча частина експертиз вже є в матеріалах кримінального провадження. Інша частина або вже також готова, або буде найближчими днями", - зазначають адвокати.

Водночас, на їхню думку, не всі дії слідства обґрунтовані.

"На сьогоднішній день можна впевнено стверджувати, що підстав для повідомлення про підозру у справі вбивства Сергія Старицького достатньо.

Крім того, як ми писали раніше, адвокатами нашої компанії направлено клопотання прокурору з цього приводу. На яке поки що немає відповіді.

Зараз можна констатувати: розслідування гальмується і це дає обґрунтовані підстави вважати, що хтось або щось заважає слідчим і процесуальним керівникам діяти максимально ефективно і незалежно", - підкреслюють у юридичній компанії.

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Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.