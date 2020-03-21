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 Київські новини, Здоров'я
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 У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус, - Кличко

21 березня в Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок 29 і 39 років і 5 чоловіків віком від 31 до 50 років. Загалом на сьогодні в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.

Вісім киян інфікоувалися в європейських країнах - переважно у Франції та Німеччині. Два випадки - місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва", - написав Кличко.

З 10 хворих п'ятеро лікуються в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Решта 5 - перебувають на самоізоляції і отримують лікування вдома під спостереженням лікарів.

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У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183317
 
 
 Топ коментарі
 
Я напомню, что мародер и барыга Моника Зеленски захватил все ветви власти в Украине, поэтому он несет личную ответственность за все. За маски, за парацетамол в аптеке, за переполненный транспорт, за продукты в магазине, за эпидемию. Именно такова цена захвата всей власти.
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Чуваки зная что там эпидемия запустили в страну десятки тысяч людей. По закону больших чисел десятки из них должны быть инфицированы.
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І це же тільки початок....
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Треба було завчасно готуватися - закуповувати тест-системи, апарати ШВЛ, а не заробляти на масках і звітувати про кількість загиблих у Китаї. Часу було достаньо для цього було - 3 міс
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Когда там самолет с Неаполя прилетает? И с Мадрида с Барселоной тоже? Значит из города в город нельзя, а из Италии и Испании, охваченными эпидемией, можно? Идиоты В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко - Цензор.НЕТ 1134
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Редкие сволочи. Принести заразу из евпопи и втянуть все государство и граждан в убытки
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37 тыс больных тубиком в Украине я представляю что тут будет, плюс у пенсов самый слабый иммунитет в европе от нищеты.. - в укани началось с рынка, у нас будет с вокзала с прибывшими итальянскими жопомоями...
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А где Звездилова и Скалецкая? Почему они не сидят с этими на карантине? То был пиар или работа?Или балабольство для инстаграма и фесбучика?
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Вполне возможно что у Зели бизнес-план такой:
1; пенсии платить нечем, пенсионеров куча,
2; от коронавируса 95% смертей - пенсионеры,
3; Свезти сюда со всего мира побольше зараженных, масками и карантином не обеспечивать, 4; через пару недель 95% пенсов заболеет и передохнет,
5; проблема пенсий решена.
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бубочка більше завозь інфікованих ,треба все населення заразить ....
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