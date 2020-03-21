 У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок 29 і 39 років і 5 чоловіків віком від 31 до 50 років. Загалом на сьогодні в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.

Вісім киян інфікоувалися в європейських країнах - переважно у Франції та Німеччині. Два випадки - місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва", - написав Кличко.

З 10 хворих п'ятеро лікуються в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Решта 5 - перебувають на самоізоляції і отримують лікування вдома під спостереженням лікарів.

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