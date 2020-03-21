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 Київські новини
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 З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - "Київпастранс". ПЕРЕЛІК

З понеділка, 23 березня, в Києві громадський наземний транспорт призупиняє перевезення пасажирів на період карантину. Працюватимуть тільки тимчасові маршрути лише для тих громадян, які забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".

Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Пасажиріви допускатимуть у транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - Київпастранс 01

Дивіться також: З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками, - Кличко. ВIДЕО

Автобусні маршрути:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладіна – ст. м. "Либідська".
🔴 № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".
🔴 № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут".
🔴 № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа".
🔴 № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова".
🔴 № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

🔴 № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого".
🔴 № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності".
🔴 № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай".
🔴 № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".
🔴 № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського".

Трамвайні маршрути:

🔴 № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна".
🔴 № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа".
🔴 № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа".
🔴 № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа".
🔴 № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК".
🔴№28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".

Дивіться також: "Зайві пасажири" не хотіли виходити із салону тролейбуса і чинили опір поліції в Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183316
 
 
 Топ коментарі
 
Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Киев на пороге грандиозного шухера который организовали грандиозные мудаки С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 5556
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Этот карантин напоминает Украину, только уже в будущем - когда власть живет отдельно, пользуясь всеми благами, а народ - отдельно, но без благ.
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Надо гайки закручивать
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Зебилам своим 73% гайки закручивайте и не мешайте нормальным украинцев которые ненавидят Зелю и все его приказы
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Who's Here - С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 1372 ты с какой планеты пишешь родной....?

М Е Д Л Е Н Н О - народ Украины выбрал во время войны себе в президенты вульгарного клоуна...
Не разделяй... - коллективная ответственность всей нации....
Так и будут писать в учебниках Истории...
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Умник, будешь ртом "шамкать" за всех, а за 73% особенно )))
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Этот карантин напоминает Украину, только уже в будущем - когда власть живет отдельно, пользуясь всеми благами, а народ - отдельно, но без благ.
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И что дальше? Вирус от смеха распадётся на нуклеотиды? Ну неделю народ выдержит а дальше что? Кто то из владельцев загородных особняков, а это и есть все власть имущие, подумал об этом?
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Клоун решил окончательно отсоединиться от Украины. Чтоб народ не мешал развлекаться.
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Киев на пороге грандиозного шухера который организовали грандиозные мудаки С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 5556
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коронашухер он такой
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Cкорее "временно маршруты", чем" временные маршруты", ведь маршруты существовали и существуют и по сути никто их не отменял или мер Виталик так распорядился С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 4216
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Все маршруты на этой планете временные. С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 5690
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- Земля! Я борт 4622! Левый двигатель горит, руль отказал, шасси не выпускаются, топливо кончается! - Борт 4622, вас понял. - Какие будут инструкции, земля? - Борт 4622! Повторяйте за мной: "Иже еси на небеси..." anekdotov.net
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можно к временным ещё и виртуальные запустить.
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А де заяви санепідеологів, що ситуація критична? З наведенням статистичних даних? І ви не забувайте, про Закон надзвичайний стан. Стаття 5. Надзвичайний стан на всій території України або в
окремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України
з негайним повідомленням Президента України або Указом Президента
України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України.
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Из новости непонятно что с частными маршрутками ? Полный запрет или ...?
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Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.Источник: https://censor.net.ua/n3183316

В озк а также комплектах Л1 и противогазах полная неприкосновенность и без ограничений в любом виде наземного транспорта и без билетов С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 912
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сегодня выхожу на Майдан, пешком, 25го буду пиз..ть монику
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Нужно ещё больше завезти турыстов и гастеров. И как любят ЗЕкловуны без карантинов сразу их по домам распустить...при этом снимать видяшки и пиарица по телеку какая мол забота о наших гражданах у шапитошной власти..ай какие маладцы..ани же наши люди....
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массовый завоз туристов и гастеров делает все эти ужимки с транспортом бессмысленными. Будем повторять итальянский вариант
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Юрій Каракай

Центральная власть - вещь непомерно дорогая и в основном бесполезная.
Кроме выполнения ряда общепринятых ритуалов, ее содержат исключительно на случай:
1. Внешней агрессии.
2. Стихийных бедствий.
3. Катастроф.
4. Эпидемий.
Вы нах..я Зеленского выбрали?!!!
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Очень схоже на голодомор тогда все сьестное от бирали сейчас средства к существованию
Чтоб карточки ввести и царювать выдавая похлебку.
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И снова по этническому принципу!
Кацапье выживет.
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У ментів, прокурорів, судей і тп є власни автопарки. Їм якось по барабану ці заходи. Навіть краще - меньше транспорту - можна по 100км ч гоняти по місту по дуже важливим справам.
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Только не забудьте еще подвезти самолетами заблудившихся туристов из Европы
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Порохоботы опять скулят. Значит власть на правильном пути.
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Скулят все уже. А такие комменты как ты пишешь - как раз и пишут только боты.
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І кого твій татечко "пехтерів"? Козу чи вівцю?
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны. Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардовдолларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные. Но Украина не взяла эти деньги. В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ.
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Этой конченой власти сколько денег не дай, всё разворуют... в турборежиме
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В Швеції:
По состоянию на 16 марта, Швеция действительно отказалась закрывать учебные заведения, в частности школы. В стране считают, что дети подвержены минимальному риску развития осложнений. Кроме того, дети дома создают дополнительную нагрузку на работающих родителей.
Что касается запрета на массовые скопления людей, в Швеции запрещено собираться количеством больше 500 человек.
Страна действительно установила более "спокойный" режим карантина, чем в других странах. Объясняют это также ответственностью и сознательным подходом самих граждан, которые стараются придерживаться правил, даже если они носят чисто рекомендательный характер.
Как сообщило шведское издание Dagens Nyheter, свой подход у шведов относительно тестирования на коронавирус. Из-за увеличения количества случаев инфицирования, в Швеции прекратили общее тестирование. "Мы должны принять как факт то, что инфекция уже распространилась в середине страны и нам остается принять меры, чтобы минимизировать число инфицированных", - заявил глава пресс-службы стокгольмского региона Эрик Берглунд. Он также отметил, что в случае подозрения на коронавирус, тесты будут делать только пожилым людям. "Если вам 20 лет и вы человек без хронических заболеваний, вам нужно просто посидеть дома и переболеть".
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В Фінляндії:
Большинство учебных заведений переведены на дистанционное обучение. Многие общественных заведений, такие как музеи, библиотеки и спортивные сооружения закрыты. Запрещены массовые мероприятия с числом участников более 10 человек.
В то же время разрешены, в том числе, уличные игры, посещение ресторанов и кинотеатров, сборов организаций и муниципальных органов власти.
Всего в Финляндии на данный момент не менее 322 подтвержденных случаев заражения коронавирусов.
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Оператор общественного транспорта Стокгольма SL заявил во вторник, что пассажиры теперь должны садиться в автобусы у задней двери и как можно дальше держаться на расстоянии от других пассажиров.

Изменения нацелены на то, чтобы максимально оградить пассажиров чтобы избежать каких-либо болезней.
Компания говорит, что люди могут по-прежнему ездить на столичных линиях метро, ​​автобусах и скоростных поездах, если они чувствуют себя хорошо. Тем, кто плохо себя чувствует, стоит остаться дома.
Шведский железнодорожный оператор SJ также вносит изменения. Начиная с сегодняшнего дня, поезда будут работать с пониженной пропускной способностью, а на основных маршрутах в течение дня будет мало поездов и даже час пик.
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«Началась настоящая гражданская война - власти и богатых против нищего народа»
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП… Им ссыкотно и есть что терять… На их стороне Закон и Гвардия… Они мотивируют это заботой о нас…
Нам нечего терять кроме транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба…
Им есть что терять… и враг теперь мы… Но у них Власть, Деньги и Репрессии…
Огни орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки…
Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт…
Теперь будет настоящая гражданская война… власти и богатых против нищего народа…
АМИНЬ.
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Это всё может закончиться дефолтом .Никакой политики .Чистая экономика . А дефолт закончится только одним .Сливом под рашку .Потому что больше обанкротившейся стране денег НИКТО не даст и не одолжит .А рашка скупит тут всё под чистую .Потому что рашку экономика как раз волнует меньше всего , а на первом месте для неё стоит геополитика , которая тешит самолюбие её фюррера
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Так Беня давно дефолт планировал, у него все по плану.
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Да причём тут великий и ужасный Беня . Подобные действия по борьбе с вирусом ведут к экономическому коллапсу . Это от элементарной экономической некомпетентности стали возможны такие вот ,,меры" . Я сомневаюсь что это осознанная линия , курс на экономический крах . Скорее эта некомпетентность породила панику в ,,верхах" .И закончиться всё может так как я и писал выше
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Вот и аукнулось преступное нежелание властей решить вопрос ввоза машин с европы. Ведь личные автомобили могли бы решить задачу перевозок. Примерно так происходит в Германии, когда погода хорошая, то люди ездят великами и прочее. Если же дождь напртмер, то берут личные автомобили, которых тут валом. Сейчас понятно, что даже закон о земле есть детский лепет по сравнению с проблемой безопасных перевозок людей. Политики, вы дебилы!
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Крупнейший мегаполис страны и единственный украинский глобальный город останавливает весь общественный транспорт. По сути, экономика Киева останавливается. Это локаут (именно локаут), от которого полшага до дефолта всей страны.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится.
1. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование).
2. В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего.
3. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда.
4. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.
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