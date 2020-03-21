 З 23 березня в Києві працюватимуть лише тимчасові маршрути громадського транспорту, - "Київпастранс". ПЕРЕЛІК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".
Перевозитимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, співробітників стратегічних підприємств.
Пасажиріви допускатимуть у транспорт лише за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.
Автобусні маршрути:
🔴 № 56-Д "Просп. Палладіна – ст. м. "Либідська".
🔴 № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".
🔴 № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут".
🔴 № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа".
🔴 № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова".
🔴 № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".
Тролейбусні маршрути:
🔴 № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого".
🔴 № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності".
🔴 № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай".
🔴 № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний".
🔴 № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського".
Трамвайні маршрути:
🔴 № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна".
🔴 № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа".
🔴 № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа".
🔴 № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа".
🔴 № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК".
🔴№28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".
М Е Д Л Е Н Н О - народ Украины выбрал во время войны себе в президенты вульгарного клоуна...
Не разделяй... - коллективная ответственность всей нации....
Так и будут писать в учебниках Истории...
окремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України
з негайним повідомленням Президента України або Указом Президента
України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України.
В озк а также комплектах Л1 и противогазах полная неприкосновенность и без ограничений в любом виде наземного транспорта и без билетов
Юрій Каракай
Центральная власть - вещь непомерно дорогая и в основном бесполезная.
Кроме выполнения ряда общепринятых ритуалов, ее содержат исключительно на случай:
1. Внешней агрессии.
2. Стихийных бедствий.
3. Катастроф.
4. Эпидемий.
Вы нах..я Зеленского выбрали?!!!
Чтоб карточки ввести и царювать выдавая похлебку.
Кацапье выживет.
По состоянию на 16 марта, Швеция действительно отказалась закрывать учебные заведения, в частности школы. В стране считают, что дети подвержены минимальному риску развития осложнений. Кроме того, дети дома создают дополнительную нагрузку на работающих родителей.
Что касается запрета на массовые скопления людей, в Швеции запрещено собираться количеством больше 500 человек.
Страна действительно установила более "спокойный" режим карантина, чем в других странах. Объясняют это также ответственностью и сознательным подходом самих граждан, которые стараются придерживаться правил, даже если они носят чисто рекомендательный характер.
Как сообщило шведское издание Dagens Nyheter, свой подход у шведов относительно тестирования на коронавирус. Из-за увеличения количества случаев инфицирования, в Швеции прекратили общее тестирование. "Мы должны принять как факт то, что инфекция уже распространилась в середине страны и нам остается принять меры, чтобы минимизировать число инфицированных", - заявил глава пресс-службы стокгольмского региона Эрик Берглунд. Он также отметил, что в случае подозрения на коронавирус, тесты будут делать только пожилым людям. "Если вам 20 лет и вы человек без хронических заболеваний, вам нужно просто посидеть дома и переболеть".
Большинство учебных заведений переведены на дистанционное обучение. Многие общественных заведений, такие как музеи, библиотеки и спортивные сооружения закрыты. Запрещены массовые мероприятия с числом участников более 10 человек.
В то же время разрешены, в том числе, уличные игры, посещение ресторанов и кинотеатров, сборов организаций и муниципальных органов власти.
Всего в Финляндии на данный момент не менее 322 подтвержденных случаев заражения коронавирусов.
Изменения нацелены на то, чтобы максимально оградить пассажиров чтобы избежать каких-либо болезней.
Компания говорит, что люди могут по-прежнему ездить на столичных линиях метро, автобусах и скоростных поездах, если они чувствуют себя хорошо. Тем, кто плохо себя чувствует, стоит остаться дома.
Шведский железнодорожный оператор SJ также вносит изменения. Начиная с сегодняшнего дня, поезда будут работать с пониженной пропускной способностью, а на основных маршрутах в течение дня будет мало поездов и даже час пик.
Теперь 20% богатых истошно требуют карантин и ЧП… Им ссыкотно и есть что терять… На их стороне Закон и Гвардия… Они мотивируют это заботой о нас…
Нам нечего терять кроме транспорта, чтоб заработать на кусок хлеба…
Им есть что терять… и враг теперь мы… Но у них Власть, Деньги и Репрессии…
Огни орут о заботе о нас, а сами ссут за свою задницу и красивые машинки…
Они знают, что медицина не спасет ни нас, ни их - вирус уравнял шансы как кольт…
Теперь будет настоящая гражданская война… власти и богатых против нищего народа…
АМИНЬ.
Важно понимать, что дефолта можно было избежать и можно избежать даже сейчас. МВФ предлагает нам $5 млрд за «антиколомойский» закон - закон, который блокирует возможность Коломойскому вернуть ПриватБанк или получить за него компенсацию. Пять миллиардов долларов - огромные деньги для стагнирующей украинской экономики. Колоссальные.
Но Украина не взяла эти деньги.
В выборе между Коломойским и дефолтом власть выбрала курс на дефолт. Не поднялась рука на Игоря Валерьевича, пришлось положить хер на весь народ. МВФ готов была закрыть глаза на отсутствие даже земельной реформы, на отсутствие других реформ, на что угодно, но МВФ не подписывался кормить наших олигархов. Поэтому олигархов будем кормить мы. Денег не будет.
Зеленский, разумеется, будет искать виноватых, если дефолт случится.
1. В виноватых будем мы с вами, потому что выходили на акции протеста под парламент (это будет ложь, потому что антиколомойский закон в Раде даже ни разу не ставили в повестку дня, не то что на голосование).
2. В виноватых будет коронавирус, и это тоже будет ложь, потому что МВФ ставил такие условия задолго до коронавируса, и все об этом знали многие месяцы и не делали ничего.
3. В виноватых будет НБУ, хотя они сейчас делают всё плюс-минус правильно, но именно их головы полетят первыми, потому что козлы отпущения нужны всегда.
4. В виноватых будет сам МВФ, потому что проклятые буржуи посмели ставить нам какие-то условия и не дают денег просто так, зажравшиеся сволочи, на святое покусились - на наших посконных олигархов, нехристи.