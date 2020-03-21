 На період карантину в Києві заборонено користуватися спортивними та дитячими майданчиками, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Районним у місті Києві державним адміністраціям, комунальному об'єднанню "Київзеленбуд", ГУ Національної поліції України в м. Києві забезпечити проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах і на прибудинкових територіях", - йдеться в протоколі №16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Поясню свої намагання тим, що особисто мені "фахівці" сумновідомої Феофанії майже тридцять і повторно - двадцять і тринадцять років тому ставили такі жорстокі діагнози, що мене з вами вже давно не було б.... якби я сам не вирішив "опанувати медицину" самотужки... (спасіння потопаючих, як правило, - справа рук самих потопаючих)
Я - вічний студ'юдент, тому... - Для себе ретельно вивчаю не лише традиційну медицину (євро-американську), але й індійську, фітотерапію, лікування травами , спеціями, фізичним загартуванням і ін.. , тобто інтегральну медицину! Окрім - голковколювання і медітації!Сам я критично оцінюю свій рівень знань в медицині - на рівні початкуючої санітарки... Хоча деякі і дійсно Заслужені лікарі України, після розмови зі мною, тривожно вигукували про себе... "Боже, який я темний"... Не брешу!
Але ПОПЕРЕДЖУЮ, що мої думки щодо лікування коронавірусу, перш ніж їх застосовувати, слід спочатку узгодити зі своїми лікарями... І лише після цього... Тобто - я НЕ призначаю, навіть не рекомендую, а лишень інформую про свою думку і досвід. Приймати будь-що із означеного мною нижче - НЕ МОЖНА. ЩОБ НЕ ЗАШКОДИТИ. Це має право призначити, рекомендувати вам ЛИШЕ дипломований ВАШ сімейний лікар! А МОЗ постійно попереджує: Самолікування - шкідливе для здоров'я!
Колись же ж людство відкриє ефективні засоби проти коронавірусу... А тепер...
Тепер коротше , чіткіше і по суті:
Кожен українець, окрім їжі, бажано щоб мав ( на мою думку) запас хоча б на пів-року
-Спирту ( не нижче 70%), перекису водню, мумійо, фітоконцентрату "Джерело І" (виробництва української фірми "Екомед"), засоби від кашлю, часнику (НЕ китайського), куркуми, перцю Чілі, засобів індивід. захисту
Далі - особливості... для тих, кого коронавірус найбільш "********" (групі найвищого ризику)... ДОДАТКОВО до вишезгаданого слід мати наступне
Для хворих на гіпертонію :
Фенігідин, Триплєксам, Цефавору, екстракт Астрагала, Арджуна Гімалайя, червоний буряк, трави - сушеницю болотну, синюху голубу, грецький горіх, прополіс, екстракт глоду (бояришника)
Для хворих на цукровий діабет -2....
Амарил, Комбоглізу, Цинамон(корицю) саме і тільки- Шрі-Ланкійський, "Карела Гімайя", каву, "Мешашрінги Гімалая", мигдальний горіх, фісташки...
Старим, літнім людям...
Гліцин, фісташки...
Всім - вранці - щоденний холодний душ... В вечері - зелений чай...
ЯК, коли, що, в яких дозах застосовувати (і чи застосовувати - взагалі) вам порекомендує ВАШ лікар, або (на свій страх та ризик) - знайдете в інтернеті...
Фууух... я все сказав!
Але найліпше - НЕ хворійте!
Я побажав, щоб ви знали... мою думку. Бажаєте, щоб знали інші - репостніть...
а кто своих детей сейчас выпускает из дома?
( разве, что долбанутые папаши посылают их за пивом...)