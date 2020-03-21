 Для боротьби з коронавірусом у Хорватії на 30 днів припиняє роботу весь транспорт

Про це повідомило Управління цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Республіки Хорватія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Балканський оглядач.

Рух громадського морського транспорту для пасажирів, вантажів і транспортних засобів у напрямку островів і півострова Пелєшаць буде обмежено, за винятком поїздок жителів островів, працівників системи охорони здоров'я та інших комунальних служб, забезпечення поставок магазинів і проведення необхідного аварійного ремонту.

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