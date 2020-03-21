 Для боротьби з коронавірусом у Хорватії на 30 днів припиняє роботу весь транспорт

Про це повідомило Управління цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Республіки Хорватія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Балканський оглядач.
Рух громадського морського транспорту для пасажирів, вантажів і транспортних засобів у напрямку островів і півострова Пелєшаць буде обмежено, за винятком поїздок жителів островів, працівників системи охорони здоров'я та інших комунальних служб, забезпечення поставок магазинів і проведення необхідного аварійного ремонту.
Алле, кофе идешь пить...зебил?
Чому вірус вражає впершу чергу більш розвинуті країни? Задайте собі це питання, кому це вигідно...
Один нафту шатає, другий весь Світ... А таки є можливість для зла, є реваншизм. Стурбованість декого їх же і знищить.
Далі ще буде і буде зле.
https://www.youtube.com/watch?v=6-e9oojYRXo
Sjajni ljudi - lijepa zemlja