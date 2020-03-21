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 Для боротьби з коронавірусом у Хорватії на 30 днів припиняє роботу весь транспорт

З 22 березня в Хорватії на 30 днів припиняє роботу весь міський та міжміський громадський транспорт; всі залізничні та автобусні станції буде закрито.

Про це повідомило Управління цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ Республіки Хорватія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Балканський оглядач.

Рух громадського морського транспорту для пасажирів, вантажів і транспортних засобів у напрямку островів і півострова Пелєшаць буде обмежено, за винятком поїздок жителів островів, працівників системи охорони здоров'я та інших комунальних служб, забезпечення поставок магазинів і проведення необхідного аварійного ремонту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183311
 
 
 Топ коментарі
 
порохоботы не одобрят …
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Так Зебіл же ж. Чим там розуміти? Там одна звилина і та пряма.
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только они цацов трахнули по футболу а вы с зелей отсасываете у них и миритесь)))
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тільки тотальні заходи будуть в силі, напівзаходи -до сраки! ЗЕ зустрів китайців 20штук і в Сонжари, а інші 55тис куди подів, чому не зустрічав?
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Кто считает, что это не истерия, пусть ответит мне, чего этим хотят добиться. Другими словами: затраты я вижу, а какая ожидается прибыль? Для борьбы с коронавирусом в Хорватии на 30 дней прекращает работу весь транспорт - Цензор.НЕТ 4254
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Там населення, як в Києві з містами-супутниками і територія така ж. Можна і пішки прогулятись і на власному транспорті за пару часів навколо країни проїхати.
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Что касается площади, то вы соврали приблизительно в 50 раз
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Ну не зовсім в 50. Тільки Київська область 28 121 км². А в Хорватії загальна площа 56, 5.
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Вы хотите сказать, что Яготин, Тетиев и Славутич, до которых больше сотни километров от Киева это его города-спутники?
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І зауважте, що населення багатьох містечок вже в інших областях працюють в столиці.
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Получается, что у власти в Хорватии зебилы?
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у власти в Хорватии хорваты. А при владі в Україні?
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Раньше были украинцы - Гройсман, Порошенко, Ложкин, Яценюк...А сейчас?
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виктор федорович, не пойму кто из нас незнайка?
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Получается, что Хорватии с "гулькин нос" + почти у каждого автомобиль!
Алле, кофе идешь пить...зебил?
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Вам следовало в школе изучать географические карты, а не курить их. Тем более какое значение имеет площадь страны к городскому транспорту? Что касается того, что в Хорватии 1 автомобиль на душу населения вы сбрехали втрое
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Незнайка, не занимайся подменой понятий! Я так посмотрю, ты букварь выкурил вместе со здравым смыслом еще в первом классе! "Тем более какое значение имеет площадь страны к городскому транспорту" - звучит шумно...но на выхлопе - ты ИДИОТ!
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Если существует корреляция между плошадью страны и городским транспортом, обьясните ее на на примере, как соотносится с площадью Украины закрытие 18-го маршрута киевского троллейбуса либо другого на ваш выбор. Докажите, что вы умеете не только гавкать оскорбления, но и обосновывать свои мысли. И что там по поводу того, что в Хорватии на одного жителя приходится почти один автомобиль, господин неидиот?
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Страх, неміч та безвихідність породжує хаос. Всі ці заходи говрять про те, що всі Світові устої ніщо перед диявольською силою зла. Я більш, чим впевнений, що вірус був породжений лабораторно і запущений в дію, коли вже зробити нічого не могли. А так, по тихій воді і пригребуть усе необхідне до своїх активів і потім уся Світова економіка буде в їх руках.
Чому вірус вражає впершу чергу більш розвинуті країни? Задайте собі це питання, кому це вигідно...
Один нафту шатає, другий весь Світ... А таки є можливість для зла, є реваншизм. Стурбованість декого їх же і знищить.
Далі ще буде і буде зле.
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на россии паника.выгребают из магазинов все продукты питания.исчезло все.зеленский обещает помочь мышебратьям.
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россия просит все страны мира снять санкции.
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обнулились называвется досрочно вместе с путиным
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А чего им переживать? Их же ***** говорило что они все в рай попадут. Слова материальны. Вот тока на счет рая я сильно сомневаюсь...
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