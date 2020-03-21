 У хворого на коронавірус нардепа Шахова пневмонія, він в інфекційному відділенні лікарні

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні", - написав Шахов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

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