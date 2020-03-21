 У хворого на коронавірус нардепа Шахова пневмонія, він в інфекційному відділенні лікарні

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні", - написав Шахов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
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Ясно,що був відкат,чорний нал.Але як показово...
2 слоя шелка со одним-двумя слоями фильтровальной ткани (т.н. "нетканное полотно") внутри - лучше всяких медицинских масок из аптек..
Погонного метра шелка - хватит на всю семью, каждому на 3-5 масок минимум, менять каждые 2-4 часа.
Крайняк - обычный шелковый шарф/платок.. ну или шерстяной.
И стирать их (маски.. шарф) каждый день...п.с. фото - стильно, красиво и .. доступно (я о кольте)
Шляпа и кольт - дополняют образ и заставляют обходить вас стороной не только вирусы, но и их разносчиков😂😉
- хирургические маски остановили 80% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем COVID19
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем COVID19
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
Ждем-с!
Люте Каченя@74Fraza 7 ч
Що може статись за 15 хв?
Вийшов купити хліба. Дитинча переді мною порилась в рюкзачку дістала маску "От візьміть!" Чемно запитав "Хіба так старо виглядаю?" Чемно відповіла "Ні, але ви такий сивий, а в мене ще є".
Україну не здолати, якщо таких дітей виростили!
подымайся уже, здохлик - не кацапы же мы, а хунта!
Якщо у тебе кашель, нежить і температура- треба іти до офісу партії Шарія. Роблять тести абсолютно безкоштовно і швидко.
Выживший в уме@Hlopak_2 ч
Шо там, кто в курсе, самый богатый человек Украины миллиардер Беня Коломойский уже создал какой-то фонд помощи и поддержки? Пару аппаратов ИВЛ или несколько ящиков масок закинул хотя-бы в родной Днепр?
А інші тихо помирають від пневмонії. Навіть тесту їм не зробили. Щоб статистику не псувати.
- дело только во времени...
https://newdaynews.ru/italy/451011.html
При этом Италия и ее медицина прославилась последнее время лечением рака - вышла на передовые уровни в ЕС.
И ТОЛЬКО ПСЛЕ ЭТОГО - анализируем отчет Италии и статью в ЦН , "Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА"
Заболевших на 1 млн населения
…..Западная Европа, большие страны:
Италия - 778
Швейцария - 715
Испания - 543
Норвегия - 384
Австрия - 312
Германия - 259
Бельгия - 243
Дания - 229
Нидерланды - 212
Франция - 193
Швеция - 175
Британия - 60
….Восточная Европа, крупные страны:
Хорватия - 50
Албания - 26
Словакия - 25
Болгария - 23
Молдова - 20
Сербия - 17
Польша - 12
Венгрия - 11
Беларусь - 8
Россия - 2
………..Остальной мир:
Иран - 245
Юж. Корея - 172
США - 67
Китай -56
Канада - 29
Япония - 8
Турция - 8
Таиланд -6
Тайвань - 6
Вьетнам - 1
Минимальных заметили? А теперь -
Украина - 0,9
Где больше всего закрыто чего только можно?
В/раде надо голосовать..
алгоритм диагностики и лечение (перечень препаратов и средств, показания и дозировки и др.), уход за больными, а также онлайн-консультации по диагностике и лечению.
Перевод на русском языке на 49 страницах в pdf доступен для всех:
www.pravda .com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf (пробел убрать)
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что разработали китайцы.
Больных с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу лечить, а у нас нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
А не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
Нет пока специфических лекарств, вытаскивающих пожилого человека в совсем запущенной стадии поражения.
Во сколько мы оцениваем жизнь человека, не леча его на ранней или на стадии средней тяжести?
И кто и где даст гарантию на 3-7 день клинически подтвержденного коронавируса - организм больного справится без лекарств сам - или нет?
Например, палаты с отрицательным давлением...Это как?
Или лечение противовирусными препаратами, которых у нас просто нет.
Или зонирование помещений.
Комнаты для снятия костюмов и т.п.
Читаешь, и хочется плакать
У нас ничего этого нет!