 Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь поблизу Красногорівки (зі станкового протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з ручних протитанкових гранатометів) і Водяного (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано обстріли поблизу Новгородського (15 мін із мінометів калібру 120 мм) і Новотошківського (5 мін із 82-мм мінометів).
"Підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли. Сьогодні, 21 березня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів наших позицій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
Под Желобок потом..
Тогда и поговорим.
Маул Вотан
@Maul_WotaN
·3 год
Військові та патріоти країни в голос кричали, що через зрадника Зеленського, на фронті гинуть та отримують поранення. Населення жрало і срало... Тепер, коли хвороба йде до них у хату - населення раптово заволало. Жріть, *****! Це Ваш! Свідомий! Вибір! Намащуйте і жріть! Смачного!
Йому було 35 років!
30-та ОМБр
Свого сина не дочекалися батьки, та єдина донечка, якій всього три рочки!!!
Щирі співчуття рідним та близьким воїна України!!!
Світла пам'ять!!!