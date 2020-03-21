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Все про:обстріл (6101) Донбас (15593) Об'єднані сили (451)

 Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь поблизу Красногорівки (зі станкового протитанкового гранатомета), Новотроїцького (з ручних протитанкових гранатометів) і Водяного (з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано обстріли поблизу Новгородського (15 мін із мінометів калібру 120 мм) і Новотошківського (5 мін із 82-мм мінометів).

"Підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли. Сьогодні, 21 березня, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів наших позицій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183307
 
 
 Топ коментарі
 
зебiл прагне зробити нас такими як сам - малоросами, ваньками без роду- племені, бидлом, якому все байдуже - в якій країні жити, якою мовою говорити, до якої церкви ходити, які пам'ятники бачити на вулицях. Зеленими шлунками на ніжках...пнх
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Треба «болєє лучше» капітулювати, аби ху#ло та його бандитам було щонайкомфортніше вбивати українців, чи не так, шмарклі?
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Потерь от врага с тыла больше, чем на фронте.
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зебiл прагне зробити нас такими як сам - малоросами, ваньками без роду- племені, бидлом, якому все байдуже - в якій країні жити, якою мовою говорити, до якої церкви ходити, які пам'ятники бачити на вулицях. Зеленими шлунками на ніжках...пнх
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Байдуже, якою мовою говорити, означає говорити державною мовою Російської Федерації. Байдуже, до якої церкви ходити, означає ходити до московського патріархату. Байдуже, які пам'ятники бачити на вулицях означає бачити пам'ятники російським окупантам. Отакі вони байдужі.
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Треба «болєє лучше» капітулювати, аби ху#ло та його бандитам було щонайкомфортніше вбивати українців, чи не так, шмарклі?
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Потерь от врага с тыла больше, чем на фронте.
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А почему Сивошка там не бегает и не примиряется?Радио пятница кацапская.
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штаны сушит. а побежит в трусиках - разопнут на лавочке. как давеча. суши потом ещё и трусики.
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Вы пишите правильно, что сегодня в результате нормандских договоренностей друзья Зелупы, Ермака и Сивохи в целях мирного плана обстреляли украинские населенные пункты
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Луганск 16:14 по МСК. Тягачи с платформами. 2 ед. КАМАЗ-65225 и 3 ед. МАЗ-537 в сопровождении ВАИ на блокпосту п. Юбилейный в сторону выезда из города.

Под Желобок потом..
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Из Крыма и Донбасса пшли вон! Из Грузии и Молдовы, из Армении и Японии, из Китая и Европы в задницу, в свой сортир! Путина в Мавзолей, Ленина в землю! Всех вами убиенных воскресить! Деньги за всё вернуть.

Тогда и поговорим.
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Маул Вотан

@Maul_WotaN

·3 год

Військові та патріоти країни в голос кричали, що через зрадника Зеленського, на фронті гинуть та отримують поранення. Населення жрало і срало... Тепер, коли хвороба йде до них у хату - населення раптово заволало. Жріть, *****! Це Ваш! Свідомий! Вибір! Намащуйте і жріть! Смачного!
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Зебарыга под шумок карантина продолжает наживаться на войне
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19 березня, від ворожої кулі снайпера загинув сержант Олексій Золін!!!
Йому було 35 років!
30-та ОМБр
Свого сина не дочекалися батьки, та єдина донечка, якій всього три рочки!!!
Щирі співчуття рідним та близьким воїна України!!!
Світла пам'ять!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим масковським окупантам!!!!
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Российские ИПСОшники напечатали несколько тысяч листовок с дезинформацией по короновирусу. Дескать в ЗСУ все поголовно уже заболели и нельзя их никуда пускать и контактировать с ними. Сейчас будут распространять это все по прифронтовым населенным пунктам.
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Новая дорога для ротации и переброски в/техники через границу минуя таможню
Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7421 Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6956
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Весна посевная в ОРДЛО перед всходом травы.
Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат серед бійців ОС немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7377
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