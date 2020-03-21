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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:злочини проти Майдану (115) Офіс генерального прокурора (178)

 Проводиться експертиза спецзасобів із РФ, від хімічного впливу яких у 2014 році постраждали учасники Майдану, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора активізував роботу з проведення експертизи спеціальних засобів, поставлених у 2014 році з території Росії, від хімічного впливу яких постраждали учасники мирних протестів на Майдані.

Про це йшлося під час зустрічі процесуальних керівників у справах Майдану з постраждалими і представниками ГО "Хімічні та токсикологічні отруєння в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Процесуальні керівники у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках звернулися до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо активізації експертних досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, поставлених у 2014 році з території Російської Федерації, від хімічної дії яких постраждали учасники мирних протестів", - йдеться в повідомленні.

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Офіс генпрокурора також повідомив постраждалим, що за дорученням прем'єр-міністра України, вже подано кандидатуру компетентного прокурора для внесення до складу міжвідомчої робочої групи для розробки методології встановлення причинно-наслідкового зв’язку між тілесними ушкодженнями, отриманими постраждалими під час Революції Гідності, та дією хімічних речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183306
 
 
 Топ коментарі
 
бєнядіктова імітує роботу Проводится экспертиза спецсредств из РФ, от химического воздействия которых в 2014 г. пострадали участники Майдана, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 482
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Дуже своєчасно, звісно. Шість років було мало. Що ви там зараз визначите? Тут вереск про вірус і звиздець, надзвичайний стан. А де ділись маски та респіратори? Чим, в першу чергу, при такому кіпіші в країні, ви повинні займатись?
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То імітація. Що це заспецзасоби, їхнє походження і склад вже давно відомі і задокументовані.
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Зебилы готовятся разгонять новый Майдан с помощью импортозамещения химии из параши. Проводится экспертиза спецсредств из РФ, от химического воздействия которых в 2014 г. пострадали участники Майдана, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6307
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Дуже своєчасно, звісно. Шість років було мало. Що ви там зараз визначите? Тут вереск про вірус і звиздець, надзвичайний стан. А де ділись маски та респіратори? Чим, в першу чергу, при такому кіпіші в країні, ви повинні займатись?
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турбоэкспертиза покажет, что средствтамнебыло.
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А шо, там кто-то пострадал, кроме бедненьких несчастненьких беркутов? А, Венедиктова?
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как бы и там коронавирус не всплыл...поосторожнее там.
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кацапское? - выбросить и растоптать ту заразу после експертизы.....
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Вот только не говорите, что Горбатюк не провел эту экспертизу. Считаю его тем еще гадом, но все же кретином он не являлся.
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сейчас проведут экспертизу и скажут что рабсея невиноватая, скринте
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Во пля - резко создают видимость работы - перед капитуляцией замыливают мозги...
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********** исполняет. Дым пускает. Завтра-послезавтра для баланса арестует кого-то из активных участников Майдана, типа Парасюка или Бубенчика.
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Ми живемо в унікальній країні,де поліція не може захистити своїх громадян,де нам вішають лапшу про перемогу над корупцією,а сам президент є звичайний брехун.
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Так, мені цьоця,яка була на Майдані Гідності, розповідала про якийсь дивний вірус, який косив майже всіх. Каже, шо жити не хотілось, але якось впорались. Сподіваюся, що ми також впораємося! Адреналін проти прихильників *уйла - то є найкращі ліки, які, нас як завжди врятують! Зебеня, ау, ти де, чморидло криворізське?! Тебе там ще нє обнуліли за нєнадобностю?!)))
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То пінгвіна навіть з Антарктиди готові привести - тільки, щоб говорив неукраїнською, то через 6 років надумали експертизу газу проводити - тільки, щоб не займатись новими зебаригами і портновими з сракоблоку!...
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Где то читал что статью, что т.н. спецсредства которые мышебратья подогнали Овощу вплотную подходят к определинию - химическое оружие.
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Хото би сумнівався, але не через 6 років робити таку експертизу і коли коронавірус, а теперішні бариги гонять закордон маски і ліс без тормозів!
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Всё уж мохом поросло для державы. Лишь память жива о Героях, снайперами убытых на Майдане.
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... тем более, что убийцы тоже в герои зачислены
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То де правда?!

"Це тупість!": Бацька "наїхав" на Росію і пригрозив відмовою від інтеграції (відео)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/tse-tupist--batska-naikhav-na-rosiiu-i-pryhrozyv-vidmovoiu-vid-intehratsii-video-320606.html
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Этим идиотам заняться больше нечем? Вот самое насущное это шестой год подряд проводить экспертизу. 6 лет по 365 дней - они каждый день с утра до вечера и по выходным экспертизу проводят. Ну еще лет 5-6 и возможно проведут.. Миллионы народных денег уже просрали... Делом никто не хочет заниматься.. Прокуроры 6 лет экспертизы проводят.. СБУ проституток ловят.... короче все при деле...
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Боржоми давно уж выпито. Почки играют траурный джаз. Какие ещё могут быть вопросы, панове-господа иже с вашими заседателями?
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вспомнили, блин!

а что там по расстрелам на майдане? парасюки пр. сволочь так и будет гулять на свободе?
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зебанарий стебётся над лохами
у кого возникла идея лапшу вешать ?
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