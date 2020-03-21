 Ніхто з інфікованих COVID-19 не має права приховувати свій діагноз, принцип лікарської таємниці на коронавірус не поширюється, - Антон Геращенко

Про це заявив у фейсбуці заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не має права приховувати інформацію про те, що він захворів особливо небезпечною, смертельною хворобою COVID-19. Принцип лікарської таємниці не поширюється на інформацію про осіб, інфікованих особливо небезпечними інфекційними хворобами", - підкреслив він.

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За словами Геращенка, це норма ст. 35 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"Поліція використовуватиме надане їй законом право притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, які навмисно приховували інформацію про те, що їм поставлено діагноз "інфікування COVID-19", - наголосив він.

Заступник глави МВС нагадав, що напередодні на Житомирщині поліція відкрила першу кримінальну справу за ст. 325 Кримінального кодексу проти людини, щодо якої є обґрунтована підозра, що вона знала про інфікування коронавірусом, але навмисно приховувала цей факт.

"Якщо вам встановлено такий діагноз, ви мусите негайно почати виконувати рекомендації щодо самоізоляції чи, якщо є рекомендація лікаря, почати лікування в закладі охорони здоров'я.

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Ви мусите негайно повідомити про інфікування вашим рідним і близьким, а також намагатися повідомити всіх, із ким ви контактували упродовж останнього тижня або навіть більше", - пише Геращенко.

Він зазначив, що приклад народного депутата Шахова показав, що "лише за 3 дні, що він провів до початку режиму самоізоляції, спілкуючись з усіма, з ким хотів, він контактував із понад 70 особами, які всі після цього здали тест на COVID-19, самоізолювались і чекають результатів".

"Ви маєте допомагати лікарям-епідеміологам встановити час та обставини інфікування та допомогти поінформувати всіх, із ким ви контактували, про необхідність самоізоляції.

Якщо потрібно, поліція за зверненням епідеміологів допомагатиме встановлювати можливі контакти та зв’язки інфікованої людини заради попередження тих, хто, можливо, заразився від неї.

Дай Боже, щоб уряду не довелося запроваджувати загальнодержавний карантин шляхом самоізоляції за прикладом Італії, Іспанії, Франції, Австрії, де він вже діє.

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Але не відкидаю, що наступного тижня це стане реальністю і в Україні", - підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують інформацію про укриття хворим на коронавірус жителем Житомира відомостей про причетність до перевезення туристів в Австрію і назад до України. Наразі встановлено, що рейсами в обидва боки одночасно з хворим скористалися ще понад 30 осіб.

19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок захворювання на COVID-19 у місті. За його словами, хворий - 56-річний житель Житомира, який повернувся з Австрії.