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Все про:карантин (675) Нацполіція (9198) Геращенко Антон (497) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 Ніхто з інфікованих COVID-19 не має права приховувати свій діагноз, принцип лікарської таємниці на коронавірус не поширюється, - Антон Геращенко

Поліція використовуватиме надане їй законом право притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності тих, хто навмисно приховував інформацію про своє інфікування коронавірусом.

Про це заявив у фейсбуці заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не має права приховувати інформацію про те, що він захворів особливо небезпечною, смертельною хворобою COVID-19. Принцип лікарської таємниці не поширюється на інформацію про осіб, інфікованих особливо небезпечними інфекційними хворобами", - підкреслив він.

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За словами Геращенка, це норма ст. 35 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"Поліція використовуватиме надане їй законом право притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, які навмисно приховували інформацію про те, що їм поставлено діагноз "інфікування COVID-19", - наголосив він.

Заступник глави МВС нагадав, що напередодні на Житомирщині поліція відкрила першу кримінальну справу за ст. 325 Кримінального кодексу проти людини, щодо якої є обґрунтована підозра, що вона знала про інфікування коронавірусом, але навмисно приховувала цей факт.

"Якщо вам встановлено такий діагноз, ви мусите негайно почати виконувати рекомендації щодо самоізоляції чи, якщо є рекомендація лікаря, почати лікування в закладі охорони здоров'я.

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Ви мусите негайно повідомити про інфікування вашим рідним і близьким, а також намагатися повідомити всіх, із ким ви контактували упродовж останнього тижня або навіть більше", - пише Геращенко.

Він зазначив, що приклад народного депутата Шахова показав, що "лише за 3 дні, що він провів до початку режиму самоізоляції, спілкуючись з усіма, з ким хотів, він контактував із понад 70 особами, які всі після цього здали тест на COVID-19, самоізолювались і чекають результатів".

"Ви маєте допомагати лікарям-епідеміологам встановити час та обставини інфікування та допомогти поінформувати всіх, із ким ви контактували, про необхідність самоізоляції.

Якщо потрібно, поліція за зверненням епідеміологів допомагатиме встановлювати можливі контакти та зв’язки інфікованої людини заради попередження тих, хто, можливо, заразився від неї.

Дай Боже, щоб уряду не довелося запроваджувати загальнодержавний карантин шляхом самоізоляції за прикладом Італії, Іспанії, Франції, Австрії, де він вже діє.

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Але не відкидаю, що наступного тижня це стане реальністю і в Україні", - підкреслив Геращенко.

Ніхто з інфікованих COVID-19 не має права приховувати свій діагноз, принцип лікарської таємниці на коронавірус не поширюється, - Антон Геращенко 01

Нагадаємо, правоохоронці розслідують інформацію про укриття хворим на коронавірус жителем Житомира відомостей про причетність до перевезення туристів в Австрію і назад до України. Наразі встановлено, що рейсами в обидва боки одночасно з хворим скористалися ще понад 30 осіб.

19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок захворювання на COVID-19 у місті. За його словами, хворий - 56-річний житель Житомира, який повернувся з Австрії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183305
 
 
 Топ коментарі
 
Скрывать..? Да люди без тестов просто не знают об этом...
Стоит ли бежать если у тебя насморк в больницу.. и предоставят ли там .. тест?
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карантин должен быть организован
кто будет рисковать, самоубийц нет,
но людей просто запугивают, после сегодняшних карточек покупать нечего,
в то же время продано 900 тонн СИЗ
И ЭТО ГЕРАЩНКУ НЕ ВОЛНУЕТ НИКАК
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Я хочу на карантин! Але, ця зебільна влада мені гроши дасть якщо я не працюватиму? Чи може комуналку скасує? Чи харчі до дому доставить безкоштовно?
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интересно, деды геращенка часом не ходили с камуняками по хатам
году этак в 33ем ?
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Геращенко ты просто ******* простите Цензор иначе и не скажешь
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Антоша попей зеленки...и тебя попустит...
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Після неконтрольованих масових контактів у натовпах в міському транспорті можна за "неповідомлення" шити справу на третину містян.
Хоч би спробувало уявити собі цифру потрібної кількості людей для оформлення цієї дурні у "справи". А про "встановлення контактів" взагалі краще мовчати...
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та это всё фигня - подводится обоснование незаконных арестов и массового террора населения в случае попытки им отстаивать свои конституционные права.
Произошёл переворот и идёт вопиющее попрание и конституции и законов.
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Налицо под видом коронавируса (которого неизвестно вообще - есть ли он в Украине) произошёл переворот - ни конституция, ни законы не действуют - идёт ущемление прав и свобод граждан преступной группировкой, захватившей власть.
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ДЕ ВЗЯТИ МАСКИ І РЕСПІРАТОРИ, ЯКІ НАША ВЛАДА ПРОДАЛА ???
А ДЕПУТАТА ШАХОВА ТЕПЕР ПОСАДЯТЬ, ЧИ ЗАВЕДУТЬ НА НЬОГО КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ ? ЗАКОНИ Ж ДЛЯ ВСІХ ЄДИНІ....
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Шахов скрывает ему нужно голосовать ,
тест + а врач пневмония...
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Вот ублюдок! Как человек может знать, что он инфицирован этим вирусом? ***, у тебя даже тестов не хватает в стране! Лишь бы языком ляпать - это тебе не тарелки вылизывать в буфете Рады, Геращенко! Если ума нет - пошёл нах@й со сцены.
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Мляль, прочитав цей "опус" повністю... Немає слів. Воно або хворе, або з іншої планети
На майбутнє, посадовців потрібно перед призначенням проганяти через психіатричну комісію...
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Мабуть це бидло бажае висіти на гилякі.В Україні крімінал,кражи,торговля наркотиками та зброєю,хабарі,а це бидло лізе в медицину.Може перевести його в санітари?
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Негайно виготовити штампи [COVID 19] роздати лікарям і ставити на лоба всім у кого позитивний аналіз (тест) ! Зобов'язати Авакова проставити всім у ВР, КМУ і ОП !
Ніхто з інфікованих COVID-19 не має права приховувати свій діагноз, принцип лікарської таємниці на коронавірус не поширюється, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 3019
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Где был сам Геращенко и его решимость 3-4 месяца назад? Уже тогда начались проблемы в Китае, Иране, а затем и в Европе. Геращенко не было ни видно, ни слышно. В последний месяц ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО наладила торговлю масками и респираторами. Тоже не было ни видно ни слышно. Теперь, с приближением 25 марта они вдруг озаботились здоровьем тех, на кого ложили болт на протяжении многих месяцев. Теперь вопрос: при чем здесь карантин? Ответ: ни при чем. Мотивы у этого порося и остальной зеленой нечисти совершенно другие и никак не связанные со здоровьем.
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мало того, они специально устроили армагедон в киеве, запустив пассажиров самолётов ...
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Думаю, не только в Киеве. Сейчас "туристы" разъезжаются по всей Украине.
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мы должны объединиться и победить вирус и бандитов типа геращенка
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Сильна наша полиция
Поймала и арестовала короновирус
Из автобуса вытолкала в три шеи пассажиров
Вопрос!
КТО УБИЛ
Катю Гандзюк???????????
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Интересно и как Украинцы должны скрывать диагноз которого они даже не знают.
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Якась жирна свиня вказує коли конституція, на його свинячу думку, не повинна діяти...

Всі ці свині повинні сидіти за ґратами за зловживання владою...
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Редкий и глупый упырь,как и вся эта власть и аваковская шобла!
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