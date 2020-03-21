 "Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента РБ.
"Ми вже криком кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, однаково пруть за кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, - жодних чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", - сказав Лукашенко.
Також, за інформацією Лукашенка, є громадяни, які, користуючись картою поляка, регулярно відвідують Польщу.
"Бродять-ходять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу, то йди туди і сиди там, - заявив президент Білорусі. - Треба по-людськи людей попередити: жодного виїзду за кордон. Поїхав - будеш там сидіти, поки не закінчиться ця пандемія".
Но прошло 10 месяцев Зеленского. И - ни единого признака того, что Зеленский овладел элементарными азами государственного управления или что он понимает, что его окружает.
Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем дольше он будет находиться на этом посту - тем больше ущерба он нанесет Украине.
Зеленский как президент Украины - это почти уже прошлое.
Дід Микола
Італійці обрали у владу популістів. Нині мають гори трупів, навіть більше ніж у Китаї. Українці обрали у владу популістів (блазнів та подібних "профі"). Навіть страшно продовжити логічний ланцюжок...
Враньё. Единственно кто повел себя адекватно в данной ситуации - это председатель Государственного совета КНДР, председатель Трудовой партии Кореи товарищ Ким Чен Ын, приказавший расстрелять северокорейца, заболевшего коронавирусом. Идеи Кима - в жизнь!
Современная протяжённость - 4209,3 км, в том числе 650,3 км сухопутной, 3489,0 км речной и 70,0 км озёрной
"Как не заразиться коронавирусом? / Насколько опасно? / Как лечиться?"
https://www.youtube.com/watch?v=t0eItp2vl7c
украинский патриот!
к нему рвутся с узлами, уровнями, перфораторами , баулами и орущими младенцами - белорусы - лететь домой , у трапа что ли белорусские морпехи паспорта и даты буду смотреть ?
Повторю непопулярну тезу - якщо в країні не буде ґепідемії, жіночки швидко компенсують стратегічно невеликі демографічні втрати, народивши скільки потрібно. Для цього потрібно небагато: він, вона, ніч яка місячна та секс без нацюцюрника.
А якщо пошесть потужно спалахне в державі - тоді вже не факт, що буде кому нарожати. А це вже фолькерморд і загроза вимирання Нації.
Порівнюємо ефективність популізму Зєлі і Луки.
Висновок:Лука-не дурень.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Але до ефективності популізму це не має відношення (як і до реальної кількості заражених і померлих).
Президент Беларуси вернул в сельхозоборот охранную зону радиационного заповедника, созданного в зоне отчуждения ЧАЭС. 28.07.2017
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Вірус зєльонського добрався і до Грузії...
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И где можно посмотреть эту официальную статистику?
Как налоги платить,то вы должны,а как помощь оказать так вы не нужны. Удивляюсь некоторым,которые восхваляются этим идиотом.
Завтра вы станете просто не нужны,не зависимо от ситуации. "Мы же граждане этой страны "подумаете ,нет -вы просто био мусор.
Наши заробитчане приехали-и в тех регионах вспыхнула инфекция.
РБ 5.9 РФ 13.6
Соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму
РБ 208% РФ 156 % Экология ССброс загязенных вод
На душу населения м куб
148 РБ РФ 469
Выбросы в отмасферу на каждого жителя кг
РБ 48 РФ 119
Одходов производства и потребления на душу кг
Рб 5884 РФ 42363
Здвохранение
Заболеваемость на 100 000 населения
1. Острые кишечные инфекции
РБ 151,3 РФ 524,4
иЗ НИХ дИЗЕНИТРИЯ
рб 0.2 рф 4.5
2. аКТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
РБ 23.3 РФ 48.3
3. Вирусный гепотит
РБ 3.2 РФ 52.2
Сифилис
РБ 6.7 РФ 19.5
Про количество убийств и других другого не хочу сравнивать это все следствие нищеты половины российского населения . Сейчас Лука будет мстить за нетяную войну , тут не ********** .
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Лукашенко:-
"У нас есть достаточно продуктов. Русские закрыли границу, а сейчас их ритейлеры обратились к нам: и просят дайте продукты питания, потому что у них начинается дефицит.
Конечно, мы формируем партии и отправляем, но цена уже совсем другая ",
А украинцы должны посадить клоуна в чан с дерьмом и возить из города в город. "И через каждые 5 минут у него над головой янычар мечом ВЖИК... Так он целый день и ныряет."