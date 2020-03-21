EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  57197  198
Матеріали за темою:
Все про:Білорусь (961) карантин (675) Лукашенко (560) евакуація (335) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 "Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону

Білорусь не відправлятиме чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули територію країни після попередження про пандемію коронавірусу.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента РБ.

"Ми вже криком кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, однаково пруть за кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, - жодних чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", - сказав Лукашенко.

Також, за інформацією Лукашенка, є громадяни, які, користуючись картою поляка, регулярно відвідують Польщу.

Дивіться також: "Трактор вилікує всіх!", - Лукашенко закликав білорусів не піддаватися паніці через коронавірус. ВIДЕО

"Бродять-ходять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу, то йди туди і сиди там, - заявив президент Білорусі. - Треба по-людськи людей попередити: жодного виїзду за кордон. Поїхав - будеш там сидіти, поки не закінчиться ця пандемія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183304
 
   
 Топ коментарі
 
Те відчуття, коли Бацька незрівнянно розумніший за Беллу Ос(ма)ловську.
 показати весь коментар
 
О, вот это слова не мальчика но мужа
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Лукашенко это лидер страны.

Но прошло 10 месяцев Зеленского. И - ни единого признака того, что Зеленский овладел элементарными азами государственного управления или что он понимает, что его окружает.
Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем дольше он будет находиться на этом посту - тем больше ущерба он нанесет Украине.
Зеленский как президент Украины - это почти уже прошлое.
 показати весь коментар
 
 
если не закрыть беларусь, то они всю посевную бульбу могут выжрать ))
 показати весь коментар
 
 


Дід Микола

Італійці обрали у владу популістів. Нині мають гори трупів, навіть більше ніж у Китаї. Українці обрали у владу популістів (блазнів та подібних "профі"). Навіть страшно продовжити логічний ланцюжок...
 показати весь коментар
 
 
ну так понятно Лука не хочет распространения вируса со странами пика эпидемии а клоун наоборот хочет хаос вести чп и чтоб мол видите сколько зараженных надо вводить
 показати весь коментар
 
 
Один бацька адекватно поводиться в даній ситуаціЇ! А наші бавляться далі в демократію, яка і погубить нас. В нас кожне бидло, яке подорожує туди сюди буде ще свої права втирати і ми ще за тим бидлом літаки для його евакуації відсилаємо!
 показати весь коментар
 
 
Один бацька адекватно поводиться в даній ситуаціЇ!

Враньё. Единственно кто повел себя адекватно в данной ситуации - это председатель Государственного совета КНДР, председатель Трудовой партии Кореи товарищ Ким Чен Ын, приказавший расстрелять северокорейца, заболевшего коронавирусом. Идеи Кима - в жизнь!
 показати весь коментар
 
 
ну а че? все верно - не можешь дома обеспечить карантин тем, кто приезжает, пусть о них позаботятся там, за кордоном))
 показати весь коментар
 
 
Слова настоящего Президента! По настоящему переживающим за ВСЮ свою страну! А не клоуна, ставящего под угрозу всех из-за горстки жлобов воспользовавшихся ситуацией на шару съездить в ол-инклюзив... МИД ведь ранее рекомендовал воздержаться от поездок!
 показати весь коментар
 
 
Меня просто поражают своей тупостью наши "украино туристо" . . Это ж надо , в разгар пандемии поехать " на отдых" в Египет , шоб просидеть безвылазно в отеле на карантине , весь " отых " . Больные на всю голову мля .!! Ведь знали же что такое будет , зачем ехали .? "Никаких чартеров, пускай там и сидят", - Лукашенко про эвакуацию белоруссов из-за границы - Цензор.НЕТ 1974 .пц .
 показати весь коментар
 
 
Может они хотят покататься на метро, которое у нас преступно закрыли?
 показати весь коментар
 
 
А безкоштовний віскарь, він все переважує.
 показати весь коментар
 
 
за цену путевки вы можете на весь карантин закупить вискаря и бухать год!
 показати весь коментар
 
..шкурку на рылах свиных потемнее сделать планктону офисному захотелось...пусть платят теперь Бене за чартеры, а не из бюджета, к разтягиванию по карманам которого, они тоже нехило приложились..."Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону - Цензор.НЕТ 6482
 показати весь коментар
 
х..ло у вас обнулилось, призначте того колгоспника
 показати весь коментар
 
Почему всем кто кричит о попрании демократии в Украине так нравится узурпатор Лукашенко из союзного с россией государства?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Походишь пешком , быстро тоталитаризма захочешь. Всем плюсанул за добрые слова о Батьке.
 показати весь коментар
 
 
А если бы Зеля не возвращал гастрабайтеров, то Порох бы первый кричал что Зеля не людь. Когда поместили в Санжары на карантин, что было правильно, так их чуть не сожгли. Вот теперь и отправляют на самоизоляцию. Вы же не хотели Санжары?Вот их и нет.
 показати весь коментар
 
 
У Росії нема кордону з Китаєм. У Білорусії нема кордону з Росією...
 показати весь коментар
 
 
Зато у России есть кордон с Беларусью.
 показати весь коментар
 
Интересно,а на какой границе была войнушка за остров Даманский с Китаем,и на какой границе и на какой речке строились(1 км со стороны Китая и 200м со стороны РФ)мосты?
 показати весь коментар
 
як то нема? Чи насправді?
Современная протяжённость - 4209,3 км, в том числе 650,3 км сухопутной, 3489,0 км речной и 70,0 км озёрной
 показати весь коментар
 
Ладно вам. Без паники. Вот что говорит Миша из Китая.

"Как не заразиться коронавирусом? / Насколько опасно? / Как лечиться?"
https://www.youtube.com/watch?v=t0eItp2vl7c
 показати весь коментар
 
 
Неясно только одно . а КАК можно узнать кто уехал - ДО, а кто после. Вот, значит, стоит чинук,
к нему рвутся с узлами, уровнями, перфораторами , баулами и орущими младенцами - белорусы - лететь домой , у трапа что ли белорусские морпехи паспорта и даты буду смотреть ?
 показати весь коментар
 
А вы у Пети спросите, он бы поступил, как Лукашенко? Если да, он наш президент.
 показати весь коментар
 
 
Он всё равно не даст прямого ответа, а по габрейски выкручиваться
 показати весь коментар
 
 
Дебіли, майже рік президент Зєльцман))))
 показати весь коментар
 
Лукашенко.. не лидер, а диктатор. И это так..? Восхищаетесь? Хотите такого же..?
 показати весь коментар
 
 
Так це якийсь Муссоліні а не бульбайость. Людожер, колорадос.
 показати весь коментар
 
 
В цій конкретній ситуації він вчиняє практично й правильно.
Повторю непопулярну тезу - якщо в країні не буде ґепідемії, жіночки швидко компенсують стратегічно невеликі демографічні втрати, народивши скільки потрібно. Для цього потрібно небагато: він, вона, ніч яка місячна та секс без нацюцюрника.
А якщо пошесть потужно спалахне в державі - тоді вже не факт, що буде кому нарожати. А це вже фолькерморд і загроза вимирання Нації.
 показати весь коментар
 
 
Ні.
Порівнюємо ефективність популізму Зєлі і Луки.
Висновок:Лука-не дурень.
 показати весь коментар
 
А можна поцікавитись кількістю заражених в Білорусі та порівняти з кількістю в нас? Тоді будуть більш вірні показники ефективності.
 показати весь коментар
 
Офіційно в Білорусі хворих-69,в Україні-41.Але.Померлих в них-0,перехворілих-5,в нас 3 померлих.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Але до ефективності популізму це не має відношення (як і до реальної кількості заражених і померлих).
 показати весь коментар
 
Цікаво було б ще подивитися на статистику Північної Кореї...
 показати весь коментар
 
 
Вопрос даже не стоит Лукашенко лучше или клоун. Только конченый кретин может выбрать клоуна. Даже януковощь в 100 раз лучше клоуна...
 показати весь коментар
 
 
и правильно, вот прример, живу в Норге 10+ лет, ну или какой то умник меньше - ээээ, палундра, спай меня, давай даром отвезите меня до Латвии, а ведь халява то сладкая.
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко разрешил пахать и охотиться возле чернобыльской зоны
Президент Беларуси вернул в сельхозоборот охранную зону радиационного заповедника, созданного в зоне отчуждения ЧАЭС. 28.07.2017
 показати весь коментар
 
Вирус добрался до Грузии . "Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону - Цензор.НЕТ 626 . То ли космонавт , то ли водолаз , то ли инопланетянин ,в метро Тбилиси .
"Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону - Цензор.НЕТ 8524 .
 показати весь коментар
 
 
Так він же зєльоний!
Вірус зєльонського добрався і до Грузії...
 показати весь коментар
 
 
Чтобы вы тут Луку не хвалили. У нас население 9 млн 400 тыс, официально больных на сегодня 76 человек. Мы единственная страна в мире, где продолжаются хоккейные матчи при зрителях, а также вот начался футбольный чемпионат. В Беларуси нету карантина ни в школах, ни в вузах, хотя родители и студенты просят Луку об этом.И да, границу закрыли все 5 наших соседей, но Лука- нет.
 показати весь коментар
 
 
конечно, поступил приказ при выявлении, лечить как вирус, а в статистику отдавать как бронхит, все знакомые врачи об этом шепчуться!!
 показати весь коментар
 
 
Да там и просить не надо, хочешь не ходить, не ходи, двоек ставить не будут.А границу закрывать смысла нет, они и так закрыты соседями.
 показати весь коментар
 
76 человек? Не смеши.. Из-за этого закрывать что-то? Правильно что не закрывают. В Украине уже много-много тысяч зараженных - вот спохватились наконец, да поздно уже...
 показати весь коментар
 
... В Украине уже много-много тысяч зараженных...
-------------------------
И где можно посмотреть эту официальную статистику?
 показати весь коментар
 
 
Да нет никаких тысяч. А вот паникеров и трусов везде тысячи.
 показати весь коментар
 
Якщо всі закрили кордони, то відповідно Лукавому не потрібно паритись з цього приводу. Все зробили за нього. ))
 показати весь коментар
 
Наші дебіли схиблені на калхозенфюрері тому що ніколи у білорасєї не були і не планують, я сьогодні "дискутував" з двадцятирічним хлопцем який жалюгідно намагався розповісти мені про батю-мужика...)))
 показати весь коментар
 
А Бацька прав!Нехай там и сидят, диаспоры засновують,и нам так було треба робити!!!
 показати весь коментар
 
 
Своїх реба забирати, але і заезпечити карантин і ретельне обстеження.
 показати весь коментар
 
 
Как это не забирать своих граждан?
Как налоги платить,то вы должны,а как помощь оказать так вы не нужны. Удивляюсь некоторым,которые восхваляются этим идиотом.
Завтра вы станете просто не нужны,не зависимо от ситуации. "Мы же граждане этой страны "подумаете ,нет -вы просто био мусор.
 показати весь коментар
 
 
Лучше было,когда в Китае только началось,не забирать всем своих граждан,а оплатить им проживание,питание,лечение,и пусть там сидят.И жил бы весь мир дальше спокойно.Сколько б это государству ни стоило-это в сотни раз дешевле,чем теперешние проблемы.,А теперь вся Европа полыхает.Я не говорю уже про экономический кризис,чем это все закончиться-сколько сотен тысяч больных,десяки тысяч смертей.
Наши заробитчане приехали-и в тех регионах вспыхнула инфекция.
 показати весь коментар
 
Может и так,если они будут не против, но не кидать своих граждан на произвол.
 показати весь коментар
 
мне противен этот бацька. но тут он прав
 показати весь коментар
 
А слабо как у нас - несколько сотен тысяч домой вернуть и всех гулять по улицам? И как специально практически все случаи на сегодня это приехавшие из за кордона, жесть да?
 показати весь коментар
 
 
Самыми первыми были бонзы.,но дохнут не первыми
 показати весь коментар
 
БАТЬКА молодец. решение жесткое но правильное. В Италии смеялись. досмеялись. крематории не справляются.
 показати весь коментар
 
 
Я всегда говорил- Лукашенко - голова. Не то что зеленый мудак. Понавозил тысячи зараженных в страну, тварь...
 показати весь коментар
 
 
Тут ведь написано не про всех. а про тех которіе которые покинули территорию страны после предупреждения о пандемии коронавируса. так что. читайте о чем негатив льете
 показати весь коментар
 
 
и леопольд. Зе не мудак. просто опіта не хватает. а вот окружение...тут прости господи как говориться.. что показали то и имеем
 показати весь коментар
 
нашо Україна бацька ? Сталіна давай ! Сталіна, Леніна, Гітлера !!! Більше жесті, більше шухеру, більше мороку !!!
 показати весь коментар
 
Такі дії себе виправдають, якщо закриєш кордон і з Росією бо там зараз палає. А якщо все залишиться як є, то не факт що обійде стороною.
 показати весь коментар
 
вот так и надо вправлять мозги слишком умным.. апплодирую
 показати весь коментар
 
Скільки ж дітей у цього Лукавого переседента? Читаєш на форумі, майже кожен третій його.
 показати весь коментар
 
 
Пішов ти вилупок разом зі своїм лайном нації...
 показати весь коментар
 
Процент живущих за чертой( Прожит минимум).
РБ 5.9 РФ 13.6
Соотношение средней пенсии к прожиточному минимуму
РБ 208% РФ 156 % Экология ССброс загязенных вод
На душу населения м куб
148 РБ РФ 469
Выбросы в отмасферу на каждого жителя кг
РБ 48 РФ 119
Одходов производства и потребления на душу кг
Рб 5884 РФ 42363
Здвохранение
Заболеваемость на 100 000 населения
1. Острые кишечные инфекции
РБ 151,3 РФ 524,4
иЗ НИХ дИЗЕНИТРИЯ
рб 0.2 рф 4.5
2. аКТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
РБ 23.3 РФ 48.3
3. Вирусный гепотит
РБ 3.2 РФ 52.2
Сифилис
РБ 6.7 РФ 19.5
Про количество убийств и других другого не хочу сравнивать это все следствие нищеты половины российского населения . Сейчас Лука будет мстить за нетяную войну , тут не ********** .
 показати весь коментар
 
 
Правильно, треба свою країну рятувати від цієї зарази.
 показати весь коментар
 
Батьцька Ураїні ні к чьому (так як і Сталін. Ленін, Гітлер). в України свій шлях омріяний багатьма поколіннями. Проте. те що робиться в Ураїні на місцях. це жах. Коли керівник держпідприємства (великого енергогенереючого) збирає керівників і каже.. в лікарні немає захисного одягу для лікарів і ми не можемо його придбати тому що він відсутній в наявності для придбання оце жах. Коли для придбання захисного обладнання для лікарів необхідно виводити кошти в нал. та залучати волонтерів оце жах.
 показати весь коментар
 
 
Из Беларуских СМИ. Информагентство "БелТа"
------------------------------------------------------------------
Лукашенко:-
"У нас есть достаточно продуктов. Русские закрыли границу, а сейчас их ритейлеры обратились к нам: и просят дайте продукты питания, потому что у них начинается дефицит.

Конечно, мы формируем партии и отправляем, но цена уже совсем другая ",
 показати весь коментар
 
 
Белорусы должны при жизни памятники Лукашенко ставить. В каждом городе.
А украинцы должны посадить клоуна в чан с дерьмом и возить из города в город. "И через каждые 5 минут у него над головой янычар мечом ВЖИК... Так он целый день и ныряет."
 показати весь коментар
 
 
Как ты можешь предлагать такое жестокое наказании, ты что, садист? Я думаю что с жертвы рымыного аборта будет достаточно живьем содранной кожи.
 показати весь коментар
 
Бацька працягнуў гаварыць ўказанне: «Каму трэба, усім выслаць па бульбіне адпаведнага памеру, хай затыкнуть сабе дупы, каб ня обосрацца вадкай дрысней».
 показати весь коментар
 
В Беларуси даже чемпионат по футболу идёт.
 показати весь коментар
 
И это правильно! Вот как должен поступать настоящий Президент! И это тот самый случай, когда я обеими руками ЗА!
 показати весь коментар
 
Соромно, друже, від такого "справжнього" президента у тебе мала би і третя рука бути ЗА...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору