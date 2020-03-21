 "Жодних чартерів, нехай там і сидять", - Лукашенко про евакуацію білорусів із-за кордону

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента РБ.

"Ми вже криком кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, однаково пруть за кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, - жодних чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", - сказав Лукашенко.

Також, за інформацією Лукашенка, є громадяни, які, користуючись картою поляка, регулярно відвідують Польщу.

Дивіться також: "Трактор вилікує всіх!", - Лукашенко закликав білорусів не піддаватися паніці через коронавірус. ВIДЕО

"Бродять-ходять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу, то йди туди і сиди там, - заявив президент Білорусі. - Треба по-людськи людей попередити: жодного виїзду за кордон. Поїхав - будеш там сидіти, поки не закінчиться ця пандемія".