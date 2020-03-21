 З дня вбивства бізнесмена Старицького в будинку ексміністра Кожари минув уже місяць, проте підозру так нікому і не пред'явлено, - Казанський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Казанський пише на сторінці у фейсбуці.
"Давно вже проведено слідчі експерименти. За шістьма з них вже є висновки, а підозри все немає. Вбито людину, але нікого не затримали.
За моїми даними, за наявними висновками експертиз було встановлено, що на одязі М.Б. Козерод є сліди продуктів пострілу. У покійного Старицького таких слідів не було. Також один із поліцейських, який відразу прибув на місце злочину, розповів, що Леонід Кожара намагався взяти вбивство на себе, але Козерод заборонила йому це робити. Ці показання є в матеріалах справи. Не зрозуміло, чого ще не вистачає правоохоронцям для вручення підозри...
До слова, дружина Кожари вже має судимість. 16.06.2016 року Марина Козерод була засуджена вироком Печерського райсуду Києва за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України за крадіжку сукні в магазині "Зара".
http://reyestr.court.gov.ua/Review/58708034
Nuff said
Як і раніше мовчать і всі відчайдушні "борці за справедливість", які вимагали посадити Стерненка. Ніхто з них чомусь не вимагає притягнути до відповідальності Кожару і Козерод, у будинку яких було вбито Старицького. Дивно, так? Активіст з Одеси у всіх поперек горла, а цілого ексміністра ніхто не помічає. Убив і вбив.
До речі, час уже якось коментувати цю справу. "Міллер" - юридична компанія, яка за неї взялася. Як справи, хлопці? Які новини?" - написав Казанський.
Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.
За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.
Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.
А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.
@ZelenskyyUa
@APUkraine Петиція N22/088960
набрала необхідну кількість голосів. Українці говорять НІ сепаратним переговорам з терористами ордло та росії,ніяких домовленостей з бандитами. Карантин колись скінчиться,а ваша капітуляція буде покарана.
вон овца сбила старика сейчас депутат , саакашваль про платил за свой станок для сношания и порешал.
Что же касается самого отдыха, то Владимир Зеленский, как частное лицо, грубо нарушил украинское законодательство и отказался отвечать НАЗК на официальный запрос. И правки в Декларацию не внес.
Следовательно, после окончания его президентского срока подлежит уголовному наказанию. Как коррупционер.
Вот такая у нас бубачка. На один срок себе уже стопроцентно намотала.
Хотя...можно казнь заменить на постоянное ношение петровской медали- АЛКОНАВТ ВЕСОМ в ( кГ
Можно назначить его виновным
Провести конференцию с сАбаковым
Попиариться