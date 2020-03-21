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Все про:Кожара (15) вбивство (2091) Казанський Денис (153) Старицький Сергій (8)

 З дня вбивства бізнесмена Старицького в будинку ексміністра Кожари минув уже місяць, проте підозру так нікому і не пред'явлено, - Казанський

Минув місяць із дня вбивства Сергія Старицького в будинку ексміністра Леоніда Кожари, проте за цей час ні Кожарі, ні його дружині Марині Козерод так і не було пред'явлено підозри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст Денис Казанський пише на сторінці у фейсбуці.

"Давно вже проведено слідчі експерименти. За шістьма з них вже є висновки, а підозри все немає. Вбито людину, але нікого не затримали.

За моїми даними, за наявними висновками експертиз було встановлено, що на одязі М.Б. Козерод є сліди продуктів пострілу. У покійного Старицького таких слідів не було. Також один із поліцейських, який відразу прибув на місце злочину, розповів, що Леонід Кожара намагався взяти вбивство на себе, але Козерод заборонила йому це робити. Ці показання є в матеріалах справи. Не зрозуміло, чого ще  не вистачає правоохоронцям для вручення підозри...

Читайте також: Родині вбитого бізнесмена Старицького пропонують за $1 млн відмовитися від претензій до Кожари, - журналіст

До слова, дружина Кожари вже має судимість. 16.06.2016 року Марина Козерод була засуджена вироком Печерського райсуду Києва за ч. 2 ст. 15,  ч. 1 ст. 185 КК України за крадіжку сукні в магазині "Зара".

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58708034

Nuff said

Як і раніше мовчать і всі відчайдушні "борці за справедливість", які вимагали посадити Стерненка. Ніхто з них чомусь не вимагає притягнути до відповідальності Кожару і Козерод, у будинку яких було вбито Старицького. Дивно, так? Активіст з Одеси у всіх поперек горла, а цілого ексміністра ніхто не помічає. Убив і вбив.

До речі, час уже якось коментувати цю справу. "Міллер" - юридична компанія, яка за неї взялася. Як справи, хлопці? Які новини?" - написав Казанський.

Читайте також: Убивство Старицького: адвокати вимагають повідомити про підозру ексмінстру Кожарі та його дружині

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

Читайте також: Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик

З дня вбивства бізнесмена Старицького в будинку ексміністра Кожари минув уже місяць, проте підозру так нікому і не предявлено, - Казанський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183302
 
   
 Топ коментарі
 
Следствие установило,что он уже убитым пришел
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підозра виставлена на тендер - хто запропонує більшу ціну, той залишиться на волі Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 1671
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Ну убил. Что тут такого?
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ЗЕбил казанский обратись к Ослу Оманскому!
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Где доблестный какаков с кордом ? А ну да он сейчас дороги перекрывает хочет Украинцев на голодный паек посадить на пару с гидрантом -- дебилы Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 224
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иногда не с той ноги встанеш ещё не то отчебучиш..А.Гитлер.
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підозра виставлена на тендер - хто запропонує більшу ціну, той залишиться на волі Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 1671
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Следствие установило,что он уже убитым пришел
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Звертаюсь до
@ZelenskyyUa
@APUkraine Петиція N22/088960
набрала необхідну кількість голосів. Українці говорять НІ сепаратним переговорам з терористами ордло та росії,ніяких домовленостей з бандитами. Карантин колись скінчиться,а ваша капітуляція буде покарана.Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 6590
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На зеле и зрада Украины и корона вирус!! Ему не до подозрений сейчас!!!
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Канал ICTV выяснил, что зеля!! Я думаю, что Эрика хотела давать показания на зелю, поэтому он ее и завалил.
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ЗЕбіле, а що на Г+Г ще не розповіли за що Моніка Оманська вбила свою сестру Еріку?
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Практично за Крамаровим: "Хто ж його посадить? Він же - памятник!" (с) Кожара - ну, і прізвище, бл@дь, типове для ригоаналів
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так старицкий на допросы не приходит, хотя постоянно вызывают. допросят - появятся подозреваемые.
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Их же двое там было,вот и сложно разобраться.Если бы кто то один,то дело могло бы пойти и быстрее.
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Еще непонятно.... можно его сажать или нет. Фиг его знает - может это снова будущий министр или премьер. Прокуроры нынче не торопятся, бояться промахнуться.
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Члены Партии Регионов неподсудны!!! А Кожара - элита этой партии.
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Эти члены-власти еще нужны будут,при голосовании.Одним висяком больше или меньше...😃
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Какое подлое и мерзко медленное правосудие внутри власти
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Це ж не Химикус, Кожару не так просто посадити, він же з партії регіонів. Кожару може тільки вірус посадити, а може і забрати його назавжди!
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Певно вигадають щось накшталт "п'яний Старицький намагався згвалтувати Козєрод і вона в стані афекту і з метою самозахисту випадково натиснула на гачок офіційно зареєстрованого нагородного пістолета".
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Им некогда этим заниматься, сейчас главная задача- посадить Порошенко.
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Деньги в большом объеме все решили,
вон овца сбила старика сейчас депутат , саакашваль про платил за свой станок для сношания и порешал.
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У вислюка оманского зе сменить НАБУ и поставить там своих 200 пудовых, а вон дело про Оман- патрушев раскручивают потихоньку..А там вопрос зачем патрушев приказал сбить самолет мау после встречи с зе
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Самоубийство, наверно...только вот дом выбрал "крутой"...
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Что вы хотите от етой власти если даже убийство известного человека замяли. Поетому убийство простолюдинов в Украине вообще не повод открывать уголовное производство
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Саме тому наш незмінний міністр всіх часів - АВАКЯН.
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«.. направляли запросы в Офис президента о том, за чей счет были уплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман»
Что же касается самого отдыха, то Владимир Зеленский, как частное лицо, грубо нарушил украинское законодательство и отказался отвечать НАЗК на официальный запрос. И правки в Декларацию не внес.
Следовательно, после окончания его президентского срока подлежит уголовному наказанию. Как коррупционер.
Вот такая у нас бубачка. На один срок себе уже стопроцентно намотала.
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Кожару-пьяницу и распутника-на плаху! Четвертовать.
Хотя...можно казнь заменить на постоянное ношение петровской медали- АЛКОНАВТ ВЕСОМ в ( кГ
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А при чем тут ссылка на Казанского? Больше ни у кого по этому поводу вопросов не возникло?
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замнут это дело, а спишут на случайно пролетавшую пулю
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читал сегодня Ярош высказался не лестно о поцЗеденте
Можно назначить его виновным
Провести конференцию с сАбаковым
Попиариться
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