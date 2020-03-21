 У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
Водночас представники моніторингових місій продовжать роботу за раніше встановленим порядком.
"З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів. Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ здійснюватиметься за раніше встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що за наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів, що підтверджують це, людині може бути надано дозвіл на перетин лінії розмежування.
"Українські маски в Іспанію доставили законно", - сказав керівник Митниці Нефьодов.
уроди зелені !
Пока карантин не по всей стране!!!
А ордло перекрыли!!!
Статью прочти!!
Корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом - 55 и выше лет.
При этом, - внимание!, - заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников - сохранена!
Вот такие они, «барыги».
Оттуда распространялся не только Коронавирус, но и другой- ненависть к Украине... Вот бы ещё на расии такой запрет приняли, чтобы пауки сожрали сами себя в банке.
Всех ватников имеющих справки переселенца ОФИЦИАЛЬНО перестали выпускать из ЛДНР в прошлый понедельник. Точка. Все кто фактически проживал на территории Украины с временной регистрацией остались запертые в ЛДНР. С украинской запускали в Украину их были еденицы. С днровской пропиской пускали в Донецк. Потом начали устаканиваться появились ...... варианты. ЛДНР всё пресекло и перекрыло свои границы. Всё точка. Местные не пострадали есть местная пенсия, Украина отменила проверки и пенсия копится. После карантина выплатят.
Много осталось случайно запертых (мой муж) поехавших на 1-2 дня. Времени на возвращения не было дано. Если бы хоть за два дня раньше обьявили. Но эти люди не заробитчане с Египта. На них похер.
В Донецке никто ЧП не вводит. Всё работает. Трупы на улицах не валяются.
Т.е . простые люди ОРДЛО пойдут к наемникам путина хла и прикажут не стрелять идите домой. Зайдут к старостам ОРДЛО и скажут все теперь они будут рулить на подвале
Результат 0 . будет и там и там , только с паРаши хла снимуть санкции надо выполнять преговоры в омане, а то патрушев еще один самолет собьет...МАУ