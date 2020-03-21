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Все про:карантин (675) Донбас (15593) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб

У районі проведення операції Об'єднаних сил на сході України з 22 березня припиняється пропуск через лінію розмежування у зв’язку з боротьбою з поширенням вірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Водночас представники моніторингових місій продовжать роботу за раніше встановленим порядком.

"З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції з 00:00 22 березня 2020 року припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів. Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ здійснюватиметься за раніше встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів, що підтверджують це, людині може бути надано дозвіл на перетин лінії розмежування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183299
 
   
 Топ коментарі
 
карантин по всій країні, а вони навіть пропуск з ордло не відмінили !
уроди зелені !
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Якщо раптом комусь із ЗЕбобіків не вистачить маски, то знайте: її не вистачило законно.
"Українські маски в Іспанію доставили законно", - сказав керівник Митниці Нефьодов.
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Мне начинает нравиться этот вирус. Примитивнейшее творение, а умнее Зеленского.
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Завтра, 22.03.2020, відбудеться засідання РНБО щодо запровадження в Україні правового режиму Надзвичайного стану.
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А не поздновато-ли? В ОРДЛО уже бушует коронавирус как и в Кацапии и нам они уже завезли его в огромных количествах.
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в любом случае с ордло и россией надо закрывать - на россии не просто полыхнуло сегодня - там скоро трупы с улиц убирать будут - одна только баба со ставропольского края 1200 человек заразила.... во хфранции отдыхала....
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Вона контакутвала з 1200, нажаль всі 1200 не заразяться. Якщо хоча б сотні вона подарувала вірус - уже добре.
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По состоянию на 19.03.2020 на россии уже было почти 1900 смертей от коронавируса, в том числе 191 в Крыму.
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Там граница с Китаем и оттуда вирус валит с ноября прошлого года, с востока. Пишут вчера в Омске 4 трупа прямо на улице обнаружили. Мне вот интересно, почему зеленая власть не ввела до сих пор визовый режим с кацапами. Она точно невменяемая. Мало что РФ -это агрессор, так еще и заносчик в Украину коронавируса, а зеленым идиотам все пох, они все примиряются.
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Стіну на кордоні з кацапією, візовий режим, і розрив дипломатичних відносин, карантин від кацапських мутантів.
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Вообще в Испании. Но в принципе не важно.
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Спасибо! но уже кажись не важно в какой стране была - главное какой сувенир привезла
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Бабу треба нагородити, добру справу зробила. У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 580
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Лучше поздно чем совместное патрулирование.
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Нарешті притомна думка відвідала ЗЕ шоу ???Потрібно б було ще з 2014 року "!!
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Якщо раптом комусь із ЗЕбобіків не вистачить маски, то знайте: її не вистачило законно.
"Українські маски в Іспанію доставили законно", - сказав керівник Митниці Нефьодов.
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С*УКИ...нет другого слова...с понедельника еще и ЧС введут. Для борьбы с короной оно, что слонику дробинка, а вот больше 3-х не собираться и на 25 марта для подписания договорняка оманского в минске, еще и как сгодится..или по хатам буратин пошерстить...
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Без пенсии помрут - это критически важное жизненное обстоятельство.
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так у них же ещё и кацапские пенсии есть .. ну а как наши получить , там уже найдут возможность ..
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татожнашIлюды ! а как же они нас кормить будут ?
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Эти "кормильцы" будут продолжать и дальше "кормить" обстрелами.
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Собака гавкає , бо їсти хоче, от і ці кацапомутанти, стріляють бо пенсію хочуть.
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Да ви що? А як дивитися в очі даунбассянам хворих на туберкульоз, снід, коронавірус ? Це ж багатошаровий конфлікт та багатошарові люди: вбивці українських солдат, кати, прихильники Путлєра тощо
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Як дивиться? Дуже просто - крізь прорізь прицілу... Тепер головне - доставить на блок-пости "Сінеглазку" і протигази, бо буде те саме, що і з проривом "Карлсона" в Україну, тільки у масовому масштабі, організований "активістами" в однакових черевиках...
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Хитрожопо завернул, рашист лахтинец или коллаборант- власовец?
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Припиняється з 22.03. Ага, сєпари з 21.03. припинили.
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наши всех хворых хотят успеть забрать...что бы окончательно заразить всю Украину
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карантин по всій країні, а вони навіть пропуск з ордло не відмінили !
уроди зелені !
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Брехуха!!!!
Пока карантин не по всей стране!!!
А ордло перекрыли!!!
Статью прочти!!
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ботом этого хоттабыча на 5 реальных убийц сменяют У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 4082
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это ордло перекрыло с 21 числа...читай внимательно умник
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Упирі зелені дорвались до корита, а в Ростов слабо?
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давай 10 самолётов туда,эвакуируй наших граждан!
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Вот он какой, "барыга"...

Корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом - 55 и выше лет.
При этом, - внимание!, - заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников - сохранена!
Вот такие они, «барыги».
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Вот же падла жадная. На карантин закрыть все с сохранением зарплаты - нет, не слыхали. Он и на суде у всевышнего барыжить будет пытаться.
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Ну прям благодеятель соєвий не гірше Ахметова.
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Якщо хтось на початку лютого розумів що буде пандемія і приготувався - то краще замінити нефьодових на тих хто готується вчасно.
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Мне начинает нравиться этот вирус. Примитивнейшее творение, а умнее Зеленского.
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ти будеш здивований, але, навіть, куряче лайно, буде розумніше від цього вилупка У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 6592
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Примітивні створіння (вірус і ЗЕ) - а клопоту- дохрєна !
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Это может быть и на 3 месяца, тут дырявые попали знатно. Кацапская пенсия у них ниочем. Будут знать как звонить гиркиным предупреждая про колоны фашистов. Может часть звиздоты к кобзону от переживаний уйдет.
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Нічого виживуть, фуйло сказав, що у лапотних аж 17 тис. дерев'яних, це все середній клас, будуть щі сьорбати з ботвою.
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Ага и банки меду з взривчаткою таскать- падли!
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Ну нарешті, зебілки очухались, млять, скоро шахов вас усіх перетравить...
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Россия не пропускает через границу фуру медицинской марли для пошива медицинских масок, написал в facebook собственник компании Текстиль-Контакт Александр Соколовский.
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Что вы там кудахчите Закрыли они Федерасты и опущенцы со вчерашнего дня прекратили пропуск а наши рожали зедибилы долбанные Если бы рашисты не перекрыли кпп до сих пор бы ватники заражённые к нам шастали
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Те що я пропонував Зеленському зробити, коли почалася епідемія в Ухані... Але Зеленський мабуть з своїми людьми занятий "розпилом" бабла, йому ніколи Цензор читати. Нормальна влада вже б давно перекрила кордон з окупованими територіями!
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і як тут не скажеш:,не було б щастя,так нещастя допомогло
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Это означает, что без карантина пропустили уже достаточно народу (в т.ч. из Европы), чтобы началась эпидемия и можно было спокойно вводить ЧП и по дешёвке продать Украину Ху*лу. У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 6024
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и правильно, ***** бродить до бандеровщины
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Славо Богу, что хоть вирус это сделал, раз мы столько лет не могли изолировать этих дырляндских крыс!!..😉😁
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Надеюсь... надолго...
Оттуда распространялся не только Коронавирус, но и другой- ненависть к Украине... Вот бы ещё на расии такой запрет приняли, чтобы пауки сожрали сами себя в банке.
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А як же "платформа примирення" дяді Серьожі Сивохо ! Голуба миру центнерного!
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так с 17 числа прекращается...все прекращается и прекращается...
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і бажано - ДО ПОВНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ.
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Объясняю популярно для невежд.
Всех ватников имеющих справки переселенца ОФИЦИАЛЬНО перестали выпускать из ЛДНР в прошлый понедельник. Точка. Все кто фактически проживал на территории Украины с временной регистрацией остались запертые в ЛДНР. С украинской запускали в Украину их были еденицы. С днровской пропиской пускали в Донецк. Потом начали устаканиваться появились ...... варианты. ЛДНР всё пресекло и перекрыло свои границы. Всё точка. Местные не пострадали есть местная пенсия, Украина отменила проверки и пенсия копится. После карантина выплатят.

Много осталось случайно запертых (мой муж) поехавших на 1-2 дня. Времени на возвращения не было дано. Если бы хоть за два дня раньше обьявили. Но эти люди не заробитчане с Египта. На них похер.
В Донецке никто ЧП не вводит. Всё работает. Трупы на улицах не валяются.
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Работает всё что еще не распилено. т.е. почти ничего не работает.
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..и что там из производства работает?..сколько там всего работающих осталось?...
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Должны были давно уже сообщение с Ордло остановить, но зеля надеется, что оттуда ещё и оспу занесут. Наверное ещё пару дней подождут.
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так то закрила "та сторона", бо ця соплі жує. Зє!льоні
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Пенси вимруть. Хто потім буде голосувати за ОБЖД чи за ОПЖЗ, ЖД чи як їх там.
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кордон закрити і туди відправити хворого депутата з дружиною на лікування
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«Документ, який з'явився в медіа, є проєктом документу, він ще остаточно не схвалений, у ньому йдеться про створення громадської ради. Тобто громадська рада - це представники не органів влади, а представники суспільства, тієї частини України, до якої ми з вами належимо, зможуть поговорити з представниками суспільства, не з представниками незаконних «ДНР» чи «ЛНР» і їхніми представниками умовної «влади», а з представниками людей, які живуть на окупованих територіях», - сказав Кулеба он Ермак он же Сивоха он президент Украины зе.
Т.е . простые люди ОРДЛО пойдут к наемникам путина хла и прикажут не стрелять идите домой. Зайдут к старостам ОРДЛО и скажут все теперь они будут рулить У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 6091 на подвале
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А что вас зеленых не устраивает переговор с пенсионерами с ОРДЛО.
Результат 0 . будет и там и там , только с паРаши хла снимуть санкции надо выполнять преговоры в омане, а то патрушев еще один самолет собьет...МАУ
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путин хло тоже с простыми людьми встречается только все на одно лицо и похожи на людей охраны и ФСБ
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Министр обороны Украины тоже в в мирных переговорах ходил и сдавал Украину путину хлу.
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Це все потрібно було робити 25го Січня. Або 1 лютого. І писали ж про це.
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И это правильно. Впускать только в экстренных моментах, проэкзаменовав на видео-камеру хитом про путина, с последующим выкладыванием на специальный ютюб-канал.
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