 В окупованому Криму виявлено коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив маріонетка Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

За його словами, хворий перетинав "державний кордон РФ" в автомобільному пункті пропуску.

Під час перетину кордону він не повідомив інформацію про перебування в країнах, у яких зафіксовано коронавірус.

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"З симптомами ГРВІ його госпіталізовано до медичного закладу за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджено в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування згідно з чинним протоколом Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості.

Визначено коло осіб, із якими контактував хворий на території півострова. Ці особи перебувають на ізоляції, за ними встановлено медичне спостереження, організовано лабораторне обстеження", - повідомив Аксьонов.

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