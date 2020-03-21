 В окупованому Криму виявлено коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив маріонетка Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.
За його словами, хворий перетинав "державний кордон РФ" в автомобільному пункті пропуску.
Під час перетину кордону він не повідомив інформацію про перебування в країнах, у яких зафіксовано коронавірус.
"З симптомами ГРВІ його госпіталізовано до медичного закладу за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджено в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування згідно з чинним протоколом Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості.
Визначено коло осіб, із якими контактував хворий на території півострова. Ці особи перебувають на ізоляції, за ними встановлено медичне спостереження, організовано лабораторне обстеження", - повідомив Аксьонов.
Только вот Херсон жалко - хана им теперь, от вояжеров...(
свічка
@svecha62
·8 мин
І тут вчасно спетляв...
Бо придётся долго лечиться.
так же и со всеми правами....
+18 Oleg
@OGRETS
·9 ч
По Евроньюс - Европа на карантине, закрывают границы, ограничивают передвижения, призывают сидеть дома
По первому каналу ре фе - Ялта готовится к наплыву туристов на майские, призывают бронировать отели, мест почти не осталось
зещеканцы крымские....
Тайвань - небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая - успешно борется с коронавирусом COVID-19, не вводя карантин и чрезвычайное положение.
Пятница, 20 марта 2020, 23:13
Об этом идет речь в статье #Букв "Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства".
В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них - только два.
Абсолютное большинство кейсов "занесли" из-за границы - что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.
5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат - переводили в режим карантина.
С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань - нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы - временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день - на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта - для обеззараживания.
Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось - в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.
Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных - и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.
При этом - никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений - хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортны. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их - а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.
Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом - SARS в 2003 году. Но демократия - не помешала.
Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.
В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.
в Украине власти НЕТ...
у нас ПРИ власти есть большинство - это ************* и барыги...
Ндааа, желтеет цензор, желтеет...
Переплюнет все предыдущие.
ПУСТЬ ВЫНУДЯТ ***** ОТТУДА УБРАТЬСЯ И ТОГДА УКРАИНА СРАЗУ ЖЕ ПОДАСТ ТУДА ВОДУ!
В ходе сложной спецоперации, израильская служба внешней разведки Моссад доставила в ночь на 19 марта в Израиль 100.000 наборов для анализа на коронавирус.
Обычно, Моссад не занимается подобными вопросами, связанными со здравоохранением, но на этот раз, в связи с экстремальными обстоятельствами на фоне пандемии коронавируса, Моссад под руководством Йоси Коэна не смог остаться в стороне, и взял на себя задачу по восполнению острой нехватки диагностических наборов доя граждан Израиля.
Эти наборы представители Моссада искали в разных странах, и доставили из двух, названия которых запрещены к публикации. В ближайшие дни, агенты Моссада проведут дополнительные операции по доставке в Израиль еще 4 миллионов наборов, склады которых имеются в разных государствах
А теперь - новости от СБУ и её Главы, лейтенанта Баканова (друга ЗЕлёного ублюдка).
Служба безопасности Украины, после введения карантина, объявила тендер на закупку 41 автомобиля на сумму 24 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Тендер объявлен 13 марта, то есть на следующий день после введения карантина.
СБУ объявила тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.
(с)