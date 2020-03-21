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Все про:карантин (675) Крим (8915) Аксьонов (93) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 В окупованому Криму виявлено коронавірус

В окупованому Російською Федерацією Криму підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Житель півострова приховував інформацію про свій візит до Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив маріонетка Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

За його словами, хворий перетинав "державний кордон РФ" в автомобільному пункті пропуску.

Під час перетину кордону він не повідомив інформацію про перебування в країнах, у яких зафіксовано коронавірус.

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"З симптомами ГРВІ його госпіталізовано до медичного закладу за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджено в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування згідно з чинним протоколом Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості.

Визначено коло осіб, із якими контактував хворий на території півострова. Ці особи перебувають на ізоляції, за ними встановлено медичне спостереження, організовано лабораторне обстеження", - повідомив Аксьонов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183296
 
   
 Топ коментарі
 
Да хучь камни с неба-то. Главно ить, шоб не биндеры.
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Да хучь камни с неба-то. Главно ить, шоб не биндеры.
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во тамочшникам попёрло! впридачу к камням такой розкошный бонус!
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В оккупированном Крыму обнаружен коронавирус - Цензор.НЕТ 6555

Только вот Херсон жалко - хана им теперь, от вояжеров...(
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ничо не знаю о херсоне по поводу проукраинскости. того й воздержусь от жалко.
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еще ВОЗ и мировое сообщество вынудят украину подать воду в крым....чтобы снизить накал эпидемии
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Богдан - тот парень, которого трудно забыть.
Бо придётся долго лечиться.
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Уже в Гренландии короновирус. Нашли чем удивить.
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ну завтра они скажут что это биндеры его туда завезли ..
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Да, белорусам теперь совсем в Крым не добраться.
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сезон чего? там уже сплошная военная база ..
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А говорили, что крымчанам в Европу путь заказан ...
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Так это наш гражданин? Срочно собачку ему и зелёный президентский борт в Борисполь!! Своих не кидаем. Ну, разве что только уж очень своих - тех что по Европам не ездят кидануть можно - святое дело.
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Шасс, только ОЗК накинет и фильтр на противогазе заменит.
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не уже не пойдет ему вчера забыли заглушку с противогаза снять.
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Их, оказывается, во Хранцию пускают??? А как же "потужная европейская поддержка Украины", о которой нам свистел мародер-барыга?
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в отличии от дырчан, крымчане по украинским паспортам получают пенсии беспрепятственно и никто их не ограничивает и не проверяет как дырчан...
так же и со всеми правами....
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крым - это украина...он добился поддержки для всей украины
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какого именно? )) та ***** 0.0 как сказали, шо нада на крым, оно сразу обосцалося, как сивухо на лавочке.
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Надеюсь куйло контактировало с источником)
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Та ***** ж ніколи не контактує з чужими, у нього є штатна команда ряджених (перевірених у всіх відносинах людей) які зображують в поїздках місцеве туземне населення.Сегодня вони робiтники Ярославського шинного заводу, завтра випадкові перехожі у Севастополі
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Радуцкий выкупил все маски из госрезерва за 36 млн гр, продал их в Китай за 224 млн, а теперь государство должно купить то же самое количество масок за 335 млн грн. Это зеленый бизнес на крови украинцев.
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Мы в Испанию ,а Порошенко из ...откуда привёз маски и тесты?Абракадабра получается.
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но заметь,за свои кошты...а не как зелебубочка
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+18 Oleg

@OGRETS

·9 ч

По Евроньюс - Европа на карантине, закрывают границы, ограничивают передвижения, призывают сидеть дома
По первому каналу ре фе - Ялта готовится к наплыву туристов на майские, призывают бронировать отели, мест почти не осталось
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Ездил по безвизовому паспорту украинскому. Двойной агент. Там все такие.
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Сивуху и как его там...хер этих клоунов запомнишь, тот который из ордлищя хочет закинуть нам вирусняка, в студию!!!
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Тайвань успешно борется с COVID - 19 без карантина и введения чрезвычайного положения

Тайвань - небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая - успешно борется с коронавирусом COVID-19, не вводя карантин и чрезвычайное положение.

Пятница, 20 марта 2020, 23:13

В оккупированном Крыму обнаружен коронавирус - Цензор.НЕТ 9794 В оккупированном Крыму обнаружен коронавирус - Цензор.НЕТ 9794 В оккупированном Крыму обнаружен коронавирус - Цензор.НЕТ 9794 В оккупированном Крыму обнаружен коронавирус - Цензор.НЕТ 9794

Об этом идет речь в статье #Букв "Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства".
В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них - только два.
Абсолютное большинство кейсов "занесли" из-за границы - что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.
5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат - переводили в режим карантина.
С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань - нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы - временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день - на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта - для обеззараживания.
Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось - в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.
Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных - и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.
При этом - никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений - хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортны. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их - а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.
Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом - SARS в 2003 году. Но демократия - не помешала.
Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.
В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.
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у них есть власть...
в Украине власти НЕТ...
у нас ПРИ власти есть большинство - это ************* и барыги...
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Напомнить разницу в количестве населения и размеру территорий Тайвани и Украины? В окупованому Криму виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6332
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сообщил марионетка Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов Источник: https://censor.net.ua/n3183296
Ндааа, желтеет цензор, желтеет...
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О как.... бывших соотечественников ждёт жирный сезон
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Похоже, что в России вообще полная жопа с этим. Не границе Калужской области (со стороны Москвы) начали в авральном порядке строить грандиозную больницу размером с аэродром именно для заболевших коронавирусом. В подтверждение - ссылка на видео блогера, который как раз работает на подвозе материалов для этой "стройки века": https://youtu.be/24Iafjhkhi4
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В этом году курортный сезон будет на славу.
Переплюнет все предыдущие.
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еще ВОЗ и мировое сообщество вынудят украину подать воду в крым....чтобы снизить накал эпидемии
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Если ВОЗ и мировому сообществу так жалко сегодняшнее население Крыма -

ПУСТЬ ВЫНУДЯТ ***** ОТТУДА УБРАТЬСЯ И ТОГДА УКРАИНА СРАЗУ ЖЕ ПОДАСТ ТУДА ВОДУ!
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Дайте угадаю, для Зелупы ето еще не повод закрыть КПП с окупированным крымом? Никто не хочет кашлянуть на Сивоху? Пускай с коронавирусом реинтегрируется и проведет мирные инициативы
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Почувствуйте разницу: работа израильской спецслужбы, и работа СБУ ЗЕлёной Шмаркли

В ходе сложной спецоперации, израильская служба внешней разведки Моссад доставила в ночь на 19 марта в Израиль 100.000 наборов для анализа на коронавирус.
Обычно, Моссад не занимается подобными вопросами, связанными со здравоохранением, но на этот раз, в связи с экстремальными обстоятельствами на фоне пандемии коронавируса, Моссад под руководством Йоси Коэна не смог остаться в стороне, и взял на себя задачу по восполнению острой нехватки диагностических наборов доя граждан Израиля.
Эти наборы представители Моссада искали в разных странах, и доставили из двух, названия которых запрещены к публикации. В ближайшие дни, агенты Моссада проведут дополнительные операции по доставке в Израиль еще 4 миллионов наборов, склады которых имеются в разных государствах

А теперь - новости от СБУ и её Главы, лейтенанта Баканова (друга ЗЕлёного ублюдка).
Служба безопасности Украины, после введения карантина, объявила тендер на закупку 41 автомобиля на сумму 24 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
Тендер объявлен 13 марта, то есть на следующий день после введения карантина.
СБУ объявила тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.
(с)
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