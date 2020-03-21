 На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Ділки налагодили підпільне виробництво лікарського дезінфекційного засобу відомого бренду. Експерти підтвердили, що нелегально виготовлений препарат не виконував противірусної дії. Його використання могло заподіяти шкоду життю і здоров'ю населення і призвести до непрогнозованих негативних наслідків, зокрема прискорення поширення вірусних інфекцій.
У межах операції правоохоронці затримали на виїзді з Луцька вантажівку, що перевозила фальсифікат на понад 2 мільйони гривень, зокрема майже тонну контрафактної антисептичної продукції. Під час проведення слідчих дій за місцем виробництва фальсифікатів виявлено велику кількість сировини для виготовлення контрафактних лікарських препаратів, а також гігієнічних засобів відомих європейських брендів, порожню тару, баки, обладнання для розливу.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 і ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.
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Якщо це так, то цеховикам треба зробити клізьму Есмарха з цього антисептика (три відра кожному).
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Стериллиум
Препарат має віруліцидну дію, у т.ч. щодо вірусів гепатиту В та С1, ВІЛ, герпесу типу 1 (герпес лабіаліс) і герпесу типу 2 (герпес геніталіс), рота-, поліома-, вакцинія-, аденовіруси, віруси грипу А, пташиного грипу, SARS - асоційовані з коронавірусами (SARS-CoV).
Препарат атестований відповідно до Європейських стандартів EN 12791, EN 1500.--
Такое ощущение, в дурдоме Wi-Fi дали на время карантина!
Бо шпиртом теж буде пахнути, якщо там 20%, а не 96%.
Такой шанс дать, если заслужит внимание.
Нашел дома 200гр етил + 100гр геля для рук алоэ, разболтал, в дозатор и готово))
@richi29074
Путь зелебыдла:
-Это не правда, дайте фото.
-Фото непонятно откуда, дайте видео
-Это не украинские маски
-Украинские но старые
-Новые но вывезеные до эпидемии
-Во время эпидемии, но маски не помагают азаза Зеленский на*бал Испашек! Ахахаха.
Тайвань - небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая - успешно борется с коронавирусом COVID-19, не вводя карантин и чрезвычайное положение.
Пятница, 20 марта 2020, 23:13
Об этом идет речь в статье #Букв "Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства".
В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них - только два.
Абсолютное большинство кейсов "занесли" из-за границы - что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.
5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат - переводили в режим карантина.
С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань - нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы - временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день - на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта - для обеззараживания.
Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось - в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.
Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных - и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.
При этом - никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений - хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортны. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их - а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.
Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом - SARS в 2003 году. Но демократия - не помешала.
Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.
В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.
Пошук оптових клієнтів на антисептик!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/poshuk-optovih-klntv-na-antiseptik-IDHqMJ0.html#e6eeb67d85