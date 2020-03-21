 На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Ділки налагодили підпільне виробництво лікарського дезінфекційного засобу відомого бренду. Експерти підтвердили, що нелегально виготовлений препарат не виконував противірусної дії. Його використання могло заподіяти шкоду життю і здоров'ю населення і призвести до непрогнозованих негативних наслідків, зокрема прискорення поширення вірусних інфекцій.





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У межах операції правоохоронці затримали на виїзді з Луцька вантажівку, що перевозила фальсифікат на понад 2 мільйони гривень, зокрема майже тонну контрафактної антисептичної продукції. Під час проведення слідчих дій за місцем виробництва фальсифікатів виявлено велику кількість сировини для виготовлення контрафактних лікарських препаратів, а також гігієнічних засобів відомих європейських брендів, порожню тару, баки, обладнання для розливу.





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Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 і ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.