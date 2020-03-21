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Все про:Волинь (390) Правоохоронні органи (936) СБУ (5416) фальсифікат (269)

 На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала на Волині протиправний механізм виготовлення і продажу на всій території країни фальсифікованих антисептичних препаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 01

Ділки налагодили підпільне виробництво лікарського дезінфекційного засобу відомого бренду. Експерти підтвердили, що нелегально виготовлений препарат не виконував противірусної дії. Його використання могло заподіяти шкоду життю і здоров'ю населення і призвести до непрогнозованих негативних наслідків, зокрема прискорення поширення вірусних інфекцій.

На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 02
На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 03

Дивіться також: Спробі вивезення 50 тис. медичних масок запобігли на Волині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

У межах операції правоохоронці затримали на виїзді з Луцька вантажівку, що перевозила фальсифікат на понад 2 мільйони гривень, зокрема майже тонну контрафактної антисептичної продукції. Під час проведення слідчих дій за місцем виробництва фальсифікатів виявлено велику кількість сировини для виготовлення контрафактних лікарських препаратів, а також гігієнічних засобів відомих європейських брендів, порожню тару, баки, обладнання для розливу.

На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 04
На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ 05

Дивіться також: Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який намагався передати секретну інформацію у сфері кораблебудування. ФОТО

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.  204, ч. 2 ст. 199 і ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183295
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо антиептики працюють, - Не сміти чіпати На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Зупинка подібних виробництв - Кримінальний Злочин На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Підпільний,непідпільний -Несуттєво!!!
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Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций.

...
Якщо це так, то цеховикам треба зробити клізьму Есмарха з цього антисептика (три відра кожному).
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Главное тех кто прошёл маски зарубеж они не ловят, с ловят людей мешающих спирт в банках для дезинфекции помещений
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Хм. Незрозуміло, погано це чи добре в нашій ситуації?
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Просто не заплатили "криші", або здали конкуренти.
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кроме грабежа банкаматов и работы в полиции в Украине прибыльней нет ни одного бизнеса
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Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия.Источник: https://censor.net.ua/n3183295
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Якщо антиептики працюють, - Не сміти чіпати На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Зупинка подібних виробництв - Кримінальний Злочин На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Підпільний,непідпільний -Несуттєво!!!
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Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций.

...
Якщо це так, то цеховикам треба зробити клізьму Есмарха з цього антисептика (три відра кожному).
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Антисептики априори не могут быть противовирусными.В основном это антибактериальные обеззараживающие препараты.
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Да ты что! Это тебе ветеринар Петро в твоем селе сказал?
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phantom4 Антисептики априори не могут быть противовирусными.
--
Стериллиум

Препарат має віруліцидну дію, у т.ч. щодо вірусів гепатиту В та С1, ВІЛ, герпесу типу 1 (герпес лабіаліс) і герпесу типу 2 (герпес геніталіс), рота-, поліома-, вакцинія-, аденовіруси, віруси грипу А, пташиного грипу, SARS - асоційовані з коронавірусами (SARS-CoV).
Препарат атестований відповідно до Європейських стандартів EN 12791, EN 1500.--
Такое ощущение, в дурдоме Wi-Fi дали на время карантина!
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Какие експерты? И как так быстро проверить? На лапу не дали вот и вся экспертиза.
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Початок допису.... Про експертів,ви,самі знаєте, з усіх поточних кримінальних справ... На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 336
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Якщо смердить хлором,або карболкою, звісно працюватиме ...
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Хій його знає, тут є важливий параметр - концентрація.
Бо шпиртом теж буде пахнути, якщо там 20%, а не 96%.
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Эти цеховики все умеют быстро делать.....!
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Сране СБУ повинно опікатися безпекою держави й Арештувати Зезрадника На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5934
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Вот у кого рыночная экономика, есть спрос, моментально налаживают виробництво, еще бы так наша власть умела организовывать управление, а то только ловить могут и пилить...бюджет
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Если государство не спроможне, то пусть люди делают, а что лучше что б все передохли от заразы???
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Если это изделие было пустышкой, то наказывать очень строго, но если оно было не хуже оригинала, то нужно идти на сделку со следствием ( Интересами государства) и решить вопрос "Кровью искупить вину". И работать на государство и его потребность в экстренный момент!
Такой шанс дать, если заслужит внимание.
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СБУ задержалО и сразу вынеслО вердикт, что это пустышка? На гараж-однодневку не похоже, значит работают давно. За дерьмо им бы клиенты сами головы пооткручивали.
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качество антисептика не так просто проверить. Вы, например, можете?
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Нуууу... собсно да На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 124. Этж надо быть цельным лаборантом третьекурсником На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 124
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не только. нужно все причандалы собрать. а оно все как правило не полезное...
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Мда. Пойду сестре расскажу, тож мне, говорит шо микробиолог
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Та в каждой квартире сейчас цех по производству антисептика))))
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100%)))
Нашел дома 200гр етил + 100гр геля для рук алоэ, разболтал, в дозатор и готово))
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Добавьте, если есть несколько капель любого хвойного эфирного масла.
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Главное тех кто прошёл маски зарубеж они не ловят, с ловят людей мешающих спирт в банках для дезинфекции помещений
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Золотые слова. Я тоже контрафактник, набрал спирта этилового 10 л по 60 грн, жена наболтала по советам лучших "собаководов " и норм, не парюсь. На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 2343
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@richi29074


Путь зелебыдла:
-Это не правда, дайте фото.
-Фото непонятно откуда, дайте видео
-Это не украинские маски
-Украинские но старые
-Новые но вывезеные до эпидемии
-Во время эпидемии, но маски не помагают азаза Зеленский на*бал Испашек! Ахахаха.
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То кажуть, "робіть самі, бо в країні нема" то ловлять.
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ну а шо зеленые зделали? НИ- ЧЕ-ГО, ТОЛЬКО ПИСТЕТЬ И КРАСТИ, на это у них руки золотые
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Зачёт этикетки зарисовали, больше похоже на цех по производству стекломоя и судя по размаху работает он уже давно. Видно педики из СБУ решили чей-то бизнес отжать ну или убрать конкурентов
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сказали что доляху не дадут в связи с карантином а сами работали потому и накрыли.
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Как правило все левые производства известны местным правоохранительным органам и они их периодически доят. А когда надо выслужиться сливают одно - два.
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Тайвань успешно борется с COVID - 19 без карантина и введения чрезвычайного положения

Тайвань - небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая - успешно борется с коронавирусом COVID-19, не вводя карантин и чрезвычайное положение.

Пятница, 20 марта 2020, 23:13

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998

Об этом идет речь в статье #Букв "Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства".
В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них - только два.
Абсолютное большинство кейсов "занесли" из-за границы - что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.
5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат - переводили в режим карантина.
С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань - нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы - временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день - на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта - для обеззараживания.
Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось - в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.
Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных - и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.
При этом - никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений - хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортны. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их - а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.
Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом - SARS в 2003 году. Но демократия - не помешала.
Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.
В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.
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а шо? хлорка с поддєльной наклєйкой уже нє хлорка???
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Я бачив що на OLX Луцьк продавали великі партії антисептика.
Пошук оптових клієнтів на антисептик!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/poshuk-optovih-klntv-na-antiseptik-IDHqMJ0.html#e6eeb67d85
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