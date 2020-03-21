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 Політика України
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Все про:НАБУ (2330) Ситник (568) Голос партія (149) Устінова (30)

 Призначення абсурдних законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити Ситника і поставити свою підконтрольну людину, - "Голос"

Депутати парламентської фракції "Голос" у Верховній Раді зареєстрували понад десять альтернативних до законопроєктів №3133 і №3180, якими пропонується звільняти директора НАБУ в разі вчинення ним "адміністративного корупційного правопорушення".

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті партії, передає "Цензор.НЕТ".

"Призначення законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити директора НАБУ і поставити свою підконтрольну людину на його місце", - вважає Кіра Рудик, голова партії "Голос".

У повідомленні наголошується, що автори законопроєкту №3133 - народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко, чиї компанії фігурують у розслідуваннях НАБУ, представники ОПЗЖ та "За майбутнє". Автори законопроєкту 3180 - Олександр Дубінський та Олександр Качура.

За словами члена Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності Олександри Устінової, мета альтернативних законопроєктів від депутатів "Голосу" - показати всю абсурдність зміни закону під бажання "слуг народу" взяти під контроль НАБУ. Саме тому вони запропонували ще десятки інших "абсурдних підстав" або процедур для звільнення директора НАБУ.

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"Наша мета - наочно продемонструвати те "свавілля", яке зараз відбувається. Саме тому "Голос" пропонує до підстав для звільнення директора НАБУ також додати: звільнення директора НАБУ через виклик, наприклад, аварійної служби, хуліганство, поширення неправдивих чуток, ворожіння в громадських місцях чи картярство. Одним із законопроєктів взагалі пропонується внести до закону як підставу для звільнення директора НАБУ "виникнення нестримного бажання у осіб підслідних Національному бюро за відсутності інших підстав для звільнення, - зазначила Устінова. - Законопроєкт Гончаренка - це продовження спроби взяти НАБУ під контроль в інтересах Коломойського і Портнова. Коломойському це насамперед потрібно через наявність кримінального провадження щодо "Приватбанку". ОПЗЖ підтримуватиме їх через те, що НАБУ веде справу щодо Суркіса. Депутатська група "За майбутнє" зацікавлена у зміні керівництва НАБУ на контрольоване через велику кількість лояльних до Коломойського депутатів у групі, а також через кримінальне провадження щодо Ярослава Дубневича, який належить до цієї депутатської групи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183294
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленогнойным нужен полный контроль для диктатуры.
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Ну это конечно не твои любимые зелёные , которые действуют как наперсточники
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Голос только ныть может,толка от них в Раде никакого.
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Ну это конечно не твои любимые зелёные , которые действуют как наперсточники
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11 лет в школе и 5 лет в университете , и ты способен только на это? И кто из нас тогда дебил?
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Какого таланта? Ботом быть после 15 лет "обучения"?
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Ну не будь так себе ссмокритичен Карма у тебя такая
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Зеленогнойным нужен полный контроль для диктатуры.
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ты красногнойный?
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Пока идиот Зе клован будет думать как еще посадить Петю его самого запроторят или уныз или Гуантанамо..
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Значит сейчас Сытник - человек "голоса", а слуги, петька и зажоп хотят поставить каждый своего? Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос" - Цензор.НЕТ 9383
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Я налию тоби я нилию соби винааа...
Иди пой уже, недоразвитый Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5737
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Да пусть будет хоть черта, главное что то делать, Славик не заплатил - НАКАЗАНИЕ.
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напивпровиднык из комы очнулся..
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Защита Украины - это кома, а стремление побыстрее сдать её врагу - это "сознание". Всё по Оруэллу.
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имитируют деятельность или наконец то отдуплились?...
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Ярош:
Українська добровольча армія не займається партійною політикою.
Ми допомагали і допомагаємо відстоювати Незалежність та Соборність нашої Держави, шість років воюючи проти агресії споконвічного ворога - Росії.
Але, коли в тилу, на вищих державних щаблях відбувається казна що, я вирішив висловити свою позицію.
Тут не про партії, а про Державу! (с)
P.S. Давно пора.
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та идите уже на карантин... все...
не мутите воду...
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" Зебіли " на ключові посади " ВПИХУЮТЬ " підконтрольних собі людей. Все , як пишуть їм в кремлівських інструкціях . Тотальний контроль, з переходом в диктатуру Швондерів , і перехід в підпорядкування московії , як складової частини т.н. Союзу. Якщо народ дозволить.
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