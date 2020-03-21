 Призначення абсурдних законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити Ситника і поставити свою підконтрольну людину, - "Голос"

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті партії, передає "Цензор.НЕТ".

"Призначення законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити директора НАБУ і поставити свою підконтрольну людину на його місце", - вважає Кіра Рудик, голова партії "Голос".

У повідомленні наголошується, що автори законопроєкту №3133 - народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко, чиї компанії фігурують у розслідуваннях НАБУ, представники ОПЗЖ та "За майбутнє". Автори законопроєкту 3180 - Олександр Дубінський та Олександр Качура.

За словами члена Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності Олександри Устінової, мета альтернативних законопроєктів від депутатів "Голосу" - показати всю абсурдність зміни закону під бажання "слуг народу" взяти під контроль НАБУ. Саме тому вони запропонували ще десятки інших "абсурдних підстав" або процедур для звільнення директора НАБУ.

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"Наша мета - наочно продемонструвати те "свавілля", яке зараз відбувається. Саме тому "Голос" пропонує до підстав для звільнення директора НАБУ також додати: звільнення директора НАБУ через виклик, наприклад, аварійної служби, хуліганство, поширення неправдивих чуток, ворожіння в громадських місцях чи картярство. Одним із законопроєктів взагалі пропонується внести до закону як підставу для звільнення директора НАБУ "виникнення нестримного бажання у осіб підслідних Національному бюро за відсутності інших підстав для звільнення, - зазначила Устінова. - Законопроєкт Гончаренка - це продовження спроби взяти НАБУ під контроль в інтересах Коломойського і Портнова. Коломойському це насамперед потрібно через наявність кримінального провадження щодо "Приватбанку". ОПЗЖ підтримуватиме їх через те, що НАБУ веде справу щодо Суркіса. Депутатська група "За майбутнє" зацікавлена у зміні керівництва НАБУ на контрольоване через велику кількість лояльних до Коломойського депутатів у групі, а також через кримінальне провадження щодо Ярослава Дубневича, який належить до цієї депутатської групи".

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