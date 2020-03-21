 На території Харківської області запроваджується режим надзвичайної ситуації, - голова ОДА Кучер

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням того, що ситуація в регіоні ускладнюється (у мешканки Харкова таки зафіксовано і підтверджено випадок коронавірусу), ввести відсьогодні надзвичайну ситуацію в регіоні", - сказав Кучер на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.

За його словами, у зв'язку з цим керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, голови РДА, міські голови міст обласного значення, а також керівники органів місцевого самоврядування мають забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Управління розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та фінансових ресурсів і департамент економіки та міжнародних відносин Харківської ОДА мають проаналізувати питання про можливість цілковитої заборони роботи пасажирського транспорту та проаналізувати порядок дій на випадок введення такої заборони.

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Крім того, голови РДА районів, що межують із Луганською, Дніпропетровською, Полтавською та Сумською областями, спільно з ГУ Нацполіції в області та Управлінням патрульної поліції в області мають підготувати план дій на випадок заборони перетину транспортом адміністративного кордону Харківської області.

Кучер також повідомив, що буде створено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, який очолить заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

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