 На території Харківської області запроваджується режим надзвичайної ситуації, - голова ОДА Кучер

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З урахуванням того, що ситуація в регіоні ускладнюється (у мешканки Харкова таки зафіксовано і підтверджено випадок коронавірусу), ввести відсьогодні надзвичайну ситуацію в регіоні", - сказав Кучер на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.
За його словами, у зв'язку з цим керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, голови РДА, міські голови міст обласного значення, а також керівники органів місцевого самоврядування мають забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
Управління розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та фінансових ресурсів і департамент економіки та міжнародних відносин Харківської ОДА мають проаналізувати питання про можливість цілковитої заборони роботи пасажирського транспорту та проаналізувати порядок дій на випадок введення такої заборони.
Крім того, голови РДА районів, що межують із Луганською, Дніпропетровською, Полтавською та Сумською областями, спільно з ГУ Нацполіції в області та Управлінням патрульної поліції в області мають підготувати план дій на випадок заборони перетину транспортом адміністративного кордону Харківської області.
Кучер також повідомив, що буде створено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, який очолить заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.
Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Скончалось лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.»
Тут вже як повезе.
Маркети працюють, люди купують їжу. Всі похмурі.
Не можу полікувати зуб. Всі стоматкабінети зачинені.
Дитина сидить вдома, нікуди не виходить. В школі карантин.
Новини депресивні.
Завтра йду на роботу. Транспорт виділило підприємство.
Якщо зупинять виробництво то сім"я протримається з місяць. Можливо два місяці. а далі - кранти.
Вже набридлі ці декілька днів карантину. А як ще пережити місяць цього маразматичного карантину? не знаю.
Ще на вулиці погода погіршилась. падає мокрий сніг...
Замахала ця ситуація.
А як у вас настрій, як перебуваєте карантин?
Всьо как рукой снімєт.
Фінансова подушка швидко тає, так довго не протягнути, далі кажуть буде економічна криза і реальний голод. Шкодую лише, що не встиг дозвіл на мисливську зброю зробити.
P.S. Навіть якщо мине COVID-19, епоха біологічних війн розпочата. Далі буде тільки гірше.
командуют своими ставленниками..
Харьковчане, следите за продуктами вы ближе к мордеру, а то они будут там же, где и маски!
А то ж було, вж, як у 90-ті москвичі, аж до Вінниці за олією і салом перлись.
Рублі тоді ж у них були. Госбанк прикарманив.
Война под боком - и че? А вот ВИРУС... ууууууу
С Т Р А Ш Н А !!!!