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Все про:карантин (675) Харківщина (886) Кучер Олексій (15) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 На території Харківської області запроваджується режим надзвичайної ситуації, - голова ОДА Кучер

На території Харківської області у зв'язку з підтвердженим COVAD-19 у мешканки Харкова вводиться режим надзвичайної ситуації.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням того, що ситуація в регіоні ускладнюється (у мешканки Харкова таки зафіксовано і підтверджено випадок коронавірусу), ввести відсьогодні надзвичайну ситуацію в регіоні", - сказав Кучер на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.

За його словами, у зв'язку з цим керівники структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, голови РДА, міські голови міст обласного значення, а також керівники органів місцевого самоврядування мають забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Управління розвитку транспортної інфраструктури, торгівлі та фінансових ресурсів і департамент економіки та міжнародних відносин Харківської  ОДА мають проаналізувати питання про можливість цілковитої заборони роботи пасажирського транспорту та проаналізувати порядок дій на випадок введення такої заборони.

Дивіться також: На Харківщині коронавірусу немає, його діагностували у харків'янки, яка перебуває в Київській області, - Кучер. ВIДЕО

Крім того, голови РДА районів, що межують із Луганською, Дніпропетровською, Полтавською та Сумською областями, спільно з ГУ Нацполіції в області та Управлінням патрульної поліції в області мають підготувати план дій на випадок заборони перетину транспортом адміністративного кордону Харківської області.

Кучер також повідомив, що буде створено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, який очолить заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183293
 
   
 Топ коментарі
 
Візьми доброго пива, і не дуже твердих чіпсів.
Всьо как рукой снімєт.

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...колясочникам движение запретят? На территории Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации, - председатель ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 2857
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Я думаю, что во всех городах Украины уже в наличии этот коронавирус. Просто раньше его никто не определял так как не было тест - систем. Людям ставили диагнозы - грипп или пневмонию и все. Так что это глупо думать, что коронавирус только в некоторых городах.
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«Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19. У 14 процентов было тяжелое течение болезни. Состояние пяти процентов оценивалось как критическое.
Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Скончалось лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.»
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Станом на вечір 19/03 було виявлено 418 мутацій вірусу. Якщо заражуються не дуже агресивним штамом то хвороба має легкий перебіг, а якщо дуже агресивним то могила.
Тут вже як повезе.
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...и в-основном по ступенькам, можно даже в метро на эскалатор
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В метро одного колясочника лучше сразу на рельсы, головой на Восток, как он любит ))
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Намагаюсь більше сидіти вдома. Хвилююсь за рідних. Настрій ближче до депресії. Місто напівпорожнє. Вчора трохи прогулявся...Весь транспорт зупинен. Бачив тільки невеликі черги біля аптек. Всюди пускають тільки в масках.

Маркети працюють, люди купують їжу. Всі похмурі.
Не можу полікувати зуб. Всі стоматкабінети зачинені.
Дитина сидить вдома, нікуди не виходить. В школі карантин.
Новини депресивні.
Завтра йду на роботу. Транспорт виділило підприємство.
Якщо зупинять виробництво то сім"я протримається з місяць. Можливо два місяці. а далі - кранти.
Вже набридлі ці декілька днів карантину. А як ще пережити місяць цього маразматичного карантину? не знаю.
Ще на вулиці погода погіршилась. падає мокрий сніг...
Замахала ця ситуація.
А як у вас настрій, як перебуваєте карантин?
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В аптеках то чого черги, там же нема нічого, ні масок, ні антисептиків. Така сама фігня, тільки з дощем, це дня на три, потім почне все розквітати і буде легше.
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Я в аптеке был месяца три назад.Не хочется мне туда ходить ,сифилис подхватить. С мясом ,молоком и хлебом только проблемы.Остальное всё есть.Крапивка уже пошла,чесночок ,зеленый ,домашняя черемша,петрушка,лучок, кинза не за горами.Всем выжить.
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Боже мой, а что вы в аптеке делали что сифилис подхватить боялись? Зеленушка дело хорошее, но в доме должны быть и мясные закуски))
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Візьми доброго пива, і не дуже твердих чіпсів.
Всьо как рукой снімєт.

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я вже і сто грами пив (не більше), але на довго не допомагає... далі знов депресняк На территории Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации, - председатель ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 705
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Нє, ну тут треба конєчно научний подход, а не так от, з бухти-барахти...
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План «Б» (якщо все буде тільки гірше) - купити хатинку високо у горах (хочаб на кілометровій висоті) без сусідів і перейти на натуральне господарство.

Фінансова подушка швидко тає, так довго не протягнути, далі кажуть буде економічна криза і реальний голод. Шкодую лише, що не встиг дозвіл на мисливську зброю зробити.

P.S. Навіть якщо мине COVID-19, епоха біологічних війн розпочата. Далі буде тільки гірше.
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Владимир, рассчитывай на два года. Испанка трижды за два года последовательно обогнула земной шар волнами пандемии.
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Упав-віджався і душ допомогає. Кровообіг думки налаштовує на позитив 👍
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Не треба так хвилюватись і впадати в депресії. Це все вже було. І не раз. Помню свинячий грип. Дитині 5 років. Кожного дня по телевізору апокаліптичні прогнози, статистика смертності, паніка і страх, черги в аптеках, магазинах. Пережили, як потім з"ясувалось, що майже як звичайний грип. Зараз багато кому в різних країнах вигідна паніка і страх на фоні фінансової та інших криз. У нас під шумок можна продати землю і лягти під кацапів. В США вибори. В Китаї були бунти і протести. Тощо. Якщо брати статистику смертності по світу, то все відбувається в арифметичній, а не геометричній прогресії. Будьте здорові і не панікуйте. Як казав мій дідусь: "Якось воно та буде. Ще ніколи не було щоб ніяк."
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Допа и Гепа перестали "нюхать" марафет и взялись за исполнение своих обязанностей....
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- при делах!
командуют своими ставленниками..
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Геня -сепаратист депеши шлёт одну за одной ,чтобы открыть метро.У него бабло кончается ,а осенью выборы, и эти депеши-фуфло,но ватному лохторату ндравицца.
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Пуйло запросил у Луки продуктов из-за собственной нехватки!
Харьковчане, следите за продуктами вы ближе к мордеру, а то они будут там же, где и маски!
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Отето Ви хорошо нагадали.
А то ж було, вж, як у 90-ті москвичі, аж до Вінниці за олією і салом перлись.
Рублі тоді ж у них були. Госбанк прикарманив.

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Прошла информация,что Украина скупила в орде всё сало с химией на колбасу.Орда злорадствует.
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Нахріна, вибачаюсь за мій французський, сало дешеве, піст. 25 грн за кіло.
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Кажуть, що з 24-го березня в Україні можуть запровадити надзвичайний стан.


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Суспільство, готове проміняти свободу на безпеку, втратить і перше, і друге, та й не заслуговує ні першого ні другого. Томас Джеффферсон
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а оно таки готово На території Харківської області запроваджується режим надзвичайної ситуації, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 2103 судя по лайкам на Цензоре...
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Твое предложение??? Грудью на вирус? Поднимем вирус на штыки? Ну? Предложи, поведи в бой за свободу... вам, пля, была предложена свобода, но вы выбрали себе идиота-клоуна, шоб свободнее смотреть"популярный сериал Скоты" и мечтать "пороха барыгу посадить"... Предложи, давай...
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Я худею, дорогая редакция!!!
Война под боком - и че? А вот ВИРУС... ууууууу
С Т Р А Ш Н А !!!!
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вчера вечером заехал в Ашан к Ярославскому. Темень на стоянке, количество авто - на пальцах посчитать, сесюрити в масках образовали коридор, который ведет к продуктовому ашану. Остальная часть без иллюминации. Т.е. торгово-развлекательная часть закрыта. Продуктов, всяких круп сахарно-макаронных, чаев, спиртного, полуфабрикатов - жопой ешь, пардонэ муа л'экспресьон... но личного состава минимум... глядишь, там из-за стеллажа партизанин выглянет, тут диверсантий обнаружится, а вот еще продуктовый диссидент пивом в пластике тарится... резюмирую: недостатка продовольственного нет, но над всем этим обилием витает какой-то депрессивно-недобрый зверь... вот как бы объяснить... как кацапа встретить... с виду, вроде, хомо сапиенс, руки, ноги, голова, но знаешь, что кацап из белгородских ипеней, и от этого портится настроение...
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крысу то хоть убили или он священный, выбранный
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