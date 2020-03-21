 Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думська", для відвідувачів Привоз відкрито з 6:00 до 18:00.

Торговці починають прибувати з 4:00. Всім їм міряють температуру і дезінфікують руки. Якщо у когось немає рукавичок чи масок, то їх видають. Потім упродовж дня охоронці й лікарі ще двічі обходять ринок із безконтактним термометром.

Один раз упродовж дня всі торгові ряди обробляють спеціальним дезінфекційним розчином.

"Це безпечно для продуктів. Речовину нам поставляє сертифікована компанія, з якою укладено договір. Вже через пів години з прилавків можна торгувати, але ми обробляємо наприкінці дня, коли товару немає і зручно попередньо все помити", - зазначили в адміністрації.

До карантину Привоз закривали на санітарний день один раз на місяць. Зараз це правило зберігається. Водночас керівництво не відкидає, що за потреби санітарний день проводитимуть щопонеділка.

Читайте також: Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин









Дивіться також: Співробітники ринку через карантин перекрили дорогу в Сєверодонецьку. ФОТОрепортаж