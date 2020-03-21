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 Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Легендарний одеський ринок Привоз, незважаючи на карантин у рамках протидії поширенню COVID-19, продовжує працювати у звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думська", для відвідувачів Привоз відкрито з 6:00 до 18:00.

Торговці починають прибувати з 4:00. Всім їм міряють температуру і дезінфікують руки. Якщо у когось немає рукавичок чи масок, то їх видають. Потім упродовж дня охоронці й лікарі ще двічі обходять ринок із безконтактним термометром.

Один раз упродовж дня всі торгові ряди обробляють спеціальним дезінфекційним розчином.

"Це безпечно для продуктів. Речовину нам поставляє сертифікована компанія, з якою укладено договір. Вже через пів години з прилавків можна торгувати, але ми обробляємо наприкінці дня, коли товару немає і зручно попередньо все помити", - зазначили в адміністрації.

До карантину Привоз закривали на санітарний день один раз на місяць. Зараз це правило зберігається. Водночас керівництво не відкидає, що за потреби санітарний день проводитимуть щопонеділка.

Читайте також: Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин

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Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин 02
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Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183292
 
   
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Ви не розумієте, чому потрібно закрити ринки. В найближчі 3 місяці норма на людину буде 150 гр крупи та 3 шматка хліба по 50 грам. Не потрібно показувати те, що люди не можуть купити.
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Британцы пошли таким путём - изолировали пожилых, запрещают им выходить , завозят продукты
Остальные работают , переболеют
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Одеса - це ватний прихисток, який живе одним днем. Сьогодні нажертися - завтра здохнути.
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Так ішьо єпіцентр ужє хлєбабулашьная і аптєка в адном памєщєніїї і єму ґаботать можьна ,а пгівоз палучяється стґойматєґіаламі таґуєть ,ізьключітєльна?! Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин - Цензор.НЕТ 2514
І шьо ві із нас ідійотав пґобуєтє сдєлать!? Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин - Цензор.НЕТ 5730 Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин - Цензор.НЕТ 5730 Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин - Цензор.НЕТ 9840
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Рыба не первой свежести.
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Не первой свежести у тебя носки с заломами , русня уже начала просить пожрать у белорусов ,а нефть упала только *вчера*, ай,****** ,лохматый северный зверек уже у дверей ваших бараков,ответите,падлы по полной...
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Я даже больше скажу.... все остальные одесские рынки, которые не сильно меньше Привоза - тоже работают. И о ужас... все универмаги и супермаркеты. Или там шанс заразиться снижается?
Новость на уровне "шок! при коронавирусе сегодня взошло солнце...".
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Судя по некоторым ценникам,-рыба на Привозе довольно дешевая.Интересно,по чем судак там. Я сегодня себе поймал одного на 2.700 г. Но только одного,за полтора часа рыбалки.
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Ну и правильно! Молодцы! иЗ кИЕВА приказали забиться по норам и умереть и что должны на это ответить одесситы? Правильно все, работайте , плюйте на обезумевших идиотов из Киева.
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