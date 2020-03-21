 "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус

Йдеться про документацію на невійськову продукцію медичного призначення, йдеться в повідомленні концерну, передає Цензор.НЕТ.
"На концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має понад 100 мільйонів гривень боргів перед державними установами, комунальними службами міста та колишніми працівниками.
"За минулі десять років завод не отримував жодного державного замовлення на свою продукцію. Останні перемовини про це були під час епідемії свинячого грипу (H1N1) у 2008 році. На виробництво апаратів штучної вентиляції завод взяв кредит, але обіцяне Кабінетом міністрів замовлення на тисячу апаратів так і не отримав. Кредитне навантаження, фінансова криза та відсутність нових замовлень призвели до повної зупинки заводу "Буревісник" протягом останніх 10 років", – пояснив ситуацію на підприємстві заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм.
Зараз завод не веде виробничої діяльності та перебуває у стані банкрутства. Останні 5 років на заводі припинено електро- і водопостачання, відсутнє опалення. Виробничі цехи та обладнання - у неробочому стані, потребують значних капітальних інвестицій і модернізації. Також закінчився строк дії сертифікатів на продукцію та виробництво.
Наразі у штаті заводу – 59 осіб, майже не залишилось спеціалістів, які були задіяні у виробництві лінійки продукції. За таких умов відновлення повного циклу виробництва апаратів штучного дихання є довготривалим процесом, а оновлення виробничого обладнання, залучення та підготовка нового штату потребуватиме значних та довгострокових інвестицій.
Протягом останнього тижня інженери концерну, конструктори і технологи п’яти інших заводів Укроборонпрому ретельно вивчали конструкторську документацію апарату штучного дихання, останню модифікацію якого завод випускав десятки років тому, та провели низку консультацій щодо можливості відновлення виробництва на "Буревіснику", -йдеться в повідомленні.
У підсумку було прийнято рішення відкрити документацію для приватних виробників медичних приладів, які зацікавлені у виготовленні апаратів штучного дихання такого зразка (БРІЗ-Т, на фото). Це дасть можливість інженерам точно визначити кількість та спосіб виготовлення комплектуючих, частина з яких є імпортною, оцінити тривалість виробничого циклу та обсяг необхідних інвестицій за наявних у них ресурсів.
"Ми вирішили віддати всю конструкторську документацію приватним компаніям, які мають станки, можуть швидко підлаштувати свої потужності для виготовлення необхідних деталей та корпусу, отримати сертифікацію та провести випробування. Якщо такі є і можуть виготовити свої версії БРІЗів у стислі строки та за притомну вартість – Укроборонпром надасть креслення і супровідну документацію. Я думаю, це хороший приклад для наслідування. Увесь світ зараз ділиться своїми рішеннями, технологіями та інтелектуальною власністю для боротьби з коронавірусом, бо тільки у спільній кооперації ми зможемо вийти із кризи з найменшими наслідками", – прокоментував ситуацію генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.
Нагадаємо, підприємства Укроборонпрому під час карантину в Україні у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу розпочали виробництво засобів індивідуального захисту та іншої продукції, що може допомогти державі та громадянам у боротьбі з епідеміологічними викликами.
Так, хмельницьке підприємство "Новатор" шиє марлеві повязки для працівників "Укроборонпрому" та готується випускати перші вітчизняні респіратори, також Новатор виготовляє апарати ультрафіолетового опромінювання УФІД СД, здатних безпечно для людини обеззаражувати повітря та поверхні у великих приміщеннях та у місцях скупчення людей.
Миколаївський завод "Зоря-Машпроект" відновив лінію з виготовлення медичного кисню і вже направив до міських лікарень Миколаєва першу партію балонів.
Ілля Кива опублікував у мережі цитату Сталіна. Нардеп вважає, що Україні не вистачає такої особистості, "щоб навести порядок у країні".
Шеф! Все пропало!
Медичні інструменти ще недавно, та й тепер в деяких лікарів срібні, тому що срібло має властивість само-стерилізуватись.
- Чи оброблена сріблом вода вбиває віруси, так як вона вбиває бактерії??
Якщо так, то треба просто опустити срібний ланцюжок, або іншу річ в питну воду і хай там перебуває. Можна (і ефективніше) варити срібло в кип'ятильнику в воді для чаю / кави, навіть у борщі, але не забути і не проковтнути.
- Не знаю чи коронавірус поводиться так як більшість вірусів, тобто, вийшовши з клітини створює навколо себе капсулу з полісахаридів. Якщо так, то треба просто перестати вживати цукор, як наприклад при грипі - одужання без цукру наступає швидше і грип проходить в легшій формі.
Якщо хтось знає більше і краще то пишіть, діліться знаннями.
(тред про ШВЛ нижче)
Ketaman, M.D.
@med_dick 19 мар.
Найпопулярнішим апаратом в Україні на даний момент є "Бриз".
Він мало чим відрізняється від попереднього РО-6. Таке ж уїбанське творіння вітчизняних митців.
Ця гидота вентилює лише по об'єму, не має потрібних датчиків, не слідує встановленим параметрам і взагалі скучає по смітнику.
Ketaman, M.D.
@med_dick 19 мар.
Ось вам для порівняння, чим вентилюють нормальні люди.
Скажу одразу, в Україні ці апарати є, вони просто поодинокі і рідко проходять техобслуговування.
Можливість їх закупити для відділень ІТ теж є (******* треба меньше).
Про цю епідемію я знав ще в 2014 році, попереджував тут лікарів, а вони з мене сміялись.
У цій новині я не знайшов нічого про те, що концерн "готов передать копии документации частным производителям" безоплатно.
Бо брати гроші за розробку 12-ти річної давнини, та ще й таких умовах України - це ганьба. Але відповіді від концерну немає.
Нужно именно передать частным лицам которые эту документацию запатентуют на себя и будут продавать уже за 100500лямов.
Где документация на хождение двумя нижними конечностями с мышечным усилием для осуществления перемещения из пункта А в пункт Б.
На каждые 100 женщин с коронавирусом SARS-CoV-2 приходилось 106 мужчин. 2,8 процента заболевших мужчин умерли. Смертность среди женщин оказалась несколько ниже и составила 1,7 процента. Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Погибли лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.
Всем спасибо, досвидос!
Чі може те, що зпочатку бідні, але розумні китайці використовують радянські і українські розробки аж гай шумить? А українські чиновники душили і душать зараз українських вчених Ви не знали?
Чи не пора спитати цього пархатого мявічюса затиснувши йому яйця в лещата!
Тепер приватні підприємства мають за ніч роздерти дупу на німецький хрест і наштампувати з паперу їм тих апаратів?!
Пора вводити геноцид придуркам поки вони не розламали планету.
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Тайвань - небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая - успешно борется с коронавирусом COVID-19, не вводя карантин и чрезвычайное положение.
Пятница, 20 марта 2020, 23:13
Об этом идет речь в статье #Букв "Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства".
В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них - только два.
Абсолютное большинство кейсов "занесли" из-за границы - что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.
5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат - переводили в режим карантина.
С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань - нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы - временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день - на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта - для обеззараживания.
Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось - в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.
Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных - и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.
При этом - никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений - хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортны. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их - а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.
Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом - SARS в 2003 году. Но демократия - не помешала.
Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.
В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.
Может быть кто-то что-то не знает? Или скрывает? Эти Бризы давно работают и зарекомендовали себя как неприхотливые и простые в эксплуатации и обслуживании аппараты.