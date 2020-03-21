EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4797  63
Матеріали за темою:
Все про:карантин (675) Укроборонпром (602) Абромавичус (112) COVID-19 (1485) коронавірус (216)

 "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус

Державний концерн "Укроборонпром" відновив частково знищену конструкторську документацію апаратів штучної вентиляції легень БРІЗ-Т і готовий передати копії приватним виробникам, які можуть швидко налагодити виробництво приладів.

Йдеться про документацію на невійськову продукцію медичного призначення, йдеться в повідомленні концерну, передає Цензор.НЕТ.

"На концерні провели ревізію виробничих потужностей заводу, який зупинив виробництво продукції 12 років тому, фінансового стану підприємства, що має понад 100 мільйонів гривень боргів перед державними установами, комунальними службами міста та колишніми працівниками.

"За минулі десять років завод не отримував жодного державного замовлення на свою продукцію. Останні перемовини про це були під час епідемії свинячого грипу (H1N1) у 2008 році. На виробництво апаратів штучної вентиляції завод взяв кредит, але обіцяне Кабінетом міністрів замовлення на тисячу апаратів так і не отримав. Кредитне навантаження, фінансова криза та відсутність нових замовлень призвели до повної зупинки заводу "Буревісник" протягом останніх 10 років", – пояснив ситуацію на підприємстві заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міфи про COVID-19: у світі немає підтверджених випадків інфікування від тварин, - МОЗ

Зараз завод не веде виробничої діяльності та перебуває у стані банкрутства. Останні 5 років на заводі припинено електро- і водопостачання, відсутнє опалення. Виробничі цехи та обладнання - у неробочому стані, потребують значних капітальних інвестицій і модернізації. Також закінчився строк дії сертифікатів на продукцію та виробництво.

Наразі у штаті заводу – 59 осіб, майже не залишилось спеціалістів, які були задіяні у виробництві лінійки продукції. За таких умов відновлення повного циклу виробництва апаратів штучного дихання є довготривалим процесом, а оновлення виробничого обладнання, залучення та підготовка нового штату потребуватиме значних та довгострокових інвестицій.

Протягом останнього тижня інженери концерну, конструктори і технологи п’яти інших заводів Укроборонпрому ретельно вивчали конструкторську документацію апарату штучного дихання, останню модифікацію якого завод випускав десятки років тому, та провели низку консультацій щодо можливості відновлення виробництва на "Буревіснику", -йдеться в повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод "Буревісник", який входить до "Укроборонпрому" міг би випустити 100 апаратів ШВЛ за 3 місяці, для його запуску потрібно погасити 110 млн грн боргів

У підсумку було прийнято рішення відкрити документацію для приватних виробників медичних приладів, які зацікавлені у виготовленні апаратів штучного дихання такого зразка (БРІЗ-Т, на фото). Це дасть можливість інженерам точно визначити кількість та спосіб виготовлення комплектуючих, частина з яких є імпортною, оцінити тривалість виробничого циклу та обсяг необхідних інвестицій за наявних у них ресурсів.

"Ми вирішили віддати всю конструкторську документацію приватним компаніям, які мають станки, можуть швидко підлаштувати свої потужності для виготовлення необхідних деталей та корпусу, отримати сертифікацію та провести випробування. Якщо такі є і можуть виготовити свої версії БРІЗів у стислі строки та за притомну вартість – Укроборонпром надасть креслення і супровідну документацію. Я думаю, це хороший приклад для наслідування. Увесь світ зараз ділиться своїми рішеннями, технологіями та інтелектуальною власністю для боротьби з коронавірусом, бо тільки у спільній кооперації ми зможемо вийти із кризи з найменшими наслідками", – прокоментував ситуацію генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надзвичайний стан запроваджено на 1 місяць у Грузії

Нагадаємо, підприємства Укроборонпрому під час карантину в Україні у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу розпочали виробництво засобів індивідуального захисту та іншої продукції, що може допомогти державі та громадянам у боротьбі з епідеміологічними викликами.

Так, хмельницьке підприємство "Новатор" шиє марлеві повязки для працівників "Укроборонпрому" та готується випускати перші вітчизняні респіратори, також Новатор виготовляє апарати ультрафіолетового опромінювання УФІД СД, здатних безпечно для людини обеззаражувати повітря та поверхні у великих приміщеннях та у місцях скупчення людей.

Миколаївський завод "Зоря-Машпроект" відновив лінію з виготовлення медичного кисню і вже направив до міських лікарень Миколаєва першу партію балонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183290
 
   
 Топ коментарі
 
ага ..месяца эдак три назад
 показати весь коментар
 
...лучше поздно, чем никогда "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 986
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
мертвому дебилу ИВЛ ни к чему - но тебе лучше поздно чем никогда ИВЛ похоронят вместе с тобой )
 показати весь коментар
 
 
Об этих ИВЛ и их производстве в Украине уже говорят 2 недели и все в будущем времени. Понятно , что никто не торопится и все это власти не нужно, она не обеспокоена тем, что при прогрессировании инфекции не будет возможности спасать тяжелых больных, лечение которых без ИВЛ - это пустой звук.
 показати весь коментар
 
разжевываю - пословица напрочь тупая, для клинически дебилов ..поздно - это когда уже не нужно.
 показати весь коментар
 
 
Разжевываю - что такое сарказм... или не надо?
 показати весь коментар
 
 
чето как то не смешно при нынешних раскладах!
 показати весь коментар
 
А кто сказал, что сарказм - это смешно?
 показати весь коментар
 
Для вас сарказм что тысячи умирают, петрасянштоле?
 показати весь коментар
 
а тебе живому мешают заразится вирусом ?
 показати весь коментар
 
...спасибо за заботу, вася, только я в ней не нуждаюсь, в отличие от твоего интеллекта, так что займись им "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3631
 показати весь коментар
 
 
Ківа вважає, що Україні не вистачає такої особистості, як Сталін, "щоб навести порядок у країні"
Ілля Кива опублікував у мережі цитату Сталіна. Нардеп вважає, що Україні не вистачає такої особистості, "щоб навести порядок у країні". "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5994
 показати весь коментар
 
Це клінічний ідійот ,котрий не перебуває на примусовому лікуванні тільки тому що потрібен сабакяну для всяких "доручень". Цікаво як там суд вже виправдав цього імбецила після бійки у кафе?
 показати весь коментар
 
 
Профілактика застійних пневмоній, - порада лікаря (ВІДЕО): https://puer.net.ua/news/547/
 показати весь коментар
 
І ще, це скоріше питання до тих хто знає те чого я не знаю, ніж відповідь на питання якими задаються всі.
Медичні інструменти ще недавно, та й тепер в деяких лікарів срібні, тому що срібло має властивість само-стерилізуватись.
- Чи оброблена сріблом вода вбиває віруси, так як вона вбиває бактерії??
Якщо так, то треба просто опустити срібний ланцюжок, або іншу річ в питну воду і хай там перебуває. Можна (і ефективніше) варити срібло в кип'ятильнику в воді для чаю / кави, навіть у борщі, але не забути і не проковтнути.
- Не знаю чи коронавірус поводиться так як більшість вірусів, тобто, вийшовши з клітини створює навколо себе капсулу з полісахаридів. Якщо так, то треба просто перестати вживати цукор, як наприклад при грипі - одужання без цукру наступає швидше і грип проходить в легшій формі.
Якщо хтось знає більше і краще то пишіть, діліться знаннями.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Потужні медичні рехворми потрошенка.Сьогодні результати.НЄ?
 показати весь коментар
 
 
...чтоб сегодня были результаты - для стирки своих обхезаных Порохом трусов используй стиральную машину "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4582 "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 9841 НЄ?
 показати весь коментар
 
 
Ватный рашистский длбб, реформы в медицине были начаты только в середине 18го ,вложения нужны колоссальные ,не меньше ,чем в нулевую армию 14го,а скорее даже большие ! Скрепыш-гипербореец ,прилепи себе на лоб плевком подорожник , при долларе 100 фублей ты себе позволить вообще ничего не сможешь ,уже подонки рашистские начали просить продовольствие у Белоруси
 показати весь коментар
 
 
цинічна пилорама...
(тред про ШВЛ нижче)



Ketaman, M.D.

@med_dick 19 мар.

Найпопулярнішим апаратом в Україні на даний момент є "Бриз".
Він мало чим відрізняється від попереднього РО-6. Таке ж уїбанське творіння вітчизняних митців.
Ця гидота вентилює лише по об'єму, не має потрібних датчиків, не слідує встановленим параметрам і взагалі скучає по смітнику.

"Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6672
 показати весь коментар
 
 


Ketaman, M.D.

@med_dick 19 мар.

Ось вам для порівняння, чим вентилюють нормальні люди.
Скажу одразу, в Україні ці апарати є, вони просто поодинокі і рідко проходять техобслуговування.
Можливість їх закупити для відділень ІТ теж є (******* треба меньше).

"Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 340
 показати весь коментар
 
 
Тут не треба екстрасенсів - закінчувався рік свині (по китайськи) і він підсунув китайцям свиню, а вони поділились зі всіма. Наступив рік щура, а щури відомі розповсюджувачі епідемій.
Про цю епідемію я знав ще в 2014 році, попереджував тут лікарів, а вони з мене сміялись.
 показати весь коментар
 
 
Як не подякувати за змістовний коментар!

У цій новині я не знайшов нічого про те, що концерн "готов передать копии документации частным производителям" безоплатно.
Бо брати гроші за розробку 12-ти річної давнини, та ще й таких умовах України - це ганьба. Але відповіді від концерну немає.
 показати весь коментар
 
 
"Бриз-Т" от "Буревесника" это ужасающая карамара. Сварганеная на коленях на устаревшей элементной базе. Ее реанимировать невозможно - можно полностью переконструировать на современной базе, потом 1 год испытывать опытный образец и только потом запускать в мелкую серию, это долго и очень дорого, получиться "монстр" но отечественный. Проще купить лицензию или готовый продукт от нормальных брендов. Говорю как тот кто видел документацию и процесс производства этого "чуда" в 2009-10 году
 показати весь коментар
 
 
А кстати.. А как там в армии дела? У всех до единого есть маски? Солдат ведь дома сидеть не получится отправить, они так толпой и служат. Что верховный главнокомандующий сделал для защиты армии? Там если начнется эпидемия, то ...
 показати весь коментар
 
 
идея хорошая ,только меньше слов а больше дела
 показати весь коментар
 
Я так понимаю совместное предприятие создать уже не смогут.
Нужно именно передать частным лицам которые эту документацию запатентуют на себя и будут продавать уже за 100500лямов.
 показати весь коментар
 
 
Что за хрень я прочитал ?
Где документация на хождение двумя нижними конечностями с мышечным усилием для осуществления перемещения из пункта А в пункт Б.
 показати весь коментар
 
В Концерне провели ревизию производственных мощностей завода, который приостановил производство продукции 12 лет тому назад - они что издеваются кто бы из вас захотел купить смартфон выпуска 2008 года? Пусть даже и новый.
 показати весь коментар
 
 
Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19. У 14 процентов было тяжелое течение болезни. Состояние пяти процентов оценивалось как критическое.
На каждые 100 женщин с коронавирусом SARS-CoV-2 приходилось 106 мужчин. 2,8 процента заболевших мужчин умерли. Смертность среди женщин оказалась несколько ниже и составила 1,7 процента. Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Погибли лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.
 показати весь коментар
 
Ублюдки, только начнут передавать. Когда этот цирк закончиться с клоунадой? Е.. Мать президент... В каждом районе спирт завод, антисептик не найдёшь огнём. Уроды и ублюдки
 показати весь коментар
 
 
Зайди в любую наливайку! Нальют антисептику.Вообще в антисептик добавляется изопропиловый спирт,а этиловый -на крайний случай.Я первака запасся с убойным сивушным маслом.
 показати весь коментар
 
Идиоты............... купить обойдется дешевле у тех же китайцев, чем запускать эти совковые изделия считай с ноля. Руки чешутся дорваться до нищего бюджета.
 показати весь коментар
 
 
Короче никто ничего не будет делать ещё 3 месяца.
Всем спасибо, досвидос!
 показати весь коментар
 
 
Короновирус - года на три,как минимум,с перерывами,так что никогда не поздно.Быстро кошки того,да слепых котят плодят.
 показати весь коментар
 
Кацапы разбудили зло. Теперь зло будет херачить всех подряд: и тех кто будил, и тех кто смотрел на это все равнодушными глазами.
 показати весь коментар
 
Учёный ,который разработал этот прибор для космоса, два года назад умер.У него есть аппарат облучения крови УФ для насыщения крови озоном или атомарным кислородом.Всё это облегчает удушье и убивает короновирус в клетках при помощи кислорода.Эти приборы разрабатывались 60-50 лет назад при помощи Института Патона .Сам Патон возможно ещё помнит.Этот учёный защищался у него.
 показати весь коментар
 
 
Я давно живу и читать нучился 60 лет назад.И Вам того советую.
 показати весь коментар
 
Що саме Вас здивувало? Може те, що в Україні була наука?
Чі може те, що зпочатку бідні, але розумні китайці використовують радянські і українські розробки аж гай шумить? А українські чиновники душили і душать зараз українських вчених Ви не знали?
 показати весь коментар
 
Не можу сказати---дебіли при владі. рАНІШЕ В МИРНІЙ ОБСТАНОВЦІ за неділю запускали в виробницво продукцію з залученям десятків заводів. Працювали по 20 год. А зараз ****** тільки проснулися--де були три місяці назад? Болтуни прийшли в оборонпром. Розігнали спеціалістів-- тварі.
 показати весь коментар
 
на харьковщине власть "передали" Ярославскому и К , Миноборонпром переводит стрелки на частников и волонтёров - власть зебилов в который раз показывает свою несостоятельность и импотенцию....
 показати весь коментар
 
" "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ,"-цікаво я якого **** "Укроборонпром" тіхарив цю муйню створюючи загрозу національній безпеці?
Чи не пора спитати цього пархатого мявічюса затиснувши йому яйця в лещата!
Тепер приватні підприємства мають за ніч роздерти дупу на німецький хрест і наштампувати з паперу їм тих апаратів?!
Пора вводити геноцид придуркам поки вони не розламали планету.
 показати весь коментар
 
 
Пишут на забугорных сайтах, что медицина в Италии в два раза лучше чем в Англии. Похоже, эта зараза влупит по англичанам тоже не слабо.
 показати весь коментар
 
"Бриз-Т" от "Буревесника" это ужасающая карамара, законструированная на коленях на устаревшей еще в 2009 году элементной базе. Ее реанимировать невозможно - можно полностью переконструировать на современной базе, потом 1 год испытывать опытный образец и только потом запускать в мелкую серию, это долго и очень дорого, получиться "монстр" но отечественный. Проще купить лицензию или готовый продукт от нормальных брендов. Говорю как тот кто видел документацию и процесс производства этого "чуда" в 2009-10 году
 показати весь коментар
 
Тайвань успешно борется с COVID - 19 без карантина и введения чрезвычайного положения

Тайвань - небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая - успешно борется с коронавирусом COVID-19, не вводя карантин и чрезвычайное положение.

Пятница, 20 марта 2020, 23:13

"Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3376 "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3376 "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3376 "Укроборонпром" передасть приватним виробникам всю конструкторську документацію на апарати ШВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3376

Об этом идет речь в статье #Букв "Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства".
В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них - только два.
Абсолютное большинство кейсов "занесли" из-за границы - что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.
5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат - переводили в режим карантина.
С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань - нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы - временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день - на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта - для обеззараживания.
Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось - в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.
Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных - и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.
При этом - никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений - хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортны. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их - а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.
Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом - SARS в 2003 году. Но демократия - не помешала.
Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.
В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.
 показати весь коментар
 
 
А кто бы мне объяснил, что это такое? https://briz-alveole.com.ua
Может быть кто-то что-то не знает? Или скрывает? Эти Бризы давно работают и зарекомендовали себя как неприхотливые и простые в эксплуатации и обслуживании аппараты.
 показати весь коментар
 
Укроборонпром в очередной раз вляпался в свое собственное гуано.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору