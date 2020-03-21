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 Суспільство, Здоров'я
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 Міфи про COVID-19: у світі немає підтверджених випадків інфікування від тварин, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України виступило зі спростуванням інформації свого лютневого інформаційного бюлетеня, у якому закликало уникати контактів із тваринами, які нібито можуть інфікувати коронавірусною інфекцією людину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"У зв'язку з цим МОЗ України повідомляє: у світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин", - йдеться в заяві.

МОЗ пояснює, що бюлетень було розроблено попередниками і за матеріалами Червоного Хреста станом на січень-лютий. У міністерстві зазначили, що важливо насамперед дотримуватися гігієни і соціальної дистанції. Також дистанції треба дотримуватися і під час вигулу тварин, уникати контакту з дикими тваринами, обробляти лапи домашніх улюбленців після прогулянки і контакту з іншими тваринами.

"МОЗ закликає під час карантину особливо відповідально ставитися і піклуватися про всіх членів сім'ї, включно з чотирилапими улюбленцями, які для багатьох є невід'ємною частиною сім'ї", - пише пресслужба.

Читайте також: В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183289
 
   
 Топ коментарі
 
Летучие мыши - это отдельная тема, это инкубатор большинства инфекционных заболеваний с крыльями. Есть животные , которые их истребляют, в т. ч. змеи, и есть нехорошие китайцы, которые жрут этих змей сырыми. А это нехорошо.
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Коронавирус. Новости на русском.

@CoronaviridaeRu 29 мин

Чайна ин Фокус рассказывает: «У меня нет сил. Дышать не могу». Когда Китай закрыл все временные больницы,чтобы показать, что всё находится под контролем, пациентка сказала-ее выписали невылеченной и отказали в лечении. Волонтер из одной больницы в Ухани сообщил о подобных случаях

https://twitter.com/ChinaInFocusNTD/status/1241337761753444353
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ті гомо вже явно нє сапієнс...

Мифы о COVID-19: В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4537
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Перший випадок виключення, там ринок, більше в природі теоритично ніде не можуть умовно обмінятись рідинами тварини, що живуть окремо.
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Летучие мыши - это отдельная тема, это инкубатор большинства инфекционных заболеваний с крыльями. Есть животные , которые их истребляют, в т. ч. змеи, и есть нехорошие китайцы, которые жрут этих змей сырыми. А это нехорошо.
 показати весь коментар
 
 


Коронавирус. Новости на русском.

@CoronaviridaeRu 29 мин

Чайна ин Фокус рассказывает: «У меня нет сил. Дышать не могу». Когда Китай закрыл все временные больницы,чтобы показать, что всё находится под контролем, пациентка сказала-ее выписали невылеченной и отказали в лечении. Волонтер из одной больницы в Ухани сообщил о подобных случаях

https://twitter.com/ChinaInFocusNTD/status/1241337761753444353
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агония удушения от отёка лёгких длится часами при полном сознании и понимании неизбежности смерти. Это не умирание от высокой температуры в забытьи - это многие часы постепенного уменьшения вдоха лёгких будЬ то на вас надели целЛофановый кулёк с дыркой которую в течении 4 - 10 часов постепенно закупоривают. Боль и ужас осознания неизбежной смерти УЖАСНЫ ! Мочегонное и антиалергические ,из за общей интоксикации организма ,только продлевают мучения. Кислород из баллона может поддержать жизнь если его периодически вдувать под давлением но... но процесс отекания лёгких всё равно будет продолжаться и по прекращении вкачивания кислорода уже вообще не возможно будет вдохнуть...
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Это запущенная пневмония, а не коронавирус.
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- А что же мне делать дальше?
- Писать завещание и домой на самосохранение...
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как нет, а рассея? там этот случай поголовно. может потому и засекречен.
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"...выступило с опровержением информации своего февральского информационного письма, предостерегавшего избегать контактов с животными, ..."
А КОМАРЫ!? Мифы о COVID-19: В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1075 Источник:https://censor.net.ua/n3183289
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новичок.полоний.короновирус от воздуха.на очереди короновирус от собак и кошек.
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Бродячі тварини є рознозчиками різних вірусів, пора уже тотально відловлювати.
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А в обратную сторону? передается ли от человека животному?
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Цей вірус перескочив до людини від кажанів. Це доведено. Зараз цей вірус пристосовується до людини, а людина до нього. Оце цікаве відео. Доктор, вчений розкладає дещо щодо цього вірусу.
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Возможно. Описан случай, когда в Ухане в начале эпидемии заболел британский преподаватель. Поднялась температура. На третий день его котенок стал вялым, и через сутки умер. Скорее всего иммунитет котенка не справился с вирусной нагрузкой. Китайские ученые писали, что домашние животные не заражаются, но их иммунная система дает иммунный отклик. Наверное , иммунная система котенка не справилась.
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Ну да , проще обвинить домашних питомцев , чем признать своё свинство .
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Ну это смотря кого называть животными.
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Зато овцеёбы заражают бедных овечек.
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Такая же паника раскручивалась и в 2003 и в 2009 году. И авторы ее из той же конторы.
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