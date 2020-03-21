 Міфи про COVID-19: у світі немає підтверджених випадків інфікування від тварин, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

"У зв'язку з цим МОЗ України повідомляє: у світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин", - йдеться в заяві.

МОЗ пояснює, що бюлетень було розроблено попередниками і за матеріалами Червоного Хреста станом на січень-лютий. У міністерстві зазначили, що важливо насамперед дотримуватися гігієни і соціальної дистанції. Також дистанції треба дотримуватися і під час вигулу тварин, уникати контакту з дикими тваринами, обробляти лапи домашніх улюбленців після прогулянки і контакту з іншими тваринами.

"МОЗ закликає під час карантину особливо відповідально ставитися і піклуватися про всіх членів сім'ї, включно з чотирилапими улюбленцями, які для багатьох є невід'ємною частиною сім'ї", - пише пресслужба.

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