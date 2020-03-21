 На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні заплановано ще 29 рейсів, ними додому повернуться близько 6000 людей.
МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home
Також ви можете звернутись до консульських представництв у вашому регіоні та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.
Перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України можно ознайомитися за посиланням".
ризик лавиноподібного поширення інфекції збільшиться!
Что стоило ЗЕублюдкам сделать резервацию на 3 недели,место нашли бы.Эта преступная власть ответит повешением на Майдане.Растрел для ЗЕтварей слишком гуманный.
(тільки зараз буде ще страшніше)
Один із громадян України, яких 20 березня евакуювали з польського Перемишля до України, в інтерв'ю ЗМІ заявив, що не збирається ніяк себе обмежувати чи йти на ізоляцію
Через 2-3 недели будет полный завал. Официально будут умирать от обычного гриппа, и зекоманда будет петь, что наш величайший лидер всея галактики героически пабедил коронавирус. Для вида пару штук покажут конечно.
Короновирус выжывает каждый 10.
"ЗЕ" это диагноз "тупость головного мозга"
Офіційно автобуси з Києва в аеропорт вже не їздять, міжміські маршрутки теж, автовокзали та залізничні вокзали теж не працюють...
Правильно!!! В каждый город, в каждое село, в каждый поселок нужно по 5, а лучше по 10 потенциальных носителей вируса привезти. Только так мы приблизим быстрый капец.
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом
Так положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.
Встречайте на всех улицах Украины блудных детей своих!
Привести людей из зоны эпидемии это тоже самое, что забрасывать в осажденную крепость чумные трупы...
И хлопает их по животикам,
И всем по порядку
Даёт шоколадку,
И ставит и ставит им градусники!