 На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні заплановано ще 29 рейсів, ними додому повернуться близько 6000 людей.

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Висока ймовірність введення більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах, не зволікайте, звертайтесь до авіакомпаній, рейси формуються в залежності від кількості запитів на повернення.



Ви можете звернутись до наступних авіакомпаній:



Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/

рейси за програмою - https://skyup.aero/uk/best

МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home



Також ви можете звернутись до консульських представництв у вашому регіоні та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.



Перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України можно ознайомитися за посиланням".



