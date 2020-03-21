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 На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури

На 21 березня заплановано ще 29 міжнародних авіарейсів, якими в Україну повернуться близько 6 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні заплановано ще 29 рейсів, ними додому повернуться близько 6000 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 30 тис. громадян повернулися в Україну і ще стільки ж очікують, - глава МЗС Кулеба

Висока ймовірність введення більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах, не зволікайте, звертайтесь до авіакомпаній, рейси формуються в залежності від кількості запитів на повернення.

Ви можете звернутись до наступних авіакомпаній:

Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/
рейси за програмою - https://skyup.aero/uk/best

МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home


Також ви можете звернутись до консульських представництв у вашому регіоні та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

Перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України можно ознайомитися за посиланням".

На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури 01
На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183288
 
 
 Топ коментарі
 
І ніякої тобі обсервації, ніяких Санжар, і ніякого шоу на тому від Бубочки?
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ура!
ризик лавиноподібного поширення інфекції збільшиться!
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Рейс из Неаполя кто встречать будет. главный медик Емец? Чучело из СНБО Сивохо? Или сам Зелебеня приедет?
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І ніякої тобі обсервації, ніяких Санжар, і ніякого шоу на тому від Бубочки?
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ура!
ризик лавиноподібного поширення інфекції збільшиться!
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Я так понял нужно готовится,Мразь зеленая делает шоу на наших жизнят.ЗЕублюдок.
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Так, я чув що якщо у тебе кашель, нежить і температура- треба іти до офісу партії Шарія. Роблять тести абсолютно безкоштовно і швидко.
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а шо,так и помечают зараженных,шариками?та шо,презервативов цветных нету шоле? На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 6238
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А че этих встречать будут так же, как в Новых Санжарах ? Или кашлики рассосутся по стране и будут заражать людей ?
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Та скільки можна звозити, що план виконують, щоб побільше привезти зарази.
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Это давно стало ясно,нас ждут тяжелые времена.
Что стоило ЗЕублюдкам сделать резервацию на 3 недели,место нашли бы.Эта преступная власть ответит повешением на Майдане.Растрел для ЗЕтварей слишком гуманный.
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Це вже очевидна московська стратегія. "Голодомор: можем повторить"
(тільки зараз буде ще страшніше)
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їм потрібен надзвичайний стан, тому й везуть всіх до України з надією що ще завезуть більше віруса в Україну
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чему радуешься, кацап? или лишь бы поднасрать людям?
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Літака смерті й смертників На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7053 Всіх в гетто Їх,хоч,попереджають куди,вони,летять,й що,їх,чекає На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1557
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Такие "новости" как серпом по...... На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 5365 Поток заразы из Европы не прекращается. Прибывших никто не изолирует.... А, значит, нас ждут нелегкие времена.....
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Я бы их всех проверил на получение субсидий и повестки в армию
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В Ухань их везите, китайцы уже всех своих вылечили, теперь пусть наших лечат.
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В Украине им всё равно нечем не смогут помочь, если что...
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Тут зато дешевле можно бухнуть, покурить и умереть
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Зелёный эвакуатор, маски и парацитамол из Украины - короновирус в Украину. Слава зебилам вы сделали это разом...
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Пусть бубочка каждому из них пожмет руку. Или слабо?
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Лучше бы было если бубочка целовал каждого прилетевшего
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Значит через неделю будут совсем другие цифры по больным и банда которая при власти введет диктатуру это загон только неясно для чего
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всё очень даже ясно- дело пахнет, нет даже не пахнет, а смэрдыть керосином...
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Интересно, что еще не сделано, чтобы максимально увеличить риск эпидемии?
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Блазень + зекоманда (у повному складі) мали би усіх обіймати прямо на літній смузі... На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6526
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Причем, если предположить, что вирус мутирует и есть несколько штаммов, то у нас теперь будет полная коллекция.
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Підтримую, у нас певне вже з десяток видів.
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порохоботи точно знають, де можна розмістити на карантин пару десятків тисяч людей, але мовчать, бо це військова таємниця )
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Если бы вовремя готовились, то не так уж и сложно было бы. Отвезли бы в межигирье яныковское или еще что придумали, в пионерские лагеря может. На то оно и правительство, чтоб решать проблемы, а не только кататься по оманам.
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Бачу ви слабо собі уявляєте, що таке карантинні заходи. У вас рівень домогосподарки.
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А в них повинен бути не рівень домогосподарки, а професійний рівень у кожного на своєму місці. І готуватися потрібно було завчасно. В інших країнах уявляють що таке карантинні заходи, то брали би приклад з людей, як свого розуму нема.
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Неможливо таку масу людей (20-40 тисяч) помістити на карантин, - нема таких ні будівель ні лагерів ні військових баз. Зазвичай я коли щось викладаю тут, то перед тим думаю.
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Ну то подумайте, будьласка, куди можна було подіти 130 млрд казни за півроку, якби ця зелена наволоч їх не розтринькала,то було б набагато меньш проблем зараз. А вони ще на початку березня вивезли маски і респіратори з країни, хоча вже в січні було відомо про цей вірус.
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Свежий вируснячек. Так с миру по человечку с коооновирусом, а там глядишь и пандемия насобирается. Верной дорогой идете зебилы. Добили экономику, теперь добивайте и популяцию тупоголовых малоросов давшим вам власть
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Зеленский везёт в Украину как можно больше больных и когда во всём мире вирус победят, у нас будет самый разгар эпидемии.
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Фейк. Бандерівці надають перевагу шмайсеру та ссівській формі
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Еще одну партию распустят по стране носить вирус.
Через 2-3 недели будет полный завал. Официально будут умирать от обычного гриппа, и зекоманда будет петь, что наш величайший лидер всея галактики героически пабедил коронавирус. Для вида пару штук покажут конечно.
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Кварталовирус разрушает мозг.
Короновирус выжывает каждый 10.
"ЗЕ" это диагноз "тупость головного мозга"
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Всех пауков в одну банку, будут травить быстро.
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И все ведь понимают,что эта тварь специально хочет всю страну заразить,и сидят ждут.Чего мы ждем?
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Питаю з цікавості - що ці люди далі роблять, коли виходять за межі аеропорту?
Офіційно автобуси з Києва в аеропорт вже не їздять, міжміські маршрутки теж, автовокзали та залізничні вокзали теж не працюють...
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их заберет кортеж президента и с почестями развезет по домам.
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...вернутся около 6 тысяч..

Правильно!!! В каждый город, в каждое село, в каждый поселок нужно по 5, а лучше по 10 потенциальных носителей вируса привезти. Только так мы приблизим быстрый капец.
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А може Зеленський навпаки хоче як краще для українців?
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом
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В Луцке зафиксировали первый случай коронавируса

Так положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.



Встречайте на всех улицах Украины блудных детей своих!
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Ты похож (ты и есть)тварь рашистская лахтинская пропаГандонская ,вон отсюда,подонок провокатор!
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Тебе же сказали, ватный рашистский подонок,вон отсюда!
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Люди що збирають монети звуться нумізмати, ті що збирають марки - філателісти, а ті що збирають віруси?
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це ті, що збирають денежні знаки, беня от теж - відомий "філателіст"
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Вони не для себе стараються а для наріту, значить благодійники
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Ходять чутки що для укрнафти постаралися -пхають російського лобіста в раду директорів
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кого б они там не пхали, но все стоят, а Беня деньги рубит по -взрослому...под "благародным" предлогом...
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вы наивный -бизнес и ничего лишнего...
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И что карантина не буде? Для пассажиров из Италии и Испании? Распустим по домам.? Тогда на кой хрен этот маразм с транспортом, закрытием предприятий малого бизнеса и весь прочий маразм.
Привести людей из зоны эпидемии это тоже самое, что забрасывать в осажденную крепость чумные трупы...
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...так ведь у власти "прахфесианалы", курва, они "...умеют организовать процесс"(с)... На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 5173
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Те, що не доробили діди-прадіди в 32-33-му взялись доробити їхні внуки-правнуки.
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Особливо чекаємо ідіотів, які у розпал епідемії поїхали відпочити на лазурному пісочку! На сьогодні заплановано ще 29 авіарейсів, якими повернуться близько 6 тисяч українців, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 1186
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догадайтесь с одного раза кто монополист на украинском рынке авиационного топлива...
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Беженцы с Эвропы? Чего там не сиделось,там уровень медицины,цивилизация...?
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Особливо сама пішлю на йух сусіда, який літав у Дубаї! Я тепер повинна його двері хлоркою обробляти і дякувати йому, що він свої дряблі ягодиці на морському пісочку.......
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У нас дві сім'ї- куми до Єгипту оце злітали. Уже третю добу в барі повернення обмивають.
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И бежит Айболит к бегемотикам,
И хлопает их по животикам,
И всем по порядку
Даёт шоколадку,
И ставит и ставит им градусники!
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Двері відкриті для вірусу! Вюслюк Зеленський спочатку створює проблему, а потім думає як її вирішити!
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Необходимо всех возвращающихся пускать в страну только через специальные карантинные зоны, с пребыванием там не менее 2 -х недель. А у нас государство самоустранилось, а одними запретами этот вопрос не решается.
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