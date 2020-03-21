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 Надзвичайний стан запроваджено на 1 місяць у Грузії

У Грузії на 1 місяць запроваджується режим надзвичайного стану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія онлайн", про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після засідання координаційної ради з реагування на поширення коронавірусу.

За словами Гахарії, всі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. За порушення НС вводиться адміністративна відповідальність - фізичним особам у розмірі 3000 ларі, юридичним особам - 15 тис. ларі.

"Усі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. Інакше порушення НС призведе до адміністративної відповідальності - штрафу для фізичних осіб у розмірі 300 ларі, юридичних осіб у розмірі 15000 ларі (4350 євро). Ті ж дії повторно призведуть до кримінальної відповідальності терміном до трьох років.

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Правоохоронні органи з метою дотримання режиму НС мають використовувати передбачені законодавством Грузії заходи примусу. Вам відомо, що деякі заходи вже введено, але потрібно врахувати, що ці дії з боку уряду мали рекомендаційний характер. Після того, як президент погодиться з цим рішенням і це буде затверджено в парламенті, ці дії матимуть обов'язковий характер", - зазначив Гахарія.

Обмеження, які діятимуть під час надзвичайного стану:

За порушення режиму ізоляції або карантину особи будуть примусово переведені до відповідної установи, за порушення правил буде застосовано санкції; на міжнародне пасажирське сполучення встановлюються обмеження, крім вантажних перевезень.

Встановлюються інші терміни і правила надання державних послуг. Уряду Грузії буде надано право за потреби, з метою карантинної ізоляції для медичних цілей, обмежити право власності та використовувати майно фізичних або юридичних осіб і матеріальні засоби.

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Обмежуються зібрання більш ніж 10 осіб. Уряд матиме право обмежити приватним організаціям, бізнес-структурам або доручити їм виконання конкретної діяльності.

За потреби уряд забезпечить регулювання цін на медикаменти, медичні послуги і продукти першої необхідності.

Уряд встановить правила і умови у сфері освіти, які відрізняються від встановлених законом Грузії. За потреби уряд зможе оголосити загальну мобілізацію осіб, які мають медичну освіту і повноваження.

Засідання уряду Грузії можуть проводитися дистанційно. Усі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183286
 
 
 Топ коментарі
 
съезди в Италию , как раз про истерию им подрасскажешь, "нюхач потроха" .
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В новостях где ихняя земразь извращается им сказать нечего. А тут разошлись Чрезвычайное положение введено на 1 месяц в Грузии - Цензор.НЕТ 4843
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Хоть одна новость для зебоболиков, за последнюю неделю где, они смогутт оправдать посроение мусорского государства и насаждение народу идей рашизма. У них первая перемога.

Но никак не могуб наркоботты, вспомнить, что за 2 месяца, зеля не сделал ничего, для того что бы обезопастить страну. Только устраивает геноцыд с вывозом медсредств за границу и импортом людей из красных зон без какого либо каранина
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съезди в Италию , как раз про истерию им подрасскажешь, "нюхач потроха" .
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умирают старики - почти все от старости что тебе ещё рассказать?
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диагноз "старость" или коронавирус ?
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Старость - нет такого диагноза, поэтому пиши, что хочешь.
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ты не мне пиши, ты пиши своему коллеге коле второму , это он написал что старики просто умирают .
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Ты, холоп зеленый, как только половину зарплаты скинешь Коломе, будешь таким умным умным Чрезвычайное положение введено на 1 месяц в Грузии - Цензор.НЕТ 9677
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Ну как же вам непонятно!!! Да. умирают больше старики. потому. что в Италии их сейчас просто не ложат в реанимацию. просто нет мест. Пытаются спасать средней тяжести больных. ну а те . как сказать . средней тяжести. которым уже не хватает тоже мест. постепенно переходят в категорию тяжелых. потому и нужно соблюдать карантин. чтобы не было резкого скачка
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как-то особо не сомневался, что ты равнодушен к женщинам
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Інтрига... Зараз тут нам пояснять чому у цьому теж Зеленський винен
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Маски где? Парацитамол? Земрази тупорылые...
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маски кошерные и не спасают от вируса камаровский не даст скиздеть, поэтому мы их за валюту продали ну поймите правильно, я хотел просто немножко прибарахлится и моя мама тоже любит скорость, а вы старайтесь пить побольше горячего чаю с малинкой, всё у вас будет хорошо, никакого вируса нет, паниковать не надо, здоровья вам и благополучия.
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чого ж за валюту? Оно, на ОЛХ продаються за гривні, по 20 гривень за маску, яку мерзотники-продавці купили в аптеці за 1.60 грн. І це вже не зелена пліснява робить. Це роблять наші співгромадяни. Який народ, таке і керівництво в такого народу. Чогось мені здається, що в жодній цивілізованій країні такого не могло статися.
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ну мне чюмадан словаки на днях припёрли с наличкой, но Меркель масочки перехватила, так что я с гривнами дел не имею, не в пенсионном фонде я работаю.
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уголовка только за рецидив нарушений даже в Грузии, которая всегда была жесткой!
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Правильное решение!
Страна в которой власть защищает интересы граждан, всегда поймет причину ввода ЧП.

Если в стране власть антинародная, как сейчас в Украине. То власть будет ЧП исспользовать для установления диктатуры и сдачи нац интересов 100%!!!
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Прикольно,сколько вверху зедебилов одновременно,у них тут заповедник?
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Хоть одна новость для зебоболиков, за последнюю неделю где, они смогутт оправдать посроение мусорского государства и насаждение народу идей рашизма. У них первая перемога.

Но никак не могуб наркоботты, вспомнить, что за 2 месяца, зеля не сделал ничего, для того что бы обезопастить страну. Только устраивает геноцыд с вывозом медсредств за границу и импортом людей из красных зон без какого либо каранина
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В новостях где ихняя земразь извращается им сказать нечего. А тут разошлись Чрезвычайное положение введено на 1 месяц в Грузии - Цензор.НЕТ 4843
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лечу карановирус быстро качественно с презервативом
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Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Україна під час пандемії виглядає, як посттоталітарна держава з владою, яка хоче тоталітаризму

Про це він розповів в ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською", передає Еспресо.TV.
"З моєї точки зору, ми об'єктивно не знаємо і насправді не розуміємо ситуацію. Якщо порівняти інші країни - європейські, азійські, то зараз йде вироблення не тільки вакцини, а й тактики поведінки влади, людей, органів місцевого самоврядування до таких випадків. А зазвичай війни завершувалися пандеміями, тому навряд чи можна назвати те, що зараз відбувається війною. Це предтеча серйозного протистояння в світі. Вже очевидно, що в світі організовується два табори по способу протидії пандемії і будь-якому лиху. Дуже багато країн вторять Китай. Це вибудовується така собі диктаторська система, суть якої полягає у тому, що ми не знали, не знаємо і навряд чи будемо знати остаточні і точні дані: коли розпочалася пандемія в Китаї, як вона розвивалася, які жертви", - сказав дипломат.
За його словами, це такий блок країн, який виробляє вертикальну диктаторську тоталітарну модель протистояння.
"Інші, які розуміють, що боротися з таким лихом лише системою державної вертикалі неможливо, то вони залучають, починаючи із громадськості, закінчуючи місцеве самоврядування, інститути демократичного суспільства",- зазначив Безсмертний.
Він додав,що такі держави успішно протистоять пандемії.
"Зверніть увагу, які показники дає Великобританія. Як вона протистоїть і разом з нею скандинавські держави. Ми зараз виглядаємо, як посттоталітарна держава з владою, яка хоче тоталітаризму, і тому застосовує, з моєї точки зору, частково правильні, а частково безглузді способи протистояння пандемії", - зауважив дипломат.
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Правильно роблять. Грузія туристична країна, потік туристів шалений. Так само, як і Італія. Вчасно запровадити заходи - вірне рішення.
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