 Надзвичайний стан запроваджено на 1 місяць у Грузії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія онлайн", про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після засідання координаційної ради з реагування на поширення коронавірусу.
За словами Гахарії, всі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. За порушення НС вводиться адміністративна відповідальність - фізичним особам у розмірі 3000 ларі, юридичним особам - 15 тис. ларі.
"Усі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. Інакше порушення НС призведе до адміністративної відповідальності - штрафу для фізичних осіб у розмірі 300 ларі, юридичних осіб у розмірі 15000 ларі (4350 євро). Ті ж дії повторно призведуть до кримінальної відповідальності терміном до трьох років.
Правоохоронні органи з метою дотримання режиму НС мають використовувати передбачені законодавством Грузії заходи примусу. Вам відомо, що деякі заходи вже введено, але потрібно врахувати, що ці дії з боку уряду мали рекомендаційний характер. Після того, як президент погодиться з цим рішенням і це буде затверджено в парламенті, ці дії матимуть обов'язковий характер", - зазначив Гахарія.
Обмеження, які діятимуть під час надзвичайного стану:
За порушення режиму ізоляції або карантину особи будуть примусово переведені до відповідної установи, за порушення правил буде застосовано санкції; на міжнародне пасажирське сполучення встановлюються обмеження, крім вантажних перевезень.
Встановлюються інші терміни і правила надання державних послуг. Уряду Грузії буде надано право за потреби, з метою карантинної ізоляції для медичних цілей, обмежити право власності та використовувати майно фізичних або юридичних осіб і матеріальні засоби.
Обмежуються зібрання більш ніж 10 осіб. Уряд матиме право обмежити приватним організаціям, бізнес-структурам або доручити їм виконання конкретної діяльності.
За потреби уряд забезпечить регулювання цін на медикаменти, медичні послуги і продукти першої необхідності.
Уряд встановить правила і умови у сфері освіти, які відрізняються від встановлених законом Грузії. За потреби уряд зможе оголосити загальну мобілізацію осіб, які мають медичну освіту і повноваження.
Засідання уряду Грузії можуть проводитися дистанційно. Усі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану.
Страна в которой власть защищает интересы граждан, всегда поймет причину ввода ЧП.
Если в стране власть антинародная, как сейчас в Украине. То власть будет ЧП исспользовать для установления диктатуры и сдачи нац интересов 100%!!!
Но никак не могуб наркоботты, вспомнить, что за 2 месяца, зеля не сделал ничего, для того что бы обезопастить страну. Только устраивает геноцыд с вывозом медсредств за границу и импортом людей из красных зон без какого либо каранина
Про це він розповів в ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською", передає Еспресо.TV.
"З моєї точки зору, ми об'єктивно не знаємо і насправді не розуміємо ситуацію. Якщо порівняти інші країни - європейські, азійські, то зараз йде вироблення не тільки вакцини, а й тактики поведінки влади, людей, органів місцевого самоврядування до таких випадків. А зазвичай війни завершувалися пандеміями, тому навряд чи можна назвати те, що зараз відбувається війною. Це предтеча серйозного протистояння в світі. Вже очевидно, що в світі організовується два табори по способу протидії пандемії і будь-якому лиху. Дуже багато країн вторять Китай. Це вибудовується така собі диктаторська система, суть якої полягає у тому, що ми не знали, не знаємо і навряд чи будемо знати остаточні і точні дані: коли розпочалася пандемія в Китаї, як вона розвивалася, які жертви", - сказав дипломат.
За його словами, це такий блок країн, який виробляє вертикальну диктаторську тоталітарну модель протистояння.
"Інші, які розуміють, що боротися з таким лихом лише системою державної вертикалі неможливо, то вони залучають, починаючи із громадськості, закінчуючи місцеве самоврядування, інститути демократичного суспільства",- зазначив Безсмертний.
Він додав,що такі держави успішно протистоять пандемії.
"Зверніть увагу, які показники дає Великобританія. Як вона протистоїть і разом з нею скандинавські держави. Ми зараз виглядаємо, як посттоталітарна держава з владою, яка хоче тоталітаризму, і тому застосовує, з моєї точки зору, частково правильні, а частково безглузді способи протистояння пандемії", - зауважив дипломат.