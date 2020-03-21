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 Політика України
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Все про:РНБО (708) Донбас (15593) мінські угоди (1773) Сивохо (63)

 "Я - продюсер, я вмію організувати процес", - Сивохо пояснив, що робить у РНБО

Позаштатний радник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній шоумен Сергій Сивохо пояснив, чому пішов у політику.

Про це він розповів у інтерв'ю DW, передає Цензор.НЕТ.

"Я радник, до того ж, позаштатний. У мене немає зарплати, у мене немає кабінету. Я формулюю поради, а його справа, прислухатися до них чи ні. ... Багато хто говорить: шоумен, що він в цьому розуміє? Я - продюсер, я вмію організувати процес. Я вмію організувати професіоналів, які будуть сприяти успішному процесу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

При цьому Сивохо зауважив, що не є експертом або дипломатом-міжнародником, але у нього є люди, і "вони на своєму напрямку найкращі".

При цьому Консультативна рада в Мінську, яку вже встигли розкритикувати активісти через фактично прямий діалог з російськими окупантами, Сивохо вважає, "врівноважить ситуацію".

"На території України зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб, саме звідти, вони теж представники тих територій. І хочуть ввести представників тих територій, які зараз живуть на території України. Щоб були в рівних кількостях представлені. Це буде Консультативна рада, вона не буде впливати ні на що, а вони тим часом будуть між собою розмовляти", - додав радник секретаря РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очевидно, що Сивохо не потрібна посада радника секретаря РНБО для продовження формування платформ діалогу на сході України, - "слуга народу" Яременко

Війну на Донбасі Сивохо називає "гібридною, коли країна-агресор ініціює і підтримує внутрішній конфлікт".

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивоху.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183284
 
 
 Топ коментарі
 
Ні, Сивохо, ти не продюсер! Ти - ватний ідіот!
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Жирное сало неадекватен.Думает, что для работы во власти и в безопасности нужно быть продюсером.Ожирение мозга не идет на пользу.
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Ехал бы ты в Донецк,и там всех организовывал
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От , с..а , що цей алкоголік кончений зробив в житті такого , щоб казати "я умєю" ? Подивіться на це чмо - а йому лише 51 рік і воно ніколи не працювало фізично . Хоче Українців "примирити" з такими , як воно саме , тими , що зараз в ордло . Найкраще - це відправити цю погань в "данєцк, на родіну" .
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Теперь все украинцы могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Нужно только отослать свои образцы кала по адресу:"01015 г. Киев, ул. Лаврская, 16".
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дерьмо ты кацапское на палке....

толстожопое недоразумение....
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Воно в себе не може процес налагодити,"спочатку зняти штани,а потім посцяти,а не навпаки".
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Не дивно який президент, такі радники,що ж проголосували по приколу ,мало того що не професіоналізм зашкалює,так воно ще й продукт "русского мира".
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мы видим факты как он сумел примириться на встрече что его чуть не побили
и какого хрена советник который ни за что не отвечает создает какие-то платформы, да ещё в таком важном вопросе
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Кстати, он ещё до сих пор числится советником или ему "посоветовали" уйти.
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Ну, якщо кожен з нас - прізідєнт, то тепер кожен може присвоювати собі будь-яке звання чи посаду. Сівохо от тепер - прадюсєр. Обісцяний.
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Сцацский советник с подмоченной репутацией...
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В Україні ні який кацапський процес організовувати не потрібно.
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На этом фото вся деятельнось зекоманды за год"Я - продюсер, я вмію організувати процес", - Сивохо пояснив, що робить у РНБО - Цензор.НЕТ 7354
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