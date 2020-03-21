 Головна лікарка-інфекціоністка Ставропольського краю РФ Саннікова, у якої підозрюють коронавірус, приховала поїздку в Іспанію і поспілкувалася з 1200 людьми

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новые известия".

Як випливає з рапорту МВС, який опинився в розпорядженні NewsTracker, в діях Саннікової поліція вбачає ознаки злочинів відразу за двома кримінальними статтями - про халатність і приховування суспільно небезпечної інформації.

За даними поліції, головна інфекціоністка краю приховала від начальства свою поїздку в Мадрид, порушивши наказ МОЗ РФ, яким співробітників університету зобов'язали попереджати керівництво про будь-які закордонні поїздки. Як повідомляє видання, наказ діє ще з січня, коли в світі тільки почалося поширення коронавірусу.





Саннікова повернулася з Іспанії в Ставрополь 10 березня і ще тиждень продовжувала роботу в університеті. За цей час, за даними поліції, з нею спілкувалися близько 24 осіб: 13 іноземних студентів та 11 працівників кафедри. Майже всі вони зараз перебувають в самоізоляції.

Повернувшись до Ставрополя, професорка встигла прочитати лекції студентам і ординаторам, взяти участь в конференції з делегацією Волгоградського державного медичного університету і селекторних нарадах в крайовому мінохоронздоров'я. Після цього на карантин терміново перевели Ставропольський вуз і крайову спеціалізовану інфекційну лікарню, пише "Коммерсантъ", нагадуючи, що Саннікова стала в Ставропіллі першим пацієнтом з підозрою на коронавірус.

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Про першого хворого в краї пацієнта з підозрою на коронавірус повідомив у четвер в Instagram губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров.

Саннікову госпіталізували 17 березня. Хоча про першого на Ставропіллі пацієнта з підозрою на коронавірус регіональний штаб повідомив тільки вдень 19 березня.

За офіційними даними, перший тест в Ставрополі підтвердив підозру на коронавірус. Для підтвердження діагнозу аналізи Саннікової спрямовані до Новосибірська, однак на сьогодні про результати дослідження досі невідомо.

У Ставропольському медуніверситеті оголошений карантин. Згідно з наказом ректора вузу Володимира Кошеля, в вузі скасували всі масові заходи і почався збір аналізів у викладачів і студентів, які контактували "з хворою з підозрою на нову інфекцію". Всіх, хто був у контакті з хворою, відправили на карантин за місцем проживання із застереженням: при виявленні симптомів респіраторної інфекції "організувати їх негайну ізоляцію в інфекційному стаціонарі". Всіх хворих з симптомами грипу, ГРВІ та позалікарняних пневмоній, "щоб забезпечити їх ізоляцію", за наказом ректора з четверга почали терміново виявляти в навчальних корпусах та гуртожитках університету, а також в університетських клініках, причому не тільки серед їх пацієнтів, а й серед медперсоналу .

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Напередодні на пресконференції заступниця міністра охорони здоров'я краю Ольга Дроздецька підтвердила, що хвора перебуває в стані середнього ступеня тяжкості, протягом доби вона вже "навіть не користується кисневою підтримкою" і її стан "не погіршується". Дроздецька також підтвердила, що лікарка дійсно була в Мадриді, симптомів хвороби у неї спочатку не було, а як тільки з'явилися, її "відразу госпіталізували".

До своєї госпіталізації Саннікова встигла також взяти участь у низці заходів в Міністерстві охорони здоров'я краю, і в зв'язку з цим на карантин відправили кілька співробітників міністерства, з якими хвора могла бути в контакті.

У своїй останній публікації Владимиров також повідомив, що на наявність коронавірусу в організмі за вчорашній день перевірили 500 осіб. У одинадцяти з них тест був позитивним. Тепер результати уточнюють в Новосибірську. Сьогодні тест здали ще 700 осіб. Всі вони були в контакті з хворою. Тобто Саннікова встигла поспілкуватися як мінімум з 1200 людьми.